Magyarországnak nincs más választása? Több tízezer külföldi munkás jöhet évente

Szakértők szerint Magyarországnak már nincs elegendő munkaerőtartaléka ahhoz, hogy ki tudja elégíteni a piac igényeit. A következő években ráadásul egyrészt csökken a munkaképes korúak száma, másrészt a betelepülő gyárak miatt még több dolgozóra lenne szükség. A munkaadói és a munkavállalói oldal szerint is elengedhetetlen a vendégmunkások behozatala, azonban amíg a szakszervezetek szigorítást szeretnének, addig a vállalatok képviselői ezt a kérdést másképp látják.

Jelenleg 80 ezer betöltetlen álláshely van Magyarországon, ehhez az idei évre meghatározott vendégmunkás kvóta 65 ezer fő, amiből a tényleges engedély maximum 45-50 ezer közé várható - mondta a Portfolio-nak Gazsi Attila, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnökhelyettese. Ráadásul az első negyedévben nem állít ki az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság új engedélyt. Hozzátette: indokoltnak tartják a szabályozott munkaerőbeáramlást, de kiemelten fontos a magyar munkahelyek védelme.

Ha nincs magyar, jön külföldi

Az elmúlt hetekben többször is írtunk arról, hogy magyar dolgozókat küldtek el úgy cégektől, hogy közben külföldieket tartottak meg. Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke hangsúlyozta: évente 30-40 ezer fővel csökken a magyar munkaerő-állomány demográfiai okokból.

A kieső munkaerőt nem lehet mással pótolni, mint külföldiekkel

- vélekedett Rolek Ferenc. Szerinte az elmúlt időszak magyar dolgozókat érintő elbocsátásai egyedi esetek.

Mihályi Magdolna, a Jobtain HR Szolgálató ügyvezetője úgy látja, ahhoz, hogy az üres álláshelyek jelentős részét magyar munkavállalók töltsék be, szükség lenne a munkaerő-tartalék mozgósítására. A bevonhatóság mértéke függ a munkavállalók mobilitási hajlandóságától, a motiváltságától, és képességeitől. "Egy vállalat hiába foglalkoztatna magyar munkaerőt, ha nem áll rendelkezésre az adott régióban akkora tartalék, amellyel betölthetők a felmerülő álláshelyek" - tette hozzá.

"Egy vállalatnak olyan mennyiségű és minőségű munkaerőre van szüksége, amellyel gond nélkül biztosítható a működése. A jelenlegi piacon a magyar munkavállalók aktivizálására mindenképpen szükség van, emiatt a mobilitási hajlandóság növelése is kiemelt feladata lesz idén a munkáltatóknak és a kölcsönzőknek a belföldi toborzás során" – hangsúlyozta Mihályi Magdolna.

Ez azonban szinte lehetetlen a szakszervezetek szerint. „A mobilitási élénkítés az országban rendkívüli módon eltérő ingatlanárak miatt nagyon nehézkes. Költözés, vagy tartós ingázás esetén ráadásul a magyar munkavállaló munka-magánéleti egyensúlya sérülhet, sokan ezért sem vállalják a lakóhelyüktől távoli munkavégzést” – érzékeltette a hazai munkaerőtartalékkal kapcsolatos problémákat Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke. Szerinte a külföldieknél ez nem áll fenn, ők azért jönnek ide dolgozni, mert minél többet akarnak keresni.

Rolek Ferenc is óvatosságra int. "Helyes irány, ha a nagyjából 300 ezer inaktív magyar munkavállalóból minél többet próbálnak bevonni a munkaerőpiacra. Nagy eredmény lesz azonban, ha közülük 20-30 ezer embert sikerül majd elhelyezni" - hangsúlyozta az MGYOSZ alelnöke. Szerinte sokan egészségügyi okok miatt nem tudnak elhelyezkedni, de vannak olyanok, akiknek nincs meg a megfelelő munkakultúrájuk, illetve vannak olyanok is, akik másból élnek, ők nem is szeretnének munkavállalók lenni.

