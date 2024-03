Aranyláz helyett lítiumláz - Mely országok osztják a lapokat?

A zöld energiaátállásban több tucatnyi olyan nyersanyagra, mint például lítiumra van szükség, amelynek bányászatát manapság néhány nagy szereplő uralja a világon. A bányászat mellett ezeknek a nyersanyagoknak a feldolgozása is födrajzilag erősen koncentrált. Ebben a cikkben azt mutatjuk be, hogy a világ mely országai töltenek be domináns szerepet a kritikus nyersanyagok, kritikus fémek és ritkaföldfémek bányászata és feldolgozása terén, és ez milyen hatással van az ellátási láncokra.

175 évvel ezelőtt James Polk amerikai elnök az Unió helyzetéről szóló kongresszusi beszédében jelentette be, hogy Kaliforniában kitört az aranyláz. Ma pedig az mondhatjuk, hogy Kaliforniában kitört a lítiumláz. Friss kutatási eredmények szerint ugyanis Kaliforniában a Salton-tó (Salton Sea) térségében nagy valószínűséggel 18 millió tonna lítium-karbonát érhető el nagy földalatti medencékben, ami nagyjából 375 millió elektromos jármű akkumulátorának gyártásához elegendő (összehasonlításképpen az USA-ban regisztrált gépjárművek száma 290 millió volt 2022-ben). Ugyan csak évek múlva kezdődhet meg a kitermelés, de ezzel a hatalmas lelőhellyel az Egyesült Államok teljesen önállóvá válhat a lítiumellátásban.

A Salton-tavi sós üledékes lelőhelyen kívül nemrégiben az amerikai geológusok arról számoltak be, hogy a Nevada és Oregon állam határán található McDermitt vulkáni kaldera üledékei akár 120 millió tonna lítiumot rejthetnek magukban. Ez az ellátásbiztonság szempontjából olyan óriási készlet, amely hosszú évtizedekre kiszolgálhatja az USA elektromos autóiparát.

Még több ilyen felfedezésre lenne szükség, mert ezen a területen szinte teljesen lemaradt a fejlett világ, ideértve a leggazdagabb országokat is. Óriási intenzitással keresik a lítiumlelőhelyeket, amelyeket esetleg még megkaparinthatnak. Erről is szól az amerikai Henry Sanderson 2022 őszén megjelent Volt Rush: The Winners and Losers in the Race to Go Green című remekbe szabott könyve.

A világ lítiumkészletei keletkezési típusok szerint (Forrás: Science Advances)

Kritikus nyersanyagok

A zöld energiaátállásban nemcsak a lítium, hanem több tucatnyi olyan nyersanyagra van szükség, amelynek bányászatát manapság néhány nagy szereplő uralja a világon. Ezek az anyagok az ún. kritikus nyersanyagok, kritikus fémek és ritkaföldfémek.

A kritikus nyersanyagok, olyan nyersanyagok:

amelyeknek nincs elérhető helyettesítője a jelenlegi technológiákban,

importjuktól függ a legtöbb fogyasztó ország,

kínálatukat egy vagy néhány szereplő uralja,

a gazdaságban stratégiai fontosságúak, és

az ellátásuk megszakadása óriási kockázatot jelentene.

Manapság ilyen kritikus nyersanyag például az alumínium (bauxit), a gallium, a germánium, a hélium, a foszfát és a grafit, és sok más mellett ilyenek a ritkaföldfémek is.

A ritkaföldfémek a Földön szinte mindenhol, de meglehetősen kis mennyiségben előforduló ásványokban található fémek. Csak a Föld néhány helyén lelhetők fel sűrűbben, azaz ritkán találhatók meg koncentrált és gazdaságosan kitermelhető ritkaföldfém-ásvány formájában. E 17 fémet a mindenki által használt termékek – mint például az okostelefonok, számítógépek, de a zöldenergia-átállást jelentő szélturbinák, napelemek, elektromos autók – előállításához is felhasználják.

