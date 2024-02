Nem lehet teleépíteni vezetékekkel az országot, jöhet még beavatkozás a kiegyenlítő energiapiacon

A következő időszak egyik legfőbb feladata az időjárásfüggő megújuló energiatermelők hálózatba integrálása, és a gondolkodásunk fókuszában az áll, hogy „egy szinten túl nem lehet teleépíteni vezetékekkel és alállomásokkal az országot, meg kell találni a hálózatfejlesztést kiegészítő alternatívákat” – hangsúlyozta a Portfolio-nak adott exkluzív nagyinterjúban Juhász Edit. A Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal elnöke ezzel arra utalt, hogy a hálózatba és a vasba való óriási további beruházások helyett okos, digitalizációs eszközökben, illetve automatizált beavatkozási megoldásokban kell inkább gondolkodni, továbbá jobban ki kell használni a meglévő csatlakozási pontok, és az önfogyasztás, illetve a dinamikus árazás lehetőségeit, valamint a rugalmassági szolgáltatásokban rejlő megoldásokat. A kiegyenlítő energiapiacon tavaly december elején dinamikus hatósági árkorlátot kellett bevezetnie a Hivatalnak, és az elnök fontos üzenetként azt is jelezte: „a piaci egyensúly alakulását folyamatosan monitorozzuk, ha szükséges, akkor további lépéseket is megfontolunk.” Jelezte: fontos feladat a szabályozó hatóság számára a 2025-től kezdődő gáz- és áramár szabályozási ciklus kereteinek kialakítása, az idősoros átálláshoz kapcsolódó tarifa fejlesztés, a zöld gázok szabályozási kérdése és a származási garancia rendszer felállítása, ami a HMKE áramtermelésnél is jön majd. Ezek mellett folyamatosan nyomon követik az új nem-lakossági vízdíj, illetve a hulladékgazdálkodási, valamint az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer gyakorlati tapasztalatait is.

Portfolio: Az elmúlt hetek hidegebb időszakai után és a tél közepén túlhaladva ön hogyan látja a helyzetet a gázpiaci ellátásbiztonság terén?

Juhász Edit: Ha tél és fűtési szezon, akkor nálunk is a földgáz áll a figyelem középpontjában. A hazai földgázellátás biztonságát idén is garantálni tudtuk. A felkészülés során a tárolók feltöltését egyébként az európai gázpiacokon rendelkezésre álló földgázforrások bősége és az árazás is segítette. A fűtési időszak kezdetén több mint 95 százalékos töltöttségen álltak a tárolóink, február közepén pedig 73 százalékos szinten voltunk, ami a hazai kitermelés és az import mellett bőven fedezi a lakosság és az ipari szektor igényeit. A Hivatalnál már a következő betárolási időszakra készülünk és megpróbáljuk modellezni, hogy hogyan alakulnak azok a nagyobb földgázbeszerzések, amelyek a lakosság, az ipar és a távhőrendszerek ellátásához feltétlenül szükségesek.

Ezzel kapcsolatban a közelmúltban jelentős betárolási és kitárolási díjcsökkentésről határozott az Energiahivatal. Mi volt emögött a fő mozgatórugó?

Az elemzéseink azt mutatják, hogy az energiaválság lecsengőben van, jóllehet az árkörnyezet még korántsem hasonlít a krízis előtti időszakra.

A MEKH az adott tárolói évre szóló földgáztárolási díjak mértékének meghatározásakor több szempontot is mérlegel. Vizsgáljuk többek között az inflációs mutatókat, a tárolói kapacitáslekötésekre és a ki- és betárolt földgázmennyiségekre vonatkozó historikus adatokat, valamit a tároló által felhasznált energia költségének változásait. A vizsgálatok arra az eredményre jutottak, hogy a következő gázévben a tárolói díjak tekintetében van mozgástér a konszolidációra. Az új díjak ugyan még mindig a válság előtti díjszintek felett vannak, de jelentősen mérséklődtek az előző időszakhoz képest. A betárolási díjat 58%-kal, a kitárolási díjat 60%-kal, míg a tárolói kapacitásdíj konstans elemét 18%-kal volt lehetőségünk csökkenteni éves alapon.

Hogyan látja a gázfogyasztási tendenciákat Magyarországon? Nagy fogyasztás visszaesésen vagyunk túl.

Az energiaválság és az ennek nyomán kialakult magas árkörnyezet az elmúlt években természetszerűen visszafogta a fogyasztást, takarékosabban bántunk az energiahordozókkal. Földgázból például 2023-ban 8,5 milliárd köbmétert fogyasztottunk, ami összehasonlítva a 2021-es adatokkal 2,5 milliárddal kevesebb. A MEKH folyamatosan elemzi a fogyasztási adatokat, és

azt látjuk, hogy a trend megállni látszik, sőt, ha kis mértékben is, de mind a földgáz, mind pedig a villamos energia területén vannak felhasználó szegmensek, ahol az elmúlt hónapokban ismét növekszik a fogyasztás.

