A Corvinus-diploma 1,5-szer többet ér, mint más hasonló diplomák (Interjú)

Azt üzenjük a magyar fiataloknak, akiknek sok lehetősége van külföldre menni, hogy a Corvinus Egyetem egy valós alternatíva számukra, ahol nemzetközi környezetben tanulhatnak - fogalmazott a Portfolio-nak adott interjújában Szabó Lajos, az egyetem megbízott rektora, akivel arról is beszélgettünk, hogy ennek érdekében milyen lépéseket tettek. Tobább nőtt az intézmény vonzerejea felvételizők körében, a 10 legmagasabb pontszám közül 9 a Corvinusé volt legutóbb. A beszélgetés során szóba került, hogy a legnagyobb kihívás a mesterképzéseik átalakítása, közben hatékonyan alkalmazzák az akadémiai életpályamodellt, ami teljesítményalapú, differenciált béremelést ad az oktatóknak, és azt is elmondta, hogy ugyan az Erasmus-program keretében jelenleg vannak problémák, de ez az egyetemet nem befolyásolja. Előrevetítette a rektor, hogy dolgoznak azon, hogy átalakítsák a Fővám téri régi épület közösségi tereit.

A modellváltás kezdete óta lassan eltelt 4 év, ez már az az időtáv, ami alapján lehet és kell is értékelni az átalakulás eredményeit. Melyek azok a mutatószámok, amelyekre érdemes ilyenkor fókuszálni, amelyek alapján mérik a teljesítményt? Hol történt előrelépés és melyek azok a területek, ahol még van mit javítani?

Az átalakítást 2019-ben kezdtük meg, már akkor felállítottuk a „Corvinus 2030” névre hallgató hosszú távú stratégiát. Ezt a bő 10 éves időszakot három részre tagoltuk, ennek első szakasza 2023 végéig tartott, vagyis valóban van mit értékelni. Közben haladunk az új középtávú terveink megalkotásával, ugyanis

a Szenátus éppen most dönt az új intézményfejlesztési terv elfogadásáról a 2024-2027-es évekre.

Ezt követően pedig készítünk egy 2028-2030-ra vonatkozó részperiódus-stratégiát is. Az ilyen értékeléseknél az is fontos, hogy megnézzük, hogy honnan indultunk. A Corvinus Magyarország vezető egyeteme volt eddig is a közgazdasági, üzleti és menedzsment, társadalomtudományi és gazdaságinformatikai területeken. Amikor az egyetem meghatározta az új stratégiáját, egyértelműen

a nemzetközi sikerességet tette a középpontba. Ez a vezérelvünk, ennek megvalósításán dolgozunk minden nap.

Megújítottuk szakjainkat, több új szakot is bevezettünk, támogattuk a kollégák hazai és nemzetközi kutatásait és ösztönöztük őket kutatási pályázatok beadására. Ezek alapján érdemes megnézni, mennyire vagyunk eredményesek.

Ezt milyen szempontok alapján mérik?

Amikor az eredményeket számba vesszük, akkor több irányból lehet ezt mérni. Az egyik, hogy megnézzük a számszerű célkitűzéseket, azaz hogy milyen eredményeket akarunk elérni, többek között nézzük az oktatási programjaink sikerességét és a kutatási teljesítményünket. A másik a nemzetközi láthatóság. A harmadik a nemzetközi egyetemi rangsorok kérdése.

Menjünk sorban. Kezdjük a legfontosabb eredménymutatók számbavételével, itt hogyan lehet mérni a nemzetköziesedést?

Ez a terület jól mérhető. A kutatás eredményességét a legelismertebb nemzetközi tudományos folyóiratokban megjelent publikációkkal mérjük. Célunk, hogy olyan, nemzetközileg is kiemelkedő kutatásokat végezzünk, amelynek eredményei világszerte magasan jegyzett folyóiratokban jelennek meg. Annál sikeresebbek vagyunk a kutatásokban, minél több a rangos folyóiratokban megjelenő publikációk száma, valamint hogy ezek a publikációk minél magasabban jegyzett folyóiratokban jelenjenek meg. Itt az első három évben az induló állapothoz képest

megháromszorozódott a rangos nemzetközi folyóiratokban való megjelenésünk.

