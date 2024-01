Joseph Stiglitz: üres szavak helyett valódi fellépés kell a klímaválság kezelésére

Ezt a sztorit már sokszor láttuk, kezdve az 1992-es szerződéssel, amely létrehozta az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményét. Akkoriban minden ország elkötelezte magát a „veszélyes” klímaváltozás megelőzése mellett, ami az üvegházhatású gázok éves globális kibocsátásának jelentős csökkentését követelte volna meg. Az emisszió mértéke azonban tovább emelkedett, bár kisebb mértékben, mint amilyen ütemben egyébként valószínűleg növekedett volna.

Az önkéntes kötelezettségvállalások eddig többnyire üres ígéretnek bizonyultak.

A félreértések elkerülése végett kiemelnénk: nem azt állítjuk, hogy a klímaváltozással kapcsolatos kockázatokra és az azok kezelésének szükségességére vonatkozó figyelmeztetések tévesek. Közgazdászként, évtizedeken át tanulmányozva a klímaváltozást, elismerjük, hogy a közgazdasági szakirodalom egy részét túl gyakran használták fel azok, akik ellenzik a klímaváltozás érdemi kezelését. Ahogy azt az Institute of Global Politics számára készített, nemrégiben megjelent jelentésünkben megjegyezzük: az „optimális” klímavédelmi politikát meghatározni hivatott gazdasági modellek gyakran módszeresen alábecsülik az emissziócsökkentés hasznát, és túlbecsülik annak költségeit.

Ráadásul a közgazdászok hagyják, hogy egyetlen szakpolitikai megoldás, a karbonadók iránti lelkesedésük becsapja őket.

Ez olyan félrevezető állításokhoz vezetett, amelyek szerint az emisszió csökkentésének legköltséghatékonyabb módját egyedül a karbonárak alkalmazása jelenti. Valójában azonban a piac azon sok hiányossága, amelyek a nettó zéró emisszióra történő gyors és méltányos átmenet útjában állnak, rámutatnak arra, hogy a szakpolitikai intézkedések széles skálájára van szükség (amelybe a karbonárak is beletartoznak).

A sürgető megoldásokat követelő kihívások világában a politikai döntéshozók és a közvélemény csak korlátozott figyelmet fordítanak a klímaváltozásra. Ahelyett, hogy olyan nemzetközi konferenciákra fókuszálunk erőteljesen, amelyek egyhangú támogatást igényelnek, de nem járnak elszámoltathatósággal, és végső soron kevés hatással vannak az emisszióra, inkább olyan megállapodások megtárgyalására kellene összpontosítanunk, amelyek a gazdasági ágazatok szűk, de kulcsfontosságú körében képesek valódi változással járó előrelépést elérni.

Már tudjuk, hogy ez a célzottabb megközelítés működik. Gondoljunk csak a Montreali Jegyzőkönyvre, amely a sztratoszférikus ózonréteget védi, vagy a hajók által kibocsátott szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezményre (MARPOL). Az egyes klímaváltozási konferenciákon tett önkéntes kötelezettségvállalásokkal ellentétben ez a két szerződés kötelező érvényű kötelezettségeket határozott meg, amelyek a nemzetközi kereskedelmi piacokon keresztül lehet betartani.

A Montreali Jegyzőkönyv megtiltja az azt aláíró országoknak, hogy klorofluorkarbonokkal (az ózonréteget lebontó vegyi anyagokkal) kereskedjenek a Jegyzőkönyvet alá nem író országokkal.

A MARPOL-egyezmény értelmében pedig a kikötőkben csak olyan hajók köthetnek ki, amelyek megfelelnek bizonyos előírásoknak.

Ez a két szerződés azért vált be, mert pozitív visszacsatolási hatást vált ki: minél több ország csatlakozik az adott szerződéshez, annál nagyobb nyomás nehezedik a kimaradó országokra, hogy azok is csatlakozzanak. Ennek eredményeként az ózonréteg néhány évtizeden belül vissza fog épülni az 1980 előtti szintre, továbbá a kőolaj több mint 99%-át már most is a MARPOL-előírásoknak megfelelően szállítják, amivel gyakorlatilag megszűnt a tengeri szennyezés egyik fő forrása.

