Megüzente a kormány: kiigazítások jöhetnek a benzin árában

A hazai üzemanyagáraknak továbbra is a régiós középmezőnyben kell maradniuk – hangsúlyozta Nagy Márton a Magyar Ásványolaj Szövetséggel és a Mollal történő tárgyaláson. De hogyan is áll jelenleg a helyzet, a jövedéki adóemelés és a forintgyengülés közepette hogyan szerepel a régiós rangsorban a magyar benzin és a dízel? Milyen megoldások mentén lehet közelebb húzni a régiós átlaghoz a hazai üzemanyagárakat?

Jöhet a kiigazítás a benzinárnál?

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Magyar Ásványolaj Szövetség, köztük a Mol képviselőivel egyeztetett. A felek korábbi megállapodása szerint a rendszeresen megrendezésre kerülő találkozókon áttekintik az üzemanyag-ellátásra és az árakra ható hazai és nemzetközi eseményeket és gazdasági folyamatokat.

Nagy Márton az egyeztetésen kihangsúlyozta, hogy a cél az ellátásbiztonság és a megfelelő üzemanyagárak kialakítása, így

arra kéri az üzemanyagforgalmazókat, hogy törekedjenek a regionális szinten is versenyképes árszínvonalú üzemanyagok biztosítására.

A felek a korábbi hónapoknak megfelelően újra áttekintették a régiós szintű árak kialakításának lehetőségeit oly módon, hogy a hazai üzemanyag árak legalább a középmezőnyben szerepelhessenek.

A miniszter kijelentette, hogy

a benzinárak tekintetében lát esélyt az árak kiigazítására,

a gázolaj esetében azonban nem azonosítható ilyen lehetőség.

Az üzemanyagkereskedők marzsának csökkentése mellett a kormány egyik lehetséges eszköze az üzemanyagpiaci beavatkozásra az árbefagyasztás, ahogy ezt már láthattuk is korábban. Gulyás Gergely egy tavaly szeptemberi kormányinfón nem is vetette el az árstop-intézkedésnek a visszahozását, mondván, hogy bár alapvetően ez egy rossz intézkedés, de sokkal rosszabb helyzet kialakulását lehet megelőzni vele. Persze nem biztos, hogy erre a megoldásra utal Nagy Márton mostani jelzése, mindenesetre sokakban fájó emlékként villanhat be az intézkedés és annak piacra gyakorolt hatásai, a Mol és a Magyar Ásványolaj Szövetség is a szeptemberi kormányinfót követően a hazai üzemanyag piac stabilitásának fontosságát hangsúlyozta, a MÁSZ főtitkára azt is elmondta, hogy ha a kormány visszavezeti a hatósági árakat, akkor nagyon rövid időn belül komoly hiányok alakulnának ki.

Nem a legjobb a helyzet

Február elején

A LÉLEKTANILAG FONTOS 600 FORINTOS SZINT FÖLÉ UGRott A BENZINÁR,

egész pontosan jelenleg 603 forintot kell fizetni literenként, míg a gázolaj esetében 640 forinton alakul a jegyzés. Az elmúlt hetekben tapasztalt áremeléssel 2023 novembere óta nem látott szintre ért el a benzinár, a tavaly december közepi lokális mélyponthoz képest pedig 8,1 százalékkal került feljebb a jegyzés.

A hazai üzemanyagárak alakulása kapcsán egyébként elmondható, hogy a januárban két lépcsőben érvényre juttatott jövedéki adóemelést követően sem lett a legdrágább a magyar benzin és a dízel a régióban, bár mindkét finomított olajtermék esetében a dobogón szerepelnek a hazai termékek.

Öröm tehát az ürömben, hogy az elmúlt hetek meredek áremelkedése (az adóemelésen kívül) nem csak a magyar piacot terheli, ez abból is látszik, hogy a január 15-i állapot szerint a benzin régiós átlagára még 555 forinton alakult, ehhez képest január végén 576 forintról beszélhettünk (+3,8%),

a dízel esetében pedig 575 forintos átlagárhoz képest két hét alatt 598 forintra kúszott az érték (+4%).

Összességében elmondható tehát, hogy

NEM CSAK NÁLUNK DRÁGULT JELENTŐSEN A BENZIN ÉS A DÍZEL AZ ELMÚLT HETEKBEN,

ami arra enged következtetni, hogy a devizateljesítményeken felül az olajár-alakulással lehet elsősorban magyarázni a meredek áremelkedést. E tekintetben azonban inkább kedvezőek a kilátások: a mögöttünk álló napokban valósággal bezuhant az olaj ára, elsősorban arra az értesülésre reagált hevesen az árfolyam, hogy felröppentek az első hírek az Izrael és a Hamász közötti lehetséges tűzszünetről. A piacok abban bíznak, hogy a gázai tűzszünettel párhuzamosan a húszi lázadók Vörös-tengeri konténerhajók elleni támadásai is alábbhagyhatnak, és normalizálódhat a helyzet globális kereskedelem szempontjából kulcsfontosságú útvonalon. A január 29-i lokális csúcshoz képest már 6,6 százalékkal került lejjebb a Brent jegyzése.

A nemzetközi olajárak beesése egyelőre nem fejti még ki a hatását a hazai töltőállomásokon, de ha tovább esik a Brent, akkor előbb-utóbb ez a hazai üzemanyagárakban is meg fog látszani.

Mindenesetre az életbe lépett jövedéki adóemelésnek, a nemzetközi konfliktusoknak és a forint gyengülésének köszönhetően nem csoda, hogy ismét elértük a 600 forintos literenkénti árat a magyar benzinnél, ez pedig a tavaly szeptemberi kommunikációk alapján akár újra felvetheti a kormánynál az iparági szereplők körében egyöntetűen elítélt árstop lehetőségét. De ezen kívül

az üzemanyagkereskedők marzsainak csökkentése is megoldás lehet,

akár erre is utalhatott Nagy Márton.

Van más megoldás is

Nem csak az árstop lehet tehát megoldás a hazai üzemanyagárak csökkentésére, egy lehetséges variáció még (amire nem kizárt, hogy már láttunk példát tavaly), hogy

szűkítheti az egyébként elég magas nagykereskedelmi árrését a Mol a piacon,

mintegy "elszakítva" a nagyker-árat a piaci árak aktuális alakulásától, ezáltal is közelebb húzva a magyar üzemanyagjegyzéseket a régiós átlagárhoz.

A tavaly októberi folyamatokat nézve lettünk figyelmesek arra, hogy az izraeli-palesztin háború kirobbanásával hiába ugrott meg az olaj világpiaci ára, a magyar autósok egyre alacsonyabb árakkal találkozhattak a benzin és a dízel esetében is, ez főleg az utóbbi esetében volt meglepő. A benzinnel ellentétben ugyanis a finomítói prémium nem zuhant be a dízel esetében, de más piaci folyamatok sem támasztották alá azt, hogy nem emelkedett az olajárral párhuzamosan a finomított gázolaj hazai ára. Az egyik lehetséges magyarázat Gaál Gellért, a Concorde elemzője szerint a fent leírt nagyker árrésszűkítés lehetett, ezt a gondolatmenetet egy másik, nevének mellőzését kérő hazai elemző is alátámasztotta a Portfoliónak.

Ez a mechanizmus egyébként nemzetközi kitekintésben nem egyedi megoldás, például a választások előtt Lengyelországban is zajlott informális kommunikáció a vezető olajcég Orlen és a kormány között, ahol ugyancsak a nagyker-árrés csökkentésére kérte a kormányzat a vállalatot.