Az eredmény kapcsán fontos megemlítenem, hogy egy ilyen publikáció megjelenése több évet is igénybe vehet, hiszen miután befejeződik a kutatás, megírják a cikkeket kollégák, leadják a cikket elbírálásra, és a többkörös bírálati folyamat során akár 1-3 év is eltelhet, mire megjelenik a cikk. Jól mutatja ez a fejlődési ív, hogy

hatalmas potenciál van a kollégákban és itt nem állunk meg.

Az oktatás terén is lehet mérni a nemzetköziesedést. Ezen a téren az a célunk, hogy vonzó, nemzetközileg is versenyképes képzéseket kínáljunk

a fiataloknak, akiknek nagyon sok lehetősége van külföldre menni a felsőoktatási tanulmányuk lefolytatása miatt. Azt üzenjük nekik, hogy a Corvinus egy olyan alternatíva azok számára, akik ilyenben gondolkodnak, hogy itt is tanulhatnak nemzetközi környezetben.

Ehhez át kellett gondolnunk a képzéseinket. A döntően magyar nyelvű képzések átalakultak, minden képzésünk elérhető már angolul is, vagy csak angolul. Azt várjuk, hogy ennek hatására egyre több hallgató jön hozzánk. Most ott tartunk, hogy alapképzésen a hallgatók 10 százaléka, mesterképzésben a 30 százaléka külföldi, ami mutatja, hogy képzéseink egyre több külföldi hallgatót vonzanak. Ezen a téren középtávú célt is megfogalmaztunk: 2027-re szeretnénk oda eljutni, hogy az alapképzésben 15, a mesterképzésben 50 százalék legyen ez az arány.

Fotó: Kaiser Ákos, Portfolio

Hogyan lehet mérni az intézmény láthatóságát?

Ez egyfajta hírnév, hatás, ami azt jelenti, hogy amikor a világban valahol, valaki gazdaság- és társadalomtudományról, egyetemről, oktatásról, kutatásról beszél, akkor eszébe jusson a Corvinus Egyetem. Ezt sokféle módon el lehet érni, például úgy, ha egy kollégánk elmegy egy nemzetközi konferenciára, és a kutatásából tart egy előadást az 500-600 fős közönségnek. Vagy olvasható tőle egy szakértői anyag a sajtóban, vagy éppen ad egy interjút. Vagy ha egy volt diákunk, aki egy nagy nemzetközi szervezetnél sikeresen pályázik egy vezetői feladatra, megnézik a CV-jét, hogy hol szerezte a diplomáját, és ha látják, hogy a Corvinuson, akkor ez is egy pozitív visszajelzés. Ez egyfajta brandet is jelent, reputációt, mindazt, ami ezzel összefügg. Itt is vannak már látható eredményeink, hiszen jelentősen megnőtt a nemzetközi konzorciumokban végzett kutatásaink száma, tehát más egyetemek elismerik kollégáink tudományos eredményeit és egyre többen akarnak velünk dolgozni. Mondom ezt annak ellenére, hogy

a Horizont programban vannak nehézségek, de továbbra is ott vagyunk és dolgozunk együtt a nemzetközi partnerekkel.

Az említett reputációs kérdések pedig elvezetnek bennünket a rangsorok kérdéséhez.

Mely rangsorokat tartja az egyetem vezetése az értékelés során relevánsnak, mely az, ami a peer groupokat hasonlítja össze a Corvinus szempontjából is megfelelő szempontok alapján?