A Portfolio tavaly őszi Energy Investment Forum konferenciáján tartott előadásában azt jelezte, hogy szabályozói oldalról középtávra előre tekintve a gázpiaci ellátásbiztonság terén van még teendő. Milyen feladatokra gondolt ennek kapcsán?

A földgázrendszer működtetése során egyszerre kell érvényesítenünk az ellátásbiztonsági és fenntarthatósági szempontokat. Magyarországon rendelkezésre áll egy jól kiépített földgáz infrastruktúra, de ahogy a csökkenő fogyasztási előrejelzésekből is látjuk, a földgáz, mint alapvető energiahordozó szerepe átalakulóban van, ami a zöld energiák és az elektrifikáció térnyeréséből is következik.

Nem arról van szó, hogy máról holnapra az esetleges kihasználatlanság miatt búcsút kellene mondanunk egyes rendszerelemeknek. Az infrastruktúra szempontjából inkább egy új megközelítésre van szükség. Azzal számolunk, hogy a jövőben a gázhálózatra már nem a folyamatos bővülés lesz a jellemző, ezért inkább a meglévő rendszerelemek komplexebb, optimális kihasználtságát kell előtérbe helyeznünk, és a szabályozást is ezen gondolkodás mentén kell alakítanunk.

A szabályozás egyik kihívása például, hogy az alacsonyabb rendszerkihasználtság ellenére a földgázfelhasználási csúcsok ellátásához szükséges kapacitások szintje várhatóan nem fog csökkenni érdemben, ezért az ellátásbiztonság megőrzése érdekében indokolt a meglévő infrastruktúra és eszközállomány fenntartása. Emellett folyamatosan elemezni kell azt, hogy a háborús környezet és energiaválság nyomán átalakuló beszerzési portfóliók, ellátási láncok és útvonalak milyen hatással lehetnek a szállítási, elosztási költségekre vagy akár a fizikai áramlás feltételeire.

Ez szabályozó hatóságként, a rendszerhasználati díjak megállapításánál okozhat-e önöknek komoly fejtörést? Ha ugyanis csökken a gázfogyasztás és így a hálózat kihasználtsága, akkor az a rendszert még használók szintjén költségnövekedésbe torkollhat.

Meg kell találni azokat a rendszerelemeket, amelyek mindenképpen szükségesek, adott esetben még fejlesztendők is.

Egy olyan infrastruktúrát és ellátási szerkezetet kell kialakítani, ami észszerűen és költséghatékonyan szolgálja ki a fogyasztókat, garantálja az ellátás biztonságát, és képes a megújuló, zöld gázok befogadására is.

Ezzel kapcsolatban éppen a minap publikáltunk Kriston Ákossal, az MFGT vezérigazgatójával egy anyagot, amelyben felfedték azokat a következő bő tíz évben végrehajtandó projekteket, hogy a föld alatti hidrogén tárolás, majd a kitárolás hogyan tudja segíteni a gázellátási rendszer rugalmasságát és az ellátásbiztonságát. Mi várható az Energiahivatal oldaláról ezen a téren?

A földgázrendszerrel kapcsolatban már említettem a dekarbonizációs célokkal kapcsolatos szempontokat. Az ellátásbiztonság fenntartása mellett a jövőben ezeknek is meg kell felelnünk. Úgy számolunk, hogy idén elfogadják az Európai Unió földgázszabályozását megújító dekarbonizációs csomagot, ami a földgázrendszerbe táplált hidrogén és biometán, a zöld gázok szabályozására is kitér. A dekarbonizációs csomag célja, hogy alkalmassá tegye az európai földgázpiacokat és azok szabályozási kereteit az Európai Unió klímapolitikai és dekarbonizációs céljainak támogatására, valamint létrehozza a hidrogénpiacok és infrastruktúrák szabályozási keretrendszerét.

Hivatalunk ezen a területen is időben megkezdte a felkészülést. Beazonosítottuk a megújuló gázokkal kapcsolatos lehetséges szabályozói feladatokat, majd egy konzultációsorozat keretében kikértük az iparági szereplők véleményét többek között a dedikált hidrogéninfrastruktúra és -piac kialakításáról, a megújuló és alacsony karbontartalmú gázok meglévő gázinfrastruktúrához való hozzáféréséről, a fogyasztóvédelmi kérdésekről, valamint a közös keresleti forgatókönyveken alapuló villamosenergia- és földgázhálózat fejlesztési kérdéseiről.

Most azt látjuk, hogy a hálózatos hidrogénfelhasználás két lehetséges irányba indulhat el: az egyik a hidrogén földgázrendszerbe való bekeverése, a másik pedig az önálló hidrogénhálózatok kiépítése.

