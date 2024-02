Olyan nyomás alá kerül Magyarország pillanatokon belül, aminek évekig fizethetjük az árát

Az elmúlt években a kabinet a magasnyomású gazdaság irányvonalat (high pressure economy, HPE) követte, amellyel az elmélet hívei szerint érdemi többletnövekedésre lehet szert tenni. A kormányzat továbbra is kitart a HPE mellett (talán jobban, mint valaha), ám a Magyarországon is ébredő Phillips-görbe és a feszes munkapiacról tanúskodó Beveridge-görbe alapján lehetnek meglepetések ezen az úton.

Hat-nyolc éve még számos érv szólt amellett, hogy rá kell lépni a gázpedálra, mert valóban tartósan gyenge teljesítményt mutatott a magyar gazdaság. A visszafogott növekedéshez akkor kedvező egyensúlyi pozíció, relatív alacsony költségvetési hiány, illetve jegybanki cél alatti infláció társult. A munkaerőpiacon is volt még némi tartalék. Logikusan adódott a kérdés, hogy miért is ne próbálná meg visszaszerezni a 2008-2009-es válság során elveszett növekedési képességét az ország? Kevés érv szólt amellett, hogy gond lehet a gazdaság felpörgetéséből. A korábbi trendhez való visszatérés ráadásul nemcsak a politikusokat, hanem a közgazdászokat is csábítja. Ráadásul ez nem is lehetetlen. (Erről itt írtunk részletesen.)

A 2008-as globális válság után nem sikerült visszatérni a krízis előtti (1998-2007) trendhez, ám a Covid-krízis után meglepően gyorsan ment a visszapattanás a 2013-2019 közötti pálya közelébe. Amíg tehát a pénzügyi válság tartós növekedési veszteséget okozott, addig a koronavírus-válság csak egy „sudden stop” jellegű krízisnek bizonyult: olyan gyorsan ment, ahogy jött. Az inflációs válság (energiaválság) nyomán azonban a gazdaság ismét levált a trendről, a nagy kérdés most az, hogy sikerül-e megismételni a Covid után látott visszapattanást, vagy tartós növekedési veszteség vár ránk. A HPE hívei szerint minden erőnkkel meg kell próbálni minél magasabb növekedést elérni, hiszen a kibocsátási rés negatív, míg mások óvatosságra intenek, miután a gazdaság komoly egyensúlyi problémákkal küzd, így az erőltetett növekedésért végül akár súlyos árat is fizethetünk. Ráadásul könnyen lehet, hogy még HPE nélkül is vissza lehet kapaszkodni a trendhez, hiszen a legtöbb elemzés szerint csak kismértékű a negatív kibocsátási rés.

Hogy milyen lesz a felzárkózási pálya, azt nem tudjuk, az viszont tény, hogy ma merőben más a gazdasági helyzet, mint a HPE 2016-2017-es indulásakor, miközben a kormányzat minden korábbinál elszántabbnak tűnik a magasnyomású gazdaság mellett. Röviddel azután indulhat be újra a gazdaság felhevítése, hogy hajszál híján úsztunk meg egy árfolyamválságot, évtizedek óta nem látott inflációs hullámot éltünk át, illetve borult fel a külső egyensúlyunk úgy, amit a rendszerváltás óta nem láttunk. Márpedig a „kuktába tett” gazdaságnak éppen az a hátulütője, hogy az elmúlt két évben átélt problémák újra felüthetik a fejüket: a HPE árrobbanást, ár-bér spirált, felboruló fizetési mérleget, illetve leértékelődő devizát hozhat magával; ezeknek minden gazdasági áldozatával együtt. A hat-nyolc évvel ezelőtti és az elmúlt egy-két évben látott helyzet között a különbség röviden tehát az, hogy

a Covid-válság előtti időkben az infláció tartósan alacsony volt, most viszont akkora árrobbanás volt Magyarországon, amit egyetlen uniós országban sem láttunk. Jóllehet, mostanra érdemben csökkent a pénzromlás, azonban alacsony inflációs várakozásokról – amely érv lehetne a gazdaság motorjának berúgása mellett – még egyáltalán nem beszélhetünk.

