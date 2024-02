Hatalmas sebességgel terjed a használata azoknak az apró anyagoknak, amelyek károsítják a szervezetünket

Egyre több bizonyíték utal arra, hogy a mikro- és nanoműanyagok minden szervünkre károsak lehetnek – állapította meg a The Lancet tudományos folyóiratban nemrégiben megjelent tanulmány. Ez azért különösen aggasztó, mert ezeknek az anyagoknak az ipari alkalmazása olyan sebességgel terjed, hogy használatukat gyakorlatilag lehetetlen visszaszorítani. A HARMLESS uniós projekt most az emberi egészségre gyakorolt potenciális kockázatukat kutatja, illetve megoldásokat keres azok ellensúlyozására.

A nanoanyagok iránti kereslet világszerte nő, a csomagolóanyagoktól a számítógépeken és a ruhákon át a festékekig vagy a gyógyszerekig különféle termékekben használják azokat. Az olyan iparágak, mint az energia- vagy az élelmiszeripar, az elektronika vagy akár az orvostudomány is mindinkább a nanoanyagokra támaszkodva érnek el technológiai előrelépéseket. Ezek az anyagok képesek növelni a napelemek által termelt villamosenergia mennyiségét éppúgy, mint javítani az építőanyagok tartósságát. Jelentőségüket jól mutatja az is, hogy 2023-ban a kémiai Nobel-díjat is a nanorészecskékkel kapcsolatos tudományos kutatási eredményért ítélték oda.

Kell-e aggódnunk?

A mikroanyagok 5 mm-nél kisebb méretűek, a nanoanyagok pedig még ennél is kisebbek, nano méretűek. (Egy nanométer a méter egymilliárd része.) Összehasonlításként: egy papírlap körülbelül 100.000 nanométer vastag. A nanoanyagokban a legkisebb egységek 100 nanométernél kisebbek. Ez ezerszer kisebb, mint az emberi hajszál átmérője.

Ez alapján érhető, hogy ezek az anyagok olyan mikroszkopikus komponensekkel rendelkeznek, amelyekre a hagyományos termékbiztonsági szabályok egyszerűen már nem érvényesek.

„Ezekkel az új anyagokkal egy teljesen új világ nyílik meg. Számos, a hagyományos anyagoktól eltérő tulajdonsággal rendelkeznek, ami azonban megváltoztathatja az emberi egészségre gyakorolt ​​hatásukat is.

Ez nem azt jelenti, hogy a nanoanyagok szükségszerűen veszélyesebbek, de azt igen, hogy különböző módszerekre van szükségünk annak megállapítására, van-e ok az aggodalomra

– mondta Otmar Schmid, a müncheni Helmholtz Kutatóközpont munkatársa az EU által finanszírozott, 2025. január végéig tartó HARMLESS kutatási projekt kapcsán, amelyben módszereket dolgoznak ki a nanoanyagok biztonsági kockázatának feltérképezésére. A projekt keretében végzett kutatások annak vizsgálatára is irányulnak, hogy miként lehet biztosítani a jövőbeni nanoanyagok biztonságosságát.

„Milliárd olyan paraméter van, amelyek ezekben az anyagokban megváltoztathatók a teljesítmény optimalizálása érdekében. De ezek veszélyesek is lehetnek. Meg kell értenünk az ezekkel az anyagokkal kapcsolatos alapvető biológiai mechanizmusokat. Ha ezt tudjuk, akkor eldönthetjük, hogy milyen biztonságos expozíciós szintek vannak” – emelte ki Otmar Schmid.

Miben rejlik a veszély?

A nanorészecskék tehát akár olyan parányiak is lehetnek, mint például a fehérjék. Képesek megkötni a felületükön azokat a nagy molekulákat, amelyekkel találkoznak. Egyes nanorészecskék könnyen oldódnak, és az élő szervezetekre gyakorolt hatásuk megegyezik az őket alkotó vegyi anyagokkal. Mások azonban nem bomlanak le vagy nem oldódnak fel könnyen. Ehelyett felhalmozódhatnak a biológiai rendszerekben, és hosszú ideig fennmaradhatnak. Az ilyen nanorészecskék különösen aggodalomra adnak okot – figyelmeztet az EU Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főhatósága.