Az egyetemi ranking világa is nagyon összetett. Az egyetem vezetése meghatározta már korábban, hogy melyek azok a nemzetközi egyetemi rangsorok, amelyek a Corvinus tudományterületéhez közel állnak, amikkel objektíven lehet minket mérni. Az egyik a Financial Times European Business School rangsora, de mi a gazdaságtudományok mellett nagy hangsúlyt fektetünk a társadalomtudományok területére is, ezt pedig jobban kifejezi a QS subject rankingje (QS Social Sciences and Management rangsor), ahol az akadémiai világban és a hallgatóinkat foglalkoztató vállalatok-intézmények részéről megnyilvánuló reputáció a meghatározó tényező. Azt tudni kell, hogy a rangsorok többéves periódust mérnek visszamenőlegesen. Tehát ebben csak jóval hosszabb időtávon lehet látványos eredményt elérni. A következő években kell érezhetővé válnia, hogy ezen a téren is megy előre a Corvinus. A pozícióink viszont nem rosszak, a Financial Times által rangsorolt üzleti iskolák között a top 100-ban vagyunk. Amikor elindult az átalakítás, sok referenciaegyetemet megvizsgáltunk szerte a világban, és azóta nagyon sokan estek már ki a top 100-ból. Már ahhoz is sokat kell tehát tenni, fejlődni, hogy valaki bent maradjon ebben a körben. Képzéseink színvonalát jól mutatja, hogy az elmúlt pár évben és már idén is hallgatóink világviszonylatban vezető egyetemek csapatait megelőzve több nemzetközi esetversenyt nyertek vagy jutottak a legjobb 3-4 egyetemet felvonultató döntőbe.

Azt is meg kell említenem, hogy nem vagyunk nemzetközi egyetem, ha az oktatók nem nemzetköziek,

viszont akkor leszünk még vonzóbb egyetem a nemzetközi kollégák számára, ha a korábban említett eredményeink és a nemzetközi láthatóságunk nő.

Ezen a téren hogyan áll az egyetem?

490 oktatónk van, már 50 felett van a külföldiek száma. Nemzetközi vonzóképességünket bizonyítja, hogy neves professzorok is minket választanak, például a világ egyik legmagasabban jegyzett matematikus professzora is nálunk kutat. Már több olyan területet is azonosítottunk, ilyen

az üzletiadat-elemzés, menedzsmentdöntések támogatása, a közgazdaságtan, a pénzügyek, a társadalmi kihívások, ahol azt látjuk, hogy nemzetközileg élen járó egyetemekről szívesen jönnek hozzánk,

mert ezeken a területeken megtalálták a partnereiket a mi kollégáinkban. Másrészt a fiatal tehetségek, akik éppen megszerezték a doktori fokozatot a világ topegyetemein, szintén szívesen jönnek ide, hogy elkezdjék karrierjüket. Az átalakulás nyomán a működésünk, a stratégiánk, a struktúránk, az irányítási rendszerünk, a folyamataink megfelelnek a nemzetközi standardoknak, ezt a nemzetközi akkreditációk validálják. Ezek az akkreditációk is növelik a külföldi oktatók-kutatók számára egyetemünk vonzerejét. Régi, még az átalakulás előtti álmunk vált éppen ezért valóra, amikor a Corvinus Egyetem Magyarországról egyetlenként 2022-ben megszerezte az amerikai típusú AACSB akkreditációt, és a már korábban megszerzett AMBA akkreditációnkat is sikeresen megújítottuk. Ez is egyfajta validációja annak, hogy a szervezet jó úton halad: van víziója, missziója, világos stratégiája, hosszú távú céljai, a célok elérését támogató rendszerei, van fejlesztési terve, a dolgozókat és hallgatókat érintő vagy épp társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos feladatokat magába foglaló tervei.

Mennyire vonzó ma a Corvinus Egyetem a felvételizők körében?

