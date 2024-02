Még nem teljesen elégedettek a pedagógusok a fizetésemeléssel

Felmérést és kisebb online kutatást is indítottak a pedagógus szakszervezetek, hogy felmérjék, a tanárok, óvodapedagógusok mennyire elégedettek a pedagógusok új életpályáról szóló törvény által meghatározott bérbesorolásaikkal, vagyis az év eleji fizetésemelésükkel. A kormány átlagban 32,2 százalékos emelést ígért, de úgy tűnik, hogy azért nagy a szórás az ígért és a megvalósult béremelések között. Komoly bérfeszültség bontakozhat ki a rövidebb és a hosszabb ideje oktatók között, mert összecsúsztak a fizetések, miközben a nyugdíjba vonulás előtt állók nem kaptak béremelést, mert ez benne sem volt a törvényben, vagy a részleteket szabályozó rendeletben.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete online felmérést indított a tanárok körében, hogy a munkáltatójuk január végi értesítései alapján, ki mennyire elégedett az új besorolásával és az ehhez kapcsolódó fizetésemelésével. 1253 válasz érkezett a szakszervezethez. Az alapkérdés úgy hangzott, hogy magasabb illetményt kapott-e a pedagógus, mint a fokozatához tartozó minimum. Ezek alapján a visszajelző pedagógusok 62,9 százaléka úgy válaszolt, hogy a fokozatához tartozó minimumot kapta csak meg. 14,1 százalék a minimumnál többet kapott, de nem annyit, mint amennyire számított, míg 23 százalék elégedett, mert akkora fizetésemelést jeleztek neki, mint, amire számított.

Közben a Pedagógusok Szakszervezete egy felmérést indított el február 1-től, a Forrás Társadalomkutató Intézettel közösen. „Tiszta képet szeretnénk kapni arról, hogy valójában mekkora béremelést kaptak a kollégák, és ezt prezentálni fogjuk a kormány felé. Március 1-én jelennek meg a Központi Statisztikai Hivatal adatai a diplomások átlagbéréről és a 2023-as tanári fizetésekről, ezekkel a számokkal is össze tudjuk majd hasonlítani, vagyis kiderül, hogy mit mutat a statisztika, és mi az általunk mért valóság” – nyilatkozta Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke a január végi egyeztetés után, a két szakszervezet közös Facebook-videójában.

Január 31-én, délután újra egyeztetett ugyanis több pedagógus szakszervezet Maruzsa Zoltán oktatási ügyekért felelős államtitkárral, és Hajnal Gabriellával, a Klebelsberg Központ elnökével. A találkozón ott volt a Pedagógusok Szakszervezete, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete és a Nemzeti Pedagógus Kar is.

„Túl szép képet festett az államtitkár úr a Klebelsberg Központ által fenntartott intézményekben a bérrendezésről. 528 ezer forint a gyakornok fizetése és 560 ezer forint körül van az átlag. Ezt mondta, ennek szeretnénk utánajárni. Az egyeztetésen egyébként a fizetésemeléssel kapcsolatos anomáliákat is megemlítettük” – közölte Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke.

Tipikus probléma a fizetésemeléssel a nyugdíjba vonulás előtt álló, úgynevezett felmentési idejüket töltő tanárok ügye.

„A felmentési idejüket töltő, például a nyugdíjba vonuló kollégáknak úgy tűnik, nem jár a fizetésemelés. Ők azzal a bérrel fognak nyugdíjba menni, amivel elkezdték a felmentési idejüket, vagyis a nyugdíjba vonulásuk előtti időszakot. Szerintünk ez eléggé aggályos az esélyegyenlőség elve szempontjából” – érvelt Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke.

