Kiderült: hatalmas változást tervez a kormány a magyar egészségügyben

Jelenleg az állami és a magánegészségügy szétválasztásának vége felé járunk, és el fogjuk kezdeni a két szektor együttélését szabályozni - jelentette be Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár a Magyar Kórházszövetség keddi konferenciáján. Jelezte azt is az ágazatvezető: kormányzati döntés szükséges ahhoz, hogy mely magántulajdonú szolgáltatókat vonja be hosszú távon a közfinanszírozott ellátásba.

A magánegészségügyi piac legfontosabb szereplői mind ott lesznek a Portfolio Private Health Forum 2024 konferenciáján. Az eseményt hamarosan meghirdetjük a Portfolio Konferencia oldalán, addig is érdemes bevésni a naptárba: szeptember 26. (csütörtök), Marriott Hotel.

Új üzenetet kaptak a Magyarországon működő magánegészségügyi szolgáltatók kedden Takács Péter államtitkártól. Prezentációjából leolvasható volt:

mi a közellátás? amit az Egészségbiztosítási Alap fizet

mi a magánellátás? amit a beteg fizet

Mindkét esetben a tulajdonosi forma irreleváns.

Takács Péter előadásának további részleteiről itt számoltunk be:

Kapcsolódó cikkünk 2024. 02. 20. Hamarosan ismét extra pénzt kapnak a magyar kórházak

A NEAK biztosítási funkcióját szeretném visszaállítani, erről már Orbán Viktor miniszterelnök is beszélt a januári kormányinfón - jelezte Takács Péter. Ezen jelenleg is dolgoznak az államtitkárságon, a biztosítási piacot viszont nem fogják kinyitni a magánbiztosítók számára - húzta alá. Lesznek viszont a NEAK-nak (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, korábbi nevén OEP) erősebb ellenőrzési és szolgáltatásvásárlási funkciói - tette hozzá. Ezeknek a szabályait most dolgozzák ki és ha ez megvan, akkor

át tudunk állni a szektorsemleges finanszírozásra

- vetítette előre, ami egy vadonatúj megközelítés a kormány részéről a magánszektor irányába.

Ha ez megvalósul (a részletek természetesen nagyon fontosak lesznek), teljesen új játéktér alakul ki a magánegészségügyi szereplők számára. Nem mindegy például, hogy milyen finanszírozáshoz jutnak az intézmények egy-egy beteg ellátása után, ugyanis vannak olyan vélemények, miszerint egy-egy szolgáltatás piaci ára legalább a duplája annak, amennyit a NEAK az állami egészségügynek fizet, a járóbeteg-ellátásban pedig a sokszorosa. Jelen pillanatban a NEAK-finanszírozás, nem tartalmaz minden olyan költségelemet, mint ami a magánegészségügyben valósan benne van. Kérdés tehát, hogy a kormány az új szabályokkal hogyan fogja ösztönözni, hogy a magánszolgáltatók részt vegyenek a TB-ellátásban, a magánszolgáltatók kérhetnek-e kiegészítést a betegektől. Újlaki Ákos, a BCG partnere tavaly ősszel viszont arra is felhívta a figyelmet, hogy jó nagy adag házi feladatot kellene elvégezni a szektorsemleges finanszírozás bevezetése előtt, különben az ország jelentős kockázatot vállal és ennek erős landolás lenne a vége. Szerinte a szektorsemleges finanszírozás kötelezettségek nélkül elkerülendő: egyértelműen meg kell határozni a minőségi és ellátásbiztonsági elvárásokat, az állami intézményeknek is szabad lenne a belépés a magánszolgáltatások piacára (ők így extra forráshoz juthatnak), szükség van az állami ellátók produktivitás-fejlesztésre, egyértelmű szabályozási keret szükséges a párhuzamos munkavállalásra, mindezen túl összehangolt beruházási, CAPEX stratégia kell a magán és állami ellátók között.



A magánszolgáltatók képviselői már régóta szorgalmazták a szektorsemleges finanszírozást, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a betegek a befizetett járulékaikat a magánszolgáltatóknál is "levásárolhassák". Legutóbb épp a Duna Medical Center üzemeltetését átvevő török Liv Hospital Group operatív koordinátorával készített interjúnkban került elő ez a kérdés. Meri Istiroti az interjúban felvetette: készen állnak arra, ha majd egyszer a magánellátók akár állami finanszírozáshoz jutnak az ellátott betegek után, Törökországban ez már így működik.

A továbblépési lehetőségek között megemlítette: ehhez kormányzati döntés szükséges. Vagyis, hogy mely magántulajdonú szolgáltatókat vonja be a kormány hosszú távon a közfinanszírozott ellátásba.

A döntés után be lehet építeni a bértámogatást a finanszírozásba és megvalósulhat a szektorsemleges finanszírozás - jelezte. Azt is leszögezte, hogy ez esetben tisztázni kell a térítéses ellátások körét.

Kérdésre válaszolva elmondta: a várólistára hivatkozva nem fogunk finanszírozást adni a magánszolgáltatóknak. Emlékeztetett arra is, hogy más most is vannak olyan magánszolgáltatók, amelyek kapnak TB-finanszírozást.

A fentiekkel párhuzamosan pedig ki kell dolgozni a felelősségi viszonyok rendezését, itt konkrétan a magánellátásban bekövetkező felróható szövődményekre célzott, mely területen új szabályokat dolgoz ki épp az államtitkárság:

Kapcsolódó cikkünk 2024. 02. 14. Hatalmas változás jön a közegészségügyben: kiszámlázzák a szövődmények ellátását a kórházak

Takács Péter államtitkár erről először a Portfolio tavalyi Private Health Forum konferenciáján beszélt. Ennek lényege, hogy az állam az egészségügyi magánszolgáltatókkal kívánja megtéríttetni az általuk elkövetett hibák orvoslásának költségeit.

Címlapkép forrása: Getty Images