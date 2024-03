Brutálisan megdrágult az autózás - Mit lehet tenni?

Nincs megállás, a héten kétszer is drágult a benzin ára Magyarországon, ezzel idén már több, mint 12 százalékkal került feljebb a jegyzés. A kilátásokat befolyásoló legfontosabb tényezők az olajár és a forint teljesítménye a dollárral szemben, és bizony mindkét tekintetben a hazai benzinár számára kedvezőtlen folyamatokat láthattunk. Adódik a kérdés: mennyire drága a régióban a magyar benzin, be kell avatkoznia a kormányzatnak? Ha igen, milyen eszközei lehetnek erre?

Idén nem látott magasságban a benzin ára

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a hét végén tovább emelkedik a benzin ára bruttó 3 forinttal literenként. A gázolaj nagykereskedelmi ára Húsvétkor 3 forinttal csökken, így az átlagárakat tekintve az alábbiakkal találkozhatunk péntektől:

95-ös benzin : 641 Ft/liter

: 641 Ft/liter Gázolaj: 645 Ft/liter

Már a múlt héten új idei csúcsra került a hazai benzin ára,

A pénteki EMELKEDÉST KÖVETŐEN PEDIG MÁR 12,4 SZÁZALÉKOS DRÁGULÁSRÓL BESZÉLHETÜNK 2024-BEN.

A gázolaj árfolyama is nagyot ugrott idén, eddig 8,7 százalékos a plusz.

Mi áll a háttérben?

A hazai üzemanyagárak alakulását befolyásoló két legfontosabb tényező a nyersolaj világpiaci ára és a forint teljesítménye a vezető devizákkal, elsősorban a dollárral szemben (ugyanis a Brent olajat dollárban jegyzik). Mindkét fronton a hazai üzemanyagpiac számára kedvezőtlen folyamatokról tudunk beszámolni az elmúlt hónapok kapcsán:

Elképesztő bizonytalanság figyelhető meg idén az olajáraknál, kifejezetten jelentős kilengések mentén alakultak az elmúlt szűk három hónapban a nyugati benchmark termékek árai, nemrég nagyon meredek emelkedés bontakozott ki a piacon. A mostanában látott emelkedés hátterében több ok is meghúzódik: az elmúlt hetekben tűz ütött ki több nagy orosz olajfinomítóban is, e zen felül a kereslet felől is akadnak bizonytalanságok: a világ legnagyobb fosszilis energiaimportőrének számító Kínának egyre nagyobb az "olajéhsége", értesülések szerint az ázsiai ország ebben a hónapban rekordmennyiségű orosz nyersolajat fog importálni. Emellett az amerikai nyersolajkészletek a múlt héten 7 hétnyi növekedést követően kezdtek el csökkenni. Továbbá a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) a hónap közepén közzétette frissített idén az olajpiac szűkülése és a kereslet emelkedése várható. a múlt héten 7 hétnyi növekedést követően kezdtek el csökkenni. Továbbá a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) a hónap közepén közzétette frissített előrejelzését , ami szerint NEM CSODA, HOGY EBBEN A KÖRNYEZETBEN RÉG NEM LÁTOTT SZINTRE KERÜLT A BRENT JEGYZÉSE.

A forint piacán sem valami fényes a helyzet: a hónap közepén kiderült, hogy az Európai Parlament jogi szakbizottsága beperli az Európai Bizottságot azért, mert tavaly karácsony előtt felszabadított 10,2 milliárd euró kohéziós forrást Magyarországnak. Az elinduló pernek elhúzódó hatásai lehetnek a magyar EU-s pénzek folyósítására vonatkozóan, ez pedig a forint árfolyamára is negatív hatással van. Az értesülést követően megközelítette a 400-as szintet a forint/euró devizapár, de a benzinár szempontjából fontos forint/dollár piacon is gyengülést láthattunk. Ezen a héten ismertette kamatdöntését a hazai jegybank - a kamatvágást követően bár kisebb erősödést láthattunk a hazai devizánál, de az elemzők szerint továbbra is törékeny maradt a forint.

Hova teszi mindez a magyar benzint a régióban?

Az összehasonlítás szempontjából a földrajzi elhelyezkedés miatti hasonló(bb) makrogazdasági kilátásokkal rendelkező, régiós országok árai a mérvadóak - meg persze azért is, mert ezekbe az országokba könnyebben meg tudja oldani a magyar autós, hogy kiugorjon tankolni, ha olyan nagy az árkülönbség. Ahogy a lenti grafikon is mutatja,

JELENLEG A MAGYAR KUTAKON LEHET A harmadik LEGDRÁGÁBBAN BENZINT TANKOLNI A RÉGIÓBAN.

Öröm viszont az ürömben, hogy az elmúlt hetek meredek áremelkedése (az adóemelésen kívül) nem csak a magyar piacot terheli, ez abból is látszik, hogy a január 15-i állapot szerint a benzin régiós átlagára még 555 forinton alakult, ehhez képest március vége felé közeledve már 611 forintról beszélhetünk (+10,1%),

a dízel esetében pedig 575 forintos átlagárhoz képest 625 forintra kúszott az érték (+8,7%).

Be kell avatkozni?

Azért is fontos és érdemes közelről figyelni az üzemanyagpiaci fejleményeket, mert nemrég ismét jelzett a piac szereplőinek Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, miszerint

a régiós középmezőnybe kell tartozniuk a hazai áraknak,

ugyanis ha ez nem valósul meg, akkor be fog avatkozni a kormány. Egy korábbi közlés alapján célzottan a benzin piacán lát teret a kormányzat az árak csökkentésére (a dízelnél tehát nem), ami indokoltnak tűnhet annak ismeretében, hogy 2023 augusztusa óta nem volt ilyen alacsony a különbség a