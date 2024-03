Rekordösszeget költünk idén a magyar áramhálózatra, de fair tarifákra van szükségünk

„Egész Európában a magyar szabályozás engedi a legalacsonyabb befektetésarányos megtérülést” a villamosenergia elosztás területén, miközben évtizedek óta nem látott mértékű hálózatfejlesztések szükségesek, így a legalacsonyabb helyett fair, „európai szinten összevethető” tarifát szeretnénk – hangsúlyozta a Portfolio-nak adott exkluzív interjúban Guntram Würzberg. Az E.ON Hungária Csoport elnök-vezérigazgatója ezzel arra utalt, hogy a 2025-től induló négyéves árszabályozási ciklusban olyan mértékű rendszerhasználati díjemeléseket tartanak szükségesnek, amelyekkel a tarifák uniós szinten összevethető mértékűre emelkednek, és amely a lakossági rezsicsökkentési rendszer szempontjából is nagy jelentőségű téma. Egyértelműsítette: „ha a lakossági szegmensben a szabályozás csak korlátozott rendszerhasználati díjemelést enged, akkor a versenypiaci szegmensnek kell többet fizetnie.” Mindezzel együtt azt továbbra is megerősítette: készek 1 milliárd eurót saját forrásból beruházni a magyar villamosenergia hálózat fejlesztésébe, és idén rekordméretű, 390 millió eurós összeget fordítanak erre többek között azért, hogy a naperőművek terjedését a továbbiakban is támogatni tudják.

Portfolio: Nem vagyunk túl az energiaválságon, és "az árak nem fognak a háború előtti szintre csökkenni" – mondta tavaly májusi interjúnkban, most viszont éppen a háború előtti szint közvetlen közelében billeg az Európában irányadó TTF-en a gázár. Tartja a tavaly májusi állítását?

Guntram Würzberg: Óvatosak voltunk tavaly is, most is azok vagyunk. A gáz és az áram ára ugyan még mindig magasabb, mint a válság előtt volt, de a helyzet szerencsére a vártnál kedvezőbben alakult, a nagykereskedelmi árak hatalmasat estek. Az energiaválság jelentősen csillapodott. Nem csak a nagykereskedelmi árak csökkennek, az energiaellátás is stabil.

A helyzet ugyanakkor még mindig rendkívül bizonytalan, egyáltalán nem lehetünk biztosak benne, hogy ugyanilyen nyugodtak maradnak a piacok, mint most. Nem dőlhetünk hátra.

A fogyasztók bizonyára örülhetnek a sokat eső nagykereskedelmi áraknak, de közben jelentős fogyasztáscsökkenés is történt főként a gáz esetén egész Európa-szerte. Ön hogyan látja: a gázfogyasztás csökkenés csak egy átmeneti jelenség, és újra emelkedni fog, részben a megújuló energiák hálózati integrációja miatt, vagy tartós gázfogyasztás csökkenésnek vagyunk szemtanúi?

Európa célja, hogy a kontinensek közül elsőként, 2050-re teljesen klímasemlegessé váljon. Az energiaátmenetnek a lényege, hogy a fosszilis energiahordozók helyét átvegye a tisztán termelt villamos energia. Könnyen belátható, hogy ez hosszú távon a gázfogyasztás csökkenésével, a villamosenergia-fogyasztás jelentős emelkedésével jár.

A mostani fogyasztáscsökkenés két fő oka a háború okozta energiaválság és az abból eredő gazdasági nehézségek voltak. Az idén gázban a fogyasztás szinten maradására, áramban növekedésre számítunk. Évtizedes távlatban ugyanakkor az energiaátmenet határozza meg a jövőt. Azt is látni kell, hogy minden ország más-más helyzetben van.

Magyarországon például jó ideig velünk maradhat a fűtési célú gázfogyasztás, miközben Németországban már most nagy a politikai nyomás ennek megszüntetésére.

