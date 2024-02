Új korszak kezdődik - Ezzel sok pénzt lehet spórolni

Tartós és jelentős növekedési korszak kezdődhetett az Európai Unió áramfogyasztásában, és a megújuló energia folytatódó térnyerésével párhuzamosan a felhasználók zömét érintő további mélyreható változások indultak a villamosenergia-rendszerben. A hálózatfejlesztések mellett egyre inkább előtérbe kerülnek a rendszer rugalmasságát növelő olyan új alternatívák is, mint a kisebb-nagyobb akkumulátoros energiatároló kapacitások vagy a fogyasztó oldali válasz megoldások.

Visszaesőben a kibocsátás

2023-ban több jelentős mérföldkövet is maga mögött hagyott a zöldenergiára átálló Európai Unió - amint erről az Ember nevű uniós agytröszt jelentése alapján beszámoltunk. E szerint az EU-ban működő szélerőművek tavaly először már több áramot termeltek, mint a földgáztüzelésű erőművek; először ugrott 40% fölé a megújulók részaránya az áramtermelési mixben, miközben minden idők legalacsonyabb arányára, egyharmad alá esett a fosszilis alapú áramtermelés. Továbbá, az EU villamosenergia-ágazatának széndioxid-kibocsátása 2023-ban rekordmértékben, 19%-kal csökkent, és a 2007-es csúcsérték óta csaknem a felére esett (-46%). A jelentés arra is rámutatott, hogy tavaly Görögország után (18,83%)

Magyarországon nőtt a második legmagasabb arányúra, 18,16%-ra a napalapú áramtermelés aránya az egész EU-ban.

A fosszilis termelés és a karbonemisszió csökkenését nagyrészt a megújuló energiaforrások előretörése tette lehetővé, de az is szerepet játszott benne, hogy az EU teljes villamosenergia-felhasználása 3,4%-kal esett 2022-höz képest, és 2001 óta a legalacsonyabb szintre süllyedt (2696 terawattóra). Az áramfogyasztás már 2022-ben is csökkent, így 2023-ban összességében 6,4%-kal volt alacsonyabb, mint 2021-ben. A 2021 és 2023 között regisztrált visszaesés több mint harmadát (38%) az ipari villamosenergia-felhasználás csökkenése okozta, de az enyhe időjárás (27%), az energiatakarékosság és az energiahatékonyság növelése szintén hozzájárult az áramigény mérsékléséhez, miközben az elsősorban hőszivattyúk, elektromos autók és elektrolizátorok terjedésében megmutatkozó elektrifikáció felfelé irányuló hatást gyakorolt a fogyasztásra.

Új korszak indul?

A piaci energiaárak stabilizálódásával, valamint a villamos energia arányát a végső energiafelhasználáson belül gyorsan növelő elektrifikációs trend hatására azonban

alapvető változás indult e téren is, és elkezdődhetett az áramigény tartós növekedésének új korszaka.

A legutóbbi havi adatok alapján az EU maga mögött hagyta a keresletcsökkenés időszakát, és stabilizálódni látszik az uniós villamosenergia-felhasználás 2023 októberében, 21 hónapnyi folyamatos esést követően indult (éves összevetésű) növekedése.

A szervezet becslése szerint 2024-ben 2-3%-kal emelkedhet az uniós áramfogyasztás 2023-hoz képest az árak ereszkedésének, a gazdasági növekedésnek, az alacsonyabb inflációnak, az elektrifikáció gyorsulásának, valamint a hidegebb évkezdetnek a hatására.

Nagyrészt az elektrifikációnak köszönhetően az EU áramigénye tovább bővülhet 2030-ig, ezt valószínűsítik egyebek mellett a tagállamok - 2023-ban részben felülvizsgált - Nemzeti Energia- és Klímaterveiben szereplő prognózisok, és az Európai Bizottság előrejelzése is, amely szerint

a 2023-as szintről 60%-kal emelkedhet az uniós felhasználás az évtized végéig.

Új szint, új kihívások

Ezzel, illetve az időjárásfüggő megújuló energiaforrások térnyerésével párhuzamosan további, a felhasználók zömét érintő mélyreható változások indultak. A költségeket, ellátásbiztonságot és klímaügyet illető kedvező hatásai mellett a változó időjárásfüggő termelés növekedése, illetve a fogyasztói szokások átalakulása alkalmazkodásra készteti a villamosenergia-rendszert, ezért

jelentős infrastrukturális fejlesztésekre és a rendszer rugalmasságának fokozására van szükség.

Így miközben a megújuló kapacitás növelése továbbra is kiemelt fontosságú, a fókusz egyre inkább átterjed a hálózatok, az energiatároló kapacitások és a fogyasztó oldali válasz megoldások fejlesztésére. 2024 újabb fontos fejleményeket hozhat e szempontból, amelyek szintén azt támasztják alá, hogy a zöld átmenet a következő szintre lép.

Az EU villamosenergia-rendszerében már elkezdődött az a folyamat, hogy az időjárásfüggő termelés ingadozásainak kiegyenlítésére egyre kevésbé a fosszilis (jellemzően földgáztüzelésű) erőműveket használják. A változás meglehetősen gyors: miután 2022-ben még csak az órák 4%-ában volt kisebb 25%-nál a fosszilis erőművek aránya a termelési mixben, 2023-ban már az órák 25%-ában ez volt a helyzet.