A külföldi dolgozók száma ugyanis megközelíti a 100 ezret Magyarországon, miközben néhány éve még alig több mint fele ennyien voltak. Ahogy az alábbi ábrán látszik, a növekedés kizárólag harmadik országokból érkező dolgozók beáramlásának az eredménye. A létszámuk növekedése azt követően gyorsult fel, hogy a külföldi munkavállalók behozatala egyszerűbbé vált több országból.

Szigorításra lenne szükség?

A munkaadók és munkavállalók tanácskozásán, a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán is téma volt a külföldi munkaerő szabályozása, amellyel kapcsolatban két módosítást is javasolt a Munkástanácsok Országos Szövetsége.

Ahol jelentős elbocsátások voltak, ott 6 hónapnál előbb ne tudjon az adott cég külföldi munkaerőt felvenni. Ha pedig egy cégnél az ágazati átlagbértől 20 százaléknál alacsonyabb a bérszínvonal, a vállalat szintén ne alkalmazhasson külföldi munkaerőt. Így a béreket sem tudják letörni

– számolt be a javaslataikról Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke.

A munkástanácsok szövetségi elnöke arról is beszélt, hogy Magyarországon most még egy korábbi munkaerő-piaci jogszabály van érvényben, „vadkapitalista viszonyokkal” - mondta Palkovics Imre. Szerinte most a különböző anomáliák megszűntetésére tesznek kísérletet. Az új idegenrendészeti törvényben szeretnék azt is elérni, hogy az 50 alkalmazott fölötti cégeknél, a vállalati vezetésnek kötelező legyen kikérnie az üzemi tanács véleményét, ha külföldieket szeretne alkalmazni.

"A hat hónapot túlzónak tartom, ugyanakkor elvárható a munkaadótól is, hogy legyen előre tekintsen és ne küldje el a munkavállalót, ha néhány hónap múlva újra felfut a termelés" - reagált a felvetésre Gazsi Attila, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnökhelyettese. Az egyedi esetekre szerinte megoldást kell találni és a szabályozás finomhangolása szükséges. A magyar gazdaság jellegéből adódóan munkaerőigényes, így szinte teljes foglalkoztatottság van. Ezt a megjelenő új beruházások tovább feszesítik. A beáramló munkaerő tehát megvédi a munkahelyeket, nem elveszi – mondta Gazsi Attila.

Úgy látja, hogy a szakképzett magyar dolgozókat egyáltalán nem érinti az esetleges lecserélésük lehetősége, mert akkora hiány van belőlük. Gazsi Attila szerint Nyugat-Európa, azon belül Németország az elmúlt néhány hónapban annyira szélesre tárta kapuit, hogy várhatóan elszívja a legtöbb, eddig Közép-, és Kelet Európában dolgozó vendégmunkást. Attól kell inkább tartanunk, hogy az alacsonyabb hazai bérszínvonal miatt nem találunk megfelelő létszámú külföldit, aki Magyarországon akar majd dolgozni.

„A Nemzetgazdasági Minisztérium vizsgálata a magyar munkaerő elbocsátásával és a külföldiek megtartásával kapcsolatban nem talált jogi kifogásokat. Ez azért lehetséges, mert sok volt a közös megegyezés. Ilyenkor a kényszert nehéz bizonyítani, nem igazán lehet rajta fogást találni” – mondta a Portfolio-nak Mészáros Melinda. A Liga Szakszervezetek elnöke szerint nem ártana a törvényt úgy szigorítani, hogy ha az előző évhez képest egy vállalatnál megugrik a közös megegyezéssel elküldöttek száma, azt mindenképpen vizsgálják ki. Ehhez viszont sokkal több munkaügyi ellenőrre lenne szükség, tette hozzá.

