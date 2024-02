Hosszú idő után a legjobb helyzetbe kerülnek a nyugdíjasok

A nyugdíjrendszer nincs közvetlen veszélyben, nem közeleg a nyugdíjkatasztrófa - értékelte a Népszavának nyilatkozva az aktuális helyzetet és a kilátásokat Farkas András nyugdíjszakértő, aki arról is beszélt, hogy miért járnak idén jól a nyugdíjasok.

A NyugdíjGuru News alapítója, a Portfolio On The Other Hand véleményrovatának rendszeres szerzője a Népszavának nyilatkozva kifejtette: a rendszer összeroskadásával való riogatás azért is elhibázott, mert a januári 6 százalékos nyugdíjnövelés, – ami lehet, hogy évek óta először meghaladhatja az infláció mértékét – és a februári dupla nyugdíj hosszú idő óta a legjobb helyzetbe hozza a nyugdíjasokat.

Azt is hozzátette: a nyugdíjakat három forrásból finanszírozzák. A munkáltatók által fizetett szociális hozzájárulási adó-, illetve a munkavállalók által fizetett társadalombiztosítási járulék Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető részéből, valamint a költségvetésből a kiadások támogatására átadott pénzeszközökből.

Ez utóbbi tétel valóban magas, évente ezermilliárdos tétellel kell számolni. De emögött nem tervezési hiányosság, hanem más okok állnak - fejtette ki. Ennek kapcsán Farkas András felhívta a figyelmet arra, hogy a 13. havi nyugdíj mögött nem áll tb-járulék és szocho bevétel, így a juttatás egészét más bevételek terhére kell előteremteni.

A nők kedvezményes nyugdíja szintén plusz terhelést jelent, hiszen az igénylők nem a nyugdíjkorhatáruk betöltésekor, hanem előtte 4-6 évvel fejezik be a munkát. Így viszont korábban válnak ki a járulékfizetők köréből, és korábban csatlakoznak a nyugellátásra jogosultakéhoz - emelte ki.

A nyugdíjrendszernek vannak tehát finanszírozási kihívásai, de ezek közül a következő évtizedben egyik sem ad okot a pánikra

- jelezte.

Farkas András az elmúlt hetekben is publikált elemzéseket a hazai nyugdíjrendszerről:

Azt is megemlítette ugyanakkor, hogy egy-másfél évtizedes távlatban lehetnek problémák. 2037-től megkezdik a nyugdíjba vonulást a Ratkó-unokák.

