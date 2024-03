Az online vásárlás már soha nem lesz olyan, mint régen – 50 százalékos zuhanás is előfordul

Rendkívüli változásoknak vagyunk tanúi az online kereskedelemben nem csak itthon, de globálisan is. A kínai webshopok agresszív és nyilvánvalóan fenntarthatatlan terjeszkedéssel letarolták a piacokat, sok országban forgalmukat tekintve megszerezve az első helyet. Emiatt a magyar piacot domináló cseh, lengyel és román cégeknek is főhet a feje. Közben a magyar kormány arra készül, hogy helyzetben hozza az állami logisztikai szolgáltató Magyar Postát. Hogy milyen jövő áll a kisebb magyar webshopok előtt, mit jelent a Posta versenyelőnye és miért nő a kiszervezett logisztikai piac arról Táncsics Andrást, a Boxy Logisztikai Zrt. vezérigazgatóját kérdeztük.

Az elmúlt években a nagy régiós – főleg cseh, lengyel és román központtal működő - online kiskereskedelmi cégek letarolták a magyar piacot, nem nagyon látni, hogy bármelyik magyar szereplő fel tudná venni velük a versenyt. Lát lehetőséget arra, hogy mégis kinő egy magyar webshop és legalább itthon jelentős tényező lehet?

Ezek a nagy régiós szereplők három tényezőnek köszönhetik a sikerüket.

Egyrészt a méretük miatt: eleve olyan piacokról érkeznek, amelyek vagy nagyobbak mint a magyar vagy legalábbis az online kereskedelmi piacuk fejlettebb. Lengyelország vagy Románia esetében a népességszám eleve magyarázatot ad mindenre, a csehek esetében az online kereskedelem lényegesen nagyobb szaturációja az ok. Vagyis a régiós szereplők egyik nagy előnye a méretgazdaságosság, amelyet már a saját hazai bázisukon felépítettek.

Másrészt a rendkívül fejlett informatikai hátterük miatt. Ezek a cégek csak informatikai fejlesztésekre annyit költenek el, mint a nagyobb magyarországi e-kereskedők árbevételének a többszöröse. Ezzel nehéz itthonról, lényegesen szűkebb lehetőségekre építve versenyezni.

A harmadik tényező a logisztika, amely szintén egy olyan terület, ahol a nagy cégek sokkal jobb pozíciókat tudnak kiharcolni: a saját logisztikájuk méretükből fakadóan is fejlettebb, korszerűbb, kiszervezett megoldásaik esetében pedig lényegesen jobb feltételeket tudnak elérni a partnereiknél. Ezáltal a kiszállításuk gyakran megbízhatóbb, gyorsabb mintha egy kisebb volument kezelő vállalattól érkezne a termék.

Táncsics András, a Boxy vezérigazgatója

A nagy kérdés, hogy lesz-e olyan tőkeerős nagy magyar szereplő, amely a külföldi piacralépést finanszírozni tudja és akarja. Ez aprólékos kereskedelmi piackutatási munkát, részletes marketing és értékesítési stratégiai kialakítását, informatikai fejlesztéseket és a logisztika megszervezését is jelenti. Ezekben a magyarországi cégek tipikusan nem erősek. Itthon eleve nem áll rendelkezésre kellő számú és minőségű szakember (pl. online marketinges és informatikai fejlesztő), amelyekre sok feltörekvő webshopnak szüksége lenne.

Csehországban és Lengyelországban a közepes méretű vállalkozások is több tucat szakemberből álló online marketing csapattal dolgoznak, míg Magyarországon 1-1 komolyabb szereplő teljes házon belüli személyi állománya is 8-10 fő, beleértve az ügyvezetőt és a postázásért felelős munkatársat is.

További probléma, hogy ezek a kereskedők nem unikális és nem Magyarországon előállított termékeket forgalmaznak. A top 30 magyar kereskedő is jellemzően multik termékeit tartja a kínálatában.

A magyar piac a koncentráció irányába mozdul majd el, vagy a kisebb szereplők rácsatlakoznak a nagyobbakra „marketplace” rendszerben?

