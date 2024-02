Jön a kamatcsökkentés, de hatalmas a bizonytalanság

Megosztottak a Portfolio által megkérdezett elemzők abban, hogy a Magyar Nemzeti Bank a kedden esedékes kamatdöntő ülésén gyorsítani fog-e a kamatvágás tempóján. Azt tudjuk, hogy a 75 és a 100 bázispontos csökkentés lehetősége is ott lesz a Monetáris Tanács asztalán, és a legutóbbi ülés jegyzőkönyve alapján borítékolható a megosztottság a testületben is. Friss elemzői felmérésünkben bemutatjuk az érveket a nagyobb kamatcsökkentés mellett és ellen is. Ezek fényében egy biztos: sokat jelző kamatdöntés jön a jegybanktól, melynek következményei hozhatnak izgalmakat a hazai gazdaságpolitika, valamint a forint árfolyama számára is.

Óriási a bizonytalanság

Egy hónappal ezelőtt a jegybank meglepte a piacokat, legalábbis rácáfolt az elemzői konszenzusra, ami azt jelezte előre, hogy a Monetáris Tanács a korábbi 75 bázispontos kamatvágási tempót 100 bázispontra gyorsítja. Végül azonban a jegybank kamatdöntő testülete nem így határozott, maradt a 75 bázispontos kamatvágás, és így legutóbb 9,25%-ra csökkent az irányadó ráta. Akkor a jegybank alelnöke az aktuális pénzpiaci feszültségekkel magyarázta az MNB egy hónappal ezelőtti óvatosságát.

Ezzel akkor és ott mindenkinek világossá vált: a jegybank a gazdaság fundamentumai (amelyek egyébként akár nagyobb mértékű kamatcsökkentést is lehetővé tettek volna) mellett nagyon érzékenyen követi a piaci eseményeket, és szükség esetén azonnal reagál.

Időközben az is kiderült, hogy a keddi kamatdöntő ülésen a helyzet nem változik abban a tekintetben, hogy a 75 és a 100 bázispontos opciók ismét az asztalon lesznek. Ezt maga Virág Barnabás, az MNB alelnöke jelezte az Indexnek adott interjújában. Ennél konkrétabb jelzést nem tett az alelnök, viszont azt is megemlítette, hogy az akkor aktuális viták (a vállalati hitelek referenciakamatának kormányzati átalakítási terve, valamint Magyarország EU általi büntetése az FT cikke alapján) reményei szerint nyugvópontra kerültek.

A legutóbbi ülés óta azt is tudjuk természetesen, hogy hogyan volt megosztott a Tanács. A jegyzőkönyv szerint Kovács Zoltán és Patai Mihály 100 bázispontos kamatcsökkentésre szavazott a Magyar Nemzeti Bank január 30-i kamatdöntő ülésén, míg a másik 7 tag 75 bázispontos vágást támogatott.

Ez a megosztottság és bizonytalanság tükröződik az elemzői várakozásokban is, ugyanis a Portfolio felmérésében szereplő 9 közgazdász közül

5 elemző vár 75 bázispontos kamatvágást, míg 4 szakértő számít 100 bázispontos csökkentésre.

A bizonytalan helyzetet még inkább alátámasztja az, hogy a felmérésünkben választ adó elemzők közül sokan maguk is kiemelték, hogy őszintén nehezen tudják megmondani, merre billen a mérleg nyelve a jegybanki döntéshozóknál. Sokan tehát egyik vagy épp másik forgatókönyvet sem tudják kizárni kategorikusan.

Miért jöhet 100 bázispont?