Azt látjuk, hogy nagyon sok magyar tehetség dönt úgy, hogy nálunk tanul tovább. Ha megnézzük a tavalyi alapszakos felvételi pontszámokat,

a 10 legmagasabb pontszám közül 9 a Corvinusé volt, tehát ide az ország legmagasabb pontszámaival lehet bekerülni.

A nálunk tanuló hallgatók felmérései azt mutatják, hogy az új és a megújított szakokon a megfelelő elméleti alapozást, a hasznos gyakorlati tudást, és a szakmai fejlődésük oktatói támogatását tartják igen magas szintűnek. Most dolgozunk a mesterképzések átalakításán, ami jelenleg az egyik legnagyobb kihívásunk, hiszen, ha nyugatabbra nézünk, több helyen kínálnak egyéves mesterképzést is. Ezért mi is az egy- és kétéves képzések kombinációját kínáljuk, angol nyelven, hogy ebben a nemzetközi versenyben is sikeresek tudjunk lenni. Hollandiában pl. egy év alatt lehet mesterdiplomát szerezni angol nyelven. Elsősorban az üzleti és a menedzsmentterületen csak akkor tudunk meghatározó egyetem lenni, ha ilyen irányban fejlesztjük képzési kínálatunkat. Már látom a készülő anyagokat, az új szakok terveit, elmondhatom, hogy nagyon izgalmas témákat, nagyon újszerű megközelítésben fogunk kínálni a hallgatóknak. Ezeket hamarosan megismertetjük majd a széles közvéleménnyel.

Ez már az intézményfejlesztési terv része?

Igen, az egyetem nagyon tudatosan építi fel a stratégiáját. A terv része például az oktatást érintően a mesterportfólió és a mesterszakok megalkotása és a tananyagfejlesztés. Fontos feladatunk továbbá az oktatásmódszertan fejlesztése. Ma már elavult az a módszer, hogy a tanár kiáll, elmondja a tananyagot, ami benne van a könyvekben, és ad egy beadandó feladatot a hallgatónak, amit a mesterséges intelligenciával 10 perc alatt elkészít. Másképp kell a fiatalok figyelmét megragadni, őket inspirálni, mentorálni, motiválni szükséges.

Fotó: Kaiser Ákos, Portfolio

Mi a megfelelő módszer, ami alkalmazza az AI-megoldásokat és jobban bevonja a hallgatókat is?

Ez egy nagy kihívás, a válaszunk pedig

az AI-megoldások tudatos beemelése az oktatásba.

Kulcskérdésnek tartom az interaktivitást, a kreativitást, és hogy valós, gyakorlati üzleti eseteket, társadalmi dilemmákat vizsgáljunk meg, ahol gyakorló cégvezetők, szervezetek vezetőinek tudását hozzuk be a kurzusokra a széles vállalati-szervezeti kapcsolati hálónkból.

Megtanítjuk a hallgatókat gondolkodni, elemezni, dönteni, problémákat felismerni és megoldani, csoportokban dolgozni, hatékonyan kommunikálni, és fontos, hogy a mai korban kiemelkedő digitális kompetenciákkal is rendelkezzek. Ehhez kellenek jó oktatók, akik inspirálnak, együtt dolgoznak a hallgatókkal, irányt mutatnak, mentorként segítik őket a későbbi karrierjük elindításában. És ezeket a törekvéseket, munkákat tudják támogatni az AI megoldások is.

Mitől lesz jó egy oktató a Corvinus Egyetem számára?

Van egy mérési rendszerünk, amit eddig úgy hívtunk, hogy hallgatói véleményezés. Ezt átalakítottuk, és létrejött a Corvinus hallgatói applikációjában egy olyan digitális felület, ahol a diák véleményt tud mondani az oktató munkájáról. Közben elkészítettünk egy Corvinus Teaching Excellence programot, ami az oktatási kiválóság mérésének és fejlesztésének eszköze. Ez a rendszer a tanárok komplex értékelésére ad lehetőséget, megmutatva, miben kiválóak, miben kell és miben tudnak még tovább fejlődni. De azt is ösztönözzük, hogy kollégáink még jobb kutatóvá váljanak, a kiválósági program keretében versenyt hirdettünk a legjobb tudományos cikket íróknak különböző kategóriákban, és ezt anyagilag is jutalmazzuk. Emellett a kollégákat arra is ösztönözzük, hogy vegyenek részt hazai és nemzetközi kutatási pályázatokban, megteremtve ezzel kutatásaiknak és cikkeiknek a pénzügyi hátteret.

