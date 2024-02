Kiderült, hogy sikerült meggyőzni Orbán Viktort az uniós csúcson

Az EU egyhangúlag 50 milliárd eurós segítséget szavazott meg Ukrajnának, Orbán Viktor vétófenyegetése után diplomáciai erőfeszítésekkel sikerült meggyőzni a magyar kormányt az egyezség támogatásáról - számolt be a Telex

Az Európai Unió tagállamai egyhangúlag jóváhagyták az Ukrajnának szánt, összesen 50 milliárd eurós támogatást, ami a világpolitika egyik kiemelkedő eseményévé vált a héten. A döntés meghozatala nem volt zökkenőmentes, hiszen Orbán Viktor magyar miniszterelnök hosszú ideig fenyegetőzött vétóval. A helyzetet bonyolította, hogy a Nemzeti Konzultáció eredményei alapján - melyben a résztvevők 99%-a ellenezte az Ukrajnának nyújtott uniós pénzügyi segítséget addig, amíg Magyarország nem részesül hasonló támogatásban - úgy tűnt, Orbán számára kevés mozgástér maradt. Ennek ellenére a magyar kormány végül engedett a nyomásnak és most mint sikert próbálja értékesíteni ezt otthon.

A New York Times által közölt információk szerint - magas rangú diplomaták és titkos találkozókon részt vevő források beszámolói alapján - komoly erőfeszítéseket tettek Orbán meggyőzésére.

Az EU vezetői közül többen is humorral próbálták enyhíteni a feszültséget, mondván, hogy Orbánt fogják fizetniük a brüsszeli hotelszámláikért.

Az utolsó órában, a szavazás előtt sikerült elérniük, hogy Orbán feladja a vétót.

A tárgyalások során Charles Michel, az Európai Tanács elnöke és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök különféle stratégiákat alkalmaztak. Michel kemény üzenetekkel próbálta rávenni Orbánt a vétó feladására, míg Meloni egy luxushotelben tartott találkozón pezsgő mellett győzködte arról, hogy hosszú távon előnyös lesz számára és országának is, ha most enged.

A témával foglalkoztunk a Checklist podcastban is:

Emmanuel Macron francia elnök is bekapcsolódott a tárgyalásokba, ígéretet téve arra, hogy az EU közös nyilatkozata figyelembe veszi majd Magyarországnak az uniós támogatások ideológiai okokból való visszatartása miatti panaszait.

Ezzel párhuzamosan Charles Michel Mark Rutte holland miniszterelnökkel és Olaf Scholz német kancellárral együtt határozottan állást foglalt amellett, hogy nem engednek Orbán követeléseinek. Ez az álláspont gyorsan eljutott Orbánhoz is, aki beleegyezett abba is, hogy ne évente bírálják felül az Ukrajnának nyújtott segítséget, hanem rendszeresen vizsgálják meg annak felhasználását. Az EU-s vezetők emellett kötelezettséget vállaltak arra is, hogy általánosabban fogalmazzanak olyan esetekben, amikor tagországi támogatások befagyasztása kerül szóba.

Az Európai Parlamentben már csak egyszerű többség szükséges ahhoz, hogy jóváhagyják az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós segítségnyújtást. Ez jelentős lépést jelent Ukrajna számára ahhoz, hogy fenntarthassa gazdaságát és kezelje a háborús helyzetet adta kihívásokat. Eközben az Egyesült Államokban továbbra is vita tárgyát képezi egy hasonló nagyságrendű segítségnyújtás.

