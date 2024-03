Nagy Márton: finomhangolásra van szükség a magyar gazdaságban

Továbbra sem tettünk le arról a célunkról, hogy az uniós fejlettség 90 százalékát elérjük 2030-ig. Idén még valamivel elmarad a növekedés 3 százaléktól, de jövőre helyreállhat a 4 százalék feletti bővülési ráta. Visszatér a magasnyomású gazdaság, de ezt a vállalatok hatékonyságnövelésétől várják – mondta el Nagy Márton nemzetgazdaságfejlesztési miniszter hétfő reggeli sajtótájékoztatóján, ahol a kormány új versenyképességi programját ismertette.

Nagyon fontos, hogy a terveken túl a hosszú távú trendeket is figyeljük. Úgy tűnik, hogy a 4 százalékos növekedés növekedés helyreállítása csak 2025-ben érhető el, de idén csak valamivel 3 százalék alatti bővüléssel számolunk – a tárcavezető elmondta, hogy egy 140 oldalas háttértanulmányt is készítettek a versenyképességről, de ennek csak egy 20 oldalra szűkített változatát teszik nyilvánossá.

A miniszter azt is közölte, hogy a költségvetés újragondolását is ezen számok alapján készítik el.

Nagy Márton szerint az idei növekedési várakozásoktól való elmaradás oka, hogy az exportpiacaink gyengélkednek még.

Még a kormány a versenyképességi stratégiájának ismertetése előtt a miniszter ismertette, hogy a céljuk, hogy Magyarország 2030-ra elérje az EU fejlettségének 90 százalékát. Jelenleg a 21. helyen állunk, a kormány pedig ezt javítaná fel az évtized végére a 16. helyezésre, ami a jelenlegi zárkózási trendnél gyorsabb ütemű fejlődést követel meg.

Ennek eléréséhez újra megismételték azt a többször megfogalmazott kormányzati állítást, hogy a foglalkoztatási rátát 85 százalékra kell növelni, amit szintén 2030-ra várnak, de itt egy laposabb bővülési ütemmel számolnak, mivel már most is 80 százalék körüli ez a mutató. Ugyanígy eszköznek látják azt is, hogy a beruházási ütemet 30 százalékra húzzák fel a GDP-arányában. Ennél a mutatónál az elmúlt időszakban az energiaválság miatt enyhe visszaesés volt, a 28-29 százalék körüli szintről visszaesve 2023-ban alig valamivel 25 százalék felett állt ez az arány.

A megfogalmazott feladatokkal összefüggő cél a nemzetgazdasági minisztérium szerint, hogy a gazdaságot újraiparosítsák, valamint hogy a termékexport a GDP arányában 100 százalékra ugorjon. Ami ambíciózus vállalás, mivel ez jelenleg nagyjából 62-63 százalék között mozog csak. A feldolgozóipari kivitelt pedig a bruttó össztermék 30 százalékra léptetnék fel a mostani 20 százalékot közelítő szintről.

A miniszter szerint ezeknek a céloknak az elérése megváltoztatja a magyar gazdaságszerkezetet, ezér fontos az export részesedésének bővítése.

Hangsúlyozta, hogy fontos az új lakásépítésének száma, de ennél is jelentősebb, hogy a vállalatok beruházási aránya elérje a 20 százalékot. Nagy Márton jelezte, hogy a magyar gazdaság duális szerkezetű: mert a magyar és a külföldi tulajdonú cégek befektetései 50-50 százalékos.

Nagyon hátul van Magyarország az egy órára vetített ledolgozott GDP mutatójában az uniós és az OECD-s rangsorokban – jelezte a miniszter.

Továbbra is egy magas nyomású gazdaságot vizionálunk. De ez a nyomás a vállalatokon keresztül fog megvalósulni az ő hatékonyság javulásukon keresztül

– jelentette ki Nagy Márton.

Fontosnak tartják, hogy a hatékonyságjavulás piaci konszolidációval jár: sok cég piaci részarányát átveszik majd más vállalkozások, ha jobban termelnek. Ez a piaci verseny eredménye a tárcavezető szerint.

Arra kell odafigyelni, hogy ne ugorjon meg az infláció ennek során, hogy a magyar munkaerő aktivitása nőjön, de ehhez magas színvonalú munkaerőre van szükség, ami a képzés fejlesztését jelenti. A reálbér folyamatos emelése is kardinális, valamint szükséges a megfelelő finanszírozás hitelek és garanciaprogramok révén – jelentette ki a miniszter, aki szerint a szektorok konszolidációjára is elengedhetetlenül szükség van.

