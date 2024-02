Van, ahol cikinek számít, ha az apa nem marad otthon a gyerekével

Tar Gábor 2024. február 11. 18:20

Éppen ötven éve, 1974-ben vezette be elsőként a világon Svédország a nemek szerint nem differenciált szülői szabadságot felváltva az anyák számára biztosított szülési szabadságot, vagyis ezzel lehetővé vált, hogy az apák is otthon maradhassanak gyerekeikkel. Az intézkedés bevezetésekor a két szülő együttesen még csak 180, ma már 480 szabadnapra jogosult. Ez havi 20 munkanappal számolva azt jelenti, hogy a svéd szülők egymás között megosztva összesen két év szabadságot vehetnek ki a gyermekük 12 éves koráig, miközben a biztosított szabadságkeret túlnyomó részében fizetésük 80%-át megkapják. Mind időtartama, mind folyósított összege alapján igen bőkezűnek számító juttatás az elmúlt évtizedekben fokozatosan át is alakította a svéd munkahelyi kultúrát, ahol ma már az számít cikinek, ha egy apa nem marad otthon gyerekével.