Nagy Márton reagált Matolcsy György szavaira

Matolcsy György többek között azt mondta, hogy

be kell vallanom, hogy nekem, nekünk rosszul esik, hogy egy volt kollégánk irányítja ezeket a támadásokat. Megértjük, annyiban, hogy 2021 közepén ki kellett tennünk a jegybankból, ki kellett ebrudalnunk, ahogy azt a miniszteruraknak akkor elmondtam, jelentős szakmai hibákat vétett, elfogadhatatlan volt a vezetési stílusa, ami a jegybank érdekeivel ellentétes viselkedést is mutat. Igen, megértjük az érzelmeket, de helytelen az MNB ellen most már 30 hónapja indított támadássorozat.

Nagy Márton erre úgy reagált az atv.hu kérdésére, hogy

a személyes támadásra vonatkozólag pedig csak azt tudom mondani, hogy 2013 és 2020 között Matolcsy György volt, most már más a főnököm. Hála Istennek!

Matolcsy György beszédében nem csak Nagy Mártont bírálta. Értékelése szerint a kormány 2021 közepétől hibásan, jelentős gazdaságpolitikai fordulatot hajtott végre, és szakított az 2010-es évek gazdaságpolitikájával.

Az infláció megeszi a növekedést, az inflációt gerjeszti és fűti a költségvetési deficit, az államadósságot fűti a gazdaságpolitika és a költségvetési deficit. Nem szakadhat el jelentősen egy ország makrogazdasági helyzete a termelékenységi szintjétől és a versenyképességi szintjétől

Matolcsy György szerint a fogyasztásorientált gazdaságpolitika kudarcra van ítélve, vissza kell térni a beruházásorientált gazdaságpolitikához.

A jegybankelnök arról beszélt, hogy a 2021 közepétől végrehajtott fordulat egyik mellékszála, hogy a jegybank függetlensége és önállósága ellen rejtve és nyíltan is támadás történt, illetve történik.

Nagy Márton ezzel kapcsolatban azt mondta az atv.hu-nak, hogy

a megjelent bírálatokban a ciklikus, rövidtávú elemeket összekeverik a hosszútávú, fundamentális elemekkel. Ez pedig teljes félreértése a hazai gazdaságpolitikai folyamatoknak.