Mivel napjainkban az emberiség hatalmas mennyiségben és sokféle műanyagot állít elő, a mikro- és a nanoműanyagok gyakorlatilag mindenütt jelen vannak: a talajban, a vízben és a levegőben is.

Lenyeljük vagy belélegezzük ezeket anélkül, hogy tudatában lennénk. Tudósok nemrég megállapították, hogy egy liter palackozott víz átlagosan 240 000 műanyagrészecskét tartalmaz, amelyek 90%-a nanoműanyag, a többi pedig mikroműanyag.

A Consumer Reports amerikai fogyasztóvédelmi csoport által nemrégiben tesztelt 85, szupermarketben kapható élelmiszer és gyorsétel közül 84 tartalmaz ftalátok néven ismert „lágyítószereket”, vagyis olyan vegyi anyagot, amelyet a műanyag tartósabbá, rugalmasabbá tételére használnak.

A mikro- és nanoműanyagok emberi egészségre gyakorolt hatását vizsgáló összefoglaló tanulmány szerint a megevett, megivott mikro- és nanorészecskék – amelyek felületén megtapadhatnak akár nehézfémek vagy mikroorganizmusok – kölcsönhatásba lépnek a gyomor- és bélrendszerrel, valamint az emésztőfolyadékokkal. A belélegzett nanoműanyagok károsíthatják a légutakat, és hozzájárulhatnak olyan egészségi problémákhoz, mint a hörghurut, az asztma, vagy a fibrózis. A tanulmányok ugyanakkor megállapították azt is, hogy annak ellenére, hogy ezeknek az anyagoknak a használata ilyen drasztikusan elterjedt, rendkívül keveset tudunk az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt ​​valós hatásaikról.

Globális probléma

A mikro- és makroműanyagok nem csak szándékosan „kicsinyített” változatban léteznek, mint például a pellet gyöngyök, amelyeket kozmetikumokban, például fogkrémekben, testápolókban használnak. Vannak úgynevezett másodlagos mikro- és nanoműanyagok is, amelyek nagyobb műanyagok (például palackok, gumiabroncsok) lebomlásából és széttöredezéséből származnak UV-sugárzás, hőmérsékletváltozás vagy sós víz hatására. De a ruházati termékek előállításánál használt szintetikus mikroszálakból származó részecskék is folyamatosan „esnek le”, és kerülnek a vízbe és ezzel a környezetünkbe a mosás során.

Az említett tanulmány hangsúlyozza: az emberi környezet és az óceánok műanyaggal való szennyezése, annak minden változatában, a környezetszennyezés globális problémája lett. Ennek oka, hogy a szintetikus műanyag hihetetlen tulajdonságokkal rendelkezik az ipari felhasználáshoz, de ugyanezek a tulajdonságok gyakorlatilag elpusztíthatatlanná teszik ezeket a termékeket összetételük és anyagkeménységük miatt.

Ezek a másodlagos mikro- és nanoműanyagok akár több száz évig is a környezetben maradhatnak.

A The Lancet rangos tudományos folyóiratban 2023 végén megjelent elemzés szerint egyre több bizonyíték arra utal, hogy a mikro- és nanoműanyagok minden szervünkre károsak lehetnek. A kitettség okozhat rákot, vezethet oxidatív stresszhez, gyulladáshoz, károsodott immunrendszerhez, a sejt- és energia-anyagcsere megváltozásához, szöveti degenerációhoz, rendellenes szervfejlődéshez és diszfunkcióhoz, a biokémiai paraméterek megváltozásához, sőt génkárosodáshoz is.

A tanulmány készítői hangsúlyozzák: bár számos állat- és sejtkultúra-vizsgálat jelezte ezeknek az anyagoknak a káros hatásait az emberi egészségre, a mögöttes mechanizmusok még mindig tisztázatlanok.

Címlapkép forrása: Getty Images