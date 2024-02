Brutális kirúgási hullám a sikerágazatban: rémálom lett az álom melóból

Egykor álom melóként emlegették a nagy technológiai vállalatoknál betöltött állásokat. A tech iparág vonzereje azonban mára jelentősen megfakult az utóbbi időben lezajlott elbocsátások, a juttatások megnyirbálása, valamint a home office lehetőségek korlátozása miatt. Az Indeed amerikai állásportál szerint a legjobb 25 állás idei listájára már csak három technológiai munkakör fért fel.

Egészen a közelmúltig a nagy technológiai vállalatoknál, az úgynevezett Big Tech cégeknél betöltött állások a legvonzóbb munkahelyek közé tartoztak, amelyek magas fizetést, bőséges juttatásokat, rugalmas munkaidő-beosztást, innovatív, prémium munkahelyi környezetet biztosítottak a dolgozóknak.

A bővülést hirtelen leépítés követte

2022 vége óta azonban sorozatos leépítések jellemzik világszerte a technológiai szektort, amely a Covid időszakában – amikor a távmunka rohamos elterjedésével igen rövid idő alatt jelentős ütemben nőtt meg a technológiai termékek és szolgáltatások iránti kereslet – még a növekedési startégiának megfelelően jelentős mértékben növelte munkahelyei számát. A makrogazdasági, piaci környezet változása (a fogyasztók vásárlóerejének infláció miatti csökkenése, az Ukrajna elleni orosz invázió gazdasági hatásai) miatt azonban a technológiai cégeknek jelentős mértékben módosítaniuk kellett korábbi növekedési startégiájukat.

Ahogy a gazdaság 2022 tavaszán megtorpant, a növekvő infláció és kamatok visszafogták a technológiai vállalatok növekedését. Ez kezdetben a munkaerő-felvétel befagyasztásához, majd 2022 végén az egész iparágra kiterjedő elbocsátásokhoz vezetett, amelyek jelenleg is tartanak. „A Covid egy olyan, egy nemzedék életében egyszer előforduló esemény volt, amely megváltoztatta a vállalatok pályaívét, túlbecsülte a keresletet, és munkaerő-felvételi hullámra ösztönözte a cégeket. Miután a tech cégek ebből a szempontból túl erősen kezdték a 2021-es évet, később hirtelen vissza kellett fogniuk a toborzást” – emelte ki Scott Dobroski, az amerikai Indeed állásportál karrierszakértője a BBC-nek.

A technológiai iparágban végrehajtott leépítéseket globális szinten követő Layoffs.fyi adatai szerint

2022-ben 1065 cég 165 ezer dolgozót küldött el,

míg tavaly közel 1200 cég több mint 260 ezer embert bocsátott el.

A leépítések idén sem álltak le. A multinacionális nagyvállalatok mellett a kisebb startupok leépítéseit is nyomon követő Layoffs adatai szerint 2024-ben eddig már több mint 40 ezer embert bocsátottak el mintegy 160 cégnél, köztük a Microsoftnál, az Amazonnál, az eBaynél és a Google-nél. A Microsoft – amely tavaly már végrehajtott egy jelentős, 10 ezer fős leépítést – például január végén jelentette be, hogy 1900 embert bocsát el az Activision Blizzardot és az Xboxot magában foglaló játékrészlegén belül.

Iparági szakértők szerint idén kisebbek és célzottabbak lesznek az IT-szektorban az elbocsátások, ugyanis a tavalyi jelentős leépítéseknél már jórészt elbocsátották azokat az alkalmazottakat, akiket a Covid idején tapasztalt felfutás idején vettek fel. A leépítésekkel amúgy részben azt a költségnövekedést is ellensúlyozzák a cégek, amely a mesterséges intelligencia területén tapasztalható forradalommal jár együtt, ugyanis ennek a területnek a felfuttatása óriási összegeket emészt fel a tech cégek részéről.

Van élet a Big Tech-en kívül is

Nemrégiben a BBC-nek egy IT-szakember beszámolt arról, hogy miként élte meg az egyik Big Tech cég New York-i irodájánál a technológiai szektor boom periódusát, majd a fokozatos visszaesési időszakát. A vezetékneve elhallgatását kérő Michael éppen a Covid alatti munkaerőfelvételi hullám során, 2021 tavaszán helyezkedett el a technológiai nagyvállalatnál, ahol a „világ legjobb szoftvermérnökeivel” dolgozhatott együtt. „Nagyon összetett projektek voltak a cégnél: ha velük dolgozhatsz, akkor állítólag a szakma legjobbjai lesznek a munkatársaid” – mesélte.

Kezdetben minden jól alakult új cégénél, lemérhette, hogy szakmailag hol tart a vállalat vezető fejlesztőihez képest, és a fizetésével is elégedett volt. „Ez egy tipikus Big Tech vállalat volt abban az értelemben, hogy nagyon jó fizetést adtak, miközben a munka és a magánélet egyensúlyával sem volt gond.” A korábbi állásaihoz képest minden nagyszerű volt: ingyen ebédelhettek, vacsorázhattak az irodában, wellnessjuttatást, egészségbiztosítást is kaptak. „A kollégák jófejek voltak – a munkakörnyezet is kiváló volt, bár néha kicsit rongyrázós volt a fíling” – jegyezte meg Michael.

