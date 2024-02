Véleményt mondott az EKB a kormány módosításairól

A közelmúltban a Pénzügyminisztérium - egyebek mellett - az MNB igazgatósága feladatkörének módosítása, valamint az MNB Felügyelőbizottság hatáskörének kiterjesztése céljából a magyar jegybanktörvény módosítását kezdeményezte. Az Európai Központi Bank véleményezési feladata keretében tegnap kiadott dokumentumában néhány változtatást javasol, illetve általánosságban a jegybanki függetlenség tiszteletben tartásának fontosságát hangsúlyozta. A jegybank üdvözölte az EKB álláspontját, a módosításokat előterjesztő Pénzügyminisztérium pedig hangsúlyozza, hogy a jegybank függeltensége nem sérül.

Az Európai Központi Bank tegnap kiadta véleményét a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvények és az és az államháztartásról szóló törvénynek a kincstári számlák MNB általi vezetésével összefüggő módosításairól, amelyet aztán a külföldi sajtó is felkapott. Az EKB elnöke által jegyzett vélemény javaslatokat fogalmaz meg a rendelkezések módosítására néhány helyen.

A módosítás egyik fontos eleme, hogy a kormány (PM) által kinevezett, az állam tulajdonosi joggyakorlását végző MNB felügyelő bizottsági tagok, vagy a felügyelőbizottság által utasított MNB belső ellenőrzési osztály ellenőrizheti az MNB által újonnan alapított/megvett cégeket, illetve az MNB alapítványát, illetve az általa vett cégeket. Az elvi kérdés, hogy ez milyen mértékben és formában történhet úgy, hogy az még ne sértse a jegybank monetáris politikai függetlenségét. Az EKB több ponton úgy látja, hogy a változtatások nem jutnak el ilyen pontig, ám eközben nehezményezte, hogy a PM későn kérte ki a véleményét, illetve javasolta, hogy az alapvető jegybanki feladatok sérthetetlensége érdekében "fogalmazzák át a többségi tulajdonban álló gazdasági társaságok ellenőrzéséről szóló tervezett rendelkezést".

Emellett az EKB leszögezte, hogy az MNB felügyelőbizottság felől nem fogadhat el utasítást az MNB valamely szerve: „a felügyelőbizottság ebből következően nem célozhatja meg az MNB-nek a Központi Bankok Európai Rendszerében (KBER) betöltött tagságához kapcsolódó feladat-ellátásának befolyásolását", vagyis az MNB függetlenségét teljes mértékben tiszteletben kell tartani.

Az MNB tegnap üdvözölte az EKB véleményét. A jegybank úgy értelmezi, hogy Frankfurt álláspontja szerint a jegybanktörvény Pénzügyminisztérium által kezdeményezett módosítása nem eredményezheti a jegybanki függetlenség csorbulását. A nemzetközi gazdaságtörténet alapján a független jegybankok sikeresebbek az infláció visszaszorításában, és azon keresztül a fenntartható, stabil gazdasági növekedés feltételeinek megteremtésében. A Magyar Nemzeti Bank továbbra is mindent megtesz az árstabilitás elérése és fenntartása érdekében - hangsúlyozta a jegybank közleménye, amely így folytatódik:

"A közelmúltban a Pénzügyminisztérium - egyebek mellett - az MNB igazgatósága feladatkörének módosítása, valamint az MNB Felügyelőbizottság hatáskörének kiterjesztése céljából a magyar jegybanktörvény módosítását kezdeményezte. Ahogy arra az EKB véleménye is felhívja a figyelmet, az MNB Felügyelőbizottságának javasolt új ellenőrzési hatásköre alapján sem lehet jogosult az MNB olyan tevékenységeinek ellenőrzésére, amelyek közvetlenül vagy közvetve érintenék az MNB alapvető és a Központi Bankok Európai Rendszeréhez kapcsolódó feladatait.

A jegybanki függetlenség olyan alapérték, amely biztosítékot ad arra, hogy a központi bank a rövid távú gazdaságpolitikai céloktól függetlenül hosszú távú, törvényben rögzített mandátumára, az árstabilitás elérésére és fenntartására összpontosítson. Csak egy független jegybank teremtheti meg az árstabilitás feltételeit azáltal, hogy kiszámítható gazdasági környezetet biztosít, horgonyozza a gazdasági szereplők inflációs várakozásait, valamint stabilizálja a pénzpiaci folyamatokat.

A Magyar Nemzeti Bank továbbra is mindent megtesz az árstabilitás elérése és fenntartása érdekében. A fenntartható, stabil gazdasági növekedés eléréséhez elengedhetetlen az árstabilitás felett őrködő jegybank függetlenségének biztosítása."

A Pénzügyminisztérium is megszólalt

A PM ma szintén kiadott egy közleményt, ez így szól:

"A kormány tiszteletben tartja a jegybank függetlenségét. A kormány célja, hogy a jegybanki függetlenséget tiszteletben tartva erősítse a Magyar Nemzeti Bank átláthatóságát és biztosítsa az állami hivataloktól is elvárt takarékos működését. Ennek érdekében a Pénzügyminisztérium az Európai Központi Bankkal egyeztetve vizsgálja annak lehetőségét, hogy a jegybank alapvető feladatait nem érintő tevékenységekre kiterjessze a felügyelőbizottság ellenőrzési hatáskörét. A Pénzügyminisztérium előzetesen az Európai Központi Bank véleményét is kikérte a tervezettel kapcsolatban, amelynek észrevételeit beépítette a javaslatba. Az EKB által megerősített javaslat az MNB alapvető feladatainak ellátását nem érinti, kizárólag a jegybank egyéb tevékenységeire terjesztené ki a felügyelőbizottság jogkörét. Ezek közé tartozik a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyási jogkörének biztosítása meghatározott értékhatár feletti gazdasági döntések esetén, a tájékoztatási kötelezettség szigorítása, és a beszámolási kötelezettség előírása is."

Egyes értelmezések szerint a gazdaságpolitika szereplőinek újabb villongása is hozzájárult a forint gyengülési hullámához.

