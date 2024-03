Üzent az üzemanyagpiacnak Nagy Márton - Kezdhetünk félni?

Ismét jelzett az üzemanyagpiac szereplőinek a nemzetgazdasági miniszter: a régiós középmezőnybe kell tartozniuk a hazai áraknak, ha ez nem valósul meg, akkor be fog avatkozni a kormány. Adódik a kérdés: hol áll most a magyar benzin és dízel a környező országok áraihoz képest? Kezdhetünk félni, visszatér a benzinárstop réme?

Üzent Nagy Márton

Ahogy arról mi is beszámoltunk, egy sajtótájékoztatón elmondta Nagy Márton, hogy a hazai üzemanyagár kérdését folyamatosan vizsgálja a kormány. A nemzetgazdasági miniszter szerint van egy megállapodás a Magyar Ásványolaj Szövetséggel (MÁSZ), ez alapján a régiós középmezőnybe kell tartozniuk a hazai üzemanyagáraknak, ennek megvalósulását a kormány rendszeresen ellenőrzi.

Ha ez a megállapodás megtörik, akkor be kell avatkozni az üzemanyagárakba

- mondta a miniszter.

Van a keddi jelzésnek előzménye is: Nagy Márton még február elején egyeztetett a MÁSZ, köztük a Mol képviselőivel, a felek korábbi megállapodása szerint a rendszeresen megrendezésre kerülő találkozókon áttekintik az üzemanyag-ellátásra és az árakra ható hazai és nemzetközi eseményeket és gazdasági folyamatokat. Nagy Márton akkor is kihangsúlyozta, hogy a cél az ellátásbiztonság és a megfelelő üzemanyagárak kialakítása, így arra kéri az üzemanyagforgalmazókat, hogy törekedjenek a regionális szinten is versenyképes árszínvonalú üzemanyagok biztosítására. A miniszter februárban kijelentette, hogy a benzinárak tekintetében lát esélyt az árak kiigazítására, a gázolaj esetében azonban nem azonosítható ilyen lehetőség.

Drága a magyar benzin?

A hazai üzemanyagárak alakulása kapcsán elmondható, hogy a januárban két lépcsőben érvényre juttatott jövedéki adóemelést követően sem lett a legdrágább a magyar benzin és a dízel a régióban, bár

mindkét finomított olajtermék esetében a dobogón szerepelneka hazai termékek.

Öröm tehát az ürömben, hogy az idén tapasztalt meredek áremelkedés (az adóemelésen kívül) nem csak a magyar piacot terheli, ez abból is látszik, hogy január 15-én a benzin régiós átlagára még 555 forinton alakult, ehhez képest most 610 forintról beszélhetünk (+9,9%),

a dízel esetében pedig 575 forintos átlagárhoz képest két hónap alatt 627 forintra kúszott az érték (+9%).

Nem jók a kilátások

Az elkövetkező hetekben akár újabb áremelkedésre is lehet számítani a kutakon, mivel

a hazai üzemanyagárakat meghatározó mindkét kulcstényezőnél a drágulás irányába ható folyamatokat láthatunk.

A mai emelkedéssel tavaly november eleje óta nem látott szintre ugrott az olaj világpiaci ára, a Brent jegyzése már nincs messze a lélektanilag fontos, hordónkénti 85 dolláros szinttől. A mostanában látott emelkedés hátterében több ok is meghúzódik: a héten tűz ütött ki több nagy orosz olajfinomítóban is, a legfrissebb fejlemény a Rosznyeft legnagyobb egységét érő ukrán dróncsapás volt - a támadás egy Moszkvától mintegy 200 kilométerre délkeletre fekvő létesítményt ért, amelynek kapacitása évi 17,1 millió tonna, azaz körülbelül napi 340 000 hordó. Ezen felül az American Petroleum Institute adatai szerint az amerikai nyersolajkészletek5,5 millió hordóval csökkentek a múlt héten, az ilyen jelentős visszaesés erős keresletet jelez - a készletek 7 hétnyi növekedést követően kezdtek el csökkenni.

A keresleti és a kínálati oldalon is nőnek tehát a bizonytalanságok az olaj piacán, nem csoda, hogy ebben a környezetben emelkedni kezdett a Brent jegyzése.

