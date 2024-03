Miért ilyen gyenge a forint, és meddig gyengülhet?

Sokakat meglepetésként ér a gyenge hazai fizetőeszköz, különösen annak az időzítése. De mik lehettek most a kiváltó okok és meddig gyengülhet még a forint árfolyama? Az biztos, hogy óriási változás küszöbén áll a magyar fizetőeszköz, ugyanis a legfontosabb támaszt rántják ki alóla: a magas kamatokat.

Akik meglepődnek a gyenge árfolyamon, felsorolják, hogy a 2022-es extrém gyenge árfolyam időszakához képest rendbe jött az infláció és a folyó fizetési mérleg egyenlege, elmúlt az energiaválság így bejavultak a cserearányok, kicsit háttérbe szorultak a geopolitikai feszültségek és legfőképpen közel 13 milliárd euró értékben Európai Uniós forrásokat is feloldottak Magyarország számára. Ami az időzítést illeti, 2022 óta az amerikai dollár is jelentős mértékben gyengült és a kockázatos eszközök is jól teljesítenek, a volatilitás (különösen a devizapiaci) pedig alacsony szinten van, ami mind-mind támogatóan hat a feltörekvő piaci devizák árfolyamára. Ráadásul a jelenlegi magyar (visszatekintő) reálkamat az 5%-ot is meghaladja, és a hazai deviza kamatszintje is még mindig jelentős mértékben magasabb, mint a többi régiós országé.

Akkor mégis miért ennyire gyenge az árfolyam?

Kezdjük a kézzelfogható konkrétumokkal, majd haladjunk a várakozások felé.

Fundamentumok

A fundamentumok kapcsán távolabb kerültünk az egyensúlyi pályától, de legalábbis figyelmeztető jelek érkeztek.

A folyó fizetési mérlegünk a 2022-es 8%-ot meghaladó hiányról nagyjából egyensúlyba került 2023-ban, ami óriási változás a devizaárfolyam szempontjából, de a piacot elsősorban a várakozások és a jövő érdekli. Ennek kapcsán a decemberi külkereskedelmi mérleg statisztika borús képet tár elénk, bár egy adatból nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, de az export importnál sokkal erőteljesebb esése, és a felvevőpiacaink (például Németország) gyengesége felveti annak az eshetőségét, hogy újra romlani kezd a külső egyensúlyi pozíciónk, eddig tartott a javulás. Az éppen megjelent januári adat némi megnyugvást hozott: a decemberi statisztikában volt egy jelentős egyedi megugrás import oldalon, melynek korrekciója januárban újra többletbe tolta a külkereskedelmi mérleget, viszont az igencsak gyenge exportteljesítmény folytatódott, így a szufficit mértéke is jelentősen elmarad a 2023-ban tapasztalt értékektől, tehát maradtak kérdőjelek bőven.

Az államháztartási hiány kapcsán sokkal aggasztóbb számok láttak napvilágot: 2023-ban bár 3,9%-ról indult a hivatalos hiánycél, végül valahol 6,5-6,8% környékén zárhatott a büdzsé, vagyis negyedik éve futunk 6-8% körüli hiányt. Mi több, a gazdaságpolitikai döntéshozóktól azt is megtudhattuk, hogy 2024-ben 4,5%-os, 2025-ben 3,7%-os hiánytervvel számolnak, aminek a tarthatóságát szintén kétkedéssel fogadja a piac, de még ha így is lesz, akkor is legalább 6 éven keresztül fut az ország jelentős hiányt.

Újra felrémlik az ikerdeficit rémképe, ami az álmos könyvek szerint nem jó jel az árfolyamra.

Mindezt egy gyenge növekedési kép mellett (ami szintén nem pozitív az árfolyamra nézve), ami felveti a kérdést, hogy mekkora a fiskális multiplikátor (a magas hiány mennyire emelte a potenciális növekedést, vagy mennyire előrehozott fogyasztás).

Mindeközben a külső gazdasági környezet is tartogatott kihívásokat: 2024-ben eddig nagyrészt az erős amerikai adatok hatására jelentős mértékben csökkentek a kamatvágási várakozások mind a Fed, mind az EKB irányába, és a dollár is erősödni tudott ennek köszönhetően. Az MNB pedig ebben a környezetben döntött a kamatvágási ciklus gyorsítása mellett: míg a fejlett piacokon kevesebbet vár a piac, addig idehaza már 1%-kal csökken havonta az alapkamat. Természetesen ennek nem örült az árfolyam, de elsősorban nem is a jelennel, hanem a közeljövővel van igazán gond.

Még tegyünk egy kört az infláció kapcsán, mielőtt a végső, és legfontosabb gondolathoz érnénk. Az MNB korábban azt kommunikálta, hogy a devizaárfolyam begyűrűző hatása (FX passthrough) akár 0,4-re is nőhetett, vagyis nagyon leegyszerűsítve a 2024-ben eddig tapasztalt csaknem 5%-os gyengülés az euró/forint árfolyamban akár 2%-kal is megemelheti középtávon az inflációs pályát, ami szintén nem annyira kedvező tekintettel arra, hogy a bérnövekedés továbbra is magas, a szolgáltatások inflációja pedig ragadós idehaza.

A fenti változások sem kedvezőek, de a döntő faktor igazából a kamatszint és kamatkülönbözet alakulása.

