Milliárdos negatív áramszámlákat kapnak a lakossági napelemesek – Elképesztő számokra bukkantunk

Az elmúlt hónapokban jelentős összegű negatív áramszámlákat kaphattak azok a háztartási méretű napelem tulajdonosok, akik az éves szaldó elszámolás szerint nettó betáplálók voltak a hálózatba, és ez vezethetett oda rendszerszinten, hogy 2023 őszén több hónapig negatív árbevétele volt az MVM-nek a legkisebb éves fogyasztási sávban – figyelt fel az érdekes helyzetre a Portfolio. Az utóbbi két év alapján az is látszik, hogy rendszerszinten több milliárd forintos negatív áramszámlákat, azaz pénzkifizetést, kaphattak a lakossági napelemesek a túltermelés miatt, az éves szaldó áldásos hatásaként. Az adatokból olyan érdekes „trükközések” is látszanak, mint például az, hogy közvetlenül a rezsiváltozások előtt beszakadt, majd megugrott az egyetemes áramszolgáltató árbevétele, amit részben az a fogyasztói mentalitás magyarázhat, hogy „inkább kétszeres áramárat fizetek, mint hétszeres gázárat”.

A napokban frissítette a Magyar Energetikai és Közműszolgáltatási Hivatal (MEKH) a villamosenergia-ipari társaságok statisztikáját, így már a teljes 2023-as év adatai is rendelkezésre állnak, és ebben az adatbázisban figyeltünk fel arra a különös jelenségre, amit az alábbi két ábra együtt jól mutat.

Az első ábra az éves fogyasztási sávok szerinti bontásban mutatja be, hogy az egyes háztartások felé mennyi gigawattóra (GWh) áramot értékesített havi szinten az egyetemes szolgáltató MVM. Érdemes a zöld, illetve a narancssárga vonalakra koncentrálni (1000 kWh alatti, illetve 1000-2500 kWh közötti éves fogyasztású háztartások) a 2022. augusztustól hatályos rezsiváltozások környékétől kezdve, noha ez a két vonal első ránézésre nem jelez semmi rendkívülit (leszámítva a 2023 végi durva meglódulást, aminek hátteréről itt már írtunk).

Amennyiben a fenti havi fogyasztási adatok után ránézünk az alábbi ábrára, ami az MVM értékesítési árbevételét mutatja az egyes fogyasztási sávok szerint, akkor a két pirossal bekarikázott vonalszakasz igencsak érdekesnek tűnik. Főleg a zöld vonal érdekes, amely 2023 augusztustól októberig negatív tartományban volt, mínusz 0,2-0,3 milliárd forintos szinten. A két ábrát összeolvasva tehát az az érdekes, hogy miközben folyamatos volt az áramértékesítés a két fogyasztási sávba tartozó háztartások felé is, mégis nagyon alacsony, illetve negatív volt az árbevétel az 1000 kWh fogyasztási sávban.

Ez arra utal, hogy sok százmillió, akár több milliárd forintos kifizetések is történhettek a napelemes szaldósok felé a bekarikázott időszakban a negatív áramszámlák nyomán.

Hogyan lehetséges negatív árbevétel úgy, hogy igenis ad el áramot az MVM a háztartásoknak? – adódik a kérdés, amire az ábrák jobb alsó sarkában a megjegyzés már utal. Az elmúlt években rohamosan terjedő lakossági napelemek és az éves szaldó elszámolási rendszer együtt okozhatta ezt a furcsa helyzetet, ami valószínűleg az idén tavasztól őszig tartó időszakban is megismétlődik majd. Fontos, hogy itt most csak a lakosság által üzemeltetett háztartási méretű kiserőművekről, napelemes hmke-kről, van szó, a vállalatok/intézmények által üzemeltetettek nem tartoznak ide, noha csak összevontan van róluk telepített darabszám és beépített kapacitás statisztika (lásd alább). A telepített darabszám tavaly év végére már elérte a 255 ezret, a kapacitás pedig meghaladta a 2300 MW-ot, azaz a négy paksi atomerőművi blokk összesített névleges kapacitását (2026 MW).