A MEKH mindkét lehetséges felhasználási mód tekintetében végzett vizsgálatokat, melyekbe bevonta a rendszerüzemeltetőket és a műszaki felsőoktatási intézmények szakértőit is. A hidrogénbekeverésnél arra jutottunk, hogy rövid távú célként a 2%-os bekeverési arányt tűzhetjük ki, ami megfelel a biztonsági követelményeknek, és a felhasználók végberendezéseinek üzemszerű működését sem befolyásolja.

A dedikált hidrogénhálózatok szabályozási keretrendszerét illetően jelenleg egy tanulmányon dolgozunk, amely összegzi a nemzetközi gyakorlatok tapasztalatait. A dokumentum alapján dolgozunk majd ki egy javaslatot a hazai hidrogénszabályozás keretrendszerére, mely többek között az engedélyezés, a szállítási és elosztási tevékenység szabályozását érinti.

A vízdíjakat illetően a nem lakossági szegmensben országosan egységes díjmeghatározás lépett hatályba januártól, és létrejött egy kompenzációs alap is. Az Energiaügyi Minisztérium a díjmeghatározásról szóló közleményben utalt rá, hogy az Energiahivatalnak az előkészítés, a kalkulációk területén lényeges szerepe volt. Mit takar ez, milyen feladataik voltak?

A hazai víziközmű szektorban strukturális átalakulás zajlik, melynek célja, hogy a szolgáltatás fenntartható legyen, megfizethető árakkal, garantáljuk a rendszer biztonságos működését és bővítsük a teret a fejlesztések számára is. A nem lakossági szegmenst érintő díjreformot és a kompenzációs alap létrehozását e komplex átalakítás egyik fontos elemének tartjuk.

A januárban életbe lépett új – nem lakossági felhasználókat érintő - díjstruktúra már nem tesz különbséget fogyasztó és fogyasztó között. A díjszabás kiegyenlíti a nem lakossági felhasználók által eddig fizetett díjak különbségeit és többletbevételt biztosít a víziközmű-szolgáltatók üzemeltetési költségeinek megtérüléséhez.

A díjak meghatározása az energiaügyi miniszter feladata, míg a jogszabályok szerint a MEKH-nek díjjavaslattételi kötelezettsége van. Ebben a Hivatal már évtizedes tapasztalattal rendelkezik; javaslataink alapját a víziközmű-szolgáltatók által rendelkezésre bocsátott gazdasági tényadatok, műszaki információk, az auditált éves beszámolók adatai, illetve a makrogazdasági környezet hatásainak elemzése képezi.

Ehhez a mélységi átalakításhoz bejött a képbe egy ellentételezési alap is.

Nemcsak a nem lakossági díjak országos egységesítése történt meg, hanem rendeződött a külső források kérdése is. A koncepcionális váltás lényege, hogy az állam ezentúl nem egyedi támogatási döntéseket kíván hozni, hanem előre jogszabályban rögzíti, hogy melyik víziközmű szolgáltatónál milyen támogatási igényt tart elismerhetőnek, illetve kinek mennyit kell befizetnie a külső forrásokat egyesítő Alapba.

Természetesen ez is, mint minden indokolt költségalapú, tervezéssel felállított díjstruktúra folyamatos karbantartást igényel: évente frissíteni kell a tervadatokat, reagálni kell terv-tény eltérésekre, makrogazdasági környezet változására, infrastruktúra fejlesztéséből eredő költségszint változásokra stb.

A díjjavaslat megtételével tehát nem ér véget a MEKH munkája.

Folyamatosan, az éves adatszolgáltatáson túlmenően negyed- és féléves adatbekérések segítségével is vizsgáljuk, hogy a rendszer hogyan teljesít a gyakorlatban, hogyan építhető be a költségelismerés folyamatába hatékony működést előmozdító teljesítménymutatók alkalmazása, és azt is ellenőrizzük, hogy az alapból juttatott források szabályszerűen kerüljenek felhasználásra.

Az elmúlt időszakban jelentős átalakuláson ment keresztül a hazai hulladékgazdálkodás intézményrendszere is. Mit tart az új rendszer eddigi legnagyobb eredményének az elmúlt bő fél év alapján?

A legfontosabb, hogy a hulladéktörvény módosítása által bevezetett koncessziós rendszer új szemlélettel tekint a hulladékra, és azt egyfajta értékes nyersanyagként kezeli, ami jelentősen hozzájárul a fenntarthatósághoz, a természeti környezetünk megóvásához. Ezzel hazánk jelentős lépést tett a körforgásos gazdaság kialakításának irányába. A szabályozás már a gyártókat is arra ösztönzi, hogy visszaszorítsák a hulladékok keletkezését, illetve ahol lehetséges, ott a hulladékot minél nagyobb arányban használják fel alapanyagként. Emellett érvényesül „a szennyező fizet” elve is, hiszen a gyártóknak a termékeikből keletkező hulladék kezeléséért pénzügyi felelősséget kell vállalniuk.