Érdeklődésünkre válaszában Virovácz Péter, az ING senior közgazdásza a legutóbbi inflációs adat jelentőségére hívta fel a figyelmet. "Az éves bázisú headline infláció januárban 1,7 százalékponttal 3,8 százalékra csökkent, ami azt jelenti, hogy 2021 márciusa óta először került a központi bank tűréshatárán (2-4%) belülre az infláció. Sőt, ez olyannyira lefelé irányuló meglepetés volt, hogy a januári adat még a jegybank saját, a decemberi Inflációs Jelentésben közzétett becslésénél is 1 százalékponttal alacsonyabb volt" - írta az elemző, aki úgy értékeli, hogy a jelenlegi inflációs helyzet kifejezetten kedvezőnek tűnik, és arra számít, hogy az infláció márciusban és áprilisban is 4 százalék alatt alakul. Erre alapozza azt a véleményét, hogy felerősödhetnek az orrnehéz kamatcsökkentési ciklus mellett szóló érvek érvek (vagyis a kamatvágások átmeneti felgyorsítása). Azt is hozzáteszi, hogy a legutóbbi, 2023-ra vonatkozó negyedik negyedéves GDP-adatok is erősítik a nagyobb mértékű kamatcsökkentés mellett szóló érveket.

Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője szintén úgy vélekedett, hogy a legutóbbi döntés óta beérkező új adatok és piaci folyamatok alapján ma annak adnak nagyobb esélyt, hogy a Monetáris Tanácsban jövő héten többségbe kerülnek a 100 bázispontos vágás melletti érvek. Virovácz Péterhez hasonlóan ő is megemlíti a kellemes meglepetést okozó januári inflációs adatot, eközben az egyidejű reálkamat jelentősen tágult januárban, továbbá az év végén érdemben fékeződött a gazdaság, a negyedik negyedéves GDP-adat a legpesszimistább várakozásokat is alulmúlta. A külső környezetet tekintve megemlítette válaszában, hogy a Fed kamatpályájára vonatkozó várakozások tovább mérséklődtek, a piac később induló és lassabb lazítási ciklust áraz, a geopolitikai feszültségek nem enyhültek, a szállítási útvonalak problémái nem szűntek meg teljesen, de nem is romlottak tovább, az európai gázárak alacsonyan maradtak, a kőolaj jegyzésára a korábbi sávban maradt.

Virovácz Péter szerint a nemzetközi tényezők pedig vegyes képet mutatnak, és hasonló tényezőket sorol fel az ING elemzője is, mint Trippon Mariann. "A Fed első kamatcsökkentésének várt időpontját júniusra kitolta a piac és a kumulatív kamatcsökkentési várakozás is mérséklődött. Ez egyértelműen a gyorsabb magyar kamatvágás ellen hatna. Ugyanakkor a globális inflációs és hozamkörnyezet továbbra is kedvező képet fest. A geopolitikai fronton sincs érdemi változás, vagyis a kockázatok itt is fennmaradtak, bár nem is erősödtek" - sorolta.

Virovácz Péter kiemelte azt is, hogy a mérleg nyelve ismételten a forint lehet.

A fundamentumok továbbra is 100 bázispontot indokolnának, miközben a forint stabilan 385-390 között marad az ülésig, úgy vélhetően meglesz az a szükséges további három szavazat a nagyobb mértékű kamatcsökkentéshez

- vetíti előre az ING szakembere. Trippon Mariann hozzá hasonlóan a piaci folyamatok kapcsán rámutatott arra, hogy a piaci turbulenciákat okozó tényezők háttérbe kerültek/részben megoldódtak (az EU-költségvetés felülvizsgálata megszavazásra került, a svéd NATO csatlakozást már hétfőn megszavazhatja a parlament), a forint árfolyama stabilizálódott, a 10 éves hozam a fejlett piaci hozammozgásokat követve 6% fölé kúszott, de a német hasonló futamidejű papírhoz viszonyított felár szűkült valamelyest. Úgy látja, hogy a külső folyamatok, a hazai fundamentumok és a hazai piaci mozgások alapján februárban elegendőnek tűnik a mozgástér egy 100 bázispontos lazításra (de nem zárják ki kategorikusan a 75 bázispontos lépést sem).

