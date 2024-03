Meglépte Németország, ami Magyarország leválását is nehezítheti az orosz gázról

Bár az európai szakmai szervezetek, illetve az európai szabályozó hatóságok szövetsége (ACER) is bírálták a német tároló semlegességi díjnak nevezett exportdíjat, mert az torzítja a közös uniós gázpiacot, és sértheti a jogszabályokat is, illetve az Európai Bizottság is vizsgálta a helyzetet, és az uniós biztos is felemelte a szavát a minap ellene,

mégis úgy döntött a német szabályozó hatóság a német gázhálózat üzemeltető (THE) kérésére, hogy két évvel 2027. április 1-ig meghosszabbítja a díj alkalmazhatóságát.

A díjat egyébként lényegében azért vezette be 2022. október 1-től a THE, hogy az orosz gázellátás megszakadása, illetve a gáztárolók rohamtempóban végzett feltöltési kötelezettségével keletkezett hatalmas, 10 milliárd euró körüli veszteséget több év alatt le tudja dolgozni lényegében azok zsebén keresztül, akik a német gázhálózatot exportra használják (a fizikai határkeresztező, vagy a virtuális interkonnektor pontokat igénybe veszik).

Az exportdíjat azóta több lépcsőben emelték, legutóbb idén januártól 1,45-ről 1,86 euró/megawattórára, tehát a holland TTF-en ma éppen 27 euró körül megvehető határidős gáznak már tekintélyes, 7% körüli, részét teszi ki pluszban egy ilyen díj az egyéb szállítási díjakon felül. A díjat félévente változtathatja a THE. Tavaly ősszel a nagy vihart kavart, majd visszavont, bolgár gáztranzit díj 10 euró volt MWh-nként, ettől tehát jóval kisebb a német sarc.

A díj alkalmazhatóságának határideje 2025. március 31. volt eddig, és arra hivatkozva kérte a kinyújtását idén február végén a THE a német hálózati hatóságtól, hogy a tároló feltöltési szabályok határideje is kinyújtásra került 2027. április 1-ig. Amint érzékeltettük: valójában legalább ilyen fontos érv lehetett a kérés mögött a fent említett anyagi érv is.

Mindezek után a német hatóság tegnap úgy döntött, hogy két évvel 2027. április 1-ig meghosszabbítja a német gázexport díj alkalmazhatóságát. Ez egyébként elképzelhető, hogy a díj mérséklésére ösztönzi majd a THE-t, igaz minél kisebb díjat szed be, annál tovább tart a brutális veszteségét ledolgozni.

A német hatósági lépés azért fontos az egész kelet-közép-európai régiónak, főleg a 2024 végén lejáró orosz-ukrán tranzitszerződés körüli nagyfokú bizonytalanság mellett, mert ha Németországon keresztül igyekeznének a gázpiaci diverzifikálást elérni, például belga, holland, francia, vagy német LNG-terminálokon keresztül, akkor bizony ezt a sarcot is be kell még pluszban kalkulálniuk.

Így a még 3 évig létező, bizonytalan árszintű, német díj rontja a nyugat-európai beszerzési forrású nem-orosz (LNG-alapú) gázok költségoldali versenyképességét, és inkább az olcsóbb vezetékes orosz gáz felé orientálhatja őket (vissza), miközben kimondott uniós stratégiai cél a teljes leválás 2027-ig az orosz gázról.

Éppen ezen ellentmondásos helyzet, illetve a német díjra irányuló sokrétű szakmai kritikák miatt lehetnek még idővel fordulatok az ügyben, akár az Európai Bizottság felől, akár a német bíróságok, akár az Európai Bíróság felől. Ezeket a fejleményeket pedig be kell kalkulálniuk árazásukba a régióban aktív gázkereskedőknek is.

Címlapkép forrása: Getty Images