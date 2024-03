Nincs gazdasági modellváltás, csak finomhangolás - Suppan Gergely írása

Az utóbbi hetekben számos aggodalom látott napvilágot azzal kapcsolatban, hogy a kormány törekvése a fogyasztás helyreállítására rontaná a külső egyensúlyt, az infláció ismételt gyorsulásához vezetne, amihez a korábbi tervekhez képest magasabb költségvetési hiánypálya is hozzájárulhat. A vita során (a kormányzati szándékokat teljes mértékben félreértelmező módon) az is elhangzott, hogy nem lenne helyes a kormányzati gazdaságpolitikának letérnie a beruházás és exportvezérelt növekedési pályáról, ami a 2010-es években látott sikeres felzárkózás hátterét adta, miközben az egyensúlyi mutatók alapvetően rendben voltak. Noha a fogyasztás bővülése elkerülhetetlenül növeli az importot, megkíséreljük árnyalni az egyensúly felborulásával kapcsolatos aggodalmakat, miközben ismét hangsúlyozzuk elköteleződésünket a beruházás- és exportvezérelt növekedés mellett - és ezzel végeredményben azt is bemutatjuk, miért nincs modellváltás, hanem egyszerűen csak egy finomhangolás történik. A fogyasztás visszaesése számos negatív folyamatot okozott, ezért a fogyasztás növekedési fordulata kulcsfontosságú a belföldre termelő cégek termelési és beruházási aktivitásának élénkítéséhez, ami egy rövidtávú ciklikus folyamat, és megteremti az alapjait, hogy visszatérjünk a hosszútávon fenntartható, kiegyensúlyozott, beruházás és export által húzott gazdasági növekedéshez. A megjelent bírálatok ez utóbbit nem veszik figyelembe, összekeverve a kifejezetten rövidtávú, ciklikus elemeket a közép- és hosszútávon továbbra is kívánatos és elérendő fundamentumokkal, ami egyúttal elvezethet az egyensúlyi mutatók javulásához is. A folyamatok megértéséhez röviden vissza kell tekintenünk a 2010-es évek közepéig, és több szempontból is meg kell vizsgálnunk a jelenlegi helyzetet.

Boldog békeidők

A háztartások fogyasztási kiadásai, valamint a kiskereskedelmi forgalom területén több évnyi csökkenés után 2014-ben kezdődött a helyreállás, majd 2015-től kezdve stabil növekedési pályára állt. A fogyasztás meginduló növekedése mellett még javult is a külső egyensúly, akár az áruforgalmi egyenleget, akár a folyó fizetési mérleg egyenlegét nézzük. A külkereskedelem és a folyó fizetési mérleg többlete 2016-ban érte el a csúcsot, azonban ezt leginkább a beruházások 2016. évi visszaesése okozta. 2016-2018 között a háztartások fogyasztási kiadásai stabilan 4,7-4,8 százalék közötti mértékben növekedtek, és csak 2019-ben gyorsult minimálisan a növekedés 5,1 százalékra. Az áruforgalmat leképző kiskereskedelmi forgalom növekedése látványosabb volt, ami a magasabb importtartalom miatt valóban hozzájárulhatott a külső egyensúly fokozatos romlásához, azonban lényegesen nagyobb hatása lehetett a beruházások impozáns növekedésének, amelyek hatására a belföldi felhasználás növekedése 2018-2019-re kissé meghaladta a 7 százalékot. A külkereskedelmi egyenleg a 2016. évi csúcshoz képest kevesebb, mint felére olvadt, de a 4,3 milliárd eurót meghaladó szufficit továbbra is a kényelmes tartományban volt. A folyó fizetési mérleg 2016-os 5,2 milliárd eurónyi többlete azonban 1,2 milliárd euró hiányba fordult 2019-re, de a tőkemérleggel együtt számolt pozitív külső finanszírozási képesség továbbra is fennmaradt, aminek köszönhetően folytatódott a bruttó és nettó külső adósság nominális csökkenése.

