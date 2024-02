Nagy a verseny a dolgozókért, ma már ők kérdeznek az interjúkon?

Tíz évvel ezelőtt egy állásinterjú még úgy nézett ki, hogy a munkáltató interjúztatta a jelöltet, most sokszor előfordul – főleg a magasan képzett munkaerőnél –, hogy inkább az állásra jelentkező faggatja a munkaadót. Bár a hazai gazdaság lassulásával enyhült ez a trend, az továbbra is igen erősen jellemzi a hazai munkaerőpiacot – hangzott el a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és PwC Magyarország által szervezett munkaerőpiaci konferencián. A jelenséget az is erősíti, hogy a cégek ma már nem egy lokális, hanem egy globális munkaerőpiacon versenyeznek a megfelelően képzett munkaerőért. Mivel ma már nagyon nehéz magas szintű szaktudással rendelkező szakembereket találniuk a cégeknek, így fontossá vált, hogy a vállalatok megfelelő mentoring rendszerrel rendelkezzenek a minőségi munkaerő kinevelésére.

„A munkaerőpiac mindig is egy változékony terület volt, de talán manapság ez a változás még dinamikusabb, mint valaha” – kezdte bevezető előadását Kandrács Csaba. Az MNB alelnöke kiemelte: az ország többi munkáltatójához hasonlóan a jegybank is azt tapasztalja, hogy az utóbbi időszakban jelentősen átalakult a munkaerőpiac. Az új trendek alkalmazkodási kényszert jelentenek a munkáltatók számára, amelyeknek lényegesen nagyobb rugalmasságot kell mutatniuk mind a foglalkoztatás feltételei, mind a munkaerő-utánpótlás biztosítása terén is.

Kandrács Csaba a munkaerőpiac – MNB-nél is érezhető – globális változásai kapcsán kihangsúlyozta: ma már nagyon nehéz olyan kész munkaerőt találni a munkáltatóknak, aki minden szükséges kompetenciával és magas szintű szaktudással rendelkezik. Szerinte a toborzásnál a fókusz sokkal inkább elment a potenciál irányába, ami azt jelenti, hogy egy jól működő mentoring rendszert kell kiépíteniük a munkáltatóknak, amivel képes kinevelni a minőségi munkaerőt, majd aztán képes is megtartani a tehetséges tapasztalt szakembereket.

Továbbra is nyeregben az álláskeresők

Reguly Márta, a PwC Magyarország HR tanácsadási csapatának vezetője az eseményen ismertette cége 2023-as munkaerőpiaci preferencia felmérésének eredményeit. Kiemelte: tíz évvel ezelőtt egy állásinterjú még úgy nézett ki, hogy a munkáltató interjúztatta a jelöltet, most sokszor előfordul, hogy inkább az állásra jelentkező faggatja a munkaadót, mert számtalan lehetőség áll az álláskeresők rendelkezésére, ami főleg a magasan képzett munkaerőnél mondható el.

„Ez most a gazdaság lassulásával egy picit mintha csillapodna, azonban ez egy olyan erős trend, hogy a munkáltatóknak fel kell készülniük a versenyre, meg kell tudniuk különböztetni magukat a többi cégtől, meg kell mutatniuk, hogy miért jó náluk dolgozni” – mondta Reguly Márta. Ezt a toborzási jelenséget Bertalan Imre, az OTP Bank humánerőforrás-gazdálkodási igazgatóságának vezetője úgy írta le: „régen mi voltunk a virág, amire rászálltak a méhek, most mi vagyunk a méhek, és keressük a virágot, ahonnan össze tudjuk gyűjteni a nektárt”.

A PwC szakértője szerint a hibrid munkavégzés, a távmunka trendje is megtört: látni egy visszarendeződést, sok munkáltató kérik a dolgozókat, hogy jöjjenek vissza az irodába heti 4, vagy akár mind az 5 napra. Reguly Márta azonban úgy véli: ez a trend sem fog eltűnni. „Azoknál a cégek, amelyeket teljesítményalapú, bizalmi kultúra jellemez, meg tudják tartani a hibrid működést” – jegyezte meg. A távmunkával kapcsolatban az MNB alelnöke előadásában kiemelte, hogy annak lehetőségét biztosítják a jegybank dolgozói számára is. A távmunka rendszerét a munkavállalók visszajelzései alapján alakították ki, és főszabály szerint heti ez 2 napot jelent az MNB-nél.

