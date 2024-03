A világ egyik leghalálosabb betegsége szedi áldozatait Magyarországon

Haiman Éva 2024. március 07. 08:05

A krónikus vesebetegség az egyik legdrágább betegségnek számít az egészségügyi rendszerek számára. Bár könnyű kiszűrni, lehet gyógyítani, mégis a legtöbb esetben rejtve marad. Magyarországon 1,5 millióra teszik az érintettek számát, de tízből kilencen nem is sejtik, hogy vesebetegek, és az orvosok sem gondolnak erre, így kezelést sem kapnak. A fő problémát nem önmagában a betegség okozza, hanem az, hogy krónikus formája növelheti a magas vérnyomás, a szívbetegség vagy a stroke és így a halálozás kockázatát. Ez az oka annak, hogy előrejelzések szerint 2040-re az idült vesebetegség lesz az ötödik fő halálozási ok a világban, és hogy hazánkban már most a magas halálozási arány egyik fő okaként tartják számon a szakemberek.