Az infláció az érintett időszak végére ugyan elkezdett emelkedni, azonban végig a jegybanki toleranciasávon belül maradt, éves átlagban meg sem közelítette a sáv tetejét. Összességében nem kellett számolni jelentősebb inflációs nyomással. A növekedésnek köszönhetően pedig az államháztartás hiánya is 2 százalék körül stabilizálódott a munkát terhelő adók csökkentése mellett. A fogyasztás stabil növekedésének hátterében a hatéves bérmegállapodást lehetővé tevő fokozatos szochó-csökkentés állt, amely így a bérnövekedés ütemétől elmaradó bérköltség-növekedést eredményezett.

Válságok kora

Ebbe, az akár idillinek is nevezhető környezetbe érkezett először a Covid-válság, amely letérítette a gazdaságot az előző évek alatt kialakult pályáról. A Covid előtti szintet a hazai gazdaság 2021 második negyedévében érte el (megjegyezzük: Európában rekordgyorsan), majd 2022 második negyedévére a korábbi trendet is megközelítette. A háztartások fogyasztási kiadásai is hasonló mintát követtek. A kiskereskedelmi forgalom 2021 őszére érte el a Covid előtti volument, 2022 tavaszára viszont már lényegesen meghaladta a korábbi trendet is, amelynek hátterében egyszeri tényezők álltak. A forgalmat érdemben gyorsította az szja visszatérítés, a fegyverpénz kifizetése, azonban olyan anomáliák is, mint a külföldiek kedvezményes hazai üzemanyagárak melletti vásárlásai. A külföldiek, majd a fuvarozók számára megszűnő kedvezményes üzemanyagárak hatására a forgalom gyorsan visszaesett a korábbi trend irányába.

2022 közepére azonban nyilvánvalóvá vált, hogy az ukrán háború miatt kirobbanó energia-, és élelmiszerválság valamint árrobbanás meredek inflációhoz vezet. Az átlagfogyasztás feletti lakossági piaci gáz-, és áramárak bevezetése – noha a lakosság először a szeptemberi számlákban érezte ezek hatását – máris a költekezések visszafogásához vezettek, a lakosság óvatossági motívuma érdemben erősödött, a fogyasztói bizalom tízéves mélypontra zuhant. A reálbérek 2022 szeptemberétől 2023 augusztusáig csökkentek – és ezzel a legtöbb európai országhoz képest még kedvezőbb helyzetben is volt a hazai lakosság, mivel más országokban, például Csehországban, Németországban, Olaszországban legalább kilenc negyedéven keresztül csökkentek a reálbérek.

A háztartások fogyasztási kiadásai a 2022. évi csúcshoz képest csupán kismértékben, 3,3 százalékkal csökkentek a nemzeti számlák alapján, a Covid előtti trendtől ugyanakkor már érdemben eltérve. A kiskereskedelmi forgalom csúcshoz mért csökkenése azonban megközelítette a 14 százalékot, amiben a fent említett torzító tényezők is szerepet játszottak, de az is, hogy a lakosság kereslete az árucikkek felől a szolgáltatások irányába fordult, amiről az utóbbi időkben a belföldi vendégéjszakák dinamikus növekedése is tanúskodik. Mindazonáltal elmondható, hogy a fogyasztás bőven a korábbi trendje alatt tartózkodik, ez különösen látványos a kiskereskedelmi forgalom esetén, ahol a trend fölötti erőteljes növekedés nem feltétlen kívánatos, azonban bőven van tér a korábbi trendet megközelítő növekedés visszaállítására.

Az energiaválság a külső egyensúlyt is felborította. Az energiaegyenlegünk már 2021 tavaszán elkezdett romlani, majd a háború kitörésével ez a negatív folyamat exponenciálisan gyorsult. 2021-ben a külkereskedelmi mérleg 4 milliárd eurós romlásából 3,6 milliárdot az energiaegyenleg okozott, míg 2022-ben 10,8 milliárdból közel 10 milliárdot. Azaz a háztartások fogyasztási kiadásainak növekedése önmagában csak mérsékelten ronthatta a külső egyensúlyt. A folyó fizetési mérleg ezalatt a két év alatt kisebb mértékben romlott, mivel az áruegyenleg markáns romlását a szolgáltatás egyenleg Covid utáni helyreállása részben ellensúlyozta.