A modern fotovoltaikus rendszerek előállítása a ritkaföldfémekre támaszkodik, és a teljes ún. zöldenergia-ipar további fejlesztései során már most sem lehet megkerülni ezeket a nyersanyagokat. A ritkaföldfémeket az Európai Bizottság által összeállított kritikus anyagok listája is tartalmazza.

A ritkaföldfémek kitermelése az 1960-as évektől vált fontossá. Egészen a 1980-as évek közepéig az Egyesült Államok uralta a piacot. 1985-ben Kína megjelenése a piacon nagy változást okozott, mivel a kínaiak több mint 50%-ban az úgynevezett nehéz ritkaföldfémeket bányászták, amelyek iránt egyre nőtt, és a mai napig növekszik a kereslet.

Egyes geológiai felmérések szerint a világ ritkaföldfém-tartalékainak 37-48%-a található Kínában (ez gyakorlatilag egyetlen hatalmas lelőhelyet takar a mongol határ közelében), de jelentős kitermelhető készletek vannak Dél-Afrikában, Indiában, Kaliforniában, Ausztráliában, Grönlandon és Brazíliában is.

A 2000-es évek elejére az USA lelőhelyei szinte teljesen beszűkültek, aminek nemcsak geológiai okai voltak, hanem az egyre szigorodó környezetvédelmi szabályok is hatottak. Így volt ez más fejlett országokban is. A zöldenergia-átmenethez szükséges anyagok előállításának rendkívüli környezetszennyező kockázatai már a bányászatnál kezdődnek.

Ugyanakkor Kínában és általában a fejlődő országokban sokkal lazábbak voltak a környezetvédelmi előírások, és a helyreállítás költségeivel sem számoltak a kitermelés során, ezért sokkal olcsóbban tudták kibányászni az egész világ számára szükséges mennyiséget. Az USA Földtani Szolgálata (USGS) és az Európai Bizottság elkészítette a ritkafém-kitermelési övezetek globális térképét. Eszerint a Dél-Afrikai Köztársaság a platina és a ródium, Oroszország a palládium, az USA a berillium, Brazília a nióbium, Törökország a borátok, Ruanda a tantál, a Kongói Demokratikus Köztársaság pedig a kobalt legjelentősebb termelője.

A fémek többsége mégis kínai tulajdonú bányákból származik.

Ez a helyzet az antimon, a germánium, az indium, a gallium, a bizmut, a volfrám, és a már az előbb említett ritkaföldfémek esetében is.

A mai modern lítiumion-akkumulátorokban természetesen nemcsak lítiumra van szükség, hanem az előbb említett kritikus nyersanyagok többségére, ahogy ez az alábbi ábrán látható.

A lítiumion-akkumulátorokban felhasznált anyagok és azok funkciója (Forrás: Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja - JRC)

A Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökség (IRENA) felmérése szerint nincs hiány a zöld energiaátmenethez szükséges ásványi anyagok készleteiben, de a nyersanyag-kitermelési és -finomítási képességek rendkívül korlátozottak, és emiatt rövid- és középtávon piaci szűkületek várhatók. Ugyanakkor az is látszik, hogy a tiszta energiaátmenethez szükséges ásványi anyagok termelése megnőtt, és a gazdaságosan hasznosítható forrásokból kinyert készletek növekedtek.

Földrajzi koncentráció

Az is tény, de egyben kockázatot jelentő helyzet, hogy az energiaátmenethez szükséges kritikus anyagok bányászata és feldolgozása földrajzilag koncentrált, abban csak néhány ország játszik meghatározó szerepet.