Az egyetem oktat, kutat, de nagyon fontos, hogy az intézményfejlesztési terv különböző szolgáltatások fejlesztésével is foglalkozik, pl. digitalizáció, HR, vállalati kapcsolatok, kommunikáció, de ide sorolhatóak az infrastrukturális fejlesztések, amelyekből idén kiemelkedik a Gellért Campus, ahol Magyarország legfenntarthatóbb épületében tanulhatnak és élhetnek a diákok, oktathatunk, kutathatunk, közösen alkothatunk. Az új kampuszt a 4I házának is hívjuk, ahol az innováció, az inspiráció, az integráció és az interakció áll a működésünk középpontjában. De ezt a szellemiséget természetesen áthozzuk a már létező épületeinkbe is!

Maradva még az oktatói létnél. Friss fejlemény, hogy az egyetem kiértékeli az akadémiai életpályamodellt. Mi is ez valójában és mennyiben működik sikeresen?

Kicsit hátrébbról indítanám ezt a választ. A hosszú távú tervezés során számunkra nem az volt a legnagyobb kihívás, hogy stratégiát alkossunk, hanem az volt az igazán nagy feladat, hogy az egyéni teljesítményeket hogyan tudjuk a szervezeti célok és teljesítmény irányába becsatornázni. Ennek érdekében 3,5 évvel ezelőtt egy merész gondolat felvállalásával elindítottuk az akadémiai életpályamodellt. A szenátus akkor nagy többséggel támogatta ezt az ügyet. Ennek a lényege, hogy

nem azt várjuk el oktatóinktól, hogy mind ugyanolyan profilúak legyenek.

Van, aki az oktatásban jó, őt arra érdemes ösztönözni, hogy tanítson többet, esetében kisebb a kutatási elvárás. Aki nagyon jó kutatásban és publikációkban, annak legyen lehetősége többet kutatni. Aki pedig mindkettőben jól tud teljesíteni, az legyen egy kiegyensúlyozott pályán.

Valamennyire tehát személyre szabott ez a modell.

Így van, a modellben van oktatáshangsúlyos pálya, kutatáshangsúlyos pálya és kiegyensúlyozott pálya. Nálunk tanársegédek, adjunktusok, docensek és professzorok dolgoznak, van egy tudományos előmeneteli rendszer is. Azt mondtuk, hogy minden szinten írjuk elő, hogy milyen teljesítményt várunk el ott a kollégától egy 3 éves periódusban. Amikor ezt elfogadtuk, a dolgozók három évvel ezelőtt leültek az intézetvezetőkkel, és elmondták, hogy ők melyik pályát érzik közel magukhoz, és ezt megvitatták a vezetőjükkel is, hiszen ő felel azért, hogy intézeti és tanszéki szinten minden feladathoz legyenek megfelelő kollégák. Fontos, hogy úgy kell az egyéni pályákat meghatározni, hogy az egyéni erősségeknek, az egyéni karrierelképzelésnek, valamint a tanszéki, intézeti és egyetemi céloknak és feladatoknak összhangban kell állnia, azaz ezen tényezők között meg kell találni az egyensúlyt. A mindenkori rektorhelyettes pedig azért is felel, hogy ne széthúzzunk, hanem a sok egyéni teljesítmény odaérjen a megcélzott szervezeti teljesítményhez.

Hogyan működött a gyakorlatban az életpályamodell?

