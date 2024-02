Jönnek az idei első kulcsfontosságú adatok a magyar gazdaságról

A héten elsősorban Magyarországon jelennek meg lényeges makroadatok, kulcsfontosságú lehet a költségvetés januári helyzete és az év eleji inflációs ráta. Ezek a statisztikák akár a piacra is hatással lehetnek.

A hét még csendesen indul, hiszen a KSH és a német hatóságok is a külkereskedelem friss adatait közlik hétfőn, ettől eltekintve nem lesz érdemi piacbefolyásoló információ. Kedd reggel aztán jönnek itthon az ipar és a kiskereskedelem decemberi adatai, melyekkel képet kaphatunk a negyedik negyedéves gazdasági kilátásokról is. Közben Németországban a gyáripari megrendelések friss adata érkezik, mely szintén hatással lehet a magyar gazdaságra is.

2024. február 5-11. makronaptár Magyar makrogazdaság február 5. hétfő 8:30 KSH Külkereskedelem (előzetes) dec. február 6. kedd 8:30 KSH Ipar (előzetes) dec. február 6. kedd 8:30 KSH Kiskereskedelem dec. február 6. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció február 7. szerda 8:30 MNB Nemzetközi tartalékok jan. február 7. szerda 8:30 MNB Értékpapírstatisztika dec. február 8. csütörtök 11:00 PM Előzetes áht beszámoló jan. február 8. csütörtök 11:30 ÁKK Kötvényaukció február 9. péntek 8:30 KSH Infláció jan. Nemzetközi makrogazdaság január 5. hétfő 8:00 Németo. Külkereskedelem dec. január 5. hétfő 15:45 USA S&P beszerzési menedzserindex jan. január 5. hétfő 16:00 USA ISM szolgáltató beszerzési menedzserindex jan. január 6. kedd 8:00 Németo. Gyáripari megrendelések dec. január 7. szerda 8:00 Németo. Ipar dec. január 7. szerda 14:30 USA Külkereskedelem dec. január 8. csütörtök 2:30 Kína Infláció jan. január 9. péntek 8:00 Németo. Infláció jan. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Az MNB szerda reggel a devizatartalékok január végi helyzetéről tesz beszámolót, emellett az értékpapírok tulajdonosi szerkezetének aktuális statisztikája is megjelenik. Külföldön a német ipari termelés és az amerikai külkereskedelem adataira lesz érdemes figyelni.

Kulcsfontosságú lehet csütörtökön az államháztartás januári előzetes beszámolója, hiszen a szakemberek többsége szerint sok sebből vérzik a magyar büdzsé, a tervezett 2,9 százalékos GDP-arányos hiány szinte tarthatatlannak tűnik. Kínában inflációs adatok érkeznek még a magyar kötvényaukció mellett.

A hét utolsó munkanapján jelenik meg itthon a januári inflációs statisztika. A pénteki adat alátámaszthatja azt a várakozást az MNB részéről, hogy a decemberi 5,5 százalékról akár 4 százalék környékére is zsugorodhat az áremelkedés mértéke. Ez pedig szintén hatással lehet akár a piacra is, elsősorban a forint árfolyamát lesz érdemes nézni.

