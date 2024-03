A Szegény párák sikere megerősíti helyünket a globális filmiparban és ebből a magyar film is profitálhat

A Szegény párák által begyűjtött szakmai sikerek újra ráirányították a figyelmet a Magyarországon forgatott külföldi filmekre. Ráadásul két éven belül második alkalommal ismerték el a filmszakma legrangosabb díjával magyar szakember itthon, bérgyártásban forgatott filmben nyújtott munkáját. Ez azt sugallja, hogy a külföldi forgatások nemcsak munkahelyet biztosítanak, hanem fejlődési lehetőséget is jelentenek a hazai stábtagok számára. Mindemellett felmerül a kérdés, hogy a nemzetközi környezetben szerzett tudás „lecsorog-e” a magyar filmgyártásba, azaz van-e érdemi változás a magyar produkciók minőségében.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Sorra jönnek a nemzetközi produkciók

A magyarországi filmiparban jelentős növekedés ment végbe az elmúlt évtized során: a gyártási volumen megtízszereződött (2022-ben csaknem elérte a 400 milliárd forintot), ezzel párhuzamosan a GDP-hez való hozzájárulása is mintegy négyszeresére nőtt. Ahogy az alábbi ábrán is jól látszik, a bővülés motorjai elsősorban azok a külföldi produkciók (ún. szervizprodukciók) voltak, amelyek forgatását „kiszervezik” Magyarországra, így ma már nem meglepő, hogy jelenleg London után Budapest a második legnépszerűbb európai forgatási helyszín.

Olyan kiemelt, többszáz millió dolláros filmes projekteket hoztak Magyarországra, mint a Dűne első és második része, a Szárnyas Fejvadász 2049, vagy az idén számos szakmai elismerést besöprő Szegény párák.

A magyarországi forgatási napokért zajló versenyt jól szemlélteti, hogy a hazai stúdiókban legalább egy évre előre kell időpontot foglalni, és e szegmensben is egyre meghatározóbb a munkaerőhiány.

1. ábra: Filmgyártási költség (milliárd forint, bal tengely) és hozzájárulás a GDP-hez (%, jobb tengely) (Forrás: Nemzeti Filmiroda és a KSH adatai alapján)

A Magyarországra való kiszervezést elsősorban költségszempontok indokolják, azonban az olcsó munkaerő és az adókedvezmények mellett elengedhetetlen a megfelelő infrastruktúra (pl. stúdiófelszereltség, eszközök), valamint a megfelelő szakértelem rendelkezésre állása; utóbbiban a nagy múltra visszatekintő magyar filmszakma különösen jól teljesít.

A szervizprodukciók közvetlenül többezer hazai filmes szakembernek tudnak így munkát adni, ráadásul a forgatások számos további iparág számára jelentenek plusz bevételeket (pl. szálláshelyek, vendéglátás). 2022 tavasza azonban felhívta a figyelmet egy további szempontra: két évvel ezelőtt ugyanis Sipos Zsuzsanna átvehette a legjobb díszletért járó Oscar-díjat a Dűne első részében nyújtott teljesítményéért, ezáltal ő lett az első magyar szakember, akit szervizprodukcióban végzett munkájáért díjaztak a filmszakma legrangosabb díjával.

Nem váratott sokáig az újabb elismerés, hiszen Mihalek Zsuzsa berendező is átvehette a legjobb látványért járó arany szobrocskát.

Mindez arra utal, hogy a bérgyártásban készülő filmek egyrészt nemzetközi láthatóságot biztosítanak, másrészt a külföldi munkatársakkal, piacvezető technológiákkal végzett munka során a hazai stábtagok szakmailag is fejlődhetnek, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy a szervizmunkák egyre jobban és egyre komplexebb feladatokban támaszkodjanak a hazai munkaerőre (ahogy azt látni fogjuk, a Szegény párák esetében ez különösen igaz).

Egyre nagyobb tér jut a hazai szakembereknek

Az IMDb adatai alapján ezért közelebbről is megvizsgáltuk a nálunk forgatott külföldi produkciókat, és a stábok összetételét. A nemzetközi trendekhez hasonlóan Magyarország elsősorban forgatási helyszín, az előkészítési és utómunkák jellemzően nem itt zajlanak, így nem meglepő, hogy a külföldi produkciók elsősorban gyártási feladatokban támaszkodnak a hazai szakemberekre. Szerepük ugyanakkor egyre meghatározóbb, ahogy azt az alábbi ábra is szemlélteti:

a forgatási feladatok többségénél a stáb felét már magyarok alkotják, és számottevő az előrelépés az előző évtizedhez viszonyítva (szaggatott vonal).

Ráadásul a nagyobb hozzáadott értékű utómunka feladatok (pl. vágás) területén is megfigyelhető a magyarok térnyerése. A Szegény párák stábjának összetétele azonban még ezt is jelentősen túlszárnyalja, egyes részlegeken a magyarok aránya csaknem elérte a 90 százalékot.

A vezetői beosztásokat tekintve egyáltalán nem meglepő az sem, hogy a hazai szervizmunkák második Oscar-díja is a látványtervezői/berendezői területről érkezett: mindamellett, hogy a nálunk forgatott nemzetközi produkciókban már minden hetedik részlegvezető magyar szakember, művészeti vezetők esetében (art director) a magyarok aránya a 30 százalékot is meghaladja.

2. ábra: A hazai stábtagok aránya az amerikai produkciókban és a Szegény párákban (Forrás: IMDb adatok alapján)

Két ipar fut egymás mellett…

A hazai szakemberek tehát fontos, sőt egyre fontosabb szereplői a nálunk forgatott külföldi produkcióknak. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy a nemzetközi környezetben szerzett tapasztalat megjelenik-e a hazai filmekben is? Ennek elsődleges feltétele, hogy a stábtagok a szervizprodukciók mellett magyar forgatásokon is dolgozzanak, azonban – ahogy azt a következő ábra is szemlélteti – a magyar filmiparra inkább dualitás jellemző: a magyar produkciókon dolgozó stábtagok kétharmada a következő alkalommal is magyar produkción dolgozott, míg a szervizen belül is hasonló mértékű a ragaszkodás.

„Két ipar fut egymás mellett” – fogalmaz Mundruczó Kornél rendező, aminek oka többek közt

a két szektor közötti bérkülönbségekben,

adott esetben akár a nyelvtudás hiányában keresendő,

de fontos elem az is, hogy a magyar filmek és koprodukciók inkább hagynak teret a kreatív alkotásnak. A szervizben készülő produkcióknál ugyanis akár tízszer nagyobb is lehet a stáb, és a hierarchikus, kötött szervezeti struktúra lényegesen kisebb mozgásteret biztosít, ezért itt a „film készítése leginkább a gyári munkához hasonlít” ; ez pedig nagyban meghatározza, hogy ki melyik produkciótípusban érzi magát komfortosan.

3. ábra: A hazai szakemberek áramlása az egyes produkciótípusok között (Forrás: IMDb adatok alapján)

… de még így is van tudástranszfer

Ugyanakkor a fenti ábra rámutat arra is, hogy a magyar filmipar mégsem teljesen zárt, hiszen az egyes produkciótípusokhoz való ragaszkodás mellett megfigyelhető a szerviz felé való elmozdulás, és a hazai gyártás felé való visszatérés is. Utóbbi pedig csatornája lehet a tudástranszfernek, azaz a nemzetközi környezetben szerzett tapasztalat hazai munkákban való hasznosulásának.

Az alábbi ábrán az IMDb értékelések alapján öt minőségi kategóriába soroltuk a hazai filmeket, és megnéztük, hogy a stábtagok mennyi és milyen típusú produkción dolgoztak korábban. Ez alapján elmondható, hogy minél szélesebb filmes múlttal bír a stáb, annál jobb az értékelés, ráadásul a felső kategóriákban egyre nagyobb szerepe van a szervizprodukciókban szerzett tapasztalatnak. Az is jól látszik, hogy a minőség elsősorban nem a büdzsétől függ (amire jó példa a Magyarázat mindenre sikere is), hiszen az egyes minőségi kategóriák átlagos költségvetése között nincs számottevő különbség.