Hogyan látja az európai gázpiaci ellátásbiztonsági helyzetet, illetve az orosz gázról leválás kérdését? A minap az osztrák kormány felől olyan jelzés érkezett, hogy az OMV lépjen ki a hosszú távú orosz gázvásárlási szerződésből, illetve ott lebeg sokak szeme előtt az, hogy 2024 végén megszűnik az orosz-ukrán tranzitszerződés.

A háború miatt egész Európa függetlenedni akar az orosz gáztól, ez nem megy mindenhol azonos sebességgel, hiszen az egyes országok történelmileg más helyzetben vannak. Ki hitte volna két-három éve, hogy Németország le tud válni az orosz gázról? Senki se gondolta, hogy az ehhez szükséges LNG terminálokat ilyen gyorsan meg lehet építeni. Magyarországon nem lehet ezt egyik napról a másikra megoldani.

Az energiafüggetlenség fontos lett Európának, nem számítok rá, hogy belátható időn belül bárki visszafordulna az orosz ellátás felé. Mindenki megtanulta a leckét.

Az időtávoknál maradva néhány hónap múlva kerülnek sorra az európai parlamenti választások. Mostanában Európa-szerte látunk gazdatüntetéseket, amelyek miatt bizonyos agrárágazati szabályokban visszalépett az Európai Bizottság. Ön mire számít a júniusi EP-választásokon: lehet-e olyan mértékű változás a politikai felállásban, hogy a klímacélokban is visszalépésre kényszerüljön az európai intézményrendszer?

Nehéz megjósolni az EP-választások kimenetelét, nem is vállalkoznék rá. A klímacélokból való visszalépésre nem számítok.

Szerintem a legfontosabb kérdés, amit minden politikusnak és kormánynak figyelembe kell vennie, hogy az energiaátmenetet hogyan lehet megfizethetővé tenni az emberek számára, hogyan lehet megtalálni a megfelelő egyensúlyt a klímacélok és a megfizethetőség között.

Az unió nagyon sok pénzt fordít az energiahálózatok fejlesztésére, ami nagyon fontos és örülünk neki, hiszen a villamos hálózat fejlesztése nélkül nincs energiaátmenet. Ebben pedig az E.ON-nak nemzetközi szinten és Magyarországon is kulcsszerepe van.

Említettük az európai gázpiaci ellátásbiztonság helyzetét és az orosz gáz diverzifikáció témáját. Hogyan látja e két témát, illetve utóbbi esetén a sebességet Magyarország esetén?

Orbán Viktor miniszterelnök nagyon világosan beszélt róla az évértékelő beszédében, hogy a kormányzat célja az energiafüggetlenség megteremtése. Ahogy ő is említette: már csak Szlovénia felé hiányzik a földgáz összeköttetés, így az ország diverzifikálni képes a gázbeszerzését. Világos kormányzati tervek léteznek, ezek szerintem megvalósíthatók. A gázellátás jelenleg stabil, nem látunk problémát.

Magyarországon is jelentős gázfogyasztás csökkenés alakult ki tavaly, és az energiaügyi tárca azt jelezte ezzel párhuzamosan, hogy számára is meglepő mértékű volt az áramfogyasztás visszaesés is. Ön hogyan látja a tavalyi fogyasztási folyamatokat, és mire számít az áram- és gázfogyasztási kilátások terén?

A fogyasztás visszaesése gázban és áramban is átmeneti volt, a gazdasági nehézségekben keresendő az oka. Idén a piac stabilizálódásra számítunk. Ahogy említettem:

az energiaátmenet miatt hosszú távon a gázfogyasztás mértéke nem, az áramfogyasztásé viszont nőni fog.

Egyre több napelemes rendszer épül az országban, egyre inkább elterjednek az elektromos gépjárművek, ezek alapvetően alakítják majd át a mindennapi életünket. Az energiaátmenet erről szól: több tisztán termelt villamos energiát használunk majd, ezért a fogyasztás is fokozatosan emelkedik majd.

A napelemek kapcsán most januárban indult a lakossági Napenergia Plusz Program. Az előregisztrációs számok mind a lakossági, mind a kivitelezői fronton elég magasnak tűnnek. Hogyan értékeli ezt?

