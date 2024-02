Tovább zuhanhat a magyar infláció, de mit lép erre az MNB?

A Portfolio által megkérdezett elemzők szerint akár 4,3 százalékra is lassulhatott a magyar infláció, ennél alacsonyabb éveseshetett az áremelkedés üteme, ha tényleg így volt, akkor ismét fokozódhat a nyomás a jegybankon, hogy az eddiginél nagyobbat vágjon a kamaton, ami a forint árfolyamát érzékenyen érintheti. Az izgalmas januári adat előtt nagy a bizonytalanság, amit az előrejelzések széles sávban szóródása is mutat.

Tovább szakadhat az infláció

Az elmúlt hónapokban sorra okoz meglepetést a magyar infláció alakulása, legutóbb decemberben is így volt, hiszen a 6 százalék körüli elemzői várakozásokkal szemben 5,5 százalékra esett vissza az áremelkedési ütem.

Néhány szakértő tavaly még arra figyelmeztetett, hogy az üzemanyagok jövedéki adójának emelése, a fogyasztás élénkülése, a béremelések és az év eleji átárazások akár kellemetlen meglepetést is hozhatnak januárban. Ezek a hangok azonban elhalkultak az utóbbi időszakban, most

az elemző további jelentős esést és 4 százalék körüli inflációt várnak.

Legutóbb az MNB is hasonló várakozásokat fogalmazott meg a januári infláció kapcsán, vagyis most általános vélekedéssé vált, hogy még néhány hónapig jelentős esésre számíthatunk. Ezt elsősorban a magas bázis támogatja, hiszen egy éve tetőzött az áremelkedés 25,7 százalékon.

Várhatóan a friss inflációs adat újabb mérföldkövet hoz, hiszen beeshet a jegybank toleranciasávjába a fő inflációs mutató

- emelte ki Virovácz Péter, az ING Bank elemzője. Szerinte az általános árnyomás egyre alacsonyabb és a következő hónapokban is 4 százalék körül alakulhat a mutató. A bázishatások azonban az év második felében kedvezőtlen irányt vesznek és megkezdődik a refláció. Ennek hatására pedig év végén ismét 5,5-6 százalék közelébe emelkedhet az inflációs ráta.

A bázishatás mellett a viszonylag moderált havi áremelkedés is segíthette az éves index további lassulását – emelte ki kérdésünkre Nyeste Orsolya. Számításai szerint az élelmiszerek árai összességében csak kismértékben változtak decemberhez képest, míg a járműüzemanyag-árak – dacára a jövedéki adó emelésének – egyelőre stagnáltak. Jól látható, hogy a nagyobb járműüzemanyag-áremelkedés január vége felé indult meg, ami a februári hó/hó indexet fogja majd jelentősebben felfelé hajtani.

Az Erste Bank szakembere szerint a szolgáltatások havi áremelkedése azonban az átlagos havi inflációnál magasabb lehetett már januárban. Sok területen elindulhattak a szokásos – részben a bérkiáramlások által hajtott – év eleji átárazok. A szolgáltatásinfláció szerinte az egész első negyedévben viszonylag erős maradhat, s márciustól egyedi hatásoknak köszönhetően (telekom, bankszektor) akár gyorsulhat is.

Januárban is minden bizonnyal folytatódik a csökkenő trend az éves bázison, azonban a havi bázisú inflációs mutató jóval nagyobb lesz az előző hónapoknál az üzemanyagokat érintő adóemelések miatt – hívta fel a figyelmet Kiss Péter, az Amundi befektetési igazgatója.

Az általunk becsült nagyjából 1 százalékos havi alapú árnövekedés azt jelenti, hogy normál átárazásra térhettek át a vállalatok – tette hozzá Becsey Zsolt. Az Unicredit Bank elemzője szerint a kereslet az előrehozott minimálbéremelések ellenére sem igazán gyakorol árfelhajtó erőt, miközben az év eleji adminisztratív áremelések (első sorban útdíj, jövedéki adó) csak fokozatosan épülnek be az árakba.

Az élelmiszereknél el tudok képzelni egy 1 százalékosnál érdemben nagyobb átárazást, azonban ha a szolgáltatásoknál is 1 százalék feletti átárazást fogunk látni az már egyértelműen felfelé mutató inflációs alapfolyamatot vetítene előre az idei évre nézve – tette hozzá Becsey. Alappályájukban a piaci szolgáltatásoknál 1 százalék alatti átárazással számolnak, ebben a szegmensben inkább a március és az április lehet kirívó, ugyanis ezekre a hónapokra már előzetesen bejelentette több nagy szolgáltató az indexált áremelési szándékát. Ráadásul jellemzően olyan szolgáltatásokról van szó amelyek – hasonlóan az üzemanyagokhoz – a termékek és szolgáltatások árainak széles körébe beépülnek – hangsúlyozta az elemző.

A hónapban az inflációs folyamatokkal kapcsolatban a legnagyobb kérdést az jelenti, hogy hogyan változik a fogyasztói kosár súlyozása, illetve, hogy a jövedéki adó kétlépcsős emelését miként számolja el a Központi Statisztikai Hivatal – vetette fel Koncz Péter, a Századvég Konjunktúrakutató szakembere.