Ezen felül a forint piacán is kedvezőtlen folyamatokat láthatunk: a héten kiderült, hogy az Európai Parlament jogi szakbizottsága beperli az Európai Bizottságot azért, mert tavaly karácsony előtt felszabadított 10,2 milliárd euró kohéziós forrást Magyarországnak. Az elinduló pernek elhúzódó hatásai lehetnek a magyar EU-s pénzek folyósítására vonatkozóan, ez pedig a forint árfolyamára is negatív hatással van. Az értesülést követően megközelítette a 400-as szintet a forint/euró devizapár, de

az olajárak szempontjából fontos forint/dollár piacon is gyengülést láthattunk.

A kilátások tehát nem a legkedvezőbbek a hazai üzemanyagpiac számára - adódik a kérdés, hogy milyen eszközökkel nyúlhat bele az árakba a kormány?

Jöhet az árstop?

Az egyik lehetséges eszköz az üzemanyagpiaci beavatkozásra az árbefagyasztás, ahogy ezt már láthattuk is korábban. Gulyás Gergely egy tavaly szeptemberi kormányinfón nem is vetette el az árstop-intézkedésnek a visszahozását, mondván, hogy "bár alapvetően ez egy rossz intézkedés, de sokkal rosszabb helyzet kialakulását lehet megelőzni vele".

Sokakban fájó emlékként villanhat be az intézkedés és annak piacra gyakorolt hatásai, a Mol és a Magyar Ásványolaj Szövetség is a szeptemberi kormányinfót követően a hazai üzemanyag piac stabilitásának fontosságát hangsúlyozta, a MÁSZ főtitkára azt is elmondta, hogy

ha a kormány visszavezeti a hatósági árakat, akkor nagyon rövid időn belül komoly hiányok alakulnának ki.

De pontosan mi is volt a baj az intézkedéssel? Múltidézés következik.

Az üzemanyagárstop kezdetektől fogva nehezen fenntarthatónak, illetve a piaci viszonyokat erősen torzítónak bizonyult, ezért a kormány a kivezetése előtti hónapokban több körben is átdolgozta az intézkedést, egymás után vonva ki az árstop hatálya alól a fogyasztók egyre nagyobb részét. A kormány még 2021 végén rendelte el a 480 forintos hatósági árat, amit több lépcsőben, 2022 utolsó napjáig meghosszabbított. A következő problémák és nehézségek léptek fel 2023-ban, mielőtt kivezették az intézkedést:

Március elején egyre erősebbek lettek azok a hangok a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének irányából, amelyek az ellátási lánc zavaraira hívták fel a figyelmet. Erre a kormány reagált is egy kormányinfón ismertetve a válaszlépéseket, amelyek az üzemanyagpiacot voltak hivatottak érinteni azzal a céllal, hogy fennmaradjon a benzinárstop és az ellátás biztonsága. Első ízben ekkor szűkítették a 480 forintos rögzített benzinárra jogosultak körét, egész pontosan a 7,5 tonna feletti magyar gépjárművek és a 3,5 tonna feletti külföldi járművek is csak a nagy nyomású oszlopoknál tankolhattak ezt követően, piaci áron.

hívták fel a figyelmet. Erre a kormány reagált is egy kormányinfón ismertetve a válaszlépéseket, amelyek az üzemanyagpiacot voltak hivatottak érinteni azzal a céllal, hogy fennmaradjon a benzinárstop és az ellátás biztonsága. Első ízben ekkor szűkítették a 480 forintos rögzített benzinárra jogosultak körét, egész pontosan a 7,5 tonna feletti magyar gépjárművek és a 3,5 tonna feletti külföldi járművek is csak a nagy nyomású oszlopoknál tankolhattak ezt követően, piaci áron. Aztán május végén jött a bejelentés, hogy az üzemanyagturizmust elkerülendő, Magyarország eltérő üzemanyagárakat szab meg a külföldi rendszámmal, illetve a magyar rendszámmal rendelkező járműveknek. EZZEL A DÖNTÉSSEL KAPCSOLATBAN ELJÁRÁST INDÍTOTT MAGYARORSZÁG ELLEN AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG: felszólították a magyar hatóságokat, hogy tartsák be az áruk és szolgáltatások szabad mozgására, a letelepedés szabadságára, a polgárok és a munkavállalók szabad mozgására, a megkülönböztetésmentesség elvére, valamint az egységes piac átláthatóságáról szóló irányelv szerinti értesítési szabályokra vonatkozó uniós jogi rendelkezéseket.

felszólították a magyar hatóságokat, hogy tartsák be az áruk és szolgáltatások szabad mozgására, a letelepedés szabadságára, a polgárok és a munkavállalók szabad mozgására, a megkülönböztetésmentesség elvére, valamint az egységes piac átláthatóságáról szóló irányelv szerinti értesítési szabályokra vonatkozó uniós jogi rendelkezéseket. Július végén aztán újabb korlátozás jött, a 480 forintos árat ezt követően csak a magántulajdonú gépjárművekre, taxikra és mezőgazdasági erőgépekre tartották fent. A szigorítás előzményeként a Molnál bejelentették a százhalombattai finomító karbantartás miatti leállítását, amivel nehezebb helyzetbe került a benzinellátás az országban – Gulyás Gergely megfogalmazása szerint az ellátás két útja az import és a stratégiai készletek elővétele lehet. Az utóbbi csak egy bizonyos mértékig lehetséges, az importból való fedezés pedig nem volt opció, mert A KÜLFÖLDI CÉGEKNEK EZEN A HAZAI RÖGZÍTETT ÁRON NEM ÉRTE MEG MAGYARORSZÁGRA EXPORTÁLNI.

Novembertől a Mol korlátozta a tankolást az összes hazai töltőállomásán, a gyorstöltő oszlopokon a tankolási limit 100 liter/tranzakció lett − más hálózatok ennél (jóval) alacsonyabb limiteket is bevezettek a hatósági áras termékekre.

a gyorstöltő oszlopokon a tankolási limit 100 liter/tranzakció lett − más hálózatok ennél (jóval) alacsonyabb limiteket is bevezettek a hatósági áras termékekre. Az elhúzódó százhalombattai finomítói karbantartási munkálatok és a hazai üzemanyag-felhasználás korábban 30 százalékát adó import kiesése miatt november végén egyre súlyosabbak lettek az üzemanyagellátási problémák, és felvásárlási pánikreakció indult a lakosság részéről, gyakorlatilag a Mol teljes hálózatán részleges üzemanyaghiány alakult ki. Ezt követően vezették ki az eredetileg tovább tervezett üzemanyagár-stopot.

Mi lehet még a megoldás?

Nem csak az árstop lehet tehát megoldás a hazai üzemanyagárak csökkentésére, egy lehetséges variáció még (amire nem kizárt, hogy már láttunk példát tavaly), hogy

SZŰKÍTHETI AZ EGYÉBKÉNT ELÉG MAGAS NAGYKERESKEDELMI ÁRRÉSÉT A MOL A PIACON,

mintegy "elszakítva" a nagyker-árat a piaci árak aktuális alakulásától, ezáltal is közelebb húzva a magyar üzemanyagjegyzéseket a régiós átlagárhoz.

A tavaly októberi folyamatokat nézve lettünk figyelmesek arra, hogy az izraeli-palesztin háború kirobbanásával hiába ugrott meg az olaj világpiaci ára, a magyar autósok egyre alacsonyabb árakkal találkozhattak a benzin és a dízel esetében is, ez főleg az utóbbi esetében volt meglepő. A benzinnel ellentétben ugyanis a finomítói prémium nem zuhant be a dízel esetében, de más piaci folyamatok sem támasztották alá azt, hogy nem emelkedett az olajárral párhuzamosan a finomított gázolaj hazai ára. Az egyik lehetséges magyarázat Gaál Gellért, a Concorde elemzője szerinta fent leírt nagyker árrésszűkítés lehetett, ezt a gondolatmenetet egy másik, nevének mellőzését kérő hazai elemző is alátámasztotta a Portfoliónak.

Ez a mechanizmus egyébként nemzetközi kitekintésben nem egyedi megoldás, például a választások előtt Lengyelországban is zajlott informális kommunikáció a vezető olajcég Orlen és a kormány között, ahol ugyancsak a nagyker-árrés csökkentésére kérte a kormányzat a vállalatot.

A nagyker-árrés csökkentésén kívül az üzemanyagkereskedők marzsának visszavágása is elméletileg megoldás lehet, az ezzel kapcsolatos nehézségekkel egy részletes elemzés során foglalkoztunk. Egy másik írásban azonban felvetettük, hogy a jövedéki adóteher csökkentésén és az áfaterhek mérséklésén keresztül elméletileg szintén lenne tér a hazai üzemanyagárak csökkentésére.

Címlapkép forrása: Getty Images