Kedvezően fogadtuk a pályázatot, hiszen jó lehetőséget biztosít az ügyfeleknek, miközben az Energiaügyi Minisztérium olyan környezetet alakított ki, ami összességében hűti is a piacot.

A piac hűtését kedvezőnek ítélik?

Olyan értelemben igen, hogy ha visszagondol az elmúlt másfél évre, lényegében folyamatos bizonytalanság volt a lakossági napelemek körül, nem tudták az emberek, hogy mire számítsanak, hogyan változnak a szabályok, ez számunkra is nehézségeket okozott.

A minisztérium most kiszámíthatóvá tette a piacot, csillapította a bizonytalanságot és ez nagyon jó.

A mostani pályázat révén újabb 15 ezer család telepíthet napelemes rendszert és hozzá tartozó energiatárolót. Mi abban bízunk, hogy piacvezetőként ennek legalább 20 százalékát mi építhetjük majd meg az ügyfeleknek.

Az E.ON nem csak energiahálózatokat üzemeltet, energetikai termékeket és szolgáltatásokat is értékesít. Ennek a szegmensnek a kilátásait hogyan látja?

Az úgynevezett ügyfélmegoldás üzletágunk arra fókuszál, hogy olyan termékeket és szolgáltatásokat nyújtsunk a lakossági és céges ügyfeleinknek, amellyel maguk is fenntarthatóbb üzleti működést vagy életvitelt valósíthatnak meg. Konkrétan: napelemes rendszereket telepítünk, korszerű fűtő-hűtő rendszereket kínálunk ügyfeleinknek, de akár otthoni e-töltőt is kialakítunk az elektromos autók töltésére. Csupa olyan termék, amely hozzájárul az ügyfelek zöldüléséhez.

Ebben a piaci szegmensben hatalmas lehetőség van, tavaly minden korábbinál jobb évet zártunk.

Ahogy már említettem: évtizedes távlatú növekedésben hiszünk a villamosenergia-piacon, és ez nemcsak a hálózatra igaz, hanem az energetikai megoldásokra is.

A nagyobb ipari vállalatoknak – gondoljunk például az autóipari cégekre - határozott klímacéljaik vannak, szándékukban áll, hogy az energiafogyasztásukat minél inkább megújuló energiaforrásokból fedezzék. Ezek megvalósítását is tudjuk segíteni. Az egyik leginkább kifinomult megoldásunk a Green Cloud, amelynek révén magyarországi partnerünk által Magyarországon telepített naperőművekből kínálunk zöld áram vásárlásra lehetőséget fix áron az ügyfeleknek. Az ilyen megoldások egyre fontosabbá válnak a jövőben az ügyfeleknek, ezért is számítunk a piaci szegmens növekedésére.

Az energiaválság akut szakaszában sok vállalat számára okozott nagy dilemmát a fix, illetve a változó áras konstrukciók közüli választás. Azóta sokat estek az árak, ahogy beszéltük is. Most hogyan látja a fix, illetve a változó áras energiabeszerzések kérdését?

Az E.ON energiakereskedőként is jelen van a piacon és valóban, az árak ingadozása nagy kihívást okozott a kereskedők és az ügyfelek számára is. Az ügyfelek egy része ugyan mindig inkább fix áras szerződést kötne, de amikor ilyen mértékben képesek változni az árak, mint amit az elmúlt években láttunk, az sem nekik, sem nekünk nem ideális megoldás. Ezért kínálunk olyan szerződéseket, amelyben az ügyfelek által fizetendő árak követik a világpiaci árak változását, így se az ügyfél, se a szolgáltató nem szorulhat be egy rossz áron kötött, fix áras szerződésbe.

A volatilitást nem tudjuk kihagyni a számításból, így működik a piac.

A naperőművekre visszatérve: óriási bővülést látunk a kisebb háztartási és a nagyobb ipari méretű naperőművek terén is. Ezek létrejöttéhez hálózati követelmények is szükségesek. Itt mik a tapasztalatai?

