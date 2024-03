Elakadhatott az inflációcsökkenés Magyarországon

Februárban a Portfolio által megkérdezett szakértők előrejelzése szerint 3,9 százalékos lehetett az infláció. Amennyiben a pénteken megjelenő tényadat igazolja az elemzői konszenzust, úgy pontosan egy év után emelkedhet megint az inflációs mutató, igaz, nem sokkal: a januári áremelkedési ütem 3,8% volt.

Az elmúlt hónapok jelentős dezinflációt hoztak Magyarországon: az éves drágulás mértéke folyamatosan csökkent, ráadásul a csökkenés általában még az elemzői várakozásoknál is nagyobb volt. Így került januárban (34 hónap után) a jegybank 2-4 százalékos toleranciasávjába a KSH által közölt fogyasztói árindex.

A 3,8 százalékos januári adatot segítette, hogy az üzemanyagok adóemelésének elszámolása piaci és módszertani okokból februárra csúszik, így még a vártnál is kevesebb év eleji átárazási döntés jelent meg a statisztikában. Ez a tétel most viszont épp felfelé hajtja a februári inflációt, ennek pedig jelentős szerepe lehet abban, hogy az árindex ne csökkenjen tovább.

"Havi szinten viszonylag magas volt szerintünk a drágulás februárban, hozzávetőleg 1%-os. Ez döntően az üzemanyagárak mintegy 8%-os drágulásának volt köszönhető. Ami késik, nem múlik tehát: a januári árcsökkenés a benzin esetében februárban éles emelkedésbe csapott át, nagyban dominálva az inflációs adatot" - mondja Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető elemzője.

Az éves inflációs mutatót tehát februárban valószínűleg lejjebb húzta volna még a bázishatás, vagyis az, hogy a tavalyi év elején intenzívebb átárazások zajlottak a gazdaságban. Ezt semlegesíti az üzemanyagárakban megjelenő adóhatás.

A fő fejtörést nem is ez okozta a szakértőknek az előrejelzés során, hanem a piaci szolgáltatások alakulása. Ezen a területen ugyanis nagyon jellemző a visszafelé történő árazás, vagyis hogy az idei évre a tavalyi magas (17,6%-os) éves átlagos infláció körüli mértékben korrigálják áraikat a cégek. Ráadásul az is bizonytalan, hogy a magasabb számokat tartalmazó számlák mikor esnek be a háztartásokhoz, és így mikor tudja a Központi Statisztikai Hivatal a drágítást figyelembe venni.

Emellett az elemzők az élelmiszerek területén láttak érdemi drágulást februárban, e három terület az, ami havi alapon feljebb tolta az árszintet - mondja Virovácz Péter, az ING Bank közgazdásza.

Az elemzők látványosan két csoportra szakadtak a tekintetben, hogy mikor látjuk az inflációban az idén a mélypontot. A nagy többség úgy gondolja, hogy láttuk januárban, innentől már csak nagyobb inflációs mutatót látunk az év hátralévő részében. Néhányan viszont úgy gondolják, hogy nyár végén, ősz elején lehet még egy lokális mélypont, 3,5 százalék alatti mutatóval.

Ettől függetlenül szakértői inflációs pályák nagy vonalakban hasonlóak: az év folyamán oldalazásra lehet számítani, inkább 4% feletti árindexekkel, aztán az év vége felkanyarodik, ahogy a tavalyi év utolsó hónapjainak kedvező árfolyamatai bekerülnek a bázisba. Így történhet, hogy bár az éves átlagos inflációra adott előrejelzések mediánja 4,4%, addig decemberre már átlagosan 5,3 százalékos drágulást várnak a közgazdászok.

"Az üzemanyagárak tartósan csökkentek az elmúlt év első felében, emellett a háztartási energia inflációja is folyamatosan egyre kisebbé vált. A következő hónapok folyamán ezen tényezők egyre kevésbé fogják támogatni az éves bázisú infláció csökkenését. Jelentős inflációs nyomásra azonban nem kell számítani, a pénzromlási ütem várakozásaink szerint az év folyamán 4 és 5,5 százalék között sávban fog mozogni." - így vázolja a következő hónapok lefutását Koncz Péter, a Századvég Konjunktúrakutató elemzője.

A kilátásokat tekintve az év eleji átárazások mértéke mellett bizonytalanságot jelent a forint árfolyam: ha tartósan gyenge marad (esetleg tovább gyengül) az megjelenik az importált termékek inflációjában viszonylag gyorsan - mondja Trippon Mariann. A CIB Bank vezető közgazdásza emellett a fogyasztás helyreállásának jelentőségét: ez a munkaerőpiac várható újbóli feszesedésével párhuzamosan a szolgáltatások inflációjára nézve jelent felfele mutató kockázatot. Fenntartható módon csak 2025-ben kerülhet a tolerancia sávba az infláció - véli a szakember.

Elemzői felmérés az inflációs* prognózisokról (év/év, %) név intézmény 2024. febr. 2024. dec. 2025. dec. 2024 átlag 2025 átlag Árokszállási Z. - Varga Z. Equilor 4,1 5,7 3,6 4,8 4,2 Balogh-Béki Márta MBH Bank 4,3 4,1 3,1 4,1 3,1 Becsey Zsolt Unicredit Bank 3,8 - - - - Eppich Győző OTP Bank 4,0 4,7 - 4,3 - Jobbágy Sándor Concorde 3,9 - - 5,3 3,8 Kiss Péter Amundi 3,5 4,6 3,2 3,8 3,7 Koncz Péter Századvég K. 4,0 5,0 3,4 4,5 3,7 Nyeste Orsolya Erste Bank 4,0 5,5 3,3 4,7 4,0 Regős Gábor Gránit Alapkezelő 3,9 5,5 4,0 4,4 4,0 Török Zoltán Raiffeisen Bank 4,2 4,6 3,9 4,0 3,9 Trippon Mariann CIB Bank 3,8 5,3 3,4 4,2 3,8 Virovácz Péter ING Bank 3,7 6,0 3,0 4,4 4,3 Vizkelety Péter Fundamenta 3,9 5,5 - - - konszenzus (medián) 3,9 5,3 3,4 4,4 3,9 Forrás: Portfolio * fogyasztóiár-index

Annak ellenére, hogy padlózhatott az infláció, az elemzők egyáltalán nem gondolják, hogy a jegybanknak meg kellene állnia a kamatcsökkentésekkel. "Az inflációs kép rövidtávon kedvező lehet a monetáris politika számára" - mondja Kiss Péter, az Amundi közgazdásza. Becsey Zsolt ennél is tovább megy: az Unicredit szakértője szerint az inflációs adat "megerősítheti a jegybankot abban, hogy továbbra is nagyobb ütemű kamatvágásokban gondolkozhasson, ugyanakkor az elmúlt időszak devizapiaci turbulenciái miatt a 100 bázispontos csökkentés megismétlésére most jelentősen kisebb esély mutatkozik."

Címlapkép forrása: Getty Images