Az első jelek arra vonatkozóan, hogy valami megváltozott ebben az idilli helyzetben, 2022 márciusában jelentkeztek. Az akkor már érezhető gazdasági lassulás közepette ugyanis megszüntették az ingyenes mosodai szolgáltatást a cégnél, majd hamarosan további megszorítások következtek – az este is még az irodában dolgozók vacsorájának időpontja megváltozott, ami ütközött a New York-i kampuszról induló utolsó ingyenes céges buszjárat időpontjával. Ez azt jelentette, hogy míg korábban a vacsora és a hazaút is ingyenes volt a dolgozók számára, az új helyzetben el kellett dönteniük, hogy a kettő közül melyiket kívánták a cég számlájára megoldani. „Az emberek panaszkodtak, különösen a fiatalabbak. A cég nagyon elkényeztette korábban a kollégákat” – ismerte el Michael.

A különféle juttatások lefaragását hónapokkal később követték az elbocsátások – Michael is egyike volt azoknak, akik 2022 novemberében vesztették el állásukat. Az IT-szakember ma már egy nagy befektetési banknál dolgozik, vagyis a Big Tech-ből a Big Finance-be igazolt át. Mostani munkája során is találkozik érdekes projektekkel, és úgy érzi, jelenleg viszonylag nagyobb biztonságban van a munkahelye. „Ha korábban megkérdezték volna tőlem, azt mondtam volna, hogy legközelebb is egy FAANG-cégnél fogok dolgozni (a mozaikszó az öt legnagyobb amerikai technológiai vállalatot jelöli: Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google – a szerk.) De van élet a Big Tech-en kívül is” – emelte ki.

A távmunkát is visszafogták

A technológiai cégeknél dolgozók hangulatát nemcsak a juttatások lefaragása, a sorozatos elbocsátások rontja, hanem az is, hogy egyes vállalatoknál a munkavállalók körében addig oly népszerű távmunkát is visszaszorították, és előírták az irodába való visszatérést, vagyis, hogy hetente kötelezően hány napot kell benn dolgozniuk az alkalmazottaknak. A Google – amely egykor arról volt híres, hogy a munkavállalók mindenféle igényeit kielégítő irodákat hozott létre, amelyek aztán a Covid idején kiürültek – például tavaly nyáron az amerikai irodáinál bevezette, hogy a munkavállalók teljesítményértékelésének részévé válik az irodai jelenlét oly módon, hogy aki többet dolgozik az irodában, az kedvezőbb értékelést kap.

Továbbá előírták, hogy a dolgozóknak legalább heti három munkanapon be kell járniuk.

Egy blokklánc-technológiával foglalkozó londoni cégnél dolgozó IT-szakember is arról számolt be a BBC-nek, hogy heti három nap irodai jelenlétet írtak elő az alkalmazottak számára. „Napjaim hol szuperintenzívek, amikor úgy tűnik, hogy a dolgok beindulnak, hol pedig olyanok, amikor egyáltalán nem csinálok semmit” – mondta a vezetékneve elhallgatását kérő Alessandra a portálnak, aki arról is beszámolt, hogy az ágazat sok más vállalatához hasonlóan cégüket is érintette a technológiai szektorban bekövetkezetett visszaesés. Emiatt 2023 februárjára az egyik blokklánctermékük értékesítését befejezték, az elbocsátások pedig azóta is tartanak – a csapata mostanra ötödére csökkent.

A legtöbben közülünk már a cégtől való távozást tervezi – és néhányan még az iparágat is elhagynák

– jegyezte meg Alessandra.

Kevesebb tech állás a top állások listáján

Scott Dobroski szerint az álláskeresők jellemzően olyan vállalatokhoz szeretnének csatlakozni, amelyek prosperálnak, ahol úgy érzik, fejlődhetnek. „Amikor azonban a cégek elbocsátásokat jelentenek be, az árt a munkáltatók hírnevének és bizonytalanságot jelez” – tette hozzá az Indeed karrierszakértője. A technológiai szektor ennek következtében sok munkavállaló számára veszített vonzerejéből. Az amerikai munkaerőpiacon elérhető 25 legjobb állás idei – a bérek, a munkahelyi rugalmasság és a növekedési lehetőségek alapján összeállított – Indeed-istáján csak három technológiai munkakör található szemben a tavalyi felméréssel, ahol a 25-ös listán még 11 tech állás szerepelt.

Scott Dobroski szerint a technológiai állások vonzereje csak akkor fog ismét visszaerősödni, ha a gazdaság teljesen helyreáll, az elbocsátási hullámok befejeződnek, és a vállalatok ismét tömegesen vesznek fel munkavállalókat. Addig csak bizonyos tech állások lesznek igen népszerűek. „Egyelőre vannak olyan területek az iparágon belül, amelyek még mindig nagyon vonzóak a technológiai szakemberek számára, ilyenek például a mesterséges intelligenciával foglalkozó munkakörök mind a Big Tech, mind a startupok körében” – mondta a szakértő.