Ebben a komplex célrendszerben az első komoly mérföldkő maga a modellváltás lebonyolítása volt, különös tekintettel az ingatlanhasználók ellátásának folyamatosságára, a MEKH oldaláról pedig az, hogy első ízben alkalmaztuk az új árazási előírásokat.

Az új rendszert valóban a szabályozásnak is követnie kell. Mik voltak a MEKH legfontosabb feladatai ezen a területen?

Teljesen új szabályozási környezetet kellett felállítanunk, amelyben a MEKH széleskörű árszabályozási, árelőkészítési tevékenységet végez, s több hatósági jellegű feladatot lát el. Kiadtuk a koncessziós rendszer árszabályozásának alapvető kereteit megállapító hivatali rendeletet, amely a hulladékgazdálkodási koncessziós rendszerben az indokolt költségek, valamint az azok alapján tett díjjavaslat átláthatóságát biztosítja. Ezzel párhuzamosan egyeztetésre bocsátottuk a rendeleti keretszabályokat kitöltő módszertani útmutatónkat is, amelyet első alkalommal 2023 áprilisában tettünk közzé.

2023-ban a koncessziós rendszer több díjelemére is javaslatot tettünk az illetékes miniszter számára: így a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértékére, a kiterjesztett gyártói felelősségi, a gazdálkodó szervezetek és a köztisztasági intézményi alrendszerek keretében alkalmazandó díjakra, a kötelező visszaváltási díjas rendszerrel összefüggő szolgáltatási és csatlakozási díjakra is, továbbá rendeletet adtunk ki a hulladéklerakói átvételi díjakra.

Ezek mellett folyamatosan működtetünk egy úgynevezett vagyonkatasztert, amely a hulladékgazdálkodási eszközök és létesítmények egyes adatait tartja nyilván, és véleményezzük a koncessziós társaság évente elkészítendő, tízéves időtartamra szóló gördülő fejlesztési rendszertervét is.

A díjjavaslatok megalapozásához és a nyilvántartásokhoz nagy volumenű szolgáltatói adatra van szükségünk;

arra törekszünk, hogy ezt az adatforgalmat egyszerűsítsük, észszerűsítsük, hogy az minél kevesebb adminisztrációs terhet jelentsen a piaci szereplők számára.

A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer (EPR) tavaly nyári indulása óta többször is hallottuk különböző vállalkozások felől, hogy nagyon jelentős költségnövekedéssel szembesülnek a hatósági díjak miatt, ami versenyképességi és inflációs következményekben is lecsapódhatnak. A kezdeti kritikák után milyenek a konkrét tapasztalataik?

A kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) rendszer „a szennyező fizet” alapelvet érvényesíti, és a körforgásos gazdaságra való átállást ösztönzi. Európai uniós előírás, hogy egyes termékek esetében a gyártóknak a termékek után keletkező hulladékáért is felelősséget kell vállalniuk: az EPR-díjon keresztül ezeknek a hulladékoknak az összegyűjtését és kezelését fizetik meg. Az EPR-díj beépül a társaságok költségszerkezetébe, és a díj fedezetét is ki kell termelniük.

A rendszer alig több mint fél éve lépett életbe, ekkor az induló díjak a MEKH javaslatai alapján első ízben lettek meghatározva, tehát gyakorlati tapasztalatokat még korai értékelni az első árszabályozási ciklus elején.

Ugyanakkor ez a díj is évenkénti tervezéssel és szükség szerinti ténykorrekciókkal kerül karbantartásra, tehát a konkrét tapasztalatok a következő időszakban fognak beépülni a díjba.

Ebben szerepe lehet a tavaly megalakult Díjtanácsoknak is, amelyek szakmai támogatást nyújthatnak a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel kapcsolatos díjelőkészítő tevékenységhez a díjmodulációs szempontok beazonosításával és szakmai értékelésével.

A villamosenergia rendszerhasználati díjak terén is lényeges változások történtek, amely területet szintén a Hivatal szabályozza. Az energiatárolók kétféle díjkedvezményt is kaptak, a csatlakozási díj, illetve a hálózati átviteli díj terén is. Mi volt a változó szabályozás mögött a logika, és ez hogyan illik a magyar energetikában zajló folyamatok sorába?

A hazai villamosenergia-rendszerben jelentősen megváltozott a termelés szerkezete, amihez alkalmazkodni kell. Az elmúlt évtizedben lendületesen nőtt a megújuló termelők, főleg a naperőművek beépített kapacitása, ami jelentős kihívások elé állította a rendszert. Az egyre növekvő időjárásfüggő megújuló kapacitás miatt a rendszeregyensúly fenntartása összetett feladatot jelent, egyre több kiszabályozási képességet igényel, rugalmasabb technikai és piaci megoldásokat követel.