Vannak hároméves minimumkövetelmények, amiket teljesíteni kell, ezen belül vannak éves célok és minden év végén van éves szintű teljesítményértékelés is. Aki egy adott évben jól teljesített, bónuszt kapott, aki jól kutatott, kapott kutatási kiválósági díjat, az említett oktatási kiválóság (Corvinus Teaching Excellence) mérési és értékelési rendszerét és a kiváló oktatás díjazását pedig most vezetjük be. Adatalapon tudjuk mérni a mennyiséget és a minőséget egyaránt. Az életpálya ciklus hároméves zárásakor pontosan látjuk, ki mennyit oktatott és milyen minőségben tette ezt, azaz milyenek a hallgató értékelései, továbbá hány publikációval rendelkezik és azok milyen rangos szakfolyóiratokban jelentek meg. Rendelkezésre áll hat félév összes adata mindenkiről, Most a hároméves ciklus zárásakor, akik túlteljesítették a követelményeket, jelentősen nagyobb, jóval átlag fölötti béremelést és bónuszt kaptak, mint a többiek. Közben megújítottuk az életpályamodellünket, a korábbi teljesítmények és az egyéni karrierpályák figyelembe vételével lehetett maradni a megkezdett pályán, vagy lehetett új pályát választani.

A teljesítmény fényében tehát differenciált béremelés valósult meg?

Igen,

az egyetem minden területén teljesítményalapú, differenciált a bérfejlesztés.

Az átlagos béremelés 10 százalék volt, de aki kiemelkedően teljesített, az ennek a dupláját is megkaphatta. Aki pedig elmaradt a tervektől, az jóval kevesebbet kapott. Előre meghatároztuk az életpályamodellben azt is, hogy aki elmarad az előírt követelményektől, az a követő 6 vagy 12 hónapban kap lehetőséget arra, hogy javítson a teljesítményén. Ezen kívül van még egy 2 százalékos jutalomkeret is, amit a cikluson belül a kiemelkedőt teljesítők között oszthatnak szét az egységvezetők.

Mekkora béremelésekről beszélünk a korábbi években, mennyire voltak képesek lekövetni a kiugró inflációt?

Inflációkövető átlagos emelésre törekszünk, az átalakulás kezdete óta ez a standard elvárás. Az összjövedelem 2019 óta átlagosan megduplázódott. Tavaly 17 százalék volt az emelés. Viszont ahogy korábban mondtam, a teljesítményt honoráljuk, a jobban teljesítők jövedelme jóval nagyobb arányban növekszik, mint azt az átlagértékek mutatják.

A kollégák tehát azt látják összességében, hogy megéri teljesíteni, de még inkább túlteljesíteni is az elvárásokat.

Fotó: Kaiser Ákos, Portfolio

A béremelések kigazdálkodása, a folyamatban lévő fejlesztések finanszírozása tehát nem okoz gondot az egyetemnek?

Stabil az éves költségvetésünk, a működési kiadásaink fedezésével nincs gond és közben az átalakulás óta 40 milliárd forintot fordítottunk infrastrukturális fejlesztésekre is. Ebben már benne van a múlt héten átadott új Gellért Campus épülete is. Egy egyetem nyilván a fejekben lévő tudástól, a hallgatói, oktatói és kutatói közösségtől lesz sikeres egyetem. De hogy XXI. századi módon tudja ezt a tudást hasznosítani, ahhoz kell az infrastruktúra. Ezért is van nagy szükségünk erre az új campusra, sok kiváló, alkotói és közösségi térrel.

Mindezen mérhető eredmények ellenére a közelmúlt nem ettől volt hangos a Corvinus Egyetem számára, hanem a vizsgabotrányként elhíresült eset miatt. Milyen konzekvenciákat vont le a vezetés az esetből és volt-e ennek valamilyen hatása?

