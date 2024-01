A sztárbefektető szerint hamarosan jön az első kamatcsökkentés, és még idén teljesül az inflációs cél

A Fed márciusban kamatcsökkentésbe kezd, és idén négy alkalommal fogja vágni a kamatokat, az infláció pedig eléri a jegybank 2%-os célját – jelezte előre Joshua Schiffrin, a Goldman befektetési stratégája.

A stratéga tavaly helyesen jósolta meg az amerikai gazdaság puha landolását (azaz azt, hogy az infláció recesszió nélkül mérséklődik), és most arra számít, hogy az EKB és a Bank of England is hasonlóképp jár el, mint a Fed. A japán jegybank azonban szembe fog szállni a trenddel, és áprilisban kamatot emel - mondta Schiffrin, akit a Yahoo Finance idézett.

Miközben a kockázatos eszközök idén nagyjából emelkedni fognak, Schiffrin figyelmeztet, hogy az első félévben nehéz lesz navigálni, mivel a piacok a Fed kamatcsökkentésének időzítésével és ütemével kapcsolatos fogadások miatt ingadoznak. Azt tanácsolja a befektetőknek, hogy keressék a lehetőségeket a feltörekvő piacokon.

2024 első fele másfajta év lesz, mint az elmúlt négy év ingadozó piacokkal és óriási trendek nélkül

- írta Schiffrin az ügyfeleknek szóló jegyzetében. "A központi bankok enyhítése fogja uralni a történeteket, de ezt nehéz lehet lekereskedni, tekintve, hogy mennyire be van árazva".

A kötvénykereskedők a vártnál erősebb gazdasági adatok sokasága közepette visszafogták a kamatcsökkentésre vonatkozó várakozásaikat. Decemberben még biztosra vették a márciusi kamatcsökkentést. Mostanra a valószínűség 40% körülire csökkent, legalábbis ez látszik a határidős kamatárazásokból. A 2024-es évre vonatkozóan a swapok összesen 135 bázispontos kamatcsökkentést jeleznek, szemben a Schiffrin által előrejelzett 100 bázisponttal.

A geopolitikai feszültségek miatt a Vörös-tengeren bekövetkező hajózási zavarok a Goldman kereskedője szerint nem valószínű, hogy megakadályoznák a dezinflációt. A jövőre nézve a Fed valószínűleg 1,5% és 2,5% közötti sávra módosítja inflációs célját, miután a 2%-os célt elérte - mondta.

Jerome Powell Fed-elnök és kollégái, akik a tervek szerint a jövő héten ülnek össze dönteni a monetáris politikáról, várhatóan a negyedik egymást követő ülésen is változatlanul tartják a kamatlábakat.

Nagyon hiszek a márciusi csökkentésben

- mondta Schiffrin. "Azt hiszem, felismerik, hogy sok előnye van annak, ha hamarabb kezdenek - akkor valószínűleg fokozatosan haladhatnak, és felgyorsíthatják a csökkentés ütemét, ha a gazdaság valóban gyengül. Ha hamarabb kezdenek, csökken az esélye annak, hogy elkésnek. És persze bármikor leállíthatják a megszorításokat egy még mindig korlátozó szinten.”

Tavaly, amikor a befektetők és a közgazdászok nagyrészt a megemelkedett infláció és a fenyegető recesszió miatt aggódtak, Schriffrin optimistább volt – írja a lap. A gazdaság végül jól teljesített, és a fogyasztói árindex éves szinten 6,4%-ról 3,4%-ra csökkent.

Schiffrin saját bevallása szerint néhány más 2023-as előrejelzése rosszabbul sikerült. Alulbecsülte a Fed kamatemeléseinek mértékét, és rosszul ítélte meg a Bank of Englandet, mint az első nagy központi bankot, amely csökkenti a kamatokat. A japán jen dollárral szembeni erősödésére vonatkozó felhívása is rosszul sült el.

A jövőre nézve Schiffrin arra számít, hogy az amerikai hozamok inkább nőhetnek, mint csökkenhetnek, tekintettel az erős gazdaságra. Az emelkedés ugyanakkor nem lesz nagy szerinte. Emellett a kínai részvényekben is nagyon hisz:

A kínai részvények nagyszerű évet fognak zárni, és mindenkit meglepnek. Egyszerűen túl pesszimisták a várakozások Kínával szemben

- írta.

Címlapkép forrása: Getty Images