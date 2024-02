Nem kaptál előléptetést? Akkor lehet, hogy ugyanannyi pénzért többet dolgozol

Számos cégnél mostanában zárult le az éves teljesítményértékelések időszaka. Sok munkavállaló számára jellemzően ekkor derül ki, hogy előléptetik-e. Általában egy adott munkakörben eltöltött két év után gondolják úgy a munkavállalók, hogy már ideje lenne előrébb lépniük a céges hierarchiában. Sokan viszont csak úgynevezett "csendes előléptetést" kapnak, amikor a felelősségi körük úgy nő, hogy ahhoz nem adnak béremelést.

A munkavállalói teljesítmény elismerésének és jutalmazásának megkönnyítésére a cégek számára szoftvert, alkalmazást biztosító amerikai cég, a Nectar decemberi, mintegy 800 munkavállaló megkérdezésén alapuló felmérése szerint

a dolgozók 63%-a mondta azt, hogy az elmúlt két évben előléptették,

mintegy 15%-uk esetében pedig három-négy év telt el az utolsó előléptetés óta.

A munkavállalók közel 8%-a viszont azt válaszolta, hogy öt éve vagy annál hosszabb ideje nem léptették elő,

14% pedig azt, hogy soha nem kapott még előléptetést.

Érthető, hogy a munkaerőpiacra újonnan belépőknek még nem volt lehetőségük előléptetést kapni, de ez a réteg csak mintegy 14%-át teszi ki azoknak, akik még nem jutottak előrébb a ranglétrán. További érdekes adat, hogy valójában az 54 évnél idősebbek közel 20%-át a már több évtizede tartó karrierje során még sosem nevezték ki magasabb pozícióra.

A felmérésből az is kiderül, hogy munkavállalók harmada keresett új állást a megelőző 6 hónapban amiatt, mert nem látja biztosítottnak meglévő cégénél, hogy előrébb tud jutni a karrierjében.

Általában két év után gondolják úgy a munkavállalók, hogy ideje lenne előrelépniük a cégen belül – ezt már Niki Ramirez, a HR Answers HR-tanácsadó cég alapítója és vezető tanácsadója nyilatkozta a BBC-nek. Ez különösen igaz a Z generációs munkavállalókra és a pályakezdőkre, akik még kevés tapasztalattal rendelkeznek az előléptetési folyamatok terén.

Körülbelül egy évet kell dolgozni egy adott pozícióban ahhoz, hogy megtapasztalj egy teljes üzleti ciklust, és igazán jó legyél az adott szerepkörben. Ezután kezdhetsz készülni az előléptetésre

– tanácsolja Niki Ramirez azoknak, akiket komolyan foglalkoztat az, hogy mikor kezdjenek el alaposabban foglalkozni a karrierjükben való előrelépés kérdésével. Viszont a kisebb cégeknél az előrejutás folyamata lassabb lehet, mint a több részleggel és vezetési szinttel rendelkező nagyobb vállalatoknál – tette hozzá a HR-tanácsadó.

Fontos, hogy beszéljünk róla

Szakértők szerint, ha egy dolgozónak éveket kell várnia arra, hogy magasabb pozícióba kerüljön, akkor az gyakran annak tünete, hogy kommunikációs zavarok állnak fenn a munkavállalók és a cégvezetés között. Ez azonban azt is jelentheti, hogy valaki nem a számára megfelelő munkakörben vagy cégnél dolgozik – ilyenkor érdemes a más cégeknél adódó lehetőségeket is megfontolni.

Sok esetben a cégvezetők figyelmét az köti le, hogy az alkalmazottak elvégezzék az éppen aktuális munkát, miközben kevésbé foglalkoznak a dolgozók karrierépítési terveivel, a cégen belüli előrejutási lehetőségekkel – véli Nancy Romanyshyn, a Syndio munkaerő-elemző platform igazgatója. Mindamellett a szakértő szerint az előléptetésekkel kapcsolatos beszélgetéseket alapvetően a munkavállalóknak kell kezdeményezniük, amelyeknek gyakrabban kellene megtörténni annál, minthogy azokra csak évente egyszer, a szokásos teljesítményértékelési időszakban kerítenek sort.

A HR szolgáltatásokat nyújtó amerikai cég, a Syndio több mint 1000 munkavállaló körében végzett augusztusi felmérése szerint a megkérdezettek kétharmada kényelmetlenül érezte magát, amikor a felettesével szemben a saját érdekeit kellett képviselnie, és proaktívan kellett fellépnie a cégen belüli előrejutási lehetőségek megvitatásával kapcsolatban.

A HR-szakértők szerint több szempontból is előnyös, ha egy cégnél világosan meghatározzák, mik a feltételei a dolgozók cégen belüli előrelépésének. Azok az alkalmazottak, akik úgy érzik, hogy megbecsülik őket, motiváltabbak lehetnek a munkájukkal kapcsolatban. A munkavállalók pedig nagyobb valószínűséggel maradnak egy olyan cégnél, amely egyértelmű fejlődési lehetőségeket kínál a karrierjükben. Ez amiatt is kifizetődő a munkaadóknak, mert így csökken a fluktuáció mértéke, és ezzel kevesebbet kell költeniük az új szakemberek toborzására is.

Csendes előléptetés

A magasabb pozícióra vágyók gyakran szembesülhetnek az úgynevezett csendes előléptetés jelenségével. Ez azt jelenti, hogy

úgy adnak egy új titulust nagyobb felelősséggel az alkalmazottnak, vagyis léptetik lényegében feljebb, hogy közben a fizetésük nem változik.

Nancy Romanyshyn szerint a csendes előléptetést kapó munkavállalóknak sem kell feltétlen nagyon búslakodniuk, mert az a lehetőség, hogy egy új szerepkörben új munkatársakkal dolgozhatnak, szakmailag előnyös lehet számukra, ugyanis ezek az új munkatapasztalatok idővel a fizetés növekedését is eredményezhetik.

Az amerikai JobSage állásportál 2022 végén végzett felmérése szerint a munkavállalók 78%-a számolt be arról, hogy előfordult már vele az, hogy fizetésemelés nélkül növelték a munkafeladatait. 67%-uk esetében egy távozó munkatárs munkáját kellett átvenni. A Job Sage felmérése arra is rámutatott, hogy a munkavállalók mindössze 22%-a vetette fel aggályait a csendes előléptetésekkel kapcsolatban.

Ha nem állsz ki magadért, senki sem fog az érdekedben felszólalni

– mondta a worklife.news-nak Jennifer Walton, a Sky Nile Consulting tanácsadó cég márkaigazgatója, aki maga is arról számolt be, hogy az egyik korábbi munkahelyén csendes előléptetést kapott.

Ekkor azonban úgy döntött, hogy összeállít egy részletes dokumentációt arról, hogy miként nőtt meg a felelősségi köre, és ezzel a teljesítménye is.

Ezt javasolja mindenkinek, aki előléptetést vagy béremelést kér a főnökétől. Katie Duncan, a JobSage tartalommenedzsere szerint akkor sem szabad elkeseredni, ha ilyenkor elsőre csípőből elutasítják a kérésünket. Idővel, később ismét elő kell hozni a kérdést: ha az adott cégnek éppen nincsen meg a pénzügyi fedezete arra, hogy növelje a bérünket, akkor ellentételezésként másfajta kompenzációt, többek között rugalmasabb beosztást, például több home office napot is kérhetünk.

Címlapkép forrása: Getty Images