Sajnálatos, hogy ez az ügy vizsgabotrány néven terjedt el a sajtóban. A Budapesti Corvinus Egyetem egy világos stratégia mentén éli a mindennapjait, nekünk az oktatás és a kutatás van a fókuszban. Az ügyet nem mi vittük ki a nyilvánosság elé. Fontos kiemelnem, hogy az ügy kapcsán két részről beszélünk, volt egy etikai vizsgálat egy vizsga lebonyolításának bejelentése nyomán, amit az egyetem első és másodfokon megvizsgált, ezzel kapcsolatban születtek döntések. Ezzel az egyetem lezárta az etikai vizsgálatokat. A bejelentő az etikai vizsgálatok eredményét bíróságon támadta meg. A bíróság mind első-, mind másodfokon visszautasította a keresetet. Az etikai vizsgálatok viszont feltártak olyan szabálytalanságokat, amelyek vagy konkrét személyekhez kapcsolódnak, vagy olyan hibák, amelyek lehetséges, hogy rendszerszintű problémákra utalnak, amit másképp kell kezelni. Nekünk van egy szabályzatunk, ami megint csak nem új, legalább 7-8 éves, ami a szabálytalanság kezelésének rendjéről szól. Másodfokon eljárva eszerint nekem be kellett jelentenem ezeket a szabálytalanságokat, de hasonlóan cselekedett az első fokon eljáró bizottság elnöke is. Ezeknek a kivizsgálása két szinten történt. Egyrészt az egyetem belső ellenőre megvizsgálta, hogy rendszerszinten milyen hibák lehetnek, mi az, amit javítani lehet és kell is. Ne felejtsük el, hogy az egyetem szervezeti és folyamatbeli változásokban van, még nem minden kiforrott, lehetnek rendszerszintű hibák, amelyek nem személyhez köthetők. A belső ellenőri jelentés alapján a működési rendszerünkben további fejlesztések indultak el, pl. informatikai fejlesztéssel támogatjuk a tantárgyi programok, követelmények közzétételét különböző digitális felületeken. Másrészt természetesen a konkrét ügyben személyekhez köthető szabálytalansági kérdések is előfordultak, és ezekben a konkrét ügyekben egy bizottság vezetésével elindult egy több személyt érintő szabálytalansági eljárás. Ebben a szabálytalansági eljárásban egy a kolléga megtagadta a bizottsággal való együttműködést. Az egyetem az ügy súlyának megfelelő, arányos döntést hozott, aminek a munkaviszony azonnali hatályú megszüntetése lett az eredménye. Mi továbbra is azt mondjuk, hogy jogszerűek voltunk, arányos mértékű döntést hoztunk, a volt kollégánk ezt a bíróságon megtámadta, mi bízunk a bíróság pártatlan ítéletében.

Mi a sajtóban nem ilyen ügyekkel kívánunk jelen lenni, hanem a fent említett kiváló eredményeinkkel, ezekről a későbbiekben is szívesen nyilatkozunk.

Visszatérve az egyetem átalakításának eredményességére. A piaci szereplők, a munkaadók visszajelzéseit hogyan tudják beépíteni az új működésbe?

Az egyetemet körülvevő környezetet egy ökoszisztémaként érdemes értékelni. Ha a vállalati és intézményi kapcsolataink tekintetében csak szigetszerűen működnénk, ahogyan korábban, ami a kollégák ad hoc vállalati-intézményi kapcsolataira épített, az nem lenne hatékony. Egy ilyen élő ökoszisztémának, mint ami az átalakulás óta megvalósult, sok eleme van. A legfontosabb munkáltatókat például bevontuk a szakok tervezésébe, amikor azt vizsgáltuk, hogy a hallgatók milyen kimeneti kompetenciával, tudással, készséggel, képességgel, attitűddel rendelkezzenek. Kíváncsiak voltunk arra, hogy a vállalatoknak, szervezeteknek mire van szükségük. Van egy vállalati és intézményi kapcsolatok nevű szervezeti egységünk is, mert ez a terület rendkívül szerteágazó. Emellett vannak különböző együttműködési megállapodásaink nagy cégekkel, akikkel keretszerződéseket is kötünk. Egy ilyen megállapodás már tartalmazhat gyakorlati együttműködést egy probléma megoldására. Volt már olyan vállalkozás, amelyik behozott egy valós esettanulmányt, biztosított hozzá 2-3 mentort, és a hallgatók ennek az esetnek a megoldásán dolgoztak.

