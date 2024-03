Örül a jegybank a mai inflációs adatnak

Meglepetésre februárban is kitartott az inflációcsökkenés Magyarországon, a ma megjelent adatról a Magyar Nemzeti Bank is közzétette szokásos gyorsértékelését, amiben - nem meglepő módon - úgy látja, hogy kedvezően alakulnak az árfolyamatok.

A januári 3,8 százalékos inflációról februárra a várt kis emelkedés helyett további csökkenés következett be, 3,7% lett az egy évre visszatekintő drágulás. Az előrejelzések konszenzusától (3,9%) nem nagy az eltérés, mégis erős a pszichológiai hatás, hiszen a szakértők a dezinfláció tartós elakadását várták, ehhez képest jött a KSH csökkenést jelző adata. A szakértők az adatot természetesen kedvezőnek látják, de nem változott az a véleményük, hogy a dezinfláció hamarosan leáll.

A jegybanki értékelés kiemeli, hogy az infláció és a maginfláció is alacsonyabban alakult februárban a decemberi Inflációs jelentés előrejelzésének középértékénél. Az eltérést az infláció esetén elsősorban az élelmiszerek, míg a maginfláció esetén a feldolgozott élelmiszerek vártnál kedvezőbb áralakulása magyarázta.

A jegybank alternatív (tartósabb folyamatokat megragadni hivatott) inflációs mutatói a fő indexhez hasonlóan szintén csökkentek. A ritkán változó árú termékek inflációja 0,9 százalékponttal, a feldolgozott élelmiszerek nélkül számított maginfláció éves áremelkedése pedig 1,0 százalékponttal csökkent az előző hónaphoz képest.

Az év eleji átárazások intenzitása összességében visszafogottnak mondható, ahogy az alábbi ábrán látható, széles termékkörben alatta marad nem csak az elmúlt években tapasztalt mértéknek, hanem még a megelőző évekre jellemzőnek is.

Azt ugyanakkor a jegybank is megállapítja (ahogyan mi is jeleztük reggeli cikkünkben), hogy a piaci szolgáltatások területén továbbra is jellemző az erős átárazás. Bár a megelőző két évnél kisebb, de a hosszabb távon historikusan nézve még mindig magas ezen a területen az áremelkedés.

Kisebb figyelmeztető jel az infláció ragadóssága tekintetében, hogy a kiskereskedelmi értékesítési árakra és a szolgáltatások áraira vonatkozó várakozások emelkednek.

Címlapkép forrása: Shutterstock