A marketplace rendszernek a nagy előnye, hogy rövid távon kínál egy keresztértékesítési és piacra lépési lehetőséget. A nagy hátránya, vagy inkább veszélye a kis játékosokra nézve, hogy ha van egy sikeres szortimentjük, akkor erre könnyedén felfigyelhet a nagyobb szereplő és sokkal attraktívabb árakkal azt átvéve gyakorlatilag kiszoríthatják őket a piacról.

A koncentráció is egy létező folyamat, ahogy erre láttunk példákat az elmúlt években is Magyarországon, illetve a régióban. Ide tartozik az is, amikor egy nagy szereplő megérkezik a saját csomagszállító cégével, saját csomagautomata-hálózatával és

a szolgáltatási lánc minél nagyobb szeletét tudja egy kézben és az ezeken is elérhető kis plusz marzsokra is építve aztán kiszorítja a kisebbeket.

Az elmúlt pár hónap a Temu és az olcsó kínai szereplők térhódításáról szólt. A fő kérdés, hogy miért pont most hozott ez az üzleti modell áttörést? Hiszen voltak korábban is kínai szereplők - mint például az Aliexpress – de ilyen gyors és agresszív piacszerzést nem láttunk.

Hogy miért pont most, azt nem tudjuk, vélhetően most ért össze egy olyan konzorcium, amely ezt a terjeszkedést finanszírozni tudja és akarja. Azt viszont egészen biztosan tudjuk, hogy az a gazdasági erő, amely például a Temu mögött áll, az most éppen piacot vásárol méghozzá aranyáron.

Tudjuk, hogy minden egyes klasszikus logisztikai tranzakción 16-18 dollárt buknak, amely egy átlagosan 10-20 dollár közötti kosárérték mellett fenntarthatatlan.

Az ebből pillanatnyi forgalmakat realizáló európai logisztikai szegmens persze most ennek örül rövid távon, de felülnézetből a kontinens gazdaságára nézve ez óriási fenyegetést jelent.

Az Aliexpress teljesen más vásárlói élményt kínált, mint a Temu. Onnan jellemzően levélformátumban érkeztek áru tartalmú küldemények 3-6 hét alatt. A Temunál a termék pár nap alatt az országban van akkor is, ha nem európai vámraktárból szolgálják ki a megrendeléseket. A vásárló gyakorlatilag azt a szolgáltatási színvonalat kapja, mintha egy európai kereskedőtől rendelne. A termékek nyomon követhetők, igényesen vannak becsomagolva, ez a vásárló szempontjából egy fontos szempont és megnyugtató vásárlói élmény.

A Temu extrém alacsony áraival kapcsolatban több véleményt is lehet hallani. Az egyik szerint a termékek egy szűkebb körét mélyen a beszerzési ár alatt adják, ezzel magukhoz csábítva a vevőket. A másik szerint eddig kapták rendkívül magas marzzsal a termékeket az európai és amerikai vásárlók és valójában ezek nem kerülnek sokkal többe, mint amilyen árakat a Temun látunk.

Én ebben tekintetben középen állok. Az EU-ban dolgozó kereskedőknek számtalan olyan szigorú és hatóságok által gyakran ellenőrzött kötelezettsége van – legyen szó nyilvántartások vezetéséről, járulékokról, adókról – amelyek növelik a költségeiket. A távol-keleti vetélytársaknak – minden tiszteletem ellenére – ezeknek nem kell megfelelniük.

Nagyon finoman fogalmazva például korántsem biztos, hogy a termékek az Európai Unió kötelező munkáltatói sztenderdjeit a zászlajukra tűző gyárakban készülnek.

Az alkalmazott marketing megoldásokkal kapcsolatban is felmerülnek szakmai kérdések. A cég gyakorlatilag elárasztja push-üzenetekkel az ügyfeleit, a kedvezményeket „szerencsejáték-szerűen” kínálják és előszeretettel élnek az olyan fogásokkal, mint például, hogy „ebből vagy abból a termékből már csak néhány darab maradt”. Ezeket az EU-ban ma már nem lehet megtenni.

