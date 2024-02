Hogy lesz ebből földet érés az Egyesült Államokban?

A tőkepiacokon gyakran fordul elő, hogy amire a legtöbben számítanak, az végül nem következik be. 2023-ban szinte mindenki úgy gondolta, hogy a jelentős fejlett piaci kamatemelések recesszióba döntik a gazdaságot, majd nagy meglepetésre ez egyelőre nem következett be. Az elemzők folyamatosan egyre távolabbi időpontra tolták a recessziós előrejelzéseik kezdetét. Az eurozóna ugyan közel került a gazdasági zsugorodáshoz, de az USA-ban nyoma sem volt a lassulásnak, sőt, 2022 első felét követően, nem várt módon gyorsult a gazdaság. A nagy elemzőházak az év vége felé egymás után dobták be a törülközőt, és a piaci várakozásokból teljesen eltűnt a recessziós forgatókönyv.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Tavaly az amerikai gazdaság kilátásairól szóló viták elsősorban a soft landing (puha földet érés) és hard landing (recesszió) forgatókönyvekről szóltak. Az idei év első hónapjaiban publikált erősebb amerikai makrogazdasági adatközléseket követően a diskurzusban ismét megjelent az újragyorsulás ("no landing") szcenárió is. A vita kapcsán az egyik legfontosabb kérdés, hogy

hogyan úszta meg az amerikai gazdaság recesszió nélkül az elmúlt évtizedek legagresszívebb kamatemelési ciklusát.

A dilemma kapcsán pedig adódik a másik kérdés, hogy hol lehet az a kamatszint, ami már ténylegesen fékezi az amerikai gazdaságot, mi tekinthető egyáltalán restriktív szintnek?

Erről a kérdésről egy éve írtam már a Portfolio hasábjain, de sajnos a témában azóta sem látunk sokkal tisztábban. A Fed negyedéves gazdasági előrejelzésében a hosszú távú egyensúlyi kamatra vonatkozó becslés azóta sem változott, maradt az alacsony, 2,5 százalékos nominális érték. A bizonytalanságot jól mutatja, hogy a Fed egyensúlyi kamatra vonatkozó különböző elméleti modelljei jelentős szórást mutatnak, az úgynevezett Williams modell 3% körüli értéket mond, a Thomas Lubik nevéhez fűződő modell pedig 4 százalék feletti szintre teszi a nominális egyensúlyi szintet. Igazságot nehéz tenni, mert az egyensúlyi kamatot a gyakorlatban nem lehet megfigyelni, ez csak egy elméleti becsült változó. Az amerikai kamatswap-piac jelenleg valahol 3.5% körüli egyensúlyi értéket áraz jelenleg, ezt mutatják legalábbis a sok év múlva induló rövid kamatok.

Az elméleti modellek helyett érdemes lehet a konkrét gazdasági adatokat vizsgálni, azok egyértelműbben mutatják, hogyan teljesít a gazdaság az adott kamatkörnyezetben. Már utaltam rá, hogy az USA-ban 2023 második felében kifejezetten erős gazdasági növekedést láthattunk, a kiugró, 5 százalék közelében lévő harmadik negyedéves adat után a negyedik negyedéves GDP-statisztika is 3 százalék feletti éves bővülési ütemet mutatott. Az idei év is erősen kezdődött.

Folyamatosan javul a fogyasztói bizalom, a kiskereskedelmi adatok is összességében erősek voltak (bár a legfrissebb januári szám váratlanul gyenge lett).

Az ingatlanszektor, ami a gazdaság egyik legkamatérzékenyebb ágazata, a kamatemelések ellenére tűrhetően teljesít, nem beszélhetünk összeomlásról. Az építési engedélyek száma 2023 eleje óta kisebb-nagyobb kilengésekkel, de emelkedik. A piaci kamatok kisebb mértékű csökkenésére pedig azonnal élénküléssel reagál a szektor.

Vegyes jelzések érkeznek a munkaerőpiacról, de azért az sokat elmond, hogy az utolsó két hónap 300 ezer fő feletti új munkahely létrejöttét mutató adata kifejezetten erősnek mondható, és a tavalyi évvel szemben a legfrissebb adatközléseknél már a revíziók is inkább felfelé történtek.

Az idei év első negyedévére vonatkozólag ugyan majd csak áprilisban közölnek előzetes GDP adatot, de a jelen idejű GDP indikátorok 3,5 százalékos bővülést mutatnak,

az 50-es szint körüli úgynevezett meglepetés-index pedig azt mutatja, hogy a makrogazdasági adatok folyamatosan jobban alakulnak mint az elemzői várakozások.

