Rekordszámban dőlnek be a cégek Magyarországon, messze lehet a bezárási hullám vége

Szabó Dániel 2024. február 29. 13:00

Többéves cégbezárási csúcsok dőltek meg tavaly Magyarországon, és bár az év második felében látható némi enyhülés, historikusan nézve továbbra is sok cég fejezi be a működését. Emiatt még az idén is csökkenhet a vállalakozások száma. A gazdasági problémák pontosan leképeződnek a statisztikákban, az idén pedig tovább csökkenhet a magyar vállalkozásállomány. Alföldi Csaba, az Opten céginformációs szakértője szerint az tekinthető pozitívumnak, hogy a cégek nem csőstül húzzák le a rolót.