El kell dönteni, hogy protekcionizmusnak nevezzük-e azt, ha minden további nélkül beengedjük ezeket a szereplőket a piacra. Az is lehet, hogy nem teszünk semmit, de akkor ezzel (a messze nem egyenlő feltételek miatt) megfojtjuk a saját kereskedőinket.

Egyetért azzal, hogy még ha visszább is vesznek az agresszív terjeszkedésből ezek a kínai szereplők, az online kereskedelem nem lesz már olyan, mint volt mondjuk egy évvel ezelőtt?

Ez egészen biztos, mert már most látjuk, hogy tömegével zárnak be kereskedőcégek és nem csak kisebb, de a nagyobb vállalatok is bajban vannak. Nem kell messzire menni, látjuk, hogy több nagy, Magyarországon is működő kereskedőnél is milyen mértékű leépítések zajlanak. Ha a Temu varázsütésre eltűnne – mint ahogy nem fog – ezek a folyamatok akkor sem fordíthatók már vissza. A Temu a legnagyobb forgalmú kereskedővé vált Magyarországon, gyakorlatilag 5 hónappal a megjelenését követően, amely elképesztő adat.

Az elektronikai cikkeket árusító hazai kereskedőknél nem ritkán 40-50 százalékos visszaesés is előfordul.

Tényleg gyengébb volt a 2023-as novemberi és decemberi főszezon az online kereskedelemben, mint ahogy azt a hivatalos statisztikákban is látni?

Igen, mi is ezt látjuk a saját ügyfélkörünkben, hogy a vártnál gyengébb volt a szezon. A visszaesés kétszámjegyű, hiszen nominálértéken stagnált a piac egy 17,6 százalékos infláció mellett. 2024 eleje sem indult rózsásan, amely a Temu hatása mellett részben még mindig az inflációnak is tulajdonítható, hiszen az emberek nem kezdtek el varázsütésre költeni. Mindennek tükrében nem tűnnek túl bizalomgerjesztőnek a következő időszak várható számai sem. Az, hogy mi lesz az év végén az nagyban múlik azon, hogy a kínai terjeszkedés meddig tartható fenn a korábban már említett veszteségek mellett.

Azt vissza tudja igazolni, hogy 2023 végén a visszaeső online kiskereskedelmi forgalom emelkedő csomagszámmal párosult? Vagyis több, de kisebb értékű csomagot rendeltek az emberek?

Ezt láttuk mi is. Ez vélhetően párhuzamosan zajlik a magyar vásárlói szokások átalakulásával, hiszen egyre hétköznapibb gyakorlattá válik megrendelni valamit az interneten. Az már egy érdekes kérdés, hogy ez a kereskedők szempontjából pozitív fejlemény-e, hiszen ez nekik (az elaprózott rendelések miatt) plusz logisztikai költséget jelent.

Melyek most a legkedveltebb szállítási módok itthon?

A trend egyértelműen a fix pontos szállítás felé mutat, tehát a csomagautomatás és csomagpontos szállítás részaránya növekszik Magyarországon is. Nem véletlen, hogy már hat nagy szolgáltató működtet automatákat itthon. A Magyar Posta indult el ezzel 2013 magasságában, a következő 6-7 évben lassan futott fel ez a piac, az utóbbi években ugyanakkor robbanásszerű a növekedés. A közeljövőben újabb szereplők jelenhetnek meg és várhatóan 7-8 ezer csomagautomata működik majd az országban.

Mekkora lehet a fix pontos szállítás részaránya ha elérjük ezt a számot?

Ez nagyban függ az adott piactól. Skandináviában, ahol a népsűrűség alacsony és sok helyen a domborzati viszonyok sem kedveznek a futáros szállításnak ott a fix pontos megoldás részaránya 80-90 százalék is lehet. Magyarország nyilván ebből a szempontból jobb helyzetben van, hiszen a nagyobb városok sík terepen jól és gyorsan megközelíthetők, de ettől függetlenül egészen biztos vagyok abban, hogy emelkedni fog az automaták népszerűsége.

