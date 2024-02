Megszületett a nagy alku Berlinben: négy hatalmas gázerőmű is épülhet állami támogatásból

A szociáldemokrata Olaf Scholz német kancellár (címlapképünkön jobbra), a zöldpárti Robert Habeck gazdasági miniszter (középen) és a liberális Christian Lindner pénzügyminiszter (balra) által jóváhagyott stratégia egyik központi eleme, hogy akár négy darab, egyenként 2500 MW-os kapacitású rugalmas gázerőmű megépítését is támogathatja az állam az időjárásfüggő nap- és szélerőművek ingadozó termelésének kiszabályozására, hogy minél inkább klímabarát módon történjen ez a kiegyenlítő energiatermelés. Ez a döntés segíthet abban is, hogy a keleti tartományokbeli szénerőműveket még a 2038-ra vállalt hivatalos német szénkivezetési stratégia előtt le lehessen állítani.

A gázerőművek építéséhez kapcsolódó állami támogatás forrása a Klíma és Átalakulási Alap lesz, és mivel a tavaly téli német alkotmánybírósági döntés komoly költségvetési bizonytalanságot okozott, hogy ezt hogyan tudja megvalósítani a német kormány, ezért is csúszott hetek óta a döntés.

A mai bejelentést rengeteg energiaipari szereplő tűkön ülve várta Németországban és azon kívül is, és fontos, hogy olyan gázerőműveket támogat majd a német állam, amelyeket alkalmassá kell tenni a hidrogénnel való üzemeltetésre is, sőt 2035-2040 között a négy megépülő erőműnek már teljes egészében hidrogén alapon kell működnie. Emellett a német tárca közleménye azt is jelzi, hogy kutatási célok érdekében egy kizárólag hidrogénnel üzemelő 500 MW-os erőmű építését is támogatja.

A mai bejelentésből az is fontos, hogy minden akadályt igyekszik lebontani a német kormány az elektrolizálók építése és üzemeltetése, a hidrogéngazdaság terjedése előtt. Megállapodtak abban is a koalíciós pártok vezetői, hogy minél hamarabb kidolgozzák a jövőbeni villamosenergia-piac működtetési modell kereteit, és különösen egy piaci alapú, technológiasemleges kapacitásmechanizmus koncepcióját, amelynek legkésőbb 2028-ig működnie kell. Azt is megszabták, hogy az erről szóló politikai megállapodásnak legkésőbb 2024 nyaráig meg kell születnie a szövetségi kormányon belül, majd ezt követően a parlamentnek is benyújtják a terveket. Lényeges, hogy az erőműstratégia részeként kiírt állami pályázatokat már úgy alakítják ki, hogy az új gázerőművek teljes mértékben beépüljenek a jövőbeni kapacitásmechanizmusba.

A mai bejelentés kapcsán a Reuters emlékeztet: a német kormány tavaly arról állapodott meg az Európai Bizottsággal, hogy 8,8 GW új hidrogéntermelő erőművi kapacitást, illetve ezen felül további 15 GW-nyi rugalmas gázerőművi kapacitást tervez építeni, amelyet 2035-ig majd rá lehet kötni a hidrogén hálózatra. Most viszont a koalíciós megállapodás „csak” 10 GW-nyi gázerőművi (később hidrogénre alkalmassá tehető) erőmű megépítését tartalmazza, illetve további 0,5 GW-nyi tisztán hidrogén kapacitás megépítését, így tehát most sokkal kisebb az egyelőre jóváhagyott kapacitás, mint anno tervezte Németország. Éppen ebből adódik az a hétfői német gazdasági minisztériumi kiegészítő jelzés a hírügynökség felé, hogy a 10 GW-on felül is mérlegeli még a tárca, hogy később további kapacitások megépítését is támogatja.

A mostani bejelentés után a német kormány újabb egyeztetésekbe kezd a Bizottsággal, hiszen állami támogatásról van szó, amely egyúttal a megújuló energiaforrások további terjedését, az ellátásbiztonságot, és a hálózati kiegyenlítést is nagyban segítené klímabarát megoldáson keresztül.

Érdemes megjegyezni, hogy a magyar kormány jóváhagyása után tavaly tavasszal a magyar állami MVM is elindított nemzetközi tendereket összesen 3 rugalmas gázerőmű építésére (CCGT), amelyek közül egy legfeljebb 650 MW-os a Mátrai Erőmű területén épülne meg (egyik projekt), kettő legfeljebb 500 MW-os pedig a Tiszai Erőmű területén (másik projekt). A Portfolio megbízható információi szerint az elmúlt időszak egyeztetései nyomán mindkét projektre 2-2 nem-kötelező ajánlat érkezett a tenderek kiírójához és a további tárgyalások nyomán a második negyedév végéig eljuthat oda az MVM, hogy a kötelező érvényű ajánlatok alapján eredményt tudjon hirdetni. Ezután a tervek szerint év végéig el is indulhatnak a munkálatok és így továbbra is reális, hogy legalább az egyik erőmű 2027-ben üzembe tud majd állni. Aztán 2028 körül a másik kettő is elindulhat, ami az addigra felfutó magyarországi áramfelhasználás mellett azért is fontos, mert 2030-ra a Paksi Atomerőműnél az üzemidőhosszabbítási munkálatok abba a fázisba érhetnek, hogy egy-egy blokkot 9-12 hónapra le kell állítani egymás után, így a CCGT-t fokozott áramtermelésére nagy szükség lehet majd azokban az években.

