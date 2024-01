Magyarország a világ élmezőnyébe került egy fontos klímaügyi mutatóban

Nem sok ország tervezi megháromszorozni megújuló villamosenergia-termelő kapacitását 2030-ig, de Magyarország ezek közé tartozik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a cél ambiciózus, mivel a bázis viszonylag alacsony, mert bár a magyar naperőmű-kapacitás nemzetközi összevetésben is nagyot nőtt, de a többi megújuló forrás esetében ez a jókora potenciál ellenére nem így történt.

A világ megújuló villamosenergia-termelő kapacitásának megháromszorozása 2030-ig a legfontosabb lépés, amelyet az emberiség ebben az évtizedben megtehet a katasztrofális mértékű klímaváltozás elkerülése érdekében. Ez önmagában szállítaná a klímacél eléréshez 2022 és 2030 között szükségesnek tartott üvegházgáz-emissziócsökkentés kétharmadát. A 2050-es klíma-/karbonsemlegesség eléréséhez 2022-höz képest 2030-ig 35%-kal, 2035-ig pedig 65%-kal lenne szükséges csökkenteni a globális kibocsátást.

A megújuló kapacitás évtized végéig történő megháromszorozásának célja mellett az ENSZ tavaly év végén tartott 28. éves klímacsúcsán lényegében a világ összes országa kiállt, és a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) elemzése szerint ez további szakpolitikai intézkedésekkel jó eséllyel el is érhető. Ezt támogatja, hogy a megújulók részben a kiegészítő technológiák fejlődésének köszönhetően egyre versenyképesebbek a fosszilis forrásokkal, így a zöldítés nem "csak" a klímacélok teljesítéséhez, hanem az energiaköltségek mérsékléséhez és a fosszilis importfüggőség enyhítéséhez, az energiaszuverenitás növeléséhez is hozzájárul.

A globális triplázáshoz nem feltétlen szükséges, hogy minden ország megháromszorozza megújuló kapacitását, hiszen várhatóan lesznek olyan államok is, melyek ennél is nagyobb előrelépést érnek majd el, de érdemes megjegyezni, hogy mely országok tűztek ki olyan célt, amely megfelel e törekvésnek. Az EMBER nevű nonprofit környezetvédelmi agytröszt 57 ország és az Európai Unió energia- és klímapolitikai célszámait elemezve arra a következtetésre jutott, hogy ezek között jelenleg mindössze 10 olyan ország akad, amelynek célja zöld áramtermelő kapacitásának legalább a megháromszorozása 2030-ig a 2022-höz képest.

A jelentés szerint ezen országok közé tartozik Magyarország is, Szaúd-Arábia, India, Indonézia, a Fülöp-szigetek, Írország, Izrael, Csehország, Litvánia és Észtország társaságában.

Bár az elemzés közel sem terjed ki a világ összes országára (195), relevanciáját erősíti, hogy az általa lefedett államok adják az aktuális világ megújuló áramtermelő kapacitásának 93%-át, valamint a globális villamosenergia-szektor kibocsátásának és áramigényének 90%-át.

A jelentés készítői ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy egyes országok már jelenleg is olyan jelentős megújulóerőmű-állománnyal rendelkeznek, amelyre tekintettel a triplázás célja már irreális vagy nem elvárható. Ezért olyan, egyébként a megújulók telepítésében élen járó országok nem kerülhettek a top10-be, mint például Dánia vagy Ausztria, melyek villamosenergia-termelésében a megújulók aránya már jelenleg 80% körüli, 2030-ig pedig várhatóan 90% fölé emelkedhet.

Erre is tekintettel az elemzés leszögezi, önmagában a zöldáram-termelő kapacitás megháromszorozására irányuló törekvés nem feltétlenül jelenti azt, hogy az adott nemzeti célszám ambiciózus, mert gyakran a kiinduló bázis alacsony értéke, illetve a szerény historikus ambíció az előfeltétele. Ez több, a triplázást megcélzó országra is igaz, így például Szaúd-Arábiára, Csehországra vagy Magyarországra is - áll a jelentésben. Magyarországon a megújuló források részaránya a villamosenergia-termelésen belül 2023-ban 20% körül alakult, ami a kormány 2022-ben frissített, a korábbiaknál jóval magasabb célszámokat tartalmazó Nemzeti Energia- és Klímaterve (NEKT) szerint 2030-ig 30% fölé nőhet, amivel ugyanakkor az EU-n belül továbbra is a sereghajtók közé tartozunk.

Magyarországra vonatkozóan a jelentés kiemeli, az elmúlt évtizedben az országban nem épültek új szélerőművek a rendkívül szigorú, a turbinák telepítését gyakorlatilag tiltó szabályozás miatt. Ezért az elemzés készítői szerint nincs rá garancia, hogy ezekben az országokban a megújuló energiára vonatkozó célokat jelentős szakpolitikai változtatások nélkül teljesítik.