Tenni kell az árkannibalizáció ellen

A fosszilis termelés még jobban visszaeshetett volna, ha a szél- és napenergia-termelés nem került volna időnként és helyenként jelentős korlátozásra. A megújuló termelésnek a hálózat túlterhelődése, illetve a rendszeregyensúly fenntartása érdekében történő időszakos csökkentése egyértelműen terjedő gyakorlat. Hollandiában például 2023 első félévében 3476 lakossági napenergia-korlátozási esemény történt a 2022 hasonló időszakában regisztrált 1074-hez képest, de Spanyolországban hasonló trend figyelhető meg. Közben Olaszországban ezzel ellentétes folyamatok figyelhetőek meg, és az időjárásfüggő megújuló kapacitás bővülése ellenére a 2020-as 4%-ról 2022-re 1,6%-ig mérséklődött a termeléscsökkentési ráta.

A kihívásra csak részben ad választ a klasszikus hálózatfejlesztés, és az olyan alternatív rugalmassági mechanizmusok szerepének fokozása is elengedhetetlen, mint a tárolókapacitások és a fogyasztó oldali válasz megoldások. A számos egymáshoz kapcsolódó eszköz és eljárás alkalmazása csökkenti a rendkívül jelentős hagyományos hálózatfejlesztési költségeket, és javítják a jelenlegi hálózat hatékonyságát is, ezért az EU hálózati cselekvési terve és villamosenergia-piaci reformja is prioritásként kezeli.

A tárolás által biztosított rugalmasság csökkenti a termelés költségeit, az úgynevezett kannibalizációs hatást, a negatív árak kialakulásának esélyét, és a termelés visszafogásának szükségességét is (elemzések szerint az Egyesült Királyságban a szélenergia-termelés csökkentését akár 65%-kal is), ami környezet/klímavédelmi szempontból is kívánatos. Az árkannibalizáció azt jelenti, hogy

a magas megújulóenergia-termelési időszakokban a jelentős kínálat lenyomja a piaci áramárakat, akár a negatív tartományba is,

ami kedvezőtlenül hat a megújulós termelők bevételeire. Az energiatárolók alkalmazásával a termelők elraktározhatják az ilyen időszakokban termelt elektromosságot, majd a keresleti csúcsidőszakokban piacra vihetik, amivel elősegítik a piaci áringadozások kisimítását, és a javítják a termelés jövedelmezőségét is.

Az alábbi grafikon azt mutatja be modellezett eredmények alapján, hogy az akkumulátoros energiatárolók milyen mértékben tudják növelni a napenergia piaci értékét az átlagos napi zsinóráram-árakhoz viszonyítva. Hasonló hatásokat képesek kifejteni a kétoldalú CfD szerződések, illetve a hosszú távú áramvásárlási szerződések is, azáltal, hogy garantált árakat biztosítanak a nap- és szélenergia-termelés számára.

A háztartásoknak is fontos

A háztartási akkumulátoros energiatárolók hasonlóan kedvező hatásokkal bírnak, különösen, ahol a lakosságnak is módja van dinamikus árazású áramszolgáltatást igénybe vennie. Franciaországban 2023 április 4-én a reggel 7 és 8 óra közötti időszakban az árak extrém magasan, 2712-2987 euró/MWh között változtak,

a 350 MW-os háztartási energiatároló kapacitás azonban összességében mintegy 75 millió eurót spórolt meg a francia fogyasztóknak.

A háztartási energiatárolók uniós piacának messsze legnagyobb szereplője Németország, az EU-s telepítések kétharmada itt valósul meg. Az új háztartási napelemes rendszerek 80%-a már akkumulátoros energiatárolóval integráltan épül, így csak 2023-ban közel 500 000 németországi otthont szereltek fel ilyen eszközzel. A tejes német akkumulátoros energiatároló kapacitás 7 GW (az ország szivattyús-tározós vízerőmű kapacitásával megegyezően) amelyől 5,6 GW-ot a háztartási rendszerek tesznek ki.

Az elemzés szerint

2024 az akkumulátoros energiatárolók éve lehet az EU-ban.

A gyártókapacitás növekedése önmagában jelentősen lefelé szoríthatja a technológia árát az irántuk mutatkozó kereslet növekedése közepette is, ahhoz hasonlóan, ahogyan a napelemek esetében is történt.

A jelentés egyébként arra az érdekességre is felhívja a figyelmet, hogy a kombinált nap- és szélenergia-termelési adatok alapján erősen eltúlzottnak látszanak a szükséges szezonális tárolási kapacitás nagyságára vonatkozó korábbi becslések.

A havi termelési adatok megerősítik, hogy a nap- és szélerőművek tandemben, lényegében egymást kiegészítve összességében meglehetősen stabilan termelnek. 2023 folyamán a havi nap- és szélenergia-termelés éves átlagtól való eltérésének mértéke -13% és +10% között szóródott, ráadásul a fűtési szempontból kritikus októberi, novemberi és januári termelés egyaránt az átlag felett alakult. A magasabb fűtési igény miatt a téli hónapokban a kombinált nap- és szélenergia-termelés aránya ugyan csökkent az uniós árammixben, de még az ilyen szempontból leggyengébb teljesítményt nyújtó februárban is csak 23%-ig esett vissza a 26%-os éves átlagról.

Címlapkép forrása: Getty Images