„A nyugdíjazás előtt álló pedagógusok fizetéseinek meg nem emelése jogilag is támadható, hiszen a fizetési besorolásukra vonatkozó korábbi törvények és rendeletek már hatályukat vesztették, és az ő béreiket is az Új Pedagógus Életpálya Törvény alapján kellene a kormány szerint meghatározni. Erre rákérdeztünk, hogy az ő béremelésüket a jog tiltja-e, mire az volt a válasz, hogy nem tiltja. Ezért azt kérjük a nyugdíj előtt álló kollégáktól, akik dolgoznak még, vagy éppen a távolléti díjukat kellene megállapítani újból, a már emelt bér szerint, hogy ezeket kérjék, követeljétek, az erről szóló e-maileket, leveleket pedig küldjék el a szakszervezeteknek is” – beszélt a nyugdíj előtt álló tanárok helyzetéről Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének országos választmányi tagja is.

Úgy tűnik, hogy a pedagógusok közül azok sem jártak jól, akik tanítói diplomával rendelkeznek és hiányszakmákat tanítanak, például matematikát, természetismeretet, fizikát, biológiát, digitális kultúrát, informatikát.

„Ezeknek a kollégáknak a törvény betűje szerint nem jár plusz juttatás, csak a szakos végzettségűeknek. Itt annyit sikerült elérni, hogy a Klebelsberg Központ vezetője ígértet tett arra, jelzi a tankerületi központok felé ezt a problémát, és kéri őket, hogy a rendelkezésre álló keretből elsősorban a 7. és 8. osztályban tanítók számára adják meg a magasabb béreket. Viszont a nem állami fenntartású intézményeknél ez az opció nem áll fenn, csak mint lehetőség merülhet fel, mi ezt rendkívül igazságtalannak tartjuk. Általában nem értünk egyet azzal, hogy tanítói diplomával 7. és 8. osztályban is tanítsanak pedagógusok, mert. nem erre lettek a tanító kollégák kiképezve” – árnyalta a fizetésemelés és a beosztások kérdéskörét Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke.

A másik szakszervezet sem lelkesedik azért, hogy általános iskolában, a felsőbb osztályokban szaktanárok helyett „csak” tanítói diplomával rendelkező pedagógusok is, állandó jelleggel tartsák meg a szaktantárgyak óráit. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint viszont, ha ez a kényszerhelyzet előáll, legalább magasabb bérért tegyék ezt meg a pedagógusok.

„Díjazzák, ha valakinek több szakképesítése van, és az illető arra legyen a magasabb béren keresztül ösztönözve, hogy minél több területen tanítson. A jelenlegi rendszer nagyon-nagy bérfeszültséget okoz. Szeretnénk, hogy a tanítók dönthessenek arról, hogy elvállalják-e a szaktantárgyak oktatását, és ha nem, akkor ilyen órákra évente csak 44 nap lehessen őket beosztani. Ha viszont elvállalják, akkor követeljék a 4 százalékos plusz béremelést” – mondta a két szakszervezet közös Facebook-videójában Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének országos választmányi tagja.

A Klebelsberg Központ január végén, kiadott egy közleményt, hogy az állami fenntartású iskolákban az egyes tankerületi központok hogyan módosították a tanárok kinevezéseit, és ezek alapján milyen mértékben emelkedtek a bérek. Eszerint, a Tankerületi Központok január 30-ig 79 156 pedagógus részére állították ki a kinevezési okmányaikat, amelyben szerepel a béremelés összege is. A közleményben megismétlik, hogy januártól átlagosan 32,2 százalékkal nő a tanárok bére. Felsorolják azt is, hogy a pályakezdők jogszabályban meghatározott legkisebb bére gyakornokként bruttó 528 ezer forint. Az I. kategóriában legkevesebb 538 ezer forintot, Pedagógus II. fokozatban 555 ezer forintot kereshetnek az oktatók és nevelők, míg a Mesterpedagógus fizetése 630 ezer forintról indul, a Kutatótanárok bérének alsó határa pedig 750 ezer forint.

A Klebelsberg Központ által említett fizetési számok viszont kivétel nélkül a fizetési sáv alsó határát jelentik, azt nem kommunikálták, hogy átlagban mennyi lehet majd az emelés után a tanárok bére, például az egyes besorolási sávokon belül. Azt viszont az állami központ megjegyezte, hogy a kormány 2030-ig vállalta, hogy a diplomás átlagbérrel együtt mozgatja a tanárok fizetését.