A helyzet kezelésében az egyik ilyen megoldás a villamos energia tárolása. A tárolók segítségével kiküszöbölhetjük az időjárásfüggő termelés egyenetlenségeit, a berendezések szerepet kaphatnak a feszültségszabályozásban és a rendszerszintű szabályozásban, a rendszer rugalmasságának növelésében.

A villamosenergia-tárolókra vonatkozó csatlakozásidíj-kedvezmény és az átvételi díj alóli mentesség célja az volt, hogy a szabályozás oldaláról ösztönözzük az új tárolóegységek megépítését. Miután az ipari energiatároló támogatási programból, illetve egyéb forrásból épülő tárolók 2026-ig belépnek a rendszerbe, elindul számukra egy bevételkompenzációs rendszer is.

Hogyan értékeli az elmúlt egy évet, amióta betölti az elnöki tisztséget a Hivatalban? Miket emelne ki, melyek voltak a legfontosabb döntések?

Egy nehéz, de sikeres éven vagyunk túl.

A felelősségi körünkbe tartozó számos területen jelentős átalakulások történtek, így például először alkalmaztuk a hulladék koncesszióra vonatkozó szabályokat a gyakorlatban, ami komoly feladat volt. Mérföldkőnek tekinthető az is, hogy a víziközmű szektor jelentős forrásokhoz juthat, melynek segítségével magasabb szintre lehet kapcsolni a fejlesztési munkát az ágazatban.

Az energetika területén jó úton haladunk afelé, hogy a krízis utáni árakat konszolidáljuk. Ennek kapcsán részt vettünk abban a munkában, amelynek eredményeként elindulhatott egy állami kompenzációs folyamat a korábban magas árkörnyezetben kötött fix áras energiavásárlási szerződéseknél.

Jelentős eredményeket értünk el a megújuló energiák rendszerbe illesztésével összefüggő területen is: díjkedvezményt vezettünk be az újonnan létesítendő energiatárolókra, kidolgoztuk a villamos energia tárolói támogatási programban alkalmazásra kerülő benchmark ár intézményét, fontos lépéseket tettünk a háztartási méretű kiserőműveket érintő országos betáplálási stop feloldása területén is, ahol előkészítettük az újracsatlakozás menetrendjét, illetve felmértük, mely körzeteknél javasolt a zárolás feloldása.

Sikeresen zártunk egy többéves, komplex energiahatékonysági KEHOP projektet.

A nemzetközi együttműködések vonalán is sikerült előbbre lépnünk, jó kapcsolatot ápolunk a partnerszervezetekkel. A MEKH-nek komoly feladatai vannak például az ACER, azaz az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége keretein belül, ahol kihelyezett munkatársunk is dolgozik.

Miután a múltat áttekintettük, fókuszáljunk a jövőre! 2024 elején vagyunk, melyek a főbb tervek az idei évre és az ezekből következő feladatok alapján hogyan látja az előttünk álló évet?

Az idei évre is feladatokban gazdag munkatervet állítottunk össze. Nem túlzok, ha azt állítom, hogy munkánk gerincét adja a villamos energia és földgáz ágazatot az új árszabályozási ciklusra felkészítő költségfelülvizsgálat, illetve szabályozási keretrendszer kialakítása. Kiemelt teendőink vannak a tarifa fejlesztésben is az idősoros átálláshoz igazodóan, illetve részt veszünk a dinamikus árazás kiterjesztésének vizsgálatára irányuló szakmai gondolkodásban. Bővítjük a megújuló energiaforrások felhasználását segítő eszközrendszert: ezek közé tartozik többek között a zöld gázokra vonatkozó származási garancia rendszer felállítása, vagy a HMKE áramtermelésre vonatkozó származási garancia kialakítása.

A következő időszak egyik leghangsúlyosabb feladatának továbbra is a megújuló, illetve időjárásfüggő energiatermelés villamos energia rendszerbe való integrálását tartom, hiszen rendkívül nagy ütemben zajlik a megújulók terjedése. A kihívás többirányú - kereskedelem, negatív árak, kiszabályozás, hálózati kapacitás és még sorolhatnánk -, azok közül is kiemelkedő a hálózatok szerepének alakulása, illetve a hálózati egyensúly biztosítása.

Gondolkodásunk fókuszában az áll, hogy milyen mértékben indokolt a megújulók terjedésére hálózatépítéssel reagálni, hiszen lássuk be, egy szinten túl nem lehet teleépíteni vezetékekkel és alállomásokkal az országot, meg kell találni a hálózatfejlesztést kiegészítő alternatívákat

Ha jól értem, a nagymértékű további fizikai hálózatépítés helyett inkább digitalizációs és okos megoldásokra, mikrogridekre, a mérőn túli világra gondol.

