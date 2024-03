Megtudtuk: április elején nyilvánosságra kerülnek azok az adatok, amelyekre a fél magyar energiaszektor vár

A kormány minapi rendelete új preferencialistát határozott meg arra, hogy a második közzétételi eljárásban beömlött hatalmas megújuló energiás csatlakozási igényeket milyen sorrendben, hogyan kell kezelni. Amint elsőként megírtuk: az új naperőművek nem kapnak csatlakozási lehetőséget, és ahogy a MAVIR minapi fóruma alapján összefoglaltuk: a szélerőművek is csak speciális keretek között.

A téma rengeteg befektetőt érint, az említett fórumon külön blokk is volt róla, ahogy az is szóba került, hogy a MEKH felől várható majd egy adatbázis, amely abban segíti a befektetőket, hogy átlássák: hol milyen időjárásfüggő kapacitások működnek már az országban, illetve hol, mire van kiadott engedély. Ennek segítségével könnyebb a befektetők egymásra találása is, így például egy már működő naperőmű mellé könnyebben "be tud társulni" egy új szélerőmű, illetve egy akkumulátoros energiatároló projekt azért, hogy a további hálózatfejlesztések helyett inkább a meglévő csatlakozási pontok paramétereit használják ki minél jobban.

A hiánypótló adatokra a fél energiaszektor vár, ezért megkérdeztük a MEKH-et, hogy mikor és mire számítsanak az érdeklődők. A válasz alapján

térképes helyett táblázatos jellegű adatbázisra kell számítani, amelyben a minapi kormányrendeletben megszabott adatokat kell közzétenni és ez április elején meg fog történni.

A MEKH a válasza elején utal rá, hogy a fenti témában a feladatát és az összegyűjtendő, illetve közzéteendő adatok körét az 54/2024-es kormányrendelet határozza meg. Ezután a válasz részletezi, hogy milyen adatokat fog közzétenni a MEKH a honlapján. Így tehát a MEKH közzéteszi "azokat a közép- és nagyfeszültségű, legalább 0,5 MW beépített teljesítményű időjárásfüggő termelőberendezések számára rendelkezésre álló betáplálási irányú csatlakozásokat, melyek már üzembe helyezésre kerültek, és azokat, amelyek üzemi és elosztói szabályzatban meghatározott érvényes és hatályos műszaki gazdasági tájékoztatóval vagy hálózati csatlakozási szerződéssel rendelkeznek."

Arra is emlékeztet a válasz, hogy a jogszabály alapján az adatokat első alkalommal legkésőbb a fenti kormányrendelet március 7-i hatálybalépését követő 30 nappal kell közzétenni, és negyedévente frissíteni. Úgy folytatódik a válasz: "a MEKH jelenleg gyűjti és rendszerezi a beérkező adatokat, melyek közzétételét határidőn belül, április elején tervezi. Az ipari beruházók tájékozódását elősegítő adatszolgáltatást a MEKH a rendelet 2. §.-ában rögzített adattartalommal, áttekinthető, táblázatos formában készül megjeleníteni honlapján."

Vállalati Energiamenedzsment 2024 A MEKH szakértője is előad a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment konferenciáján, illetve a nap- és szélerőművek előretörése és a hálózati, elosztási kérdések is szóba kerülnek az eseményen. További részletek:

Az adattartalom kapcsán a rendelet az alábbiakat írja elő:

a csatlakozási ponttal rendelkező rendszerhasználó megnevezését,

a csatlakozási pont földrajzi azonosítóit,

a csatlakozási ponton rendelkezésre álló betáplálási irányú csatlakozási teljesítményt,

a betáplálási csatlakozást igénybe vevő berendezés típusát, erőmű esetén elsődleges energiaforrását,

üzembe helyezés előtt álló csatlakozási pont esetén a hálózati csatlakozás legkorábbi igénybevételi időpontját, a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti igénybejelentő esetén a hálózati engedélyes Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatójában meghatározott naptári évét, valamint

azt, hogy az üzembe helyezés előtt álló csatlakozási pont esetén a Hivatal elnökének a Vet. 146/A. § (2) bekezdése szerint kiadott rendelete alapján milyen mértékű csatlakozási díj tartozik a csatlakozási pont létesítéséhez.

A fentiek alapján tehát egy hiánypótló jellegű, példátlanul részletes adatokat tartalmazó táblázatot fog nyilvánosságra hozni, és rendszeresen frissíteni a MEKH, hogy a fent említett cél eléréséhez hozzájáruljon.

Címlapkép forrása: Getty Images