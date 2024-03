Felrobbantja a benzinárat Putyin váratlan lépése?

Március 1-el életbe lépett egy orosz döntés, miszerint többek között finomítói karbantartásokra hivatkozva a világ egyik legjelentősebb energiaellátója hat hónapra betiltja a benzinexportot. Adódik a kérdés, hogy ez a lépés mekkora kockázatot hordoz magával a globális ellátásbiztonság tekintetében, és milyen hatása lehet a benzinárakra? Milyen egyéb tényezők befolyásolják még a jócskán 600 forintos literenkénti ár felett járó hazai benzin jegyzését?

Mekkora bajt okozhat az orosz döntés?

Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy egy nemrég meghozott orosz döntés hogyan hathat a hazai üzemanyagárakra - Oroszország február végén jelentette be, hogy március 1-jétől hat hónapra betiltja a benzinexportot, hogy kielégítse a fogyasztók és gazdálkodók növekvő igényeit, valamint lehetőséget biztosítson a finomítók tervezett karbantartására.

Első és legfontosabb pontként ki kell emelni, hogy

jelentős ellátásbiztonsági kockázatot nem hordoz magával a lépés,

mivel az Európai Unió a háború miatt már régen szinte teljesen betiltotta az orosz üzemanyagimportot, a CREA adatai szerint decemberben kevesebb, mint 20 millió euró értékben vásárolt a kontinens finomított terméket (elsősorban Bulgária vásárol, ők is inkább dízelt). A Mol csak nyersolajat importál a százhalombattai és a pozsonyi finomítójába, erre nem vonatkozik az orosz döntés. Oroszország az üzemanyagexportot Brazíliába, Törökországba, Kínába, Indiába és több észak- és nyugat-afrikai országba irányította át, ezeknek a régióknak kell máshonnan pótolni a behozatalt.

Az orosz fosszilis energiaexport fő felvevőpiacai decemberben (pirossal az energiatermékek). Forrás: CREA

Az olaj piacán nem volt látható éles reakció a bejelentést követően, az európai finomított termékárakra azonban valóban lehet hatása a döntésnek: az orosz üzemanyag-behozatal betiltása óta Európa többek között a Közel-Keleten keresett beszállítókat, az Oroszország által bevezetett tilalom miatt most

minden bizonnyal fokozódni fog a verseny ezekért a szállítmányokért, ami dráguláshoz vezethet.

Oroszország egyébként az előző év szeptembere és novembere között már alkalmazott hasonló exporttilalmat, az intézkedés célja akkor a magas belföldi árak és az ellátási hiányok kezelése volt. A 2023-as intézkedés nem hozott üzemanyagár-emelkedést a magyar piacon, igaz, az az intézkedés csak szűk két hónapig tartott, a mostani tilalom pedig hat hónapról szól.

Drága a magyar benzin?

Ahogy arról mi is beszámoltunk, ezen a héten megtört az idén látott meredek emelkedő trend a hazai finomított termékáraknál, mind a benzin, mind a dízel esetében kisebb árcsökkenést tapasztalhattunk

- ám még így is jócskán a 600 forintos lélektani határ felett jár a benzin literenkénti ára,

idén már 7,9 százalékkal került feljebb a jegyzés.

A hazai üzemanyagárak alakulása kapcsán elmondható, hogy a januárban két lépcsőben érvényre juttatott jövedéki adóemelést követően sem lett a legdrágább a magyar benzin és a dízel a régióban, bár mindkét finomított olajtermék esetében a dobogón szerepelnek a hazai termékek.

Öröm tehát az ürömben, hogy az idén tapasztalt meredek áremelkedés (az adóemelésen kívül) nem csak a magyar piacot terheli, ez abból is látszik, hogy a január 15-i állapothoz képest a benzin régiós átlagára még 555 forinton alakult, ehhez képest most 595 forintról beszélhetünk (+7,2%),

a dízel esetében pedig 575 forintos átlagárhoz képest másfél hónap alatt 621 forintra kúszott az érték (+8%).

Emelkedik az olajár

Összességében elmondható tehát, hogy

NEM CSAK NÁLUNK DRÁGULT JELENTŐSEN A BENZIN ÉS A DÍZEL AZ ELMÚLT HETEKBEN,

ami arra enged következtetni, hogy a devizateljesítményeken felül az olajár-emelkedéssel lehet elsősorban magyarázni a folyamatot.

Továbbra is nagy a bizonytalanság a Brent piacán, többek között egy esetleges gázai tűzszünettel kapcsolatban várnak fejleményeket a befektetők, a jemeni húszi lázadók pedig továbbra is ellehetetlenítik a Vörös-tengeri hajózást, ami magasabb fuvarköltségekhez és szállítási késlekedéshez vezet. Emellett a befektetők ugyancsak feszülten várják az OPEC+ márciusi döntését arról, hogy a következő negyedévre is meghosszabbítják-e a kibocsátáscsökkentést - várhatóan a termelők az önkéntes termelési kvóták fenntartása mellett döntenek legalább a júniusi találkozóig, hogy "stabilitást" biztosítsanak a piac számára.

A gyenge forint sem segít

Ugyancsak rontja a hazai üzemanyagárak helyzetét a devizateljesítmény, január közepe óta ugyanis markáns forintgyengülést láthatunk a vezető devizákkal szemben.

A legújabb gyengülési hullám az elmúlt napok kiújult gazdaságpolitikai nézeteltéréseinek és vitáinak tudható be (Pénzügyminisztérium jegybanktörvényt érintő javaslata, Matolcsy György jegybankelnök és Nagy Márton közötti szóváltás, amiben még Orbán Viktor is megnyilvánult), valamint a keddi nagyobb, 100 bázispontos kamatcsökkentés sem segített a forintnak. A mostanában látott trendet megakaszthatja az a Portfolio-információ péntek reggelről, miszerint Magyarország a már december feloldott 10,2 milliárd eurónyi kohéziós támogatás mellett újabb közel 2 milliárd eurót szabadíthatott ki a fejlesztési forrásokból.

Idén már közel 5 százalékkal gyengült a forint a dollárral szemben.

Címlapkép forrása: Getty Images