Az elmúlt évek külső sokkhatásai drámai mértékben érintették az inflációt és az államháztartási folyamatokat. Nem kisebbítve a hazai tényezők szerepét az inflációban, azt döntő mértékben az élelmiszer, és energiaválság okozta, amihez sok egyéb külső hatás is társult. Mivel ezek lecsengtek, számos nyersanyag, alaptermény, valamint az energiahordozók árai visszakorrigáltak a 2021-es szintekre, ami a termelői árindexekben meredek deflációt okozott. Az infláció csökkenéséhez a kormányzati intézkedések is érdemben járultak hozzá, gondoljunk csak a kötelező akciózásra, valamint az árfigyelő rendszerre és az ezáltal felerősített versenyre, amit a visszaeső fogyasztás amúgy is indokolt.

A költségvetés egyensúlyát már a Covid elleni gazdasági és egészségügyi védekezés, valamint a ciklikusan visszaeső gazdaság is kikezdte, ugyanakkor ezek általános globális jelenségnek számítottak. 2022-2023-ra minden joggal fel lehetett tételezni, hogy a költségvetés helyreállhat, azonban a háború negatív sokkhatásai ezt nem tették lehetővé. A tavalyi költségvetést számos más kisebb tétel mellett három, jól körülhatárolható, 1000 milliárd feletti hatással járó folyamat, intézkedés térítette el a tervektől, amelyek mindegyike a külső sokkhatásokhoz köthető. Az energiaárak elszállása miatt a háztartások védelme érdekében fel kellett állítani a Rezsivédelmi Alapot, a túlnyomóan külső sokkok miatt elszálló infláció és felboruló folyó fizetési mérleg meredek kamatemelkedést okozott, ami 1000 milliárd forint feletti mértékben növelte a kamatkiadásokat, a visszaeső fogyasztás következtében pedig 1000 milliárd forint feletti mértékben maradt el az áfabevétel a tervezettől. Tehát a tavalyi, és részben a tavalyelőtti költségvetés sem az osztogatás, az élénkítő programok miatt tért le a pályájáról, sőt, a kormányzat takarékossági intézkedésekre kényszerült, azonban csillapította a visszaesés mértékét, mivel rezsitámogatások hiányában, vagy megszorító intézkedésekkel jóval nagyobb lett volna a gazdasági visszaesés.

A fogyasztás és/vagy egyensúly?

Az utóbbi időkben számos bírálat éri a fogyasztás ösztönzését kitűző kormányzati szándékokat. A tavalyi év során megtapasztalhattuk, hogy a fogyasztás visszaesése – részben a költségvetési bevételek túlnyomóan fogyasztási adókra épülő szerkezete miatt is – milyen mértékben rontja az egyensúlyt, ezzel szemben a Covid előtti években a fogyasztás stabil növekedése az államháztartásnak is stabil alapokat adott.

A beruházások visszaesését is részben a belföldre termelő és szolgáltató cégek beruházásainak leállása okozta. Mivel kereslet hiányában a vállalkozások elhalasztják beruházásaikat, számos ágazat jóval a kapacitásai alatt termel, így a beruházások élénküléséhez szükséges a kereslet élénkítése is. A kormány továbbra is elkötelezett a beruházásvezérelt növekedés mellett, ehhez több hitelezéshelyettesítő- és támogató programot is bevezetett az alacsonyabb kamatszint kialakítása érdekében, azonban felismerte, hogy kereslet nélkül az alacsonyabb kamatok sem adnak elég ösztönzést a fejlesztésekhez.

Amennyiben a Covid előtti időszakot vizsgáljuk, a fogyasztás trendbe simuló stabil növekedése nem okozott inflációs feszültségeket. Noha az átlagos inflációnk meghaladta az uniós átlagot – ahogy a jegybanki inflációs cél is magasabb a felzárkózó gazdaságok esetében, mint a fejlett piacokon -, belesimult a régiós átlagba. Jelenleg a belföldre termelő és szolgáltató vállalatok a kapacitások alulhasználtságával küzdenek, ezért rövid-, sőt középtávon sem szükségszerű, hogy a fogyasztás élénkülése inflációs nyomást okozzon, legalábbis, amíg e cégek el nem érik kapacitáskorlátaikat. Ezt követően pedig a termelékenység és a hatékonyság növelésével kezelhető a hosszabb távú infláció problémája.