Az éves szaldó rendszerben az üzembe helyezéstől számított egy éven át, azaz az éves elszámolásig, a rendszerbe betáplált és a hálózatból vételezett energia mennyiségét összevezetik, és ez alapján számol el a rendszer üzemeltetője, illetve az egyetemes szolgáltató MVM pénzügyileg egymással. Ha nettó értelemben vételezés történt a hálózatból (1. csoport), például éves szinten 1000 kWh alatti mennyiség, mert csak kis mértékben volt több az éves villamos energia fogyasztása a háztartásnak, mint amennyit éves szinten betáplált a napelem a hálózatba, akkor a háztartásnak fizetési kötelezettsége keletkezik az MVM felé ugyanúgy, ahogy a kis fogyasztású, napelemmel nem rendelkező háztartások (2. csoport).

Ha viszont egy másik háztartás esetén nettó betáplálás történt a hálózatba (3. csoport), mert például túlméretezett a rendszer, vagy a fogyasztói oldalon nőtt a tudatosság, esetleg csökkent a fogyasztás, akkor a napelem üzemeltető pénzt kap az MVM-től, ami így csökkenti az adott hónapra kimutatott árbevételt. E három fogyasztói csoportot együtt mutatják a fenti zöld és narancssárga vonalak is, mint éves fogyasztási tartományba tartozó háztartások, tehát nem lehet különbontani azt, hogy az egyes alcsoportokban mi történt.

könnyen belátható, hogy az első fogyasztói csoport csökkenti, a harmadik csoport (az éves negatív elszámoló számla alapján kapott pénz) pedig negatív tartományba is viheti az MVM árbevételét az 1000 kWH alatti éves fogyasztási sávban.



Emellett az is jól látszik, hogy a megelőző évek szintjénél jóval alacsonyabb volt a cég árbevétele az 1000-2500 kWh közötti éves fogyasztási sávú háztartások esetén is, ami mögött szintén ezek a folyamatok állhatnak.

Mindezt egyébként jórészt elfedi az, ha a teljes lakossági áramértékesítésből származó árbevételt vizsgáljuk fogyasztási sávok nélkül, és így csak arra gyanakodhatnánk, hogy a tavalyi magas infláció és a gazdasági visszaesés miatt visszafogták az áramfogyasztásukat a háztartások (ami szintén igaz). Az alábbi ábra egyébként arra is utal, hogy a rezsiváltozások 2022 nyári bejelentése környékén lehettek „trükközések” az áramszámla fizetési kötelezettségek mérséklése, időben későbbre tolása érdekében. Emiatt szakadhatott be 2022 júliusában az egyetemes szolgáltató árbevétele, aztán 2022 telére megugrott, majd a 2023 nyári alacsonyabb szintek után (lásd fenti ok) év végére megugrott. A téli ugrásokban szerepet játszhat az is, hogy aki tud, inkább elektromos megoldással fűt (pl. spilt klíma, hőszivattyú, elektromos radiátor, falfűtés), mert itt az átlagfogyasztás feletti részre csak a rezsiár kétszeresét kell fizetni (36 forint helyett 70 forintot kWh-nként), nem pedig a 7,5-szeresét, mint a gáznál (102 forint helyett 767 forintot). Emellett az általános elektrifikációs trendnek, illetve a hidegebb 2023 végi időjárásnak is lehetett köze a téli áramszámla ugrásokhoz, amire vannak jelek a fenti fogyasztási sávok szerinti grafikonon is.

Amennyiben az egész éves lakossági áramértékesítési volument és árbevételt egymás alá tesszük, akkor is érdekes kontrasztot figyelhetünk meg: míg a fogyasztásban a 2023-as szint csak négyéves mélypontot jelent 11,3 TWh-val, addig a tavalyi 120 milliárd forintos árbevétel az idősor kezdete óta messze a legalacsonyabb. A változások dinamikája is érdekes: tavaly a lakossági áramfogyasztás 9%-kal esett a 2022-es, illetve 10%-kal a 2021-es szinthez képest, míg az árbevétel rendre 13%-kal, illetve 22%-kal zuhant.

Utóbbi és az árbevételi ábra is arra utal, hogy

rendszerszinten tényleg milliárdokat kaphattak már vissza a nettóban a hálózatba betápláló lakossági napelemes háztartások az utóbbi két évben.

Címlapkép forrása: Getty Images