A fizetési mérlegünk éppen csak helyreállt a tavalyi évben azután, hogy az energiaválság olyan súlyos sebeket okozott, amely a forintot az árfolyamválság küszöbére taszította. Persze kellett ehhez a jegybank és a kormányzat közreműködése is, hiszen a monetáris politika alakítása (emeljek is meg ne is) és az uniós források körüli viták egyaránt nyomást alatt tartották a devizát.

Ráadásul amíg 2016-ban 10% körül volt a közmunkásokkal együtt számolt munkanélküliségi ráta, most fele ekkora, miközben az üres álláshelyek száma az akkori 40-50 ezerről a duplájára nőtt. Vagyis a munkaerőpiac sokkal feszesebb, a munkaerőhiány mostanra általánossá vált.

A költségvetés helyzete is ég és föld. Korábban tartósan a 3%-os küszöbérték alatt volt a deficit, most viszont a magas hiány az egyik legsérülékenyebb pontja a gazdaságnak, ráadásul a kormány folyamatosan emeli a kitűzött hiánycélokat.

A forint árfolyamesése korábban, az alacsony volatiltiás és jegybanki cél körüli infláció időszakában alig jelent meg az inflációban (pass-through effect), az elmúlt években azonban ez is megváltozott: a Covid óta a forint gyengülése nagyon hamar inflációt okoz az importált termékek, illetve a részben külföldi alapanyagokból gyártott áruk drágulásán keresztül.

Sorolhatnánk még a különbségeket, de a legfontosabbak talán a fentiek. Az elmúlt három év tehát tanulságként kellene, hogy szolgáljon arra nézve, hogy Magyarországnak milyen lehetőségei és eszközei vannak akkor, ha változik a világgazdasági széljárás. A hosszú évekig tartó HPE miatt most nem lenne sem fiskális, sem monetáris tűzerő, ha beütne egy újabb válság. A költségvetés konszolidációjához minden várakozásnál lassabban (a saját, kincstári célját is sokszor módosítva) kezd hozzá a kormány, miközben a jegybanki kamatok épp csak most konszolidálódnak arra a szintre, ahol beindul a piaci hitelezés. Reménykedni így most abban lehet, hogy a Covid előtti, nyugodt idők visszatérnek a világgazdaságban a következő évekre. Tartós nyugalomra azonban már csak azért is kevés az esély, mert a hazai gazdaság alapfolyamatai is egészen más képet festenek. A továbbiakban a munkaerőpiac helyzetére koncentrálunk, amely azt mutatja, hogy a gázpedált csak óvatosan érdemes nyomkodni.

Az infláció és a munkanélküliség közötti kapcsolat ugyanis az elmúlt években megváltozott. Miért is fontos ez? Azért, mert a magasnyomású gazdaság hívei úgy vélik, hogy a Phillips-görbe 2008-as válság után látott ellaposodása miatt tövig lehet nyomni a gázpedált, hiszen az alacsony munkanélküliség nem okoz magas inflációt. Az elmúlt egy-két évben azonban az infláció és a munkanélküliség közötti kapcsolat helyreállt Magyarországon is.

Természetesen jókora szeletet hasítanak ki a folyamatból a külső tényezők, így akár azt is gondolhatnánk, hogy a költségsokkok lecsengésével újra lapossá válik a Phillips-görbe, vagyis az alacsony munkanélküliség nem okoz nagy inflációt. Ezt egyelőre komoly bizonytalanság övezi, az ugyanakkor egyre világosabb, hogy itthon kezd elfogyni a munkaerő. Az alacsony munkanélküliségi ráta közepette pedig a munkavállalók megtartása csak érdemi béremeléssel valósítható meg. Ma pedig már alig vannak olyan inaktívak, illetve közmunkások, akik hadra foghatóak lennének az elsődleges munkaerőpiacon. Az üres álláshelyek száma tartósan magas, a demográfia trend miatt pedig nem lehet arra számítani, hogy enyhülne a probléma.

Nemcsak a Phillips-görbe, hanem a Beveridge-görbe is óvatosságra int. Ez alapján az elmúlt években a csökkenő munkanélküliség mellett egyre magasabbá vált az üres álláshelyek száma és aránya. Amíg 2016 és 2020 között ez nem volt jellemző, hiszen a munkanélküliség csökkenése nem erősítette érdemben a munkaerőhiányt (jórészt az aktivitás növekedése miatt), azóta már más a helyzet. Nagyjából 4-5%-os munkanélküliség között az üres álláshelyek aránya már érdemben nőni kezdett. A munkaerőhiány a gazdaság egyik legsúlyosabb problémája lett az elmúlt években, a legtöbb vállalatnak pedig ez jelentette a legfőbb korlátot a növekedésére nézve.