A kormány az európai uniós helyreállítási alap (RRF) Magyarországra jutó forrásrészének felhasználására vonatkozó helyreállíti tervében korábbi álláspontján változtatva vállalta, hogy elhárítja a szélerőművek hazai telepítése elé emelt szabályozási akadályokat, és ennek megfelelően 2024-től jelentősen enyhítette a szélkerekek létesítésének jogszabályi feltételrendszerét. A felülvizsgált NEKT szerint a kormány azt tervezi, hogy az évtized végére megháromszorozza és 1 gigawattra (GW) emeli a hazai szélerőmű-állomány beépített teljesítőképességét, és 5 GW-ról 12 GW-ra növeli a naperőművi kapacitásokat. Az egyéb megújulós célok között szerepel a biogáz- (biometán-), biomassza, geotermikus energia, illetve hulladékalapú energiatermelés és -felhasználás hazai fokozása is, de, amint azt a kormány visszatérően hangsúlyozza, a hazai áramszektor dekarbonizálását elsősorban a hazai atomerőművi, illetve naperőművi kapacitás fejlesztésével tervezi elérni.

Elemzések szerint a kijelölt céloknál jóval nagyobb megújuló kapacitások is kiépíthetőek lennének, különösen a szélerőművek, a biometán, (illetve a Magyarországon elsősorban hőtermelésre alkalmas geotermia) de a naperőművek tekintetében is, amely utóbbi területen az elmúlt időszakban nemzetközi összevetésben is jelentős növekedés történt itthon. Mivel a megújuló alapú energiatermelés nagyrészt villamos energia formájában realizálódik, ezért a kapacitások rendszerbe integrálhatósága, egyben az új projektek életképessége nagyban függ attól is, hogy milyen ütemben halad az elektromos hálózat fejlesztése. Ez utóbbi az elmúlt időszakban nem tudta tartani a lépést az időjárásfüggő megújuló kapacitás növekedésével - ami sok más országban is megfigyelhető -, ezért az új hazai szélerőművek rendszerbe lépése leghamarabb 5 év múlva várható Lantos Csaba energiaügyi miniszter szerint.

Az IEA szerint a klímacélok eléréséhez a megújulók részarányát a globális árammixben a 2022-es 30%-ról 60%-ra szükséges emelni 2030-ig. Az EMBER jelentésében vizsgált országok közül 43 rendelkezik erre vonatkozó célszámmal, és átlagosan 49%-os megújuló-részarányt terveznek elérni áramtermelésükben.

A jelentés főbb megállapításai:

A nemzeti stratégiák célszámai alapján a világ megújuló villamosenergia-termelő kapacitása a 2022-es érték 2,1-szeresére emelkedhet 2030-ig, 3,4 terawattról (TW) 7,3 TW-re, ami egybevág az IEA prognózisával, mely szerint a 2050-es klímasemlegesség eléréséhez a kapacitást 2030-ig 11 TW-ra szükséges emelni.

Sok nemzeti célérték kijelölésekor nem számoltak a megújuló alapon termelő erőművi kapacitás bővülésének utóbbi időszakban bekövetkezett gyorsulásával. 2023-ban 12 országban is nagyobb ütemben települtek új zöldáramtermelő kapacitások, mint ami ezen államok saját 2030-as céljainak eléréséhez szükséges. Ha az évtized végéig fennmarad a 2023-as, mintegy 500 GW-os éves globális bővülés, az elegendő lenne a duplázáshoz, de a jelentés szerint minden jel egy sokkal gyorsabb növekedésre utal.

A triplázáshoz a világban évente telepített új zöldáramtermelő kapacitás nagyságát minden évben 17%-kal kell növelni, amely így a 2023-as 500 GW-ról 2030-ig mintegy évi 1,5 TW-ra emelkedne. Jóval alacsonyabb bázisról, de 2016 és 2023 között a világ már elérte ezt az évi +17%-os növekedési rátát az új telepítésekben.

A globális megújuló villamosenergia-termelő kapacitás megháromszorozásához a kormányoknak ambiciózusabb célokat kell kitűzniük, amelyek a megújulópiac valós növekedési ütemére reflektálnak. A jelentés szerint erre Kínában, az Egyesült Államokban, Indiában és az EU-ban is van lehetőség.

A témában született meghatározó előrejelzések és forgatókönyvek szerint a 2030-ig a világon várható, illetve szükségesnek tartott megújulókapacitás-bővülés elsőprő többségét, háromnegyedét, illetve több mint 90%-át az új nap- és szélerőművek adhatják. Így, bár a megújulók szerepe a hőtermelésben is erősödik, előretörésük elsősorban az áramtermelés területén realizálódik. Az ezzel szorosan összefüggő elektrifikációs trend eredményeképpen a villamos energia végső energiafogyasztáson belül elfoglalt aránya az egész világon jelentős emelkedés előtt áll, és a fejlett gazdaságokban a jelenlegi 25% alatti értékről 2050-ig 50% fölé nőhet. Erre tekintettel világszerte kulcsfontosságú a villamosenergia-hálózat fejlesztése, amelynek a kívánatosnál lassabb haladása már ma is sok helyen fékezi a megújuló áramtermelő kapacitások bővülését.

Ezzel együtt az IEA jelentése szerint 2023-ban ismét rekord mértékben, mintegy 500 GW-tal nőtt a globális megújuló kapacitás, ami mintegy 50%-kal haladja meg a 2022-es bővülést. Az elmúlt 20 évben ez volt a legnagyobb arányú éves növekedés, pedig már viszonylag magas bázisról következett be. A tavalyi csúcsdöntés egyhuzamban a 22. volt, vagyis az elmúlt bő 2 évtized minden évében új rekord született.