Egyrészt igen, olyan technikai megoldások, eszközök beépítésére gondolok, amelyek hatékonyan kezelnek feszültségingadozást, gyorsabb és automatizált beavatkozásra adnak lehetőséget, másrészt a meglévő csatlakozási pontok mögötti lehetőségek kihasználására, az önfogyasztásra, továbbá a dinamikus árazásban és a rugalmassági szolgáltatásokban rejlő megoldások kiaknázására. Erősíteni kell a fogyasztói tudatosságot is, próbáljuk meg a tényleges fogyasztást azokra az időszakokra átcsoportosítani, amikor azt a saját termelése minél nagyobb részben tudja fedezni.

Januártól az ország kilencvenhárom százalékán feloldották a hálózati betáplálási stopot, és a Hivatal oldalán lehet megnézni, hogy az adott körzet zárolt-e, vagy szabad a betáplálás. Ezen a téren csak és kizárólag a száz százalék felé halad majd a folyamat, vagy lehetnek olyan, most éppen nyitott körzetek, ahol idővel újra zárolást kell elrendelni, ha esetleg túl sok napelem települ?

A 2022. november 1-jén zárolt körzetek egy részében 2024. január 1-jétől ismét lehetőség nyílt a háztartási méretű kiserőművek (HMKE) hálózati betáplálására. A zárolt körzetek feloldása előtt az érintettek bevonásával egy komplex hálózati vizsgálatot végeztünk. Ezt folytatjuk idén is, természetesen a száz százalék felé haladás céljával: a MEKH félévente értékeli a csatlakozási lehetőségeket, új betáplálási menetrend készül és üzemeltetünk egy honlapot is, amelynek segítségével egyszerűen és gyorsan lekérdezhető, hogy az adott csatlakozási ponton van-e lehetőség betáplálásra, azaz a körzet zárolás alá esik vagy sem. Az érdeklődést jól mutatja, hogy a honlapon az indulás óta már több mint 18 ezer lekérdezés történt.

A naperőművi kapacitások jóval gyorsabban emelkedtek az országban, mint a tervekben szerepelt, és a további telepítési pálya is intenzívnek ígérkezik. Hogyan látja, milyen alap- és rugalmasságot segítő erőművi beruházásokra van szükség közép távra előre tekintve ahhoz, hogy az áramellátás biztonsága és egyúttal az importarány is megfelelő legyen?

Az új erőműberuházásoknál több szempontot érdemes figyelembe venni. A konvencionális hazai erőműpark elöregedett, ugyanakkor a hazai villamosenergia rendszerbe utóbbi években beépített időjárásfüggő, vagyis csak nagyobb bizonytalansággal menetrendezhető megújuló teljesítmény kiszabályozása miatt szükség van az erőművi kapacitások szinten tartására és a bővítésére. Az erőműpark bővítését indokolja a hazai elektrifikáció és újraiparosítás miatti össz-villamosenergia igény növekedése is. Fontosnak tartjuk Paks I. üzemidő hosszabbítását, és Paks II. megépítését, illetve a nukleáris kapacitásokban rejlő lehetőségek fokozottabb kihasználását.

Az atomerőművekben megtermelt villamos energia nemcsak a klímacélok teljesítéséhez járul hozzá, hanem a három műszakban működő ipari létesítmények jelentős bővülése miatt is elengedhetetlen.

Ezek az új kapacitások még sok év, mire rendszerbe állnak, miközben az időjárásfüggő kapacitások már ezekben az években is rohamosan emelkednek. Addig milyen irányok azonosíthatók?

A termelés és a fogyasztási igények már említett összehangolása mellett sokat lehetne beszélni akár a menetrendezési kérdésekről, de a reális áron működő, kellő likviditással rendelkező rendszerszintű szabályozási piacról is, aminek a működtetése szintén összetett rendszerirányítói és szabályozói feladatokat is jelent.

Itt látja szükségét a szabályozói beavatkozásnak?

Igen, a hirtelen megnőtt megújuló energiatermelő egységek energiamixbeli aránya és részben a 2022-es krízis hatása miatt a szabályozási piacon a költségek által indokolt szinteknél jóval magasabb árak alakultak ki. Tavaly december elején be is kellett avatkoznunk dinamikus hatósági árkorlát formájában, emellett a MAVIR termék struktúrájának folyamatos fejlődése is hozzájárul a versenyhelyzet fejlesztéséhez, és így a reális szinteket közelítő kiegyenlítő költségekhez.

A piaci egyensúly alakulását folyamatosan monitorozzuk, ha szükséges, akkor további lépéseket is megfontolunk.

Természetesen az igazi megoldást középtávon a szabályozási kínálat bővítése jelenti majd, erre nyújthatnak megoldást a tárolói és gázerőművi programok és az új típusú rugalmassági szereplők is. Ezen a területen nemcsak hazai, de komoly EU-s szabályozói törekvések vannak, melyek célja, hogy olyan áramlási feltételek legyenek a határokon átnyúló piacokon, hogy minél teljesebb mértékben ki lehessen használni a határkeresztező kapacitásokat, minél több termék elérhető legyen és az energia eljusson oda, ahol azt fel kell használni a közeljövőben akár már kiegyensúlyozási szolgáltatások igénybevételére is.