Az alacsony munkanélküliség melletti növekvő (magas) üres álláshely a munkaerőpiac feszesedését jelzi

Vagyis nagyon könnyű azt gondolni, hogy a 65%-os foglalkoztatási ráta melletti 3-4%-os munkanélküliség (közmunkásokkal együtt 5-6) gyakorlatilag teljes foglalkoztatást tükröz azon a képzettségi szinten, ahol a magyar társadalom áll. Ez pedig azt jelenti, hogy a munkanélküliség olyan alacsonnyá vált, amely már elérthette a természetes szintjét (Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment, NAIRU). Vagyis a mostaninál is alacsonyabb munkanélküliség ráta már könnyedén gyorsíthatja az inflációt. Mára ugyanis a munkaerőhiány miatt a vállalatok érdemben csökkentették a felvételi kritériumokat, így sok, korábban munkanélküli vagy közmunkás talált állást az elsődleges munkaerőpiacon. A munkaerőhiányra rámutat az is, hogy a vendégmunkások száma folyamatosan és gyorsan nő Magyarországon.

Fontos azonban megjegyezni, hogy az elmúlt egy-két negyedévben mérséklődött a munkaerőpiaci feszesség, de továbbra is nagyon jelentős a munkaerőhiány és alacsony a munkanélküliségi ráta. A Phillips-görbe is újra laposabb lehet, miután az infláció szelídül, miközben az üres álláshelyek száma a korábbi rekordnak számító 100 ezerről (2022 közepe) mostanra 80 ezerre csökkent. Egyelőre azonban nincs bizonyíték arra, hogy a pénzromlás tartósan alacsony lesz a következő időszakban, amikor a nagyot zuhanó fogyasztás megélénkül és a béremelési kényszer újra meghatározóvá válik. Utóbbit fűtik a jelentős központi béremelések is, amit viszont a korábbi, magas infláció indokol. Ráadásul az élénkülő gazdaság újra növeli a munkaerő iránti igényt, ami csak akkor nem emeli új csúcsra az üres állások számát a következő időszakban, ha sikerül azokat külföldiekkel betölteni.

Összegzés

A kibocsátási rés valóban negatív, tehát a gazdaság nem tért vissza a korábbi trendhez, ami fontos – és gyakorlatilag az egyetlen – érv a HPE mellett. Ugyanakkor sem a Beveridge-görbe, sem a Phillips-görbe nem támasztja alá azt, hogy Magyarországon meg kellene próbálni visszatérni a magasnyomású gazdaság irányvonalához az idei évben. 4-5%-os munkanélküliség körül könnyen felerősödhetnek mind az inflációs, mind a munkaerőhiánnyal kapcsolatos aggodalmak a gazdaság túlpörgetése esetén. A gazdasági folyamatok tehát óvatosságra intenek: a munkaerőhiány tartós jelenség, és bár a rekordinfláción túl vagyunk, a jegybanki cél tartós eléréséről és alacsony várakozásokról nem beszélhetünk itthon, és még a legnagyobb jegybankok sem biztosak abban, hogy visszatér a világban az árstabilitás. A visszatekintő infláció alapú árazás veszélye pedig még nagyobb egy felhevített gazdaságban.

A HPE folytatásával (pl. lassú költségvetési konszolidáció, kereslet felpörgetése, beruházási boom, erőltetett béremelés, piacitól eltérített kamatok) jelentősen szűkítheti a költségvetési mozgásterét és ronthatja a monetáris transzmissziót a kormány, ha borúsra fordul a globális széljárás. Sőt, az egyensúly felborulásának a kockázata még akkor is jelentős a feszes munkapiac miatt, ha ilyen nem történik. Ha tehát a magyar gazdaság most magas nyomás alá kerül, akkor annyi puskapor sem lesz a következő időszakban az esetleges recessziós és/vagy inflációs hatások enyhítésére, mint amennyi az energiaválságban volt, amikor jórészt a vállalatok (pl. különadók, árstopok) és a lakosság fizette meg a krízis árát.

Címlapkép forrása: Getty Images