A kritikus anyagok bányászatában domináns pozíciókat foglal el Ausztrália (lítium), Chile (réz és lítium), Kína (grafit, ritkaföldfémek), a Kongói Demokratikus Köztársaság (kobalt), Indonézia (nikkel) és Dél-Afrika (platina, irídium). Ez a koncentráció még inkább kifejezetté válik a feldolgozási szakaszban, jelenleg Kína adja a természetes grafit és a diszprózium (ez egy ritkaföldfém) 100%-os finomított készletét, a kobalt 70%-át, valamint a lítium és a mangán majdnem 60%-át.

Az Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) elemzése szerint a három évvel ezelőtti helyzethez képest a három legnagyobb gyártó részesedése 2022-ben vagy változatlan maradt, vagy tovább nőtt, különösen a nikkel és a kobalt esetében. A projektportfóliók elemzése némileg jobb képet mutat a bányászatot tekintve, de ugyanez nem mondható el a finomítási műveletekről, ahol a jelenlegi földrajzi koncentráció még nagyobb.

A tervezett projektek többségét a már piaci előnyökkel rendelkező régiókban fejlesztik. Kína birtokolja a tervezett lítiumfeldolgozó üzemek felét, Indonézia pedig a tervezett nikkelfinomító létesítmények közel 90%-át. Számos erőforrás-termelő nemzet keres pozíciókat az értékláncban, míg sok fogyasztó ország diverzifikálni kívánja finomított fémellátásának forrását. A világ azonban még nem kapcsolta össze sikeresen a pontokat, hogy diverzifikált ellátási láncokat építsen ki. Persze az olyan jelentős felfedezések, mint a kaliforniai Salton-tavi lítiumkarbonát-készlet árnyalja a képet.

Az első három termelő ország részesedése a kiválasztott ásványi nyersanyagok bányászatában (%) (Forrás: Critical Minerals Market Review 2023)

Bányászati boom

Ugyanakkor ez a rendkívüli bányászati boom felvet egy talán eretneknek tűnő kérdést: egy rendszerszintű teljes (bölcsőtől a sírig típusú) ökológiailábnyom-elemzés milyen eredményt hozna ki, összehasonlítva a jelenlegi hagyományos energetikai technológiákkal azonos energiamennyiség felhasználása mellett? Vannak arra utaló jelek, hogy a hagyományos technológiák sem sokkal rosszabbak.

Pitron már idézett könyvében egy korábbi elemzést mutat be, amely a globális fémfelhasználás évi 3-5%-os növekedésére számítva azt állítja:

ahhoz, hogy 2050-re kielégítsük a globális szükségleteket, több fémet kell majd kitermelnünk a földből, mint amennyit az emberiség a kezdetek óta kitermelt.

A következő generáció életében több ásványkincset fogunk felhasználni, mint amennyit az elmúlt 70 ezer évben. Ehhez hozzá kell tenni, ha ez az elemzés ma született volna, akkor ezek a számok talán még nagyobbak lennének.

Az extraktivizmus (a nyersanyagok kivitelre történő nagy mennyiségű kitermelése) már napjainkban is óriási méreteket ölt. Igaz ugyan, hogy a politikai döntéshozókat ez kevéssé izgatja, ugyanakkor Ferenc pápa a 2023. október 4-én megjelent Dicsérjétek Istent (Laudate Deum) apostoli buzdításában a klímaváltozás mellett a következő intelemmel világít rá erre a problémára: „Kétségkívül a technológia által igényelt természeti erőforrások, mint például a lítium, a szilícium és sok más nyersanyag nem végtelenek, de a nagyobb probléma az a mögöttes ideológia, amely megszállottan törekszik arra, hogy az emberi hatalmat elképzelhetetlen mértékben növelje, amely előtt a nem emberi világ csupán rendelkezésre álló erőforrás. Minden, ami létezik megszűnt olyan ajándéknak lenni, amelyért hálásnak kellene lennünk, amelyet becsülnünk és megőriznünk kellene, hanem ehelyett rabszolgává válik, kiszolgáltatva az emberi elme és annak törekvései minden szeszélyének.”

Címlapkép forrása: Getty Images