Nagy Márton: nem kell riogatni a gazdaság túlfűtöttségével

A Nemzeti Tőkeholding eredményeiről és 2024. évi céljairól szóló sajtótájékoztatón Nagy Márton tárcavezető értékelte az aktuális inflációs folyamatokat és megvédte a kormány aktuális gazdaságpolitikáját, ami a fogyasztás beindításán keresztül állítja helyre a külső és belső egyensúlyt. Hangoztatta: a kormány aktívan tett azért, hogy az infláció csökkenjen és itt megemlítette az energiaszerződésekbe való belenyúlást, és az ár-profit spirál kormányzati megtörését.

Letörték az inflációt

Nagy Márton egy kérdésre adott válaszában emlékeztetett arra, amit már korábban többször is hangoztatott: az infláció olyan gyorsan tűnik el, mint amilyen gyorsan jött.

A sajtótájékoztatóról itt írtunk további beszámolót:

Kapcsolódó cikkünk 2024. 02. 12. Ráugrottak a befektetők az állami tőkeprogramokra

Megoldódtak az inflációt gyorsító tényezők, illetve a kormány megoldotta őket

- hangsúlyozta a nemzetgazdasági miniszter, aki itt megemlítette azt, hogy a kormány belenyúlt a kkv-k energiaszerződéseibe és magasabb verseny alakult ki a kormány beavatkozásainak köszönhetően a kiskereskedelemben.

Nem elismerést kérek a kormány számára, de azért az emlékezet legyen rendben, a kormány igenis aktív volt az infláció letörésében

- emelte ki a miniszter, aki szerint az online árfigyelőnek és a kötelező akcióknak köszönhetően múlt el az ár-profit spirál.

Úgy folytatta: az emelkedő infláció mögötti jelenségek eltűntek, ezek a tényezők nem fogják az infláció újbóli emelkedését hozni. Mitől emelkedhet mégis az infláció? - tette fel a kérdést a miniszter. Két tényezőt említett:

megjelenik a béremelések kérdése

valamint a bázishatás kérdése a második félévben.

Arra is kitért, hogy 4-5%-on van vagy 3%-on az infláció, az a gazdaságpolitika szempontjából kevésbé releváns, mert egy növekedés helyreállásának az évében vagyunk.

Emlékezetes: az aktuális inflációs adat pénteken kellemes meglepetést okozott, mivel alacsonyabb volt a piaci és jegybanki várakozásoknál is:

Megvédte a gazdaságpolitikát

Kiemelte: egy egyensúlyi térben kell értelmezni a gazdaságpolitikát. A fogyasztás helyreállása kezd visszatérni, egymás után két hónapban is emelkedett a kiskereskedelmi forgalom, de kiemelte, hogy annak a szinte még mindig 2020 elején látott szinten van. Emellett a növekedés trendjétől is messze van a belső fogyasztás és a potenciális, valamint az egyensúlyi szinttől is messze vagyunk még, ezért a helyreállás nem fog egyensúlyi problémákat okozni - magyarázta Nagy Márton, aki szerint éppen ezért

felesleges a túlfűtöttség hírével rémisztgetni.

A miniszter itt az elmúlt hetekben megjelent elemzésekre és közgazdász álláspontokra reflektált:

Helyreáll az egyensúly

Pozitív jelenségnek nevezte azt, hogy a lakosság vásárlási kedve tér vissza, ami óvatos optimizmusra ad okot. Ez azért is fontos, mert a költségvetésben képes stabilizálni szerinte az áfabevételeket. A másik hatás pedig az lesz a büdzsére nézve, hogy a tavalyi magasabb áfakiutalások is kifutnak. Ez a két kedvező hatás jót tesz a költségvetésnek, igaz még csak egy hónap adata áll a rendelkezésre. Szerinte a legfontosabb kérdés és jelzőszám a következő hónapokban, hogy a kiskereskedelmi forgalom hogyan fog alakulni és az áfabevételek miként reagálnak minderre.

A költségvetés aktuális helyzetéről itt írtunk és jelent meg podcastadásunk is a témában:

Egyensúlyt hoz a növekedés visszatérése. Egyrészt a költségvetésbe, másrészt a külső egyenleg sem borul fel. És közben a növekedés és az infláció között is egyensúlynak kell lennie és szerinte ez sincs veszélyben.

Elismerte: az export nehezebb dolog, ez nem a magyar gazdaságpolitikától függ, hanem leginkább a legnagyobb külkereskedelmi partnertől, Németországtól és a német gazdaság most szenved.

Címlapkép forrása: MTI/Lakatos Péter