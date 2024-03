Sorra rakják le a cigarettát a magyarok?

A hazai dohányfogyasztás 2015 óta egyetlen negyedévben sem csökkent akkorát, mint 2023 negyedik negyedévében, amely vélhetően nem független a reálbércsökkenéstől sem. Eközben a fogyasztás átterelődik az alternatív dohánytermékekre.

Az elmúlt másfél évtizedben a dohánytermékek inflációja magasan az átlagos fogyasztói árindex felett mozgott, kivéve 2022-ben és 2023-ban. A piac igen turbulens volt azóta, hogy a kormány a nemzeti dohányboltok privilégiumává tette az értékesítést, majd megvívta saját csörtéjét az Európai Bizottsággal, amikor nem teljesítette időre a jövedékiadó-minimumra vonatkozó követelményeket. Ezt végül a kötelezettségszegési eljárás előszobájában sikerült teljesíteni pár éve.

Az árak azóta is lendületesen nőnek - főleg az ütemezett jövedékiadó-emelés miatt - és mivel a dohány nem az a termék, amelyről az emberek könnyen lemondanak, a forgalom forintban kifejezve gyorsan emelkedik, tavaly már 1202 milliárd forintot füstöltek el a magyarok. Ha az elfüstölt mennyiséget nézzük, a fogyasztás ciklikusságot mutatott, voltak emelkedő és csökkenő időszakok, de összességében a fogyasztás volumene szinten maradt. 2022-2023-ban viszont látványosabb cikkcakk tanúi lehettünk: a választás évében meglóduló reálkeresetek a szokásosnál nagyobbat emeltek a keresleten, tavaly viszont jelentősebb esést láthattuk - különösen az év végén.

Most éppen megint egy csökkenő periódusban vagyunk, 2023-ban három egymást követő negyedévben is csökkent a fogyasztás, vagyis a nyers értékesítési számok kevésbé emelkedtek, mint a dohánytermékek fogyasztói árindexe. Az utolsó negyedévben a csökkenés az 5 százalékot is meghaladta, ilyet nem láttunk az elmúlt szűk évtizedben. Korai lenne azonban a dohánypiac szűküléséről beszélni, ezek a számok vélhetően csak azt jelzik, hogy a reálbércsökkenés kihatott a dohányzásra is, de 2024-ben az életszínvonal újbóli emelkedésével visszatérhet a növekedés.

Átrendeződés

Az ugyanakkor egyértelműen látszik, hogy a piacon átrendeződés megy végbe, a hagyományos dohánytól elfordulnak a magyarok. (Legalábbis annak legális formáitól.) Bár az újabb termékekről jellemzően még nem állnak rendelkezésre hosszú adatsorok, a a töltőfolyadék-forgalmat látva kijelenthetjük, hogy ezek egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a piacból.

A forgalomba kerülő mennyiségek statisztikájából kiderül, hogy a hagyományos cigarettából, megint egyre kevesebb fogy egy olyan időszakot követően, amikor az évente eladott szálak mennyisége 7-8 milliárd között ingadozott. Mostanra eljutottunk egy alig több mint 5 milliárd szálas éves fogyasztáshoz.

Csökken a vágott dohány forgalma is, mely éveken át helyettesítő terméke volt a cigarettának, amikor a trafikrendszer megjelenésével jelentősen emelkedett minden termék ára. A csúcson 7 millió kilogramm is fogyott belőle 12 év alatt, mostanra ez 3,5 millió kilogramm körül mozog.

A cigarettánál egy nagyságrenddel kisebb forgalmú szivarka fogyasztása is csökken, bár ez nem látványos, nagyjából 700 millió szál fogy belőle évente.

A NAV-nak hosszabb adatsora van a e-cigaretta töltőfolyadék forgalmáról is. Ezt ugyanakkor nehéz mérni, hiszen sokszor az emberek külföldről, vagy különféle online csatornákról szerzik be ezeket. Az mindenesetre látszik, hogy a legális forgalom is lendületesen emelkedik.

A NAV a csempészetről is vezet statisztikát, de ebből csak azt tudjuk meg, hogy hány esetben sikerült lefülelni a bűnözőket és mennyi cigarettával vagy dohánnyal. Már bő két éve érzékelhető, hogy miközben a NAV által elfogott csempészek száma nem változik érdemben, a lefoglalt mennyiség drasztikusan csökkent. Emögött nagy részben az áll, hogy a csempészek is fejlődtek, drónokat használnak, kisebb mennyiségekkel próbálkoznak. Azt nem tudjuk, hogy hány csempészés végződik sikerrel és mennyiben torzítja ez a valós fogyasztási adatokat.