A legnagyobb fejtörést a külső egyensúly okozhatja, különösen legfontosabb exportpiacaink gyengélkedéseinek közepette. A fogyasztás élénkülése nyilvánvalóan növeli az importot is, tehát ezt ellensúlyozni kell az export növekedésével. Ugyanakkor a kormányzat továbbra is elkötelezett az exportvezérelt gazdasági növekedés mellett. Ezt segítik a működőtőke beruházásokból létrejövő új exportkapacitások, amelyekben egyre hangsúlyosabb szerep jut a járműgyártás mellett az akkumulátorgyártásnak is. Ez utóbbinak a kiviteli értéke már elérte a 10 milliárd eurót, a következő években pedig többszörösére bővülhet a jövő szempontjából amúgy is megkerülhetetlen technológiát biztosító ágazat. De nem csak a külföldi tőke beruházásaira kívánunk alapozni, a hazai cégeket is egyre jobban alkalmassá kell tenni az aktív kivitelre, vagy első körös beszállítóvá válásra, amihez a nemzeti bajnokok számát szükséges látványosan növelni. Ezt a célt szolgálja a hamarosan meghirdetésre kerülő versenyképességi stratégia, valamint a kitörési szempontból kulcsfontosságú iparágak kijelölése. Mindezek azonban csak közép-hosszabb távon növelhetik az exportot, rövidtávon a kifejezetten gyenge külső kereslettel kell szembesülnünk. A kivitel csökkenését azonban az importtartalom csökkenése részben ellensúlyozza. Összességében tehát a változó külső kereslet mellett exportpiaci részesedésünket továbbra is növelni kívánjuk.

A fogyasztásban és a kiskereskedelmi forgalomban a korábbi trend elérése irreális, és egyensúlyi szempontból nem is lenne kívánatos. A cél csupán a Covid előtti időszak növekedéséhez való visszatérés, ami nem okozna jelentősebb romlást a külső egyensúlyban, viszont javíthatja a belföldre termelő vállalkozások kilátásait. Ehhez támogatást adhat a reálbérek várható növekedése, de a lakosság óvatossági motívumának oldására is szükség van. Ezt tükrözi a hazai lakosság magas megtakarítási rátája is. A háztartások egy része várhatóan törekedhet arra, hogy a pénzügyi vagyon reálveszteségét pótolja, de a pénzügyi eszközök idei hozamai, különösen a lakossági állampapírok jelentős kamatai feltehetően bőven kárpótolhatják az elszenvedett reálveszteséget.

A fogyasztás fenntartható mértékű növekedése indokolt lenne abból a szempontból is, hogy a hazai háztartások egy főre eső fogyasztása évek óta az uniós tagállamok rangsorának végén helyezkedik el, ami mind a relatív fejlettségünktől, mind termelékenységünktől messze elmarad. Ennek számos strukturális és ciklikus oka van, amire egy, a közelmúltban az MNB által megjelent elemzés is felhívta a figyelmet. Ebből azonban nem lehet tévesen arra következtetni, hogy a hazai háztartások a „legszegényebbek”, mivel a hazai háztartások pénzügyi vagyona messze meghaladja több olyan országét, ahol magasabb az egy főre jutó fogyasztás, így láthatóan kifejezetten takarékos, „északi” nemzetté kezdünk válni. A magyar kormány folyamatosan hangoztatott meggyőződése és célja is az, hogy a gazdasági felzárkózás szerves része a háztartások fogyasztásának felzárkózása az uniós átlaghoz. Az említett tanulmány ráadásul a belső kereslet fenntartható növekedésének alapjait is felvázolja, amelyekkel teljes mértékben egyetértünk. A strukturális tényezők javítása hozhatja el a fogyasztás fenntartható növekedését, de rövidtávon szükség van a ciklikus folyamatok helyreállítására, ami a jelenlegi (egyik) célkitűzésünk.