A szabályozó hatóságok hathónapos rotációs rendszerben koordinálják a regionális együttműködést az átviteli rendszerüzemeltetőkkel, a benyújtott kapacitásszámítások és szabályzatok jóváhagyásában. Az ún. Core régióban idén áprilistól például mi leszünk felelősek ezért a munkáért a nemzeti szabályozó hatóságok közötti koordinációban. Ez egy komoly feladat, amiből a lehető legjobbat kell kihoznunk.

Ha már szóba hozta a regionális együttműködés témáját, közelmúltbeli bejelentés értelmében létrejön a szerb, szlovén és magyar regionális áramtőzsde. Itt milyen szabályozói feladataik lesznek?

A közös villamosenergia tőzsde várható idei megalakulása kapcsán több állam - köztük Magyarország - joghatósága alá tartozó szervezet alapít egy gazdálkodó szervezetet. Mivel a MAVIR leányvállalatai is érintettek lesznek benne, ezért nekünk egyrészt a befolyásszerzést kell vizsgálnunk, másrészt a létrejövő szervezet értékesítési szabályzatait kell majd jóváhagynunk. Bízom benne, hogy ez egy jól működő tőzsdeként tud funkcionálni, amely illeszkedik az európai piacintegráció Magyarországot is érintő folyamataiba.

A regionális együttműködések körében fontos téma a magyar-ukrán reláció és a kereskedelmi piacok újraindítása is, hiszen a kereskedelmi áramexport terén a meglévő kapacitást nulla százalékban használjuk ki 2021. július óta, az importnál pedig 2022. február óta szintén nulla százalékban. A gáz esetén az exportkapacitást bő egy éve szintén nulla százalékban használjuk ki, az importban az utóbbi fél évben tíz százalék körüli a kihasználtság. Ezen a téren milyen feladataik vannak?

A villamos energia esetén a cél, hogy újraindítsuk a kereskedelmi piacokat a tavalyi technikai szintű összekapcsolás után. A tavalyi év egyik nagy eredménye volt, hogy az összekapcsoláshoz szükséges tárgyalások sikerre vezettek. Ehhez kellett a belső ukrán jogi szabályozás változása is, illetve az átviteli rendszerirányítók együttműködése.

Még februárban el tud indulni a kapacitásaukciós rendszer, ami már megfelel az uniós jogi környezetnek, és az a célunk, hogy ez is egy élő kereskedelmi útvonal legyen.

A gáz és a kereskedelmi piacok kapcsán nyilván fontos téma az orosz-ukrán tranzit folytatásának kérdése, ezt bizonyára az egész régióban alaposan elemzik. Minket ez közvetlenül és rövid távon kevésbé érint, hiszen a gázimportunk legnagyobb része déli irányból érkezik, de a közvetett hatásokra oda kell figyelni.

A magyarországi energiabeszerzés diverzifikációját hogyan tudja segíteni a MEKH és ez miért fontos?

Az energiaforrások diverzifikációja az ellátásbiztonság és az energiafüggetlenség egyik bástyája. Magyarország az elmúlt évtizedben sokat lépett előre ezen a területen is. A villamosenergia-rendszerünk összeköttetése minden szomszédos országgal kiépült, a földgázösszeköttetés megvalósítása pedig már csak Szlovénia irányába van hátra.

Az infrastruktúra tehát rendelkezésre áll, a szabályozásnak tulajdonképpen az a feladata, hogy megteremtse azt a környezetet, ami a határkeresztező kapacitások optimális kihasználását segíti elő. Ezen a téren mindennapi munkakapcsolatban vagyunk a szomszédos országok hatóságaival és az uniós szabályozó szervekkel egyaránt.

A villamos energia területén jelenleg a már említett szerb-szlovén-magyar közös villamosenergia tőzsde kialakításával kapcsolatos szabályozói kérdések tisztázása zajlik. Aktuális teendőnk a kiegyenlítő szabályozási piacokon az aktivált szabályozási energiák cseréjét elősegítő közös európai platformokhoz történő csatlakozás előkészítése. A piacintegráció tekintetében folyamatosan dolgozunk a Core-régió áramlás alapú, napon belüli összehangolt kapacitásszámítás bevezetésén, melynek célja, hogy az átviteli rendszerüzemeltetők az üzembiztonság fenntartása mellett képesek legyenek a piac számára a határkeresztező kapacitások legmagasabb értékét elérhetővé tenni. Mindez napon belüli időtávon különösen a megújuló termelők számára kínál majd hatékony piaci lehetőségeket.

A földgáz infrastruktúra-fejlesztések tekintetében 2023 korszakhatárt jelentett.