Az ökoszisztéma szerves részei a hallgatók is és a felvételi előtt álló diákok szülei. Mekkora a verseny a jó diákokért és hogyan, milyen üzenettel tudja most megnyerni őket a lassan 5 éve új struktúrában működő, nemzetköziesedő Corvinus Egyetem?

Ahhoz, hogy meg tudjuk szólítani a 16-18 éves fiatalokat, belül igazi csapatmunkát kell csinálni. Folyamatosan monitorozzuk, hogy a 16-18 évesek hogyan gondolkodnak.

Számunkra az a fontos, hogy a diák megértse, hogy mit kínálunk, hogy mi a jövő vezetőit képezzük, méghozzá felelős vezetőit,

akik gazdasági, társadalmi és környezeti szempontból is felelős vezetővé válhatnak. Azt szeretnénk, hogy nemzetközi környezetben tanuljanak nálunk, tudatosan építsék a karrierjüket. Természetesen biztosítjuk számukra a külföldi tapasztalatszerzést, tanulást, a tantervünkben most már van ún. mobilitás ablak.

Jelenleg

azt tudjuk üzenni a felsőoktatási felvételi előtt álló fiataloknak, hogy nem feltétlenül kell elmenned külföldre ahhoz, hogy nemzetközileg elismert diplomát szerezz, és nemzetközi közegben tanulj.

Amikor ugyanis a külföldi egyetemeket választják, akkor fő választási szempontként ezt jelölik meg. Az Erasmus-program keretében vannak jelenleg problémák, azonban bennünket ez nem befolyásol, mert továbbra is megvannak és meg is lesznek ezek a csereprogram-lehetőségek a partnereinkkel.

Vagyis jelenleg nincs lehetőségük a hallgatóknak Erasmus-ösztöndíjra pályázni a Corvinuson?

Bátran kijelenthetem, hogy a Corvinuson az a hallgató, aki szeretne kijutni külföldre, most is és a jövőben is ki tud menni tanulni. 250 egyetemmel állunk kapcsolatban, ahová hallgatóink kiutazhatnak. Aki ki akar menni, számukra biztosítjuk a partnerhálózatot és a forrást is, államit is, alapítványit is.

Remélem, hogy meg fog oldódni az Erasmus-ügy, de ha nem, a Corvinus akkor is biztosítja a külföldi tapasztalatszerzés lehetőségét a hallgatói számára.

Mik azok a tényezők, amikért még megéri ezt az egyetemet választani?

Azt tapasztaljuk a hallgatók körében, hogy óriási az igény a közösségi kapcsolódásokra, és nekünk ehhez biztosítani kell a feltételeket. Ennek szellemében alkottuk meg az új budai campust, valamint

dolgozunk azon is, hogy a Fővám téri tradicionális épületünkben, nyilván az építészeti szabályokat betartva, közösségi tereket alakítsunk ki.

Mindezek mellett év közben több ezer diákkal találkozunk személyesen a nyílt napjainkon. Azt is érdemes megemlíteni, hogy a pályakövető rendszerünk adatai szerint, ha a Corvinus-végzettséggel járó extra fizetést – amit a diplomás pályakövető rendszerek a végzés utáni években objektíven kimutatnak – kivetítjük a teljes életciklusra, akkor

ez a diploma 1,5-szer többet ér, mint más hasonló, gazdasági és társadalomtudományi diplomák.

Fotó: Kaiser Ákos, Portfolio

Címlapkép forrása: Kaiser Ákos, Portfolio