Az erősebb gazdasági növekedéssel kapcsolatban persze továbbra is megfogalmazódnak a már tavaly is hangoztatott észrevételek. Könnyen lehet, hogy csak azért mutat ilyen erőt a gazdaság az USA-ban, mert igen jelentős a költségvetési hiány, vagyis a kormányzat folyamatosan keresletet generál, illetve a lakosság még mindig tud azokból a kényszermegtakarításokból költeni, amit a COVID-időszak alatt halmozott fel. A növekedés megítélése kapcsán a GDP- és a GDI-számok közötti jelentős eltérés is érdekes anomáliának tűnik.

Ezek az észrevételek mindenképpen megfontolandóak, és azt is érdemes észben tartani, hogy a GDP-adat általában egy lassan reagáló úgynevezett „lagging” változó, a gazdaság fékeződését csak későn mutatja. Korábbi recessziók esetén többször láthattuk, hogy a közvetlen összeomlás előtt még kifejezetten erős volt a GDP, 2007 harmadik negyedévében, közvetlenül a 2008-as recessziót megelőzően például még 4% felett volt a bővülési ütem az USA-ban. Lehet, hogy most is csak csupán egyszerű késésről van szó, a jegybanki kamatemeléseknél ugyanis általában időre van szükség, hogy kifejtsék fékező hatásukat. A korábbi Fed kamatemelési ciklusoknál azt láthattuk, hogy a monetáris szigorítás kezdete és recesszió kezdete között másfél, két év is eltelhet, de ennél hosszabb késleltetett hatásra is volt példa.

Jelenleg elég megosztott a közgazdász szakma avval kapcsolatban, hogy létezik -e, és ha igen akkor milyen nagyságrendű a kamatemelések késleltetett hatása. Sokan arra hívják fel a figyelmet, hogy a COVID-időszak kiugróan alacsony kamatkörnyezetét a gazdasági szereplők sok esetben arra használták fel, hogy jó hosszú időre berögzítsék fix kamaton a tartozásaikat. A korábbi - alacsony kamaton rögzített - fix kamatozású hitelek magas aránya miatt az eddigi Fed szigorításoknak így csak mérsékelt hatásuk van, hisz a háztartásoknak és a vállalati szektornak a kamatemelések ellenére nem nőtt meg a kamatkiadása, ami a fogyasztás visszaeséséhez vezetne, tehát fékezhetné a gazdaságot.

A jelentősebb késleltetett hatással szemben érvelők szerint viszont pontosan az elmúlt negyedévek gyorsabb GDP-növekedése mutatja, hogy a monetáris szigorítás már kifejtette maximális hatását, vagyis az utóbbi hónapokban már inkább mérséklődött az eddigi kamatemelések fékező hatása. Ezt mutatja egyébként az amerikai gazdaságot jellemző pénzügyi kondíciók jelentős közelmúltbeli enyhülése. A pénzügyi kondíciós index azt próbálja megragadni, hogy a gazdasági szereplők milyen finanszírozási környezettel szembesülnek. A pénzügyi kondíciós index többféle gazdasági változó alakulását sűríti magában. A rövidebb lejáratú kamatok alakulása mellett hangsúlyos a hosszabb lejáratú kamatok mozgása, fontos a hitelezési felárak, másnéven spreadek változása, illetve az index ezeken túl számol a részvényárfolyamok mozgásával, és a deviza árfolyam kilengésekkel is. Minél lazább a pénzügyi kondíciós index, annál támogatóbb a gazdaság számára, és igazából a gazdasági szereplők számára a finanszírozási döntések kapcsán ez a mérvadó, nem a Fed alapkamat. Az ábrákon azt láthatjuk, hogy az utóbbi negyedévek enyhülése teljesen összhangban van az amerikai gazdaság 2022 második felében kezdődő visszagyorsulásával, illetve a pénzügyi kondíciós index jelenlegi relatív lazulása kapcsán a dezinflációs folyamat kilátásai is kérdésesek lehetnek.

Az izgalmas a dologban az, hogy a pénzügyi kondíciók úgy is változhatnak jelentősen, hogy közben a monetáris politika fő instrumentuma, az irányadó kamat nem változik. Ezt láthattuk az elmúlt fél évben az USA-ban. A Fed júliusban emelt utoljára kamatot, a pénzügyi kondíciók ennek ellenére az ősszel még jelentősen tovább szigorodtak, majd október végétől komoly enyhülés következett. Szigorú pénzügyi kondíciók mellett tavaly év végén a piac még 150 bázispont körüli Fed kamatvágást árazott a 2024-es évre, majd a pénzügyi kondíciók gyors enyhülését követően jelenleg már csak 75 bázispontos csökkentésre számít.