Az év eleji inflációs értékeket az átlagosnál mindig nagyobb bizonytalanság övezi, az egyik nagy kérdés, hogy az átárazások milyen mértékűek lesznek, és pontosan mikor jelennek meg az árindexben – figyelmeztetett Trippon Mariann. A CIB Bank elemzője szerint további bizonytalanságot jelent, hogy a KSH mekkora hó/hó árindexet mutat ki a lakossági energiaáraknál, a tavalyi év utolsó hónapjaiban ez egy olyan tétel volt, ami meglepetést okozott és nagyban hozzájárult az év végi pozitív inflációs meglepetésekhez.

A 2024-es pályát a januári tényadat ismeretében már pontosabban látjuk, de a kilátások tekintetében így is sok a bizonytalanság, előrejelzésünket felfele mutató kockázatok övezik

- tette hozzá Trippon.

Miért érdekes a január?

Az év eleji inflációs adatok mindig fontosak, és egyben nagyobb bizonytalanság is övezi azokat. Nagyon sok gazdasági szereplő az árairól egyszer, az üzleti év kezdetén dönt, ezért sok termelő, kereskedő magatartása most jelenik meg az inflációs mutatóban. Éppen ezért - bár az elmúlt fél év kellemes meglepetést hozott, és gyakorlatilag árstabilitás alakult ki - az infláció természetéről az év eleji adatokkal együtt lesz teljes a kép.



A másik bizonytalansági faktor módszertani természetű. A KSH minden év elején újraszámolja a fogyasztói kosárban lévő termékek súlyait, ami időnként több tized százalékpontos "döccenést" hoz az idősorban.

A szokásosnál is nagyobb bizonytalanságra hívta fel a figyelmet Árokszállási Zoltán is, az Equilor elemzője hozzátette, hogy a forint közelmúltban látott gyengülése, amennyiben tartóssá válik, ugyancsak némi felfelé ható erőként jelentkezhet az inflációban a későbbiekben.

Csak látszólag dőlhet hátra a jegybank

A mostani várakozások egyben azt is jelentik, hogy akár az MNB célsávjába (3 plusz-mínusz 1 százalék) is visszakerülhet az infláció. Azonban a szakértők szerint ez jó eséllyel csak átmeneti lesz, vagyis korai lenne hátradőlni és győzelmet hirdetni az áremelkedés felett. Nyeste Orsolya szerint

valószínűleg a január-februári adatok jelenthetik a dezinflációs folyamat átmeneti végét.

Általános várakozásnak mondható, hogy az év végén valószínűleg a januárinál magasabb lesz újra az áremelkedés, az elemzők átlagosan 4,8 százalékot várnak decemberre. Vagyis tartósan majd várhatóan csak 2025-ben éri el az érték az MNB célsávját.

A jegybank szempontjából is kulcsfontosságú lehet a most megjelenő adat, hiszen amennyiben valóban 4 százalék környékére lassul az infláció, akkor ismét napirendre kerülhet az alapkamat nagyobb csökkentése – emelte ki Kiss Péter. A Monetáris Tanács már januárban tárgyalt az eddigi 75 helyett 100 bázispontos vágásról, azonban végül a forint gyengülését látva maradt a megszokott ütemnél. Azóta is szinte folyamatos a politikai nyomás a jegybankon, hogy gyorsítson, Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter például többször elmondta, hogy bátrabb lépésekre lenne szükség.

Egy 4 százalék körüli infláció a jelenlegi 10 százalékos kamatszint mellett már 6 százalékos visszatekintő reálkamatot jelentene, vagyis tovább emelkedne az MNB által kiemelten figyelt mutató. Így elvileg minden adott lenne februárban egy jelentősebb kamatvágáshoz, az egyetlen probléma, hogy az átmeneti korrekció után a napokban a forint megint gyengülni kezdett, ez pedig elgondolkodtathatja a döntéshozókat.

A legutóbbi inflációs adatok megerősítik a korábbi várakozásokat a tovább zajló dezinflációs folyamatokról és lehetővé teszi a monetáris politika számára a megkezdett lazítási ciklus folytatását és a kamatok további csökkentését az eddigi ütemben – hangsúlyozta Horváth András, az MBH Bank vezető elemzője. Szerinte a fő kérdés jelenleg a jegybanki inflációs célhoz való visszatérés üteme az egyszámjegyű szint elérése után, ami lassabb folyamat lehet, mint az eddig látott gyors dezinfláció.

Nem lenne meglepő, ha a devizapiaci szereplők egy ilyen inflációs adat láttán a jegybank erőteljesebb lazítására kezdenének spekulálni, ami újabb gyengülést hozhat a forint háza táján - emelte ki Virovácz Péter. Amennyiben azonban ez túlzó mértékű lesz, úgy ismét harapófogóba kerülhet a jegybank. A helyzet tehát semmiképpen sem nevezhető egyszerűnek - tette hozzá.