A szakszervezetek szerint vannak egyéb anomáliák is a béremeléssel kapcsolatban. Az egyik ilyen a nem állandó munkavállalóként dolgozó, úgynevezett óraadó tanárok ügye.

A törvényben nincs meghatározva számukra, hogy mennyi a minimális járandóságuk, ezért arra kérjük ezeket a pedagógusokat, hogy kezdeményezzék a béralkut az őket foglalkoztató tankerületeknél, szervezeteknél és kössék az ebet a karóhoz, hogy 5300 forintnál kevesebbért nem hajlandók ezt a munkát elvállalni.” Legyetek szívesek megfelelő bérért dolgozni, nem 3500 forintos alamizsnáért!” – bíztatta önálló érdekvédelemre az óraadó tanárokat Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke.

„Hivatkozzatok Maruzsa Zoltánra, aki azt mondta ezen az egyeztetésen, hogy ezzel a béralkuval ő maximálisan egyetért. Ha pedig nem megy bele az alkuba a másik fél, és ti nagyon megalázónak tartjátok az alacsony megbízási díjazást, akkor mondjátok azt, hogy a megbízási szerződésben foglaltak szerint ezt a megbízást felmondjátok” – adott egy másik béralku taktikát közös Facebook-videójukban Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének országos választmányi tagja.

A szakszervezetek szerint valószínűsíthető, hogy az óraadói bérek fedezetének előteremtése is a tankerületek kötelessége lesz, szerződésfelmondás esetén pedig nem valószínű, hogy személycserében gondolkodnak majd a tankerületi vezetők, mert a hiányszakmákban már így is nagyon nehéz pedagógust találni, vagyis a magasabb órabérek kialkudhatók.

„Szinte minden önkormányzat az óvodapedagógusok bérét az alsó határnak megadott értékben állapította meg. Pedig a Magyar Államkincstár honlapján már január 19-én közölték a béremelési adatokat, eszerint meg kell adni az óvodapedagógusoknak is a béremelést, nem csak az alsó fizetési határhoz kell felzárkóztatni a bérüket. Ha ez nem történik meg, ezt az óvodai pedagógusoknak jelezniük kell az önkormányzatok felé. Ugyanez a helyzet az egyházi fenntartású intézményeknél is” – zárta gondolatait Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke.

Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének országos választmányi tagja pedig azt említette meg, hogy összecsúsztak a bérek sok helyen. „A mostani béremelés mutatja meg igazán, hogy pár éve a pályán lévő emberek bérét kapják meg azok is, akik már évtizedek óta a pedagóguspályán dolgoznak. Ez azért eléggé meredek. A bérkorrekciónál erre is odafigyelünk majd, mert a minimumfizetés megadása azt jelenti, hogy akik magasabb végzettségűek, vagy régebb óta vannak a pályán, csak párszázalékos fizetésemelésben részesültek, a 32,2 százalékos béremelést nem kapták meg” – összegzett.

Bár a szakszervezetek szerint a szakszolgálatban és a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók minden ilyen béremelésből eddig kimaradtak, a Klebelsberg Központ közlése szerint az oktatás ezen a területén dolgozók nagyobb béremelést kapnak majd, mert az úgynevezett esélyteremtési illetményrészre jogosult pedagógusok részére 20 százalékkal nagyobb fizetést garantál a törvény. A közleményből azt nem igazán lehet kibogozni, hogy akkor például egy gyógypedagógus a 32,2 százalékos fizetésemelés mellett milyen mértékű pluszemelésre lesz jogosult.

A magyar kormánynak egyébként pénz visszafizetési kötelezettsége lesz az Európai Unió felé, amennyiben nem teljesíti, hogy a diplomás átlagbér 72 százalékát idén biztosítja a pedagógusok részére.

Emiatt idén mindenképpen várható még egy béremelés az oktatásban dolgozók részére. Jövőre pedig legalább a diplomás átlagbérnek a 80 százalékát kell, hogy elérjék az oktatásban dolgozók fizetése.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt