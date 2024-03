Akkora a munkaerőhiány Amerikában is, hogy több szabadságot kell adni az embereknek

A munkavállalók megtartása, illetve a toborzás terén minél vonzóbbá válás érdekében az amerikai vállalatok sorra gondolják át a szabadságok kiadásával kapcsolatos politikájukat. Ennek keretében egyre elterjedtebb a cégek körében, hogy különböző élethelyzetekre (hozzátartozó ápolása, halála vagy gyermek születése esetén) fizetett szabadnapokat biztosítanak dolgozóik számára. Egyben az ilyen megoldásokat már alkalmazó vállalatok egy része egyre több szabadnap kiadását is tervezi.

Az amerikai cégek több mint 80%-a azt tervezi, hogy a következő két évben megváltoztatja a szabadságolási rendszerét – derül ki a WTW HR-tanácsadó cég több mint 500 vállalatot lefedő, napokban megjelent felméréséből. A vállalatok egészen konkrétan

az ápolási szabadsággal,

a hozzátartozó halála esetén igénybe vehető gyászszabadsággal

és a szülői szabadsággal

kapcsolatos szabályaikat tervezik módosítani.

A felmérés szerint a szabadságolási szabályok újragondolásának legfőbb okaként a meglévő munkavállalók megtartását, illetve az új dolgozók vonzását emelték ki a vállalatok cégmérettől és iparágtól függetlenül. Az üres álláshelyek aránya ugyanis tavaly ősszel még mindig 6%-ot közelítette az USA-ban, ami bár alacsonyabb a 2022 márciusában mért 7% feletti rátához képest, azonban még mindig jóval meghaladja a 2021 előtti időszak mutatóit.

A legtöbb vállalat ma már valóban alaposan foglalkozik a szabadságolási politika kérdésével, és igyekszik azzal magát a többi vállalattól megkülönböztetni az állásra jelentkezők szemében – emelte ki a felmérés kapcsán a BBC-nek Alex Henry. A WTW szakértője szerint nem tekinthető szokatlannak, hogy a cégek módosítják a szabadságolási irányelveiket, de az, hogy ezt most ennyi vállalat tervezi, mindenképpen egyedi helyzetnek nevezhető. A megkérdezett cégek több mint fele azt közölte, hogy átfogó változtatásokat tervez a szabadságolási politikájában, például új szabadságtípusok bevezetését vagy a szabadnapok számának növelését.

Gondozói szabadság

Ami a hozzátartozó ápolása miatt kivehető szabadságot illeti, a felmérés szerint a cégek körülbelül negyedénél jelenleg is biztosítanak fizetett szabadságot arra az esetre, ha az adott munkavállalónak ápolnia kell hozzátartozóját. A cégek mintegy másik negyede pedig tervezi ennek bevezetését a következő két évben. „Ez olyasmi, ami a múltban nem kapott túl nagy teret” – emelte ki Alex Henry.

Christy Pruitt-Haynes, a NeuroLeadership Institute oktatója szerint az olyan dolgok, mint a hozzátartozó ápolására kivehető fizetett szabadság, valóban megmutatják, hogy alapvetően milyen az adott vállalat. Még ha egy munkavállalónak soha nem is kell igénybe vennie ilyen szabadságot, már csupán az a tény, hogy a cég ilyen lehetőséget is felkínál a dolgozói számára, sokat elárulhat az ottani vállalati kultúráról, ami egy állásra jelentkező esetében jelentős szempont lehet.

Magyarországon a jogszabályok szerint hozzátartozó tartós ápolására legfeljebb két évre fizetés nélküli szabadságot kaphat a munkavállaló. Továbbá tavaly január 1-jétől a dolgozók évente öt nap fizetés nélküli szabadságot vehetnek ki a gondozásra szoruló hozzátartozó ápolására.

Szabadnapok gyermek születésekor

Ami a fizetett szülői szabadságot illeti, az Egyesült Államok azon kevés országok egyike a világon, ahol a társadalombiztosítás nem biztosít ilyen juttatást a dolgozóknak. Bár a jogszabályok lehetővé teszik, hogy az újdonsült szülők 12 hét szabadságot kapjanak a munkáltatójuktól, azonban erre az időszakra nem jár fizetés az államtól, és sok munkavállaló nem is jogosult rá, mivel olyan vállalatnál kell dolgozniuk, ahol legalább 50 alkalmazott van.

Nincs törvényben előírt szabadság

Ami a szabadságolások amerikai rendszerét illeti, a teljes képhez hozzátartozik az is, hogy az USA az egyetlen olyan fejlett ország, ahol a dolgozóknak egyáltalán nem jár törvényben előírt fizetett szabadság, arról a munkáltatók saját belátásuk alapján dönthetnek.

Amerikában a dolgozók így átlagosan évi 14 nap szabadságot kapnak az adott cégnél eltöltött első év után. Egyben az is elmondható, hogy az OECD adatai szerint a munkavállalók 15 százaléka egyáltalán nem kap fizetett szabadságot az USA-ban.

Ami pedig a fizetett munkaszüneti napokat illeti, Amerikában tíz ilyen nap van egy évben – ami a második legkevesebbnek számít a világon a Resume.io portál összesítése szerint –, azonban ezeket a napokat a magán szektorban nem kötelesek kiadni a cégek (kivéve Massachusetts és Rhode Island államokat).

Magyarországon a munkavállalóknak törvényi előírás szerint évente legalább 20 nap fizetett szabadság jár, ami az életkor előrehaladtával 30 napra nő. Továbbá a 16 éven aluli gyermekek után is jár pótszabadság: egy gyermek után 2 nap, két gyermek után 4 nap, míg három vagy több gyermek után 7 nap.

A WTW felmérése szerint a legtöbb amerikai cég (több mint 80%-uk) nemtől függetlenül biztosít valamilyen mértékű fizetett szülői szabadságot a munkavállalói számára. Továbbá a cégek mintegy ötöde azt tervezi, hogy a következő két évben növeli a fizetett szülői szabadság címén igénybe vehető napok számát. A társadalombiztosítás által biztosított állami juttatás hiányában így az újdonsült szülők számára biztosított fizetett szabadság időtartama a munkáltatótól függően nagyban változik. Egyes vállalatoknál, például a Netflixnél a szülők akár nyolc hónap fizetett szabadságot is kivehetnek a gyermek születése után.

Emellett egyre több amerikai vállalatnál érhetők el olyan programok, amelyek a szülői szabadságról visszatérő dolgozók fokozatos munkahelyi visszarázódását segítik. Ezek olyan megoldásokat jelentenek, amikor az ismét munkába álló dolgozó a visszatérését követő hónapokban csökkentett munkaidőben vagy felelősségi körben dolgozhat. A HP-nál például a szülői szabadságot követően a munkavállalók 3 évig részmunkaidőben dolgozhatnak. A McKinsey pedig először Európában vezette be kísérleti jelleggel, majd 2022 óta világszerte alkalmazza az úgynevezett reboarding programját, amelynek keretében a munkavállalók fokozatosan kapcsolódnak be ismét az ügyfelekkel való munkába, illetve az átmeneti időszakban egyéni támogatást, coachingot is kapnak.

A szülői szabadságot követő munkahelyi visszatérést segíti elő az amerikai Mindful Return platform is. A cég alapító vezérigazgatója, Lori Mihalich-Levin egészségügyi szakjogász második gyermeke születése után szembesült azzal, hogy semmiféle keretet vagy útmutatást nem kapott arra vonatkozóan, hogy miként térjen vissza a munkába. Elmondása szerint megküzdött az összes szokásos dologgal, amivel ilyenkor az anyák szembesülnek: éjszaka állandóan fel kellett kelnie kisgyermekéhez, ami miatt folyamatosan kialvatlan volt, és közben ki kellett találnia, hogyan miként néz ki majd az új élete, karrierje – mesélte a BBC-nek. Ez késztette arra, hogy létrehozza a Mindful Returnt, amely lényegében egy olyan online kurzust jelent, amely a munkába való visszatérésére készíti fel a szülőket. A négyhetes kurzus – amelyre a cégek fizethetik be a dolgozóikat – arra is jó alkalmat ad a résztvevőknek, hogy más „sorstársakkal” találkozhassanak, ami Lori Mihalich-Levin szerint segít az elszigeteltség érzésének leküzdésében, amit sok újdonsült szülő megtapasztal.

A Mindful Return sok, jogi ágazatban működő céggel működik együtt. Lori Mihalich-Levin tapasztalatai szerint ezeknél a cégeknél a munkahelyi visszarázódás átmeneti időszakában a szülővé vált dolgozók az első egy-két hónapban jellemzően a korábbi munkaidejük 60%-ában dolgoznak, amit a következő hónapokban 80, végül 100%-ra emelnek. Az is előfordul, hogy ebben az átmeneti időszakban teljes fizetést, vagy csak valamelyest csökkentett bért kapnak a dolgozók. A Mindful Return tapasztalatai szerint nagyon jó hatással van a munkavállalókra, ha fokozatosan térhetnek vissza a munkába, mivel nem kell azzal a nyomasztó érzéssel megküzdeniük, hogy az újbóli munkába állásuk után már az első naptól fogva teljes erőbedobással kell dolgozniuk.

Magyarországon a gyermek születésekor csecsemőgondozási díj (csed) igényelhető az államtól. A 168 napra járó juttatásra az édesanya jogosult, folyósításakor a bruttó fizetésből csak a 15%-os szja-t vonják le. E juttatás mellett nem lehet keresőtevékenységet folytatni szemben a gyermekgondozási díjjal (gyed) – amely a gyermek kétéves koráig jár, összegének maximuma a minimálbér kétszeresének 70%-a –, illetve a gyermekgondozást segítő ellátással (gyes), amely a gyermek hároméves koráig jár, összege bruttó 28 500 forint. Továbbá 2023 elején vezették be Magyarországon a szülői szabadságot. Ezen a jogcímen a szülők a gyermek hároméves koráig 44 munkanapot vehetnek ki. Az ezen időszakra járó fizetés mértéke a bér 10%-ának felel meg. 2023 óta pedig az apasági szabadság keretében a korábbi 5 helyett már 10 nap vehető ki a gyermek születését követő második hónap végéig. Az első öt napra a teljes bért fizetik, míg a második öt napra a kereset 40%-át.

A WTW felmérésében megvizsgált harmadik szabadságtípust, a hozzátartozó halála esetén kivehető gyászszabadságot a kutatásban résztvevő cégek több mint 90%-a biztosítja munkavállalóinak. Egyben a vállalatok negyede tervezi, hogy növeli a hozzátartozó halála esetén igénybe vehető szabadságnapok számát.

A Paycor HR-szoftvercég felmérése szerint az amerikai cégek általában 3-5 nap szabadságot adnak ilyen esetben, amelyek hol fizetett, hol fizetetlen szabadságnak számítanak. A Facebook például akár 20 nap fizetett szabadságot is biztosít a munkavállalóinak egy családtag elvesztése esetén. Az egyik legfontosabb változás, amit a cégek e téren terveznek bevezetni, hogy a gyászszabadságot nemcsak közvetlen családtag, hanem egyéb hozzátartozó vagy barát halála esetén is biztosítanák. A Facebook már jelenleg is 10 nap szabadságot biztosít a nem közvetlen hozzátartozó halála esetén. A hazai jogszabályok szerint közeli hozzátartozó halála esetén két nap rendkívüli szabadság jár a munkavállalónak, amely napokra a teljes bérét megkapja.