Szabó Barna, az Egyensúly Intézet vezető közgazdásza, aki szintén 100 bázispontos kamatvágást vár a keddi jegybanki döntéstől, azt emelte ki, hogy "a gazdaság a legtöbb mutató szerint kereslethiányos (azaz ciklikus pozíciója negatív, dezinflációs hatású), ennek megfelelően az infláció minden elemzői várakozást felülmúló ütemben csökken". "A monetáris politika ehhez képest mind az elmúlt évekhez képest, mind régiós összevetésben kiemelkedően szigorú: több, mint egy évtizede nem látott szintű, 6 százalékos előretekintő reálkamat és túlértékelt reálárfolyam jellemzi" - érvel az elemző, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyar reálkamat több százalékponttal magasabb, mint más régiós országokban. Emiatt is számít a kamatcsökkentési ütem emelkedésére.

Becsey Zsolt, az UniCredit Bank elemzője azzal kezdte kommentárját, hogy nehéz megmondani, hogy a 75 vagy 100 bázispontos opciók közül melyiket fogja végül választani az MNB, mert akár az utolsó pillanatban is változhat a kép a pénzügyi stabilitástól függően. Ő is úgy látja, hogy a várakozásnál alacsonyabb januári infláció, illetve az elmúlt egy hónap során látott viszonylagos külpolitikai nyugalom támogatják a nagyobb vágást. Azt is hozzáfűzte: a soron következő kamatdöntéseknél egyre kevesebb tere maradhat az MNB-nek a nagyobb vágásokra, mivel az infláció emelkedni fog, ahogy kiesnek a bázishatások az indexből, így talán most nyílik a legjobb alkalom egy bátrabb vágásra. Az UniCredit Bank elemzője azt is elismeri ugyanakkor, hogy a másik oldalon bőven lehet találni óvatosságra okot adó érveket is, például a 6 százalékot meghaladó januári maginflációt vagy a fejlett piacokon feljebb tolódó kamatvárakozásokat is. Megemlítette továbbá, hogy a forward piac jelenleg inkább 75 bázispontos lépést vár.

Mi szól az óvatosabb vágás mellett?

Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója eközben úgy véli, hogy

a piaci hangulat nem javult olyan mértékben, hogy az MNB át tudna térni a nagyobb ütemű kamatvágásokra a forintpiaci stabilitás veszélyeztetése nélkül.

"A forint gyakorlatilag ugyanazon a szinten várja a kamatdöntést, mint január végén, és a fejlett piaci jegybankok felől érkező szigorúbb kommunikáció is a 75 bázispontos csökkentés mellett szól" - tette hozzá a szakember, aki épp emiatt 9,25%-os alapkamatra számít a döntést követően.

Jól mutatja, hogy a jegybank piaci folyamatokra (leginkább a forint árfolyamának alakulására) való érzékenysége hatással van az elemzői várakozásokra, ugyanis Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője (aki egyébként alapesetben 75 bázispontos vágást valószínűsít) azt írta, hogy van esély a 100bp vágásra is, akkor, ha az EURHUF árfolyam a 385 irányába mozdul el hétfőn.

Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője kitért arra, hogy a 75 és a 100 bázispontos csökkentés mellett is hallottunk érveket, és majdnem egyenlő valószínűséggel következhet be mindkét forgatókönyv szerintük. Végül az óvatosabb 75 bázispontos csökkentés mellett tették le a voksot, amit meg is indokolt:

a forint szerinte nem különösebben erős,

a nagy jegybankok enyhítése kitolódott, és

az infláció valószínűleg már februárban fordul majd, bár egyelőre csak kisebb mértékben.

Azt azonban hozzátette, hogy nem lepődnének meg a gyorsításon sem, hiszen a visszatekintő reálkamat kétségkívül magas már. "Továbbra is úgy látjuk, hogy tartós gyorsításra már nem mutatkozik tér, és a kamatcsökkenések az év közepén akár véget is érhetnek" - fejtegeti a távolabbi kilátások kapcsán Nyeste Orsolya.

