Kiderült, hogyan jöhetnek a vendégmunkások Magyarországra

Csütörtök este közzé tette a magyar kormány az új bevándorlási törvény végrehajtási rendeletét (és annak kísérő határozatait) a kormány, amelyben több a szakma és a magyarországi munkáltatók által kért változtatást eszközöltek a társadalmi egyeztetésre bocsátott változathoz képest. A vendégmunkások esetében mintegy 300 foglalkoztatást vettek tiltólistára, de a legfontosabb, munkaerőhiányos ágazatokba és munkakörökbe érkezhetnek majd a dolgozók.

Csütörtök este megjelent a Magyar Közlöny, amelyben a kormány több végrehajtási rendeletben, valamint a Hivatalos Értesítőben kiadott határozatokkal szabályozza a magyarországi munkavállalási feltételeket az EU-n kívüli állampolgároknak. A jogszabálycsomag kiadása azért is volt már akut, mert

Március 1-től, vagyis péntektől indultak újra a bevándorlási törvény decemberi elfogadásával felfüggesztett idegenrendészeti eljárások.

A szezonális vendégmunkások beutazásának és tartózkodásának feltételeinél fontos kiemelni, hogy egy előzetes munkáltatói megállapodást vagy foglalkoztatási jogviszonyt igazoló okiratot kell bemutatniuk az engedély igénylésére. A végrehajtási rendelet ráadásul megszabja, hogy a szálláshelyükről szóló igazolásokat is mutassanak be, amelyeknek az elszállásolt személyek számát, a tartózkodás időtartamát és az egészségügyi biztonság követelményeit is igazolja. Szabályozza továbbá, hogy a foglalkoztató csak akkor biztosíthat szállást, ha az elmúlt 6 hónapban nem voltak hiányosságok a megfelelőségi feltételekben.

Fontos, hogy már a tavaly év végén elfogadott törvény is szétválasztja a vendégmunkásokat két másik csoportra: az egyik csoport a „beruházás megvalósítása érdekében” alkalmazott külföldi személy, aki az EU-n kívülről érkezik, valamint vannak a klasszikus dolgozók, akik a gyárakban, szolgáltatási helyeken dolgozhatnak. Esetükben kikötés, hogy a városokon kívüli munkásszállókon, konténervárosokban biztosítható csak szállás.

Előbbiek esetében a foglalkoztatás körét úgy szűkítették le, hogy csak olyan helyeken lehet őket foglalkoztatni, aminél előzetes csoportos munkavállalási jóváhagyást adtak ki, vagy a külgazdasági ügyekért felelős miniszter igazolást adott a beruházás megvalósítása érdekében kötött megállapodásról vagy a támogatási ajánlat elfogadásáról.

Az üzemekben, akár szolgáltatóknál foglalkoztatott vendégmunkások esetében érvényes csak egy mintegy 300 munkakört tartalmazó negatív lista, tehát ezekben nem lehet harmadik ország állampolgárait foglalkoztatni. Azonban ez viszonylag kevés ipari foglalkozási kört zár ki.

Inkább szórakoztató disztingválás, de a nemzetgazdasági miniszter, Nagy Márton a vendégmunkások esetében tiltólistára vette, hogy egyházi vezetők legyenek, miniszterként vagy államtitkárként dolgozzanak. A realitásokhoz közelebb áll, hogy bánya-, kohó-, építő-, vegyész-, vagy éppen villamosmérnöki pozícióba nem jöhetnek ilyen jogcímen.

Az ipari munkakörök nagy részénél szabad utat nyitott a kormány a vendégmunkások előtt, de például cipőgyári gépkezelők nem lehetnek, vagy a cementfeldolgozásban sem dolgozhatnak. Érdekesség, hogy lezárták előttük a metró-, mozdony-, buszvezetői pozíciókat is, pedig ezekben már eddig is foglalkoztattak vendégmunkásokat országszerte.

Korábban a bevándorlási ügyintézéssel foglalkozó szakértők, nagyobb munkáltató központok kifogásolták, hogy a negatív lista esetleg nemcsak a vendégmunkásokra vonatkozhat, valamint felsőfokú végzettséget várhat el a dolgozóiktól

azonban a kiadott rendelet alapján ez csak a foglalkoztatási célú engedélyeknél lesz kötelező.