Mi tartja még életben a sok tekintetben rugalmatlan futáros szállítást (nyilván a pizzarendelés az egyik tényező)?

Az egyik tényező a kényelem: azok a vásárlók akik egészen biztosak abban, hogy otthon tudnak lenni a futár érkezésekor (nyugdíjasok, diákok, kisgyerekes szülők) ezt preferálják. A másik, hogy itthon rendkívül magas az utánvét aránya, amely természetesen megoldható az automatáknál is, de nem készpénzben. Vagyis aki nem kíván előre és/vagy kártyával fizetni az szintén a futáros szállítást fogja választani. A harmadik dolog, hogy a magyarországi házhozszállítás minősége nagyon magas. Mondom ezt annak ellenére, hogy biztos vagyok abban: mindenkinek van legalább három olyan története, amikor rossz tapasztalata volt egy futárral. Mégis azok a sztenderdek, amelyek a magyar szállításokat jellemzik még Nyugat-Európában sem mindenhol megszokottak.

Az egy rosszindulatú feltételezés, hogy az utánvétes csomagok gyorsabban érkeznek meg az ügyfelekhez mint azok, amelyeket már kifizettek, hiszen a pénzt visszakérni mindig macerásabb?

Nem tudok olyan logisztikai szolgáltatóról, amely hasonló algoritmus alapján működne. Teljesen indifferens faktor ilyen szempontból az, hogy egy csomag utánvétes-e vagy sem.

A szállítási piacon nagy felfordulást okozott, hogy a kormány úgy tűnik, helyzetbe hozza a Magyar Postát. Az állami céget minden e-kereskedőnél fel kell ugyanis tüntetni, mint logisztikai partnert és már az árakat is ismerjük. Érdekes az is, hogy a Posta az ÁSZF szerint nem minden esetben veszi fel a partnereinél a megrendelt árucikkeket. Mi állhat emögött?

Kezdjük ezzel az utolsó felvetéssel: ez a mondat egy ez egy belső eljárásrendbeli megkülönböztetést tesz egyértelművé, és önmagában nem káros, vagy nem hordoz kockázatokat. A postán ugyanis meg kell különböztetni az egyetemes szolgáltatási kötelezettségeket és az üzleti alapú szolgáltatásokat. Utóbbi nagyon hasonló az ismert hazai szolgáltatók kínálatához. A kis furgon kiáll az ügyfél raktárába, felveszi a napi pár tucat csomagot és elviszi jellemzően az adott szolgáltató megyei feldolgozóközpontjába. Az egyetemes szolgáltatás keretében kínált szolgáltatás attribútumai azonban jóval egyszerűbbek és ennek a csomagnak a helyi felvétel nem része. Éppen ezért a posta azt mondja, hogy olcsóbban szolgáltat ugyan, de a csomagokat el kell vinni egy felvételi pontra, amely egyébként lehet egy postafiók is. Önmagában ez nem drámai, még ha egy üzleti szolgáltatáshoz képest jóval kényelmetlenebb is a kereskedő számára.

Hogy miként akarták a Postát helyzetbe hozni az már egy más kérdés. Eddig minden egyes webshop-tulajdonos maga dönthette el, hogy mely szolgáltatókat „listázza” a saját oldalán nyilván piaci alapon. Ez jellemzően 2-4 szolgáltatót jelent: általában van legalább egy fix pontos és néhány házhoz szállító partner.

Az a tény, hogy a postának ott kell lennie minden esetben az egy komoly versenyelőny, hiszen nincs olyan logisztikai szolgáltató jelenleg, amely mind a körülbelül 35 ezer hazai webshop mindegyikénél szerepel.

A siker azon is múlik, hogy a webshopok milyen áron kínálják majd a Posta szolgáltatását, hisz mai ismereteink szerint egy kereskedő eldöntheti, hogy rátesz még egy kis árrést a szállításra, vagy éppen ellenkezőleg, kedvezményt ad belőle, a különbözetet pedig majd az eladott termékeinek árréséből behozza.

