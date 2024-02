Ritkán látunk olyat, ami a magyar áramfogyasztásban történt januárban

Alaposan megugrott Magyarország áramfogyasztásának növekedése az év elején: az előzetes, háztartási napelemek adatait nem tartalmazó statisztika szerint januárban 7,6%-kal volt nagyobb a villamosenergia-rendszer bruttó felhasználása, mint 2023 első hónapjában. Maga a fogyasztás szintje pedig az elmúlt 35 év második legmagasabbja lett, részben időjárási okok miatt.

Ahhoz, hogy a januárinál nagyobb mértékű növekedést jelző adatot találjunk, 2021 júniusáig kell visszatekinteni, amikor is még az energiaválság előtt, a koronavírus-válság utáni talpraállás időszakában 11,5%-kal emelkedett a bruttó hazai felhasználás a villamosenergia-rendszerben év/év alapon.

A háztartási méretű kiserőművek (HMKE-k) nélkül értendő 4385,8 gigawattórás (GWh) fogyasztás a második legmagasabb januári felhasználást jelenti az elmúlt bő három és fél évtizedben, amelynél csak 2022 januárjában regisztrált nagyobbat (4470,9 GWh) a Mavir. Az előzetes adat által jelzett felhasználás jelentősen, közel 5%-kal meghaladja a Mavir által vártat (4187,44 GWh) is.

A háztartási méretű kiserőműveket is magába foglaló januári végleges felhasználási adat egyelőre nem áll rendelkezésre. Bár a január a napelemes energiatermelés szempontjából az egyik legkisebb kihasználtságú hónap, a HMKE-k termelésének figyelembevételével az országos áramfogyasztási adat valószínűleg jóval közelebb állna a 2022 januári történelmi rekordhoz, a 2023 januári adatot pedig még 7,6%-nál is nagyobb mértékben haladná meg, mivel az elmúlt 12 hónapban jelentősen bővült a HMKE-kapacitás.

Vállalati Energiamenedzsment 2024 A naperőművek terjedéséről és az árampiaci kilátásokról is szó lesz a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment konferenciáján. További részletek:

Az új adat azt jelzi, hogy a 2023 őszi fordulat után gyorsul a bruttó villamosenergia-felhasználás növekedése: 2023 novemberében 3,5%-kal, decemberben pedig 4,3%-kal nőtt éves összevetésben, erre jött most a januári 7,6%-os adat. Az átviteli rendszerirányító előzetes adatai szerint 17 hónapnyi - nagyrészt az energiaár-krízis által hajtott - folyamatos csökkenést követően 2023 novemberében fordult ismét pozitívba a megelőző év hasonló időszakához viszonyított változást jelző adat. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) háztartási méretű kiserőműveket is magába foglaló végleges adatai szerint ugyanakkor a fordulat már tavaly szeptemberben bekövetkezett.

A januári áramfogyasztás megugrása több okkal magyarázható. Egyrészt folytatódott a piaci villamosenergia-árak csökkenése, ami az üzleti szegmens felhasználására felfelé irányuló hatást gyakorolhatott, a lakosság esetében viszont a hatóságilag meghatározott áramárak lényegében nem változtak. Ez tehát nem befolyásolhatta a fogyasztást, ugyanakkor vannak arra utaló jelek, hogy az energiaár-krízis időszakához képest gyengülőben van az energiatakarékossági hajlandóság.

A villamosenergia-felhasználás jelentős növekedésének egyik fő oka így - az előbbiektől nem függetlenül - az időjárás alakulásában keresendő. Bár az idei január még az utóbbi évtizedekhez viszonyítva is enyhe volt, a Mavir statisztikája szerint a havi átlaghőmérséklet 2 Celsius-fokkal kisebb volt a 2023 januárinál. A fűtés áramigényét az is fokozhatta, hogy az elmúlt év során is növekedhetett az elektromos megoldások, mindenekelőtt a hőszivattyúk szerepe a fűtésben, és az elektrifikáció trend az élet egyéb területein (e-mobilitás, ipari energiafelhasználás) is folyamatosan felfelé hajtja a villamosenergia-felhasználást.

Ugyanezen okok hatására január 22-én kora este új rekord született a rendszerterhelésben is. A gyakorlatilag az ország pillanatnyi áramfogyasztását jelző bruttó hitelesített rendszerterhelés 7441 MW-ra ugrott napnyugta után fél órával, a 17:00 és 17:15 közötti 15 perces idősávban a Mavir adatai szerint, 45 MW-tal megdöntve a még 2022-ben felállított korábbi történelmi rekordot. A csúcsdöntés napján -4,1 Celsius-fok volt a külső átlaghőmérséklet.

Ami a források arányát illeti a januári teljes havi bruttó villamosenergia-felhasználásban, ennek legnagyobb részét, 34,1%-át a Paksi Atomerőmű termelése fedezte, de az import aránya is ezt megközelítően magas volt, 31,7%-kal. A hazai gázerőművek 18,5%-kal, a naperőművek 5,3%-kal, a szenes-/lignites kapacitások 5%-kal, a biomassza-erőművek 2,3%-kal, a szélerőművek 1,8%-kal, a biogázerőművek 0,5%-kal, a vízerőművek pedig 0,2%-kal vették ki részüket Magyarország januári áramigényének kielégítéséből

Miután a 2023-as bruttó felhasználás a villamosenergia-rendszerben az előzetes (a HMKE-k és a saját célra termelő erőművek termelését nem tartalmazó) adatok szerint közel 4,5%-kal 43 704,81 GWh-ra csökkent, 2024-ben több mint 7,2%-kal 46 859,94 GWh-ra emelkedhet a Mavir várakozásai szerint.

Címlapkép forrása: Getty Images