Fizetés, home office? – Így választ munkát a magyar

A 80 ezer ember, munkavállalók mellett egyetemisták véleményét is tükröző munkaerőpiaci preferencia felmérésben a PwC azt is megvizsgálta, hogy a munkavállalók, illetve az egyetemisták számára mi az a 10 legfontosabb szempont, amit figyelembe vesznek a munkahely kiválasztásánál. A munkavállalók esetében minden évben jellemzően a fizetéssel kapcsolatos kérdések (alapbér, bónusz, túlóra-kifizetések) szerepelnek a lista dobogós helyein. A 2022-ben készült felmérésben viszont a munkahelyek biztonsága – vagyis, hogy az adott személy miként értékeli, állása meglesz-e még a következő pár évben – előkelő helyen szerepelt. A 2023-as – tavaly novemberben megjelent – felmérés szerint azonban ebben a kérdésben mostanra már úgymond megnyugodtak a válaszadók, miután látták, hogy nagy számban nem történtek tömeges leépítések. Emiatt a mostani listában áthelyeződött a fókusz: a top 10 szempont között a munka-magánélet egyensúlya és a rugalmasság is előrébb került.

Továbbá míg a korábbi években a home office nagyon kiemelt szerepet kapott, addig mostanra ennek fontossága egyre kisebb lett: idén már a top 10-ben szereplő munkahely-kiválasztási szempontok közé be sem került. Reguly Márta szerint ennek az az oka, hogy az emberek megtanulták: a munka és a magánélet egyensúlyának nem az lesz a kulcsa, hogy bármikor és bárhol lehet dolgozni, hanem az, hogy kiépült-e egy olyan vállalati kultúra az adott cégnél, amely miatt figyelnek a munkavállaló jóllétére, és tiszteletben tartják magánéletét.

Az egyetemisták válaszaiból felállított top 10 munkahely-kiválasztási szempontnál az ambíció kérdései felkerültek a tízes listára szemben a munkavállalók preferenciáival: a karrierlehetőségek a harmadik, míg a továbbképzési lehetőségek az ötödik helyen szerepelnek. A távmunkát, illetve az irodába történő bejárást övező trendek kapcsán az látni, hogy az egyetemistáknál minden évben hátrébb található a rugalmas munkaidő és a home office. Számukra viszont fontosabb, hogy milyen a munkakörnyezet. „Ez azért érdekes, mert azt gondolnánk, hogy a Z-generáció már tényleg nem akar bejárni az irodába. De ez nem így van, tanulni akarnak, és tanulni a legjobban a kollégáktól tudnak. Arról nem is beszélve, hogy a bejárás is ad nekik egy lehetőséget arra, hogy kapcsolódjanak, jobban ráérezzenek az adott vállalat kultúrájára” – jegyezte meg Reguly Márta.

A munkavállalónak is alkalmazkodnia kell

A szakértő a PwC február közepén megjelent idei magyarországi vezérigazgatói felmérésének munkaerőpiaccal kapcsolatos tanulságaira is kitért. A közel 300 hazai vállalat vezetőjének megkérdezésével 2023 októbere és decembere között készült kutatás szerint a vezérigazgatók legtöbbje (51%) a külső, fenyegető tényezők közül továbbra is az infláció hatásától tart, amit a szakképzett munkaerő hiánya (48%) követ.

Továbbá a felmérésben feltették azt a kérdést is a vezérigazgatóknak, hogy szerintük meddig maradna fenn a cégük, ha mostantól kezdve semmilyen transzformatív projektet nem hajtana végre. A cégvezetők közel fele erre úgy válaszolt, ha a cégük a jelenlegi pályáján halad tovább, és nem változtat, tíz éven belül elveszíti életképességét. Ezen jellemzően informatikai jellegű transzformatív projektekhez pedig olyan rugalmas, változásra képes munkaerőállományra van szükségük, amely ezt az átalakulást támogatni tudja. Erre mondhatni rímelt Bertalan Imre gondolata, miszerint az OTP számára ideális munkaerő a tanulás képességével, és ami még fontosabb, a tanulás iránti vággyal rendelkezik.

Sándor Márk István, az MNB HR igazgatója a kerekasztal-beszélgetésen azt emelte ki, hogy a minőségi munkaerőért folyó versenyben az MNB-nek a többi hazai vállalatokhoz hasonlóan nem egy lokális, hanem egy globális munkaerőpiacon kell helytállnia, amit a virtuális munkavégzés lehetősége hozott létre. Azzal kapcsolatban, hogy mennyire felértékelődött az informatikai tudás szerepe, kiemelte: az MNB-nél az IT munkakörök száma az elmúlt öt évben hozzávetőleg 20%-kal nőtt. Hozzátette: az IT alapúság, a digitalizáció, a mesterséges intelligencia felértékelődésével jelentősen átalakulnak a munkakörök, és amit eddig emberi munkaerővel oldottak meg, azt most kiváltja egy IT rendszer. Ennek működtetéséhez is azonban szükség van egy megfelelő szaktudással rendelkező munkavállalóra.

Címlapkép forrása: Getty Images