Ezért mondjuk, hogy a jövő energiahálózatát építjük, mert

ez bár sokszor nem látványos, a villamos hálózat olyan mértékű fejlesztésére van szükség, amit a rendszer kialakítása, azaz évtizedek óta nem láttunk.

Az energiaátmenetben nagy szerepe van a napenergiának, ahhoz viszont, hogy egyre több napelemes rendszert tudjunk hálózatra csatlakoztatni, meg kell erősíteni az infrastruktúrát, hiszen nem erre lett tervezve, hanem arra, hogy nagy erőművekből elvigye az áramot A-ból B-be.

A várható napaelemes kapacitásnövekedés óriási. A villamos hálózat teljes csúcsterhelése – tehát nem csak a napelemes rendszereké – januárban rekordot döntött, 7441 MW volt. Ehhez képest jelenleg azt látjuk, hogy az energiastartégiában 2030-ig 12 000 MW napelemes kapacitás megépítését tervezik az országban. A hálózat jelentős fejlesztése és a rendszer rugalmasságának növelése nélkül nem megy.

A hálózat megerősítéséhez ráadásul nem csak pénzre van szükség, hatalmas mennyiségű munkaerőt igényel a beruházások végrehajtása, így kettős kihívás előtt áll az iparág. Ezért mondom el mindig, hogy ezt a helyzetet csak együtt, az iparági szereplők, a szabályozó hatóság és a minisztérium együttműködésével lehet kezelni. Egyikünknél sincs ott a tökéletes megoldás, csak összefogással lehetünk sikeresek.

A tavaly májusi interjúnk és az őszi Energy Investment Fórumunkon tartott előadásának egyik legfőbb üzenete az volt, hogy készek befektetni 1 milliárd eurót a magyar villamosenergia hálózatba, de kiszámítható keretekre van szükségük, hiszen a csoporton belüli szűk forrásokért intenzív harc folyik. Tartják magukat ehhez az elköteleződésükhöz?

Igen, elkötelezettek vagyunk, hogy a következő években saját forrásból 1 milliárd eurót, azaz csaknem 400 milliárd forintot fordítsunk a villamos hálózat fejlesztésére.

Csak az idén 390 millió eurót tervezünk beruházni. Ebben ugyan uniós támogatások és más források is vannak, de tény, hogy soha ennyi pénzt nem költöttünk még erre egy év alatt.

Említette az EU-forrásokat is, és tavaly januárban indították el a részben uniós helyreállítási programból finanszírozott 74 milliárd forintos hálózatfejlesztési programjukat. Ezzel hogyan állnak most?

A program keretösszegét azóta 115 milliárd forintra emeltük és jól haladunk a felhasználásával, jelenleg nagyjából a felénél tartunk. A fejlesztés elsősorban a Központi- és az Észak-Dunántúli régió hálózatának fejlesztését szolgálja, hogy kezeljük a kihívásokat és még több megújulót tudjunk a hálózatra csatlakoztatni.

A kiszámítható keretek szorgalmazása kapcsán most mi a helyzet?

Tavaly év végén született döntés az idei tarifákról, ezt pozitív, kiszámítható döntésnek tartjuk. Az igazán fontos kérdés most az számunkra, mi történik a 2025-től induló négyéves árszabályozási ciklus során. Nem titok, hogy

egész Európában a magyar szabályozás engedi a legalacsonyabb befektetésarányos megtérülést. Ez a negatív referenciaérték az energetikai szektorban és a szabályozó hatóság által is ismert tény, amit szükséges lenne kezelni.

Mi lehet annak az oka, hogy nálunk a legalacsonyabb a megengedett megtérülés?

Ezt ne tőlem kérdezze.

De hát ez önöknek okoz nehézséget.

Ez igaz, de nem mi határozzuk meg a szabályozási kereteket. Az E.ON csoport Európa-szerte 15 országban van jelen és bár mindenhol más az elszámolási rendszer, a megterülést tekintve Magyarországon a legkedvezőtlenebb a helyzet. Az E.ON csoporton belül egymással is versengünk a fejlesztési forrásokért, így, ha a megtérülés alacsony, akkor nekünk Magyarországon nehezebb dolgunk van pénzt szerezni, ezért szeretnénk, ha ez megváltozna. Az persze nem lenne fair, ha azt mondanám, hogy mindössze egyetlen szám dönt, hanem a szabályozói rendszert egészében kell nézni.