Fontos feltétel még, hogy csak olyan ország állampolgára kaphat vendégmunkás tartózkodási engedélyt, amely felkerült a kormány által engedélyezett listára – ezen jelenleg 15 állam szerepel, köztük például a Fülöp-szigetek vagy Mongólia. A lajstromba ráadásul csak olyan állam kerülhet fel, amellyel az Európai Unió vagy Magyarország visszafogadási megállapodást kötött, kivéve, ha a megállapodást kötő harmadik ország azt ténylegesen nem alkalmazza, vagy amely az e rendelet szerinti határidőben kinyilvánítja arra irányuló szándékát, hogy Magyarországgal visszafogadási megállapodást köt.

A foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyek esetében is kell az előzetes megállapodás vagy a foglalkoztatási jogviszonyt igazoló okirat a kérvények mellé a munkáltatótól. A harmadik országokkal kötött visszafogadási megállapodások feltétele itt is él, valamint az adatok rögzítésének módját, a regisztrációs és foglalkoztatási díjat is részletesen szabályozza a kiadott rendelet.

A Magyar Kártya és az EU Kék Kártya kiadására vonatkozó rendelkezéseknél fontos, hogy az előbbi a felsőfokú szakmai képesítést igénylő munkavállalókat, míg az utóbbi az EU Kék Kártya keretében a magas szintű képzettséggel rendelkező harmadik országbeli munkavállalókat célozza. Utóbbinál az egyetemi végzettség nem feltétel, és a Kulturális és Innovációs Minisztérium kiadott társhatározatában nem adtak ki végzettségi megkötéseket ennél a két tartózkodási formánál, csak a foglalkoztatási célú engedélyeknél.

A Magyar Kártya kiadására vagy meghosszabbítására irányuló eljárásnál a tartós tartózkodás célját a foglalkoztatási jogviszonyban résztvevő felek közötti előzetes megállapodás vagy érvényes munkaszerződés igazolja. A kérelem mellé felsőfokú szakmai képesítést igazoló okiratot is kell csatolni. A Magyar Kártya kiadására történő kérelemnél további dokumentumok is kérhetők, például a gazdasági társaság működését alátámasztó okirat.

Az EU Kék Kártya kiadásánál a tartós tartózkodás célja a foglalkoztatási jogviszonyban való részvétel, és magas szintű képzettséget igénylő munkavállalást feltételez. A kérelem mellé felsőfokú szakmai képesítést igazoló okiratot kell csatolni, és a szükséges szakmai tapasztalatot is dokumentálni kell. A megélhetést a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által meghatározott havi bruttó munkabér alapján értékelik.

A vállalaton belüli áthelyezés esetén a munkaviszony időtartamát és az elhelyezkedésre vonatkozó terveket is részletesen kell dokumentálni a tartózkodási engedély kérvényezésekor. Ebben az esetben is szükség van a megélhetést biztosító anyagi források igazolására.

A kutató tartózkodását két típusú engedély szabályozza: a rövid távú és a hosszú távú mobilitási engedélyek. Mindkét esetben az érintettnek rendelkeznie kell érvényes kutatási célú tartózkodási engedéllyel, és a családtagoknak is megfelelő dokumentációval kell rendelkezniük.

Az álláskeresés vagy vállalkozásindítás céljából benyújtott tartózkodási engedély iránti kérelemnél igazolványképet, az állás vagy vállalkozásindítás célját igazoló dokumentumokat és a távozásra való nyitottságra vonatkozó nyilatkozatot kell tenni. Magyarul az érintett személy vállalja, hogy elhagyja az országot, ha nem talál magának munkát.

Fontos megjegyezni, hogy a társadalmi egyeztetésre adott tervezetben még az szerepelt, hogy a legtöbb tartózkodási engedély megújításához egy az állampolgársági vizsgához hasonló, kulturális ismereti tesztet kell kitöltenie az érintetteknek. A lényegében csak 2025-től élő szabályozásból viszont ezt kivették, lényegében csak a letelepedési státuszhoz kell majd ezt a kritériumot abszolválni. Ezzel együtt törölték, hogy bizonyos országok tagjait a vizsga alól felmentik, pedig eredetileg a balkáni országok, valamint az Orosz Föderáció állampolgárai mentesültek volna.

Címlapkép forrása: Getty Images