Mi az a szolgáltató méret, amely alatt érdemes kiszervezni a logisztikát például egy olyan céghez, mint a Boxy?

Az amit mi csinálunk, az technikai értelemben sem felfelé, sem lefelé nem korlátos. Maga az informatikai rendszer és a technológia, amellyel a belső anyagáramot irányítjuk az nagyvállalati sztenderdeken alapul, de a legkisebb, adott esetben napi egy csomaggal rendelkező ügyfelek számára is elérhető.

Hol lép be a Boxy a logisztikai folyamatba?

A Boxy fő üzente a kereskedők számára, hogy levesszük a vállukról a logisztika terhét. Már eleve az ügyfeleink raktárkészlete nálunk van, a kereskedő beszállítói hozzánk hozzák a termékeiket. Az informatikai integrációnak köszönhetően, amikor megérkezik egy rendelés a cég webshopjába, akkor mi már minden szükséges információval rendelkezünk, hogy a csomagok összekészítése majd szállítása megkezdődhessen. A folyamatokat a webshopokból nyomon követhetik, irányíthatják mintha csak a saját raktárukban történne mindez.

Hol tart a logisztika automatizációja? Mik voltak az elmúlt évek jelentős fejlesztései?

A raktárlogisztikai folyamatok a közelmúltban érték el azt a pontot - egy bizonyos méret fölött -, amikor az automatizáláshoz szükséges technológia bekerülési költsége alacsonyabb lett, mint az élő munkaerő bérköltsége. Egy nagy raktárban ma már teljesen természetes, hogy a folyamatok nagy részét automatizálják, ennek mértéke a tevékenységi- és termékkör heterogenitásától függ. A Boxy-nál a folyamatok 70 százaléka már automatizált. Ma már kijelenthető, hogy csak a büdzsé szab határt annak, hogy hol lehet kiváltani az emberi munkát, de – ahogy korábban beszéltünk erről – a magyar piac ebből a szempontból korlátozott.

Az automatizálásra a legjobb példa a targoncázás: ma már egy ember által vezetett targonca és az automata targonca bekerülési költsége nagyjából megegyezik és köztudott, hogy a targoncások munkabére egy igen jelentős költségelem a logisztikában. Ha nem kell nagy magasságokban pakolni, akkor nem kérdés, hogy melyik éri meg jobban.

Hogy néz ki most a fulfillment piac?

Azt szoktam erre mondani, hogy a mi legnagyobb konkurenseink a potenciális ügyfeleink meglévő operációi, hiszen jelenleg a legtöbb cég – a legkisebbektől a legnagyobbakig – maga végzi a logisztikát. Ők azok, akiknek be kell bizonyítanunk, hogy amit csinálnak, azt mi jobban és költséghatékonyabban el tudjuk végezni. Mi arra szoktuk felhívni a figyelmet, hogy ha egy kereskedő a munkaidejének 40-50 százalékában azzal van elfoglalva, hogy mi folyik a raktárában akkor nem azzal foglalkozik, amihez igazán ért: vagyis az értékesítéssel és a marketinggel. Ezen kívül profi logisztikai szakemberek, informatikusok jellemzően nem állnak rendelkezésre kellő létszámban a munkaerőpiacon, holott az ő munkájuk elengedhetetlen, hogy gördülékenyen menjen a szállítás.

A Boxy logisztikai központja

Visszatérve még fulfillment a piacra: a kiszervezett logisztikai partneri piacon van egy olyan szolgáltatói kör, amely nagyvállalatként elsősorban szállítmányozással foglalkozik, de a legnagyobb ügyfelei számára végez raktározási tevékenységeket is, és vagyunk mi, akik kifejezetten e-kerekedelmi ügyfelekre specializálódva működünk középvállalatként. Ilyen szereplőből konkrétan három van itthon. Rajtunk kívül pedig több kis és mikrovállalkozás is kínál fullfillment szolgáltatást.