A transzeurópai energiaipari infrastruktúráról szóló uniós rendelet alapján 2023 novemberét követően már nem minősülhetnek uniós közös érdekű projektnek a tagállamok közötti új földgázvezetékek, nem részesülhetnek az ilyen kiemelt projekt számára elkülönített támogatási összegekből, illetve nem jogosultak az egyszerűsített engedélyezési elbírálásra sem.

A jövőben az EU a fosszilis földgáz projektek helyett a hidrogén infrastruktúrákat és a megújuló gázok rendszerbe táplálását segítő intelligens gázhálózati projekteket támogatja. Örömteli hír viszont Magyarország számára, hogy a közös érdekűnek minősített energiaipari projektek legfrissebb, a Bizottság által novemberben kiadott uniós listájára felkerült egy közös horvát-magyar szén-dioxid-leválasztó és -tároló projekt is.

Bő két év tapasztalat áll a Hivatal háta mögött az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer, az EKR elindulása óta. Hogyan látja ezt a rendszert, milyen további potenciál van benne, és milyen új fejlemények várhatók?

Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszert 2021. január 1-je óta végrehajtó hatóságként működtetjük. A számok és az eddigi tapasztalatok birtokában kimondhatjuk, hogy a rendszer sikeresen működik. Az intézkedésekkel elért összes éves új végsőenergiamegtakarítás mértéke 2024. február elején már meghaladta az 5,1 PJ/évet, amely több mint a 2021-2023. évre megállapított EKR kötelezettségek összege. A kötelezettség mértéke 2023-ban 2,5-szerese volt az első két évinek, ami 2024-ben még tovább emelkedik, és meg fogja közelíteni a 3 PJ-t.

Az EKR rendszer összességében eddig több mint 3500 energiamegtakarítást eredményező projekt megvalósítását segítette elő.

Ugyanakkor tény, hogy az első két évi kötelezettség – a fokozatos bevezetés céljából – alacsony volt, így a rendszer valódi próbája csak most következik.

Amit még fontos kiemelni, hogy a kötelezettségi rendszer egy eszköz, amit nyilván jól kell működtetni, de a valódi cél e mögött van: az igazi kérdés az, hogy mennyi végső energiamegtakarítást, milyen eszközökkel sikerül elérni. Az energiafelhasználás csökkenését akkor tartom igazi eredménynek, ha nem az életminőségünk vagy versenyképességünk kárára történik, hanem fejlettebb és fenntartható technológiák alkalmazása révén.

Hogyan tudják ezt a folyamatot segíteni?

A MEKH kidolgozza, évente felülvizsgálja és új intézkedésekkel bővíti a leggyakoribb, egyszerűen elszámolható, sztenderd intézkedéseket tartalmazó jegyzéket, az EKR-katalógust. Ez egy jelentős segítség a kötelezetteknek, hiszen nem csak egyedi energetikai audittal elszámolható fejlesztéseket valósíthatnak meg, hanem ebből a standardizált központi jegyzékből is választhatnak projekteket. Ezzel jelentősen csökkenthetik az elszámolás adminisztratív költségeit, a jegyzék megfelelő használata minimalizálja azt a bizonytalansági kockázatot is, hogy a MEKH egy ellenőrzés során szankciót alkalmazzon.

A jegyzéket a szakmai szervezetek bevonásával folyamatosan frissítjük, éppen a napokban jelent meg az a rendeletmódosításunk, amely 12 új intézkedéslappal bővíti a katalógust.

A hitelesített energiamegtakarításokkal (HEM) hamarosan már egy erre speciálisan létrehozott tőzsdén is lehet majd kereskedni. Milyen feladat lesz ebben a MEKH-nek?

Valóban, ezzel egy újabb mérföldkőhöz érkezünk az EKR történetében, mely egy újabb lendületet adhat a hazai energiahatékonysági piac élénkülésének, hiszen egy szervezett piac keretében transzparens módon lehet majd kereskedni a hitelesített energiamegtakarításokkal.

A tőzsdei kereskedés elindulásával a MEKH feladata jelenleg az újonnan induló tőzsde működésének felügyelete, amelynek keretében az új tőzsde Piaci Szabályzata már jóváhagyásra került, de szeretnénk tovább is gondolni a kereskedésben rejlő lehetőségeket.

Magyarország lesz az idei második félévben az EU soros elnöke. Ez milyen feladatokat, lehetőségeket jelent a Hivatal számára?

A MEKH ez ügyben szoros kapcsolatban áll az EU-s elnökség energetikai kérdéseiért felelős szaktárcájával. A magyar elnökség korábban ismertetett prioritásai között nem szerepel kifejezetten energiapolitikai célkitűzés, ezzel együtt komoly feladat a 2023. év végén elfogadott uniós jogszabályok átültetése és alkalmazása, vagyis egy intenzív implementációs időszak áll a tagállamok, a szabályozó hatóságok és piaci szereplők előtt.

Címlapkép és képek forrása: MEKH