„Nem próbáljuk meg saját kútfőből kitalálni, hogyan javítható a versenyképesség: azt akarjuk, hogy a vállalatok maguk mondják meg, hogy mire van szükség. Vagyis alulról építkezünk” – tette hozzá.

Azt is ismertette, hogy nem makroszemléletű a hozzáállásuk, hanem a mezo- és mikroszintű konkrét javaslatokban hisznek. 1243 vállalatot kerestek meg, hogy az alapoknál és a részletekben is változtassanak. 789 javaslat érkezett, 6 kiemelt iparágból.

Négy fő területet jelölt meg, amelyek pillérei a javításnak: az ellátásbiztonság, a patriotizmus (vagyis a hazai beszállítók részesedésének növelése, és ahol a multik nélkül tudunk boldogulni, ott magyar bajnokok kinevelése), a fenntarthatóság és az ellátásbiztonság. A magyar bajnokok között említette a bankszektorból az OTP-t, az agráriumból pedig a Bonafarmot.

Jelezte, hogy a kormány terveinek eléréséhez szükséges az energiafüggetlenség javítása, a megfelelő munkaerő biztosítása, valamint a logisztikai szektor fejlesztése.

Hat iparágra fókuszál a kabinet

Fábián Gergely iparpolitikáért felelős államtitkár elmondta, hogy viszonylag magától értetődő, hogy miért hat iparágra akarnak fókuszálni a versenyképesség javításánál. A járműipar esetében már most látszik, hogy Magyarország az elektromobilitás régiós központja leszünk.

„Minden ágazatnál felmerülnek egyéni esetek, akkor a stratégiai célok esetében a járműiparban látjuk, hogy története egyik legnagyobb átállásán esik át. Ehhez három stratégiai célt fogalmaztunk meg: a hazai beszállítók versenyképességének növelése, az e-mobilitási ökosziszténma fejlesztése, valamint a minőségi, tehetségfókuszú képzési rendszer” – ismertette Fábián Gergely.

A politikus közölte, hogy létrehoznak egy járműipari transzformációs klasztert, amelynek célja a szükséges kompetenciák megszerzését támogató tudástranszformáció. Emellett egy akkuipari kompetenciaközpontot is kialakítanak a K+F felzárkóztatására.

Kiemelt szerepet kap a vízióban, hogy egy digitális, a termelésben élmezőnyben lévő, a hazai élelmiszerellátást biztosító élelmiszerszektort hozzunk létre – mondta el az államtitkár, aki szerint itt szükséges az ipari konszolidáció, a hazai vállalatok megerősítése a hazai kereskedelemben. De kiemelt szerepe lesz a technológiai fókuszú fejlesztések támogatásának.

De megerősítik a GVH és a Nébih-jogköreit, hogy segítsék a hazai szereplőket a célok elérésében.

A kormány még az egészségiparban lát komoly növekedési lehetőséget – tette hozzá. A cél, hogy 15-ről 30 százalékra emeljék a hazai termékek használatát az egészségügyben Magyarországon. Itt is három stratégiai célt látnak: az adatvezérelt egészségügy kialakítását, az innováció és k+f támogatása a szektorban, valamint az önellátás fokozásához az exportképességek fejlesztését is támogatják. A legfontosabb a szektorban, hogy „patrióta szempontokat figyelembevevő közbeszerzési rendszert” akarnak kialakítani.

A vegyipar esetében az új technológiai trendek átültetését tartják kardinálásnak, főként a zöldmegoldások meghonosítását.

Az is cél, hogy az építőipar acéligényének 50 százalékát Magyarországon állítsák elő.

A stratégiai célok fontos eleme még a vegyipari szektorban a körforgásos gazdaság erősítése, az újrahasznosított alapanyagok minél magasabb arányú használata. Emellett még a hazai primer alapanyag-, ásványkincskészletet is felmérik és minél jobban megpróbálják kiaknázni.Cél még a hazai szereplők versenyképességének javítása, amelyekre külön pályázatokat írnak ki.

Az IKT-iparágokban a hozzáadott értékét akarják növelni, ebben az a célkitűzés, hogy az ipar 4.0-ás megoldások tegyék ki a beruházások 50 százalékát, ahol komoly helye lehet a magyar szereplőknek és beszállítóknak. Az infokommunikációs területen is fejleszteni akarják a felsőoktatási képzéseket, míg a kutatási oldalon a mesterséges intelligenciát akarják hangsúlyossá tenni. Mellette a startup-ökoszisztéma fejlődését is támogatná a kormány.