Mire számít a 2025-től induló árszabályozói ciklussal kapcsolatban, a múltbeli tapasztalatokra is támaszkodva?

Nem szeretnék a sajtón keresztül üzenni senkinek, a tárgyalások alatt ismertetjük az álláspontunkat.

Az biztos, hogy mi kiszámítható piaci környezetet és fair tarifát szeretnénk. Fair alatt pedig európai szinten összevethető összeget értek.

A rendszerhasználati díjak fair szintje és a lakossági rezsicsökkentési rendszer nyilván összefügg egymással, hiszen láttuk 2021-ben: ahhoz, hogy a villamos energia fogyasztói ára ne változzon, miközben lehessen emelni a rendszerhasználati díjakat, kicsit csökkenteni kellett magának az energiának a díját az energiaválság mellett is. Így a stabilan tartott rezsiár mögött az egyes díjelemek között nőtt a feszültség. Ön mit gondol, hogyan lehet ezt a növekvő feszültséget kezelni?

Ez politikai kérdés, nem mi döntünk erről.

Az általam említett helyzet milyen hatással jár a vállalati szegmensre?

Nyilván, ha a lakossági szegmensben a szabályozás csak korlátozott rendszerhasználati díjemelést enged, akkor a versenypiaci szegmensnek kell többet fizetnie.

Milyennek látja a januártól bevezetett bruttó elszámolási rendszert?

Üdvözöljük az új rendszert, kedvezőnek tartjuk. Kompromisszumként születetett meg, hiszen megértjük mi is, hogy azon ügyfelek, akik korábban telepítettek napelemes rendszert, még 10 évig a szaldó elszámolási rendszerben maradnak. A változás ugyanakkor fontos, hiszen a szaldó elszámolásban előfordulhat, hogy az ügyfelek végső soron a hálózatot ingyen használják, hiszen a hálózati tarifát nem kell megfizetniük, miközben a hozzájuk érkező és a pluszban megtermelt energiát is szállítani kell.

A bruttó elszámolási rendszer igazságosabb lesz.

Még egy kicsit a múltnál maradva tavaly májusi interjúban azt mondta a Dunaferr-ügyben, hogy addig több, mint tízmillió euró vesztesége keletkezett az E.ON-nak azért, mert lényegében ingyen kellett adnia az áramot a saját hálózatából. Azóta sikerült rendezni az ügyet?

Hosszú tárgyalások után találtunk egy kompromisszumos megoldást, és nagyon hálás vagyok Lantos Csaba energiaügyi miniszternek, aki nagyon konstruktív szerepet játszott ebben.

Továbbra is látunk még bizonytalanságokat, így nekem csak annyi a kérésem minden résztvevő szereplő felé, miután egy nagyon fájdalmas folyamaton vagyunk túl, hogy ne ismételjük meg.

A szabályozó hatóság, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, a közelmúltban bírságot szabott ki az elosztóhálózati üzemeltetőkre, így az E.ON-ra is, több ok miatt. Hogyan kommentálja ezt, és mi volt a háttere a bírságnak?

Minden érintett vállalat ügyfélközpontú szeretne lenni, hiszen a fő célunk az ő kiszolgálásuk. A tavalyi év rendkívüli volt, hiszen a szabályozási környezet változása miatt előfordult olyan helyzet, hogy ügyfélszolgálataink néhány hét alatt mintegy százezer megkeresést kaptak; az egész éves megkeresések száma a tízszerese volt az előző években megszokottnak.

Ilyen helyzetekre nem lehet előre felkészülni, a megoldáshoz válságüzemmódba kellett kapcsolni. Megértem, hogy nem minden ügyfelünk volt elégedett, de a csapatunk jó munkát végzett, egy nagyon nehéz helyzetben minden lehetőt megtettek.