Koncz Péter, a Századvég Konjunktúrakutató makrogazdasági elemzője válaszában szintén a forint árfolyamának kulcsszerepét emelte ki az első helyen. "Január eleje óta valamelyest gyengült a forint, amelyben a különböző politikai hírek mellett a turbulens nemzetközi környezet és a dollár erősödése is szerepet játszott. A nagyobb kamatvágás tehát érzékenyen érinthetné a hazai valutát, főleg annak függvényében, hogy a nagy jegybankok a várakozásokhoz képest később fogják elkezdeni a monetáris lazítást" - érvelt a közgazdász, aki szintén megemlíti, hogy a nagyon kedvező februári inflációs adat után látszódnak felfelé mutató inflációs kockázatok is. "A 6,1 százalékos maginfláció azt mutatja, hogy a gyorsan a változó áru termékek, elsősorban a háztartási energia és az üzemanyagárak deflációja húzta le a teljes inflációt, ezen tételek nélkül még jelentősebb az inflációs nyomás a gazdaságban" - emelte ki.

Hogyan tovább a döntés után?

A fenti, részletesebb elemzői várakozások fényében kijelenthető, hogy nagy a bizonytalanság a monetáris politika következő lépésének mértékét illetően, és a végső döntés éppen emiatt a kamatkilátásokat is még inkább meghatározhatja.

Trippon Mariann a kilátások kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy ha a jegybank visszatér a 100 bázispontos lépésközhöz,

a piaci stabilitás megőrzése érdekében kiemelten fontos lesz a várakozások kommunikációs menedzselése.

Az infláció a következő hónapokban még 4% alatt maradhat, később azonban felfele mozdul és az őszi hónapig egy szélesebb sávban hullámozhat. Év végére pedig újra 5% fölé kerülhet az éves fogyasztói árindex, így időben előrehaladva az MNB mozgástere is szűkülni fog, vagyis előbb-utóbb mindenképpen lassítania kell a kamatcsökkentések ütemén. A Fed várható kamatpályája, a régiós jegybankok lépéseire vonatkozó várakozások, azzal a feltételezéssel együtt, hogy az idei évben pozitív lesz a hazai reálkamat környezet, együttesen komoly alsó korlátot jelent a hazai alapkamat szempontjából, decemberben 5,5-6% között lehet az irányadó ráta - fejtette ki a CIB Bank elemzője.

A kilátásokkal kapcsolatban Becsey Zsolt úgy vélekedett, hogy ha 100 bázispont mellett dönt az MNB, az előremutató kommunikációban feltehetően hangsúlyozni fogja, hogy nem ütem beállításról van szó, azaz adatvezérelt maradhat a monetáris politika, figyelve a pénzügyi stabilitásra.

Virovácz Péter úgy fogalmazott, hogy a jegybank az általa várt 100 bázispontos csökkentéssel orrnehézzé teszi az idei évi monetáris lazítást. "Már csak azért is nevezzük ezt orrnehéznek, mert meglátásunk szerint az idei évre várt kumulált kamatvágás mértéke nem változik majd ettől, csupán átmenetileg felgyorsítják a lazítást. Az ING Bank továbbra is 6,5 százalékra várja a kamatvágási ciklus végét, amelyet vélhetően az év közepére el is ér a jegybank" - írta az ING Bank elemzője. "A kommunikációban is azt várjuk a jegybanktól, hogy egyértelműen hangsúlyozza, hogy a 100 bázispontra való áttérés csak átmeneti, a döntések továbbra is adat vezéreltek és minden hónapban új döntés születik" - írta Virovácz Péter Becsey Zsolt fenti gondolatmenetéhez hasonlóan.

A Portfolio konszenzusából egyébként az is kiolvasható, hogy a Monetáris Tanács januári döntése (amikor meglepetésre "csak" 75 bázisponttal vágott) befolyásolta a rövid távú, elemzők által várt kamatpályát is. Idén decemberre a válaszoló szakértők 6,5%-os medián alapkamatot várnak, ami magasabb a januári felmérésünkben szereplő 6%-os szintnél.