„A magas árbevételű kreatíviparban versenyelőnyt teremtünk és támogatjuk a szektor bővülését” – tette hozzá Fábián Gergely, aki szerint a fő ambíció, hogy 3 olyan brandet teremtsenek Magyarországon, amely nemzetközi versenyben is megállja a helyét. Az EU-szabályozás adta keretek mellett akarják fejleszteni a hazai cégeket, amit az induló vállalkozások inkubációja mellett a szellemi tulajdonvédelem erősítésével is megtámogatnak majd a tervek szerint. Ennek eleme egy Creative Hub Hungary kialakítása is, ez pedig kiegészül a nemzetközi értékesítési kapcsolatok fejlesztésével, beruházásfinanszírozással (ez főként ingatlanfedezetek révén történik majd meg).

Összefoglalva ismertette Fábián Gergely, hogy a szolgáltató államnak a konszolidációban és a koordinációban is meg kell jelennie, valamint deregulációt folytasson, hogy kevesebb, piacbarát szabályozási rendszert teremtsenek meg. Úgy látják még a kabinetben, hogy az exportösztönzés lehet még kitörési pont a magyar versenyképesség fejlesztésében.

Költségvetési átalakítás jön, de megszorítás nem

Nem szoktuk kommentálni, a jegybank eldönti, hogy milyen kamatcsökkentési ciklushoz tartja magát – jelentette ki Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter egy a holnapi monetáris politikai döntéssel kapcsolatban. Jelezte, hogy ebben már láttak az MNB-nél változásokat, mert volt 75 és 100 pontos vágás is.

A költségvetési hiány kapcsolatban elmondta, hogy azt az idei tervezett 2,9 százalék helyett 4,4 százalékra tervezik.

Hozzátette, hogy a büdzsét a beruházástámogatások újragondolását is szükségessé teszi. Ez nem törléseket jelent a miniszter szerint, hanem átütemezésről, az intenzitáscsökkentéséről szól majd Nagy Márton szerint. Hangsúlyozta, hogy a növekedés idén nem ettől a támogatáspolitikai változás miatt marad majd el a várttól, hanem úgy látják, hogy az exportpiacok gyengélkedése a fő oka a megtorpanásnak.

Megszorításokról szó sem lehet, ez hiányzik a szótárunkból

– jelentette ki a miniszter.

Az elmúlt időszakban a Spar magyarországi leányvállalata kapcsán többször is az a vád érezte a kormányt, hogy megpróbálják kiszorítani a holland-osztrák kiskereskedelmi láncot. „Elítélem, amit a Spar tett, meg is lesz ennek a következménye” – mondta el Nagy Márton az üggyel kapcsolatos kérdésre. Jelezte, hogy behívta múlt hétfőn behívta a cég vezetőjét, megkövetelve, hogy támasszák alá a kijelentéseiket. Szerinte a kiskereskedelmi különadó egy szektorális elem, tehát nem kifejezetten a céget célozza. A lehetséges következményekről a miniszter nem akart nyilatkozni, de azt jelezte, hogy megvizsgálják, hogy miért működik a Spar nagy veszteséggel Magyarországon, milyen okból működnek ennyire hatékonytalanul.

Úgy látom, hogy az Európai Unió nem akar beleszólni az állami támogatási politikába. Vannak de minimis és a kríziskezelési lehetőségek, továbbá az átállási támogatások, amelyekre koncentrálunk, úgy véljük, hogy ezek segíthetik a magyar szereplőket – ismertette a Portfolio támogatáspolitikával kapcsolatos részletekre, miután az Európai Unió korlátozná az állami ösztönzők alkalmazását.

A 2024-es költségvetés módosítására még a tavasszal sor kerül, »a ráncfelvarrás a 2025-ös büdzsé tárgyalásával együtt történik meg«

– mondta el a tárcavezető lapunk kérdésére.

A konszolidációval kapcsolatban Nagy Márton kijelentette, hogy az állam támogatja azt is, ha magyar cégek vásárolnak fel hazai szereplőket, vagy külföldieket is. De a nemzetközi piacra történő kifektetéseket is ösztönözni akarják a nemzetgazdasági miniszter szerint.

A jegybank törvény módosításáról a miniszter elmondta, hogy ez nem fogja érinteni az MNB független működését. A jogszabályt várhatóan az ősszel kerül majd a parlament elé.

