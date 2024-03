Éppen csak elindult, és már meg is állt a magyar gazdaság - Ma kiderült, miért

Tavaly az utolsó negyedévben stagnált a magyar gazdaság - erősítette meg mai jelentésében a Központi Statisztikai Hivatal az előzetes GDP-adatot. A mai részletes számokból már az is látszik, hogy miért fulladt le a gazdaság.

Az elmúlt öt negyedévből csupán egyben tudott (negyedéves alapon) növekedni a GDP, kettőben stagnált, háromban pedig visszaesett.

Ha figyelembe vesszük, hogy a harmadik negyedéves növekedésben a mezőgazdaság időjárásfüggő terméseredményei játszották a főszerepet, akkor azt mondhatjuk, hogy a mögöttünk álló időszakra a stagnálás a jellemző, és 2023 végén is csak nagyon szerény jelei vannak az élénkülésnek. A negyedik negyedéves stagnálás azért is kellemetlen, mert az infláció és a kamatok csökkenésével, az energiaárak jelentős visszaesésével kalkulálva a szakértők arra számítottak, hogy folytatódik a gazdaság megindult élénkülése. Messzebbről nézve azt mondhatjuk, hogy a gazdaságot érő sokkok (energiaválság, élelmiszerár-robbanás, a választási túlköltekezés böjtje) eddig egy másfél éves parkolópályát hoztak a fejlődési trendben.

De miért?

A mai adatközlés előtt a havi részadatok alapján azt lehetett sejteni, hogy az újabb fékezés a gyenge ipari (export)teljesítmény, illetve a lakossági fogyasztás dinamizálódásának késlekedése okozta. A mai részletes adatokból már mélyebben láthatjuk a növekedés elakadásának okait.

Ha ránézünk az ágazati hőtérképünkre, láthatjuk, hogy az ipar és az építőipar teljesítménye érdemben visszaesett az előző negyedévhez képest, és hasonlóképpen gyengén teljesített a szolgáltató szektorból a kereskedelem, vendéglátás ágazat. Attól, hogy ne legyen újra GDP-visszaesés, a szállítás ágazat jó teljesítménye mentette meg a gazdaságot.

Ha éves alapon vizsgáljuk a GDP-növekedés szerkezetét, akkor láthatjuk, hogy a negyedik negyedévben a gazdaság teljesítménye még mindig 2,5%-kal alulmúlta volna az egy évvel korábbit, ha a mezőgazdaság az aszályos 2022 után nem produkál egy sokkal jobb évet. Ezen a szektoron kívül az ipar, az építőipar és összességében a szolgáltatások is még mindig lefelé húzzák a GDP-t:

További részletek hamarosan.

A sokféle GDP-növekedésről - Így nézzük mi

A KSH többféle GDP-mutatót közöl a jelentésében. Az előző negyedévhez viszonyított, szezonálisan és munkanap-hatással igazított (qoq) GDP-index Európában a legtöbb helyen fő mutatónak számít, és a Portfolio is igyekszik ezt a számot kiemelten kezelni. Ez a mutató rendelkezik a végponti gyengeség nevű kellemetlen tulajdonsággal, vagyis hogy a szezonális igazítás jellegéből fakadóan a számok utólag többször változnak, de rövid bázisú konjunktúra-jelzőszámként így is nagyon hasznos.

Az előző év azonos negyedévéhez viszonyított (yoy) indexből három is létezik: a nyers, a naptári-hatással igazított (wda), illetve a szezonálisan és naptári-hatással egyaránt igazított (swda). Ezek közül a Portfolio 2016-tól következetesen a szezonális és naptár-hatással igazított indexet (swda) tekinti a legfontosabbnak. Ennek oka, hogy a munkanapok száma (különösen ha a tárgy vagy a bázis időszakban szökőnap is van) érdemben befolyásolja a teljesítményt, amivel mindenképpen érdemes korrigálni. Ezen felül a szezonális igazításnak éves mutatóknál akkor van értelme, ha az éven belüli szezonalitás jellege változik. Mivel az Eurostat minden ország esetében az swda számot hivatkozza, ezért a nemzetközi összehasonlítást megkönnyíti, ha mi is ezt tekintjük fő adatnak.

