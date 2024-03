Mekkora béremelést kaptak valójában a tanárok? Vannak, akik nagyon meglepődtek

Az állami oktatásban dolgozó tanárok fizetésének átlagos növekedése nem érte el a kormányzat által januárban beígért 32,2%-os emelés mértékét – mindkét nagy pedagógus szakszervezet erre a következtetésre jutott a saját felmérésében. A Pedagógusok Szakszervezetének kutatása szerint az emelés révén a februári adatok szerint átlagosan bruttó 620 ezer forintot kapnak a tanárok, míg a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének felméréséből az derül ki, hogy az átlagbér bruttó 567 ezer forintra nőtt, ami messze elmarad a diplomás átlagfizetéstől.

Nem jött ki a matek

Nem 32,2%-kal, hanem csak 30,2%-kal nőtt átlagban a tanárok fizetése

– derül ki a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Forrás Társadalomkutató Intézet közös – 2096 pedagógus megkérdezésével készült – felméréséből. A kutatás szerint

míg 2023 novemberében átlagosan bruttó 476.168 forintot kapott egy pedagógus, ami nettóban nagyjából 333 ezer forintot jelentett,

addig 2024 februárjában 620.127 forintnyi bruttó összeget kaptak a tanárok, ami nettóban nagyjából 420 ezer forintnak felel meg .

. A gyakornokok béremelésénél túlteljesített a kormány, mert ott 37,7%-os növekedést mértek, a többi tanári fokozatnál viszont nem teljesült az ígért 32,2%-os béremelkedés.

A másik nagy pedagógus szakszervezet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) – 2319 fő megkérdezésével készített – felmérése arra jutott, hogy

a gyakornokok kapták meg az ígért 32,2%-os béremelést,

a pedagógus I. és II. fokozatban átlagban 1-3%-kal volt kisebb a fizetések növekedése,

míg a mesterpedagógusoknál 21,2%-os,

a kutatótanároknál 19 %-os volt az emelés mértéke.

„A pedagógusok 65,6%-a úgy nyilatkozott, hogy csak a fizetési fokozatához tartozó minimumot kapta. Akiknek a korábbi minimumnál magasabb volt a bérük, és azt csak az új minimumra emelték, előfordult, hogy csupán néhány százalék, akár 10% alatti emelést kaptak.

A felmérésünk szerint a most kialakult átlagbér bruttó 567.360 forint lett, ami messze elmarad a diplomás átlagbértől

– részletezte felmérésük eredményét Nagy Erzsébet, a PDSZ országos választmányi tagja.

Totyik Tamás, a PSZ elnöke a Portfolio megkeresésére azt mondta, hogy az óvónők, illetve a hátrányos helyzetű térségek oktatási intézményeiben tanító pedagógusok számoltak be még 32,2%-nál nagyobb jövedelememelkedésről.

A bérek szempontjából fontos az is, hogy egyetemi szintű szakképzettséggel rendelkezik-e a pedagógus. Azok, akik igen, átlagosan 32,9%-os béremelést kaptak, míg azoknak a fizetése ettől a növekedési mértéktől elmarad, akik nem rendelkeznek ilyen szakképesítéssel.

Ők átlagosan 18 071 forinttal kevesebbet kaptak az ígért emelésnél.

A PSZ felméréséből az is kiderült: akik több telephelyen is végeznek oktatói tevékenységet, átlagosan kevesebb juttatást kapnak bruttó 20 ezer forinttal, mint azok, akik csak egy telephelyen tanítanak. Igaz, ez így volt tavaly is.

„Az önkormányzatok többsége csak a minimális emelést adta a pedagógusoknak és a pedagógus-szakképzettséggel rendelkező, nevelést-oktatást közvetlenül segítőknek, de ez volt a helyzet több egyház által fenntartott intézményben is, így a püspökségek által működtetettekben és egyes magániskolákban is. Ez utóbbiak közül nekünk a Waldorf iskolákból jelezték ezt” – mondta Nagy Erzsébet.

További bérkorrekció jöhet

A szakszervezetek szerint probléma az is, hogy összecsúsztak a bérek a több mint 20 éve dolgozó kollégák és a kezdő pedagógusok között, mert az idei fizetésrendezés elindításáig elvált a minmálbértől a tanárok fizetése, és 2014-es számítási módszerek szerint gyakorlatilag kilenc évig ugyanúgy számolták a béreket.

Emiatt a régebb óta a pályán lévő tanároknál további bérkorrekciót tartanak szükségesnek.

A felmérések szerint egyébként a tanárok az 1-től 5-ig tartó skálán 2,5-esre értékelték a kormányzat béremelési programját – tanárnyelven szólva hármas alát adtak.

Azzal kapcsolatban, hogy ahol nem a törvényeknek megfelelő béremelés történt, szigorítást ígért a kormányzat, Totyik Tamás elmondta: jelezték az ilyen eseteket. „A márciusi és az áprilisi kifizetéseknél fog majd látszódni, hogy igazat mondott-e a kormány a szigorításokkal kapcsolatban” – tette hozzá.

„A kormányzat azt közölte: felmérik, hogy a rendelkezésre bocsátott bérfedezetekkel mit kezdtek a fenntartók, és felszólítják korrekcióra azokat, amelyek nem használták fel béremelésre az erre a célra biztosított teljes forrást. A KSH-adatok alapján pedig újabb emelés és az eddigi anomáliák korrekciója várható” – mondta az eddigi egyeztetésekről Nagy Erzsébet.

Úgy tűnik, hogy a nem főállású, úgynevezett óraadó tanárok helyzete nem sokat javult.

Rájuk például nem vonatkozik a béremelési program, mert erre nem is érkezett uniós forrás. Ezeknek a pedagógusoknak csak egyéni béralkura van lehetőségük az őket foglalkoztató intézmény vezetőjével. Ebbe viszont sokan nem mernek, vagy nem akarnak belemenni.

Egyelőre arról nincs visszajelzése a szakszervezeteknek, hogy kaptak-e béremelést az oktatási intézményekben dolgozó, nem tanári minőségben foglalkoztatott alkalmazottak.

Ezt vállaltuk az EU felé

Azzal kapcsolatban, hogy mikor lesz a következő tárgyalási forduló a szakszervezetek és a kormányzat között a további bérkiigazításról, amit az uniós pénzekért cserébe vállalt a kabinet, Totyik Tamás kiemelte: ez a kormány EU bizottságaival folytatott tárgyalásainak függvénye, amire időpont még nincs kitűzve. Nagy Erzsébet szerint várhatóan március végén vagy április elején lesz újabb egyeztetés.

Kénytelen a kormány korrigálni, mivel, ha nem teszi, az EU felé pénzvisszafizetési kötelezettsége lesz

– mondta a szakszervezeti vezető.

Mint ismert, a kormány azt vállalta az EU felé az uniós támogatásokért cserébe, hogy a diplomás átlagbér 72%-át idén biztosítja a pedagógusok számára. Jövőre pedig a diplomás átlagbér legalább 80%-át kell elérnie az oktatásban dolgozók fizetésének.

Címlapkép forrása: Getty Images