Ugyanez a megközelítés már bevált a klímamegállapodások esetében is.

A Montreali Jegyzőkönyv Kigali Módosítása fokozatosan kivezeti a hidrofluorokarbonokat, amelyek erős üvegházhatású gáznak számítanak. A fenti felsorolt példákhoz hasonlóan ez a módosítás is tartalmaz egy olyan kereskedelmi intézkedést, amelynek célja, hogy pozitív visszacsatolási hatást hozzon létre, amint a szerződést aláíró országok száma elér egy bizonyos szintet. Ebből adódóan a szerződés ratifikálása minden ország érdeke. Még a polarizált Amerikában is erős kétpárti támogatást kapott tavaly a ratifikáció a szenátusban.

Most ugyanezt kellene tennünk a többi jelentős emissziós forrás esetében is. Az alumíniumgyártás például az éves globális üvegházhatásúgáz-kibocsátás mintegy 2%-áért felelős. A szén anódok inert anódokkal való helyettesítésével azonban az iparág óriási mértékben csökkenthetné kibocsátását. Egy erre vonatkozó egyezmény megkövetelhetné, hogy az azt aláíró felek egyrészt inert anódokra álljanak át, másrészt csak az egyezményben résztvevő többi féltől importálhassanak alumíniumot.

A kereskedelmi intézkedések egyoldalú fenyegetéseivel szemben a nemzetközi klímavédelmi megállapodásoknak ez a megközelítése alapvetően kooperatív és multilaterális jellegű. Különbözik attól a módszertől, amikor külföldi termelésre vetnek ki egyoldalúan valamilyen hazai szabályozást, mint ahogyan azt az Európai Unió teszi. Továbbá eltér attól a megoldástól is, amikor karbonalapú vámokat vetnek ki bizonyos importtermékekre anélkül, hogy megfelelő párhuzamos hazai szabályozás is lenne érvényben, ahogyan azt egyesek az Egyesült Államokban is javasolták. Ezek a módszerek csak ellenintézkedéseket válthatnak ki.

A sikeres fellépés érdekében a nemzetközi klímavédelmi megállapodásoknak összeegyeztethetőnek kell lenniük az országok gazdasági stratégiáival, nem utolsósorban az olyan alacsonyabb jövedelmű országokéval, mint India, ahol a jövőben majd a legtöbb emisszió keletkezik. Ezért a Montreali Jegyzőkönyv és a Kigali Módosítás olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek értelmében a gazdagabb országok vállalják, hogy segítenek a szegényebb országoknak a szerződéseknek való megfelelés költségeinek fedezésében.

A nemzetközi közösség rossz tanulságot vont le a Kiotói Jegyzőkönyvből.

Mostanra már nyilvánvalóvá kellett volna válnia, hogy nem működik az a modell, amely az önkéntes kötelezettségvállalásokra és az ambiciózus célokra alapoz. A Kiotói Jegyzőkönyvvel az volt a probléma, hogy nem megfelelően fejtette ki ösztönző hatását.

Azzal, hogy a klímavédelmi megállapodásokat egyes ágazatokra összpontosítjuk, a kötelezettségeket a kereskedelmi hozzáféréshez kötjük, valamint a nemzetközi tárgyalásokon a gazdag és szegény országok „közös, de eltérő” szerepét megfelelően kezeljük, a világnak nagyobb esélye lesz a dubaji megállapodásban felvázolt célok elérésére, vagyis a nettó zéró emisszióra történő gyors és igazságos átmenetre. A jövőbeli klímacsúcsok így a lényeges kérdésekre összpontosíthatnak ahelyett, hogy az üres szavak olyan kompozícióját alkotnák meg, amivel minden ország egyet tud érteni.

Copyright: Project Syndicate, 2024.

www.project-syndicate.org

Címlapkép forrása: Getty Images