A monetáris politika csak részben tudja befolyásolni a pénzügyi kondíciók alakulását, elsősorban a rövidebb lejáratú kamatokra van nagyobb hatása. A pénzügyi kondíciók alakulása így nagyban függ a piacon uralkodó hangulattól, várakozásoktól, az éppen uralkodó piaci narratívától. Hiába van 5% felett a Fed irányadó kamat, ha az agresszív kamatcsökkentési várakozások miatt a hosszú 10 éves amerikai állampapír hozama csak 4% körül van, és az optimista hangulatban nagyon szűkek a hitelezési felárak. Úgy tűnik, az amerikai cégek számára a jelenlegi feltételek nem annyira szigorúak, januárban rekord mennyiségben vontak be új forrást a jobb fundamentumokkal bíró (IG) cégek a kötvény piacon, de a High Yield hitelminősítésű vállalatok is nagyon aktívak voltak. Mivel a pénzügyi kondíciók alakulásában nagy szerepe van a várakozásoknak, a piaci hangulatnak, ezért nagyon gyorsan tud változni. A monetáris politika számára nagy kihívást jelenthet egy olyan helyzet, amikor a jegybank a kamatvágási ciklus kezdetét próbálja a piac felé kommunikálni.

A piaci várakozások gyakran túllőnek, tombol az „animal spirit”, a nagy optimizmus közepette a jegybank maga alatt vágja a fát, hisz hiába tartja az alapkamatot abból kiindulva, hogy esetleg még szükség volna a szigorúbb kondíciókra, a piac már túlszalad rajta, és a valóságban jegybanki kamatlépés nélkül is hirtelen sokkal lazábbak lesznek a monetáris kondíciók.

Összességében azt mondhatjuk, hogy nem tudjuk, és valószínűleg nem is tudhatjuk, hol van éppen a gazdaság számára a semleges kamatszint. A 2008-2009-es válság utáni időszakot követő évtized hihetetlenül alacsony kamatszintje miatt a mostani kamatok akár nagyon magasnak tűnhetnek. A jelenlegi erős amerikai gazdasági növekedés közepette azonban olyan sejtésünk is lehet, hogy az egyensúlyi kamat magasabban lehet, mint ahogy a Fed jelenleg gondolja. Indokolt azonban az óvatosság mert továbbra sem tudjuk biztosan, hogy az eddigi kamatemelések mennyire fejtették ki hatásukat, nem kizárt, hogy jelentősebb lassulás következik majd. A fix kamatozású hitelek nagy aránya miatt a korábbi ciklusokkal való összehasonlítás megtévesztő lehet. A pénzügyi kondíciók egy ideje már ugyan lazulást jeleznek, de ez egy nagyon volatilis változó. Az 5,25-5,50-es irányadó Fed kamatláb mellett optimista hangulatban bőven lehetnek olyan lazák a pénzügyi kondíciók, hogy erős marad a gazdasági növekedés, majd hirtelen piaci hangulatváltozás esetén ugyanez a Fed irányadó kamat simán megfojtja majd a gazdasági aktivitást.

A jelenlegi helyzettel kapcsolatban nehéz történelmi analógiákat találni. 1995-ben is úgy indult a Fed kamatcsökkentési ciklusa, hogy a piac agresszív vágásokat árazott, aztán a vártnál erősebb gazdasági növekedés, és csak lassan mérséklődő infláció miatt a Fed végül csupán 75 bázispontot vágott. Azt is érdemes lehet észben tartani, hogy ha egyszer majd tényleg elkezdődnek a kamatvágások, akkor a szigorításnál látott problémák miatt a monetáris enyhítés sem biztos hogy a vártnak megfelelően működik majd, és a vágások sem hozzák meg gyorsan a várt élénkítést. Jósolni tehát az időzítést és mértéket tekintve talán még a szokásosnál is nehezebb most. Egy ilyen környezetben, ahol a döntéshozók elég bizonytalanok az egyensúlyi kamatláb szintjével kapcsolatban, és döntéseiknél inkább a már megjelent makrogazdasági adatokra reagálnak, nagyobb kilengésekre, volatilitásra lehet felkészülni.

Címlapkép forrása: Getty Images