Sok minden javult 2023-ban 2022-höz képest, de ha egyetlen tényezőt kell kiemelnünk a forint 2023-as szárnyalása mellett, az egyértelműen a kiemelkedő kamatszint. A magyar 18%-os kamatszint nem a régiós országokra volt mérve, hanem a brazil, mexikói, latin amerikai igen kockázatos országok, illetve némely afrikai ország kamatszintje fölé lőtt vészforgatókönyv volt, ami megtámasztotta az árfolyamot és megakadályozta, hogy a lakosság folyamatosan, nagy mértékben külföldi devizákba mentse a megtakarításait, mélyebb és mélyebb gödörbe sodorva a hazai fizetőeszközt. Emlékeztetőül, 2023 közepén, amikor 370 környékén szédelgett az EUR/HUF, akkor a forint euróval szembeni kamattartalma (1-6 hónapos távon évesítve) 10-12%! körül alakult. Ez azt jelenti, hogy ha valaki euróban fekteti be a pénzét (mondjuk eurózónás rövid állampapírba), akkor a forintnak legalább 10-12%-ot kellett egy év alatt gyengülnie ahhoz, hogy az eurós befektetés ugyanannyit hozzon forintban, mint a forintban történő befektetés. Óriási érv a forint mellett, ugye?

Mi a helyzet most?

Az MNB szerint teljesen reális az a piaci várakozás, hogy az év közepére 6-7% környékére csökken a magyar alapkamat. A jelenlegi piaci várakozások szerint az amerikai irányadó kamat ekkor még 5% felett lesz.

Csak összehasonlításként: 2024 nyarán 6-7% magyar alapkamat, 5% feletti amerikai kamatszint; 2023 nyarán 18%-os magyar 5%-os amerikaival szemben. Kell további okokat keresni?

Amennyiben visszatérünk az eurós példához, jelenleg 1 éves időtávon most már csak kb. 2,6%-os kamatelőnye van a forintnak - a devizapiaci árazások alapján - az euróval szemben, vagyis ha veszünk rövid eurós állampapírt, akkor már csak 2,6%-ot kell gyengülnie a forintnak innen ahhoz, hogy legalább ugyanolyan forintban számolt hozamunk legyen, mintha magyar állampapírt vennénk.

Tud a forint ennél többet gyengülni 1 éves időtávon?

Elérkeztünk a konklúzióhoz. Nemrég még közel 20%-os forintban számolt hozammal vehettünk inflációkövető magyar állampapírt, ami óriási támaszt adott a hazai fizetőeszköznek lakossági oldalról, a külföldiek pedig sokáig élvezhették a 18%-os kamatszintet, szintén erősítve ezzel a forintot. Ennek az időszaknak viszont hamarosan vége:

lassan minden magyar hozam lecsökken 6-7-8% környékére, ezzel kirántva a legfontosabb támaszt a forint árfolyama mögül. Óriási változás.

A strukturális problémáink viszont megmaradtak (versenyképesség, termelékenység, energiaintenzív vállalatok, munkaerőhiány), a növekedés gyenge, az EU kapcsolatok további érdemi javulása egyelőre nem várható, ikerdeficit veszélye (sérülékenység), unorthodox intézkedések eshetősége (árstopok, kamatstopok, BUBOR DKJ-hozamra cserélése, különadók stb.) mind velünk maradt. Az árfolyam tökéletesen betölti a kiengedő szelep szerepkörét:

a fenti gazdaságpolitikai mixből nem nagyon van más kiút, mint a gyengébb árfolyam. Ráadásul – még ha kimondatlanul is – a gazdaságpolitika „megoldási terve” is a gyengébb árfolyam.

Ahogy az elmúlt évtizedben berögzült terv volt, hogy a versenyképességet a forint fokozatos leértékelése alapján kívánjuk javítani (az MNB több tanulmányt megjelentetett ennek várható sikerességét illetően), és ennek megfelelően szépen értékelődött is le a forint reáleffektív árfolyama, az évtizedes „munkát” viszont gyakorlatilag egy év leforgása alatt eltörölte a forint erősödése 430-ról 370-re, valamint a hazai inflációs többlet. Azt hiszem ennek a „korrekciója” előtt állunk.

Eljutva a spekulációig, véleményem szerint

nem az a kérdés, hogy gyengülni fog-e az árfolyam (szerintem az irány adott), hanem az, hogy mennyit és milyen gyorsan.

Lefelé korlátosak a lehetőségek: EUR/HUF kapcsán a 380-as, de inkább már a 385-ös szint nagyon erős támasszá vált, felfelé viszont nyitott a tér, eléggé aszimmetrikusak a kockázatok. Egy ideig még – várhatóan - nem lesz annyira egyszerű a forint gyengülésére fogadni (elsősorban a kamatszint miatt, másodsorban a már sok beárazott rossz hír és gyors gyengülés után, és a nemzetközi környezet is egyelőre támogató, bár ez ugye gyorsan változhat) ugyanakkor a kamatvágások előrehaladtával egyre inkább nő az erőteljesebb forintgyengülés esélye. Egy globális kockázatkerülési periódus, geopolitikai feszültségek, nyersanyagár-sokk, nagyobb részvénypiaci esés, vagy recesszió gyors és érdemi forint gyengülést tud kiváltani, de ennek hiányban is felfelé mutatnak a kockázatok, érdemes devizában is diverzifikálni. A mértékeket illetően kevés a kapaszkodónk, de ha a reáleffektív árfolyamból, vagy az euróban számolt fajlagos munkaerőköltség például Bulgáriához való összehasonlításából indulunk ki, akkor 10-30%-os számok kerülnek elénk.

