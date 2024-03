Nagy Márton elmondta, miként aknázná ki a kormány a munkaerőpiaci tartalékot

Portfolio 2024. március 13. 11:43

Lakhatási támogatás bevezetését tervezi a kormányzat a munkaerőpiaci mobilitás fokozása érdekében – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a VOSZ mai munkaerőpiaci konferenciáján. A 300 ezres munkaerőtartalék kiaknázása érdekében a kormányzat azt is tervezi, hogy a felnőttképzésben egy olyan programot indít el, amely mintegy 20 ezer ember számára kíván majd olyan tudást adni, ami megfelel a munkaerőpiaci igényeknek. Ezzel a kérdéssel a kormány mai ülése is foglalkozik. A miniszter egyben azt is kiemelte: a kormány célkitűzése szerint 2030-ra 85%-ra nő a foglalkoztatottak aránya, amit elsősorban a munkaerőtartalék kiaknázásával lehet elérni.