4. ábra: A magyar produkciók stábjának filmes tapasztalata és az átlagos költségvetés az egyes minőségi kategóriákban (Forrás: IMDb adatok alapján)

A termelőszektorban alig látni ilyen hatást

A nemzetközi produkciók ma már kikerülhetetlen elemei a hazai filmiparnak. Az alacsonyabb költségeknek, felkészült stábtagoknak, modern infrastruktúrának és nem utolsó sorban a rugalmas állami támogatási rendszernek köszönhetően egyre több nagy költségvetésű filmet forgatnak Magyarországon. A kapacitások azonban végesek mind a stúdiók, mind a rendelkezésre álló szakemberek vonatkozásában, így a bérgyártás kiszoríthatja a magyar produkciókat a tényezőpiacokról azáltal, hogy a külföldi filmek egyszerűen többet fizetnek egy-egy forgatási napért.

Ráadásul – mivel a szervizprodukciók az összes filmes költés csaknem 90 százalékát adják (lásd az 1. ábrát) – a szektor kitettsége jelentős a külföldi stúdiók és producerek felé, ami zavart okozhat olyan előre nem látható esetekben, mint a koronavírus-járvány vagy az elhúzódó amerikai író- és színészsztrájk. Ugyanakkor a nemzetközi munkák munkahelyet, egyúttal fejlődési lehetőséget is jelentenek a hazai szakemberek számára.

A szervizprodukciók egyre inkább támaszkodnak magyarokra, a Szegény párák esetén pedig különösen jelentős a hazai hozzáadott érték, így nem túlzás, hogy a film által begyűjtött szakmai elismerések a magyar stábtagok munkáját is dicsérik. Ez pedig mindamellett, hogy megerősíti a hazai filmgyártás előkelő helyét a globális hierarchiában, hosszú távon pozitív hatással lehet a magyar filmekre is. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy legyenek olyan szakemberek, akik nemzetközi környezetben szerzett tapasztalatok birtokában újra dolgoznak magyar produkciókon.

A filmipar jó példája annak, hogy a külföldi szereplők hogyan tudnak érdemben integrálódni a fogadó gazdaság vérkeringésébe:

meghatározó és növekedést mutat a hazai hozzáadott érték,

érdemi az előrelépés (upgrading) az értékláncban (pl. vágás),

nem utolsó sorban megfigyelhető horizontális tudástranszfer is.

Ilyen hatások a termelőszektorban nem, vagy szinte alig jelennek meg, aminek csak részben oka, hogy a filmkészítés inkább hasonlítható a manufakturális gyártáshoz, mint a tömegtermeléshez, vagy a projektalapú munkavégzés miatt a munkaerő könnyebben áramlik az egyes forgatások között, elősegítve a megszerzett tudás hasznosulását. A magyarázat talán inkább abban rejlik, hogy a magyar filmipar nagy múltra tekint vissza, rendelkezésre állnak megfelelő abszorpciós képességekkel bíró hazai beszállítók/szakemberek, a nemzetközi tapasztalatokat a hazai produkciók pedig képesek hasznosítani.

Eredményeink ezáltal megerősítik a már sokszor hangoztatott megállapítást: a külföldi szereplők jelenlétéből akkor tud profitálni a fogadó gazdaság, ha vannak releváns hazai szereplők, versenytársak és szakképzett munkaerő, amely csatornája lehet a tudástranszfernek. Mindezek hiányában az iparpolitikai támogatások ugyan elősegíthetik az egyes tevékenységek ide telepítését, de nem segítik a hazai gazdaságba való beágyazódást, illetve a hazai szereplők és a hazai ipar fejlődését.

Ez a cikk a szerzők Értéknövelés a kulisszák mögött – a szervizprodukciók szerepe a hazai filmiparban című tanulmányán alapul, amely a Külgazdaság következő számában (március-április) jelenik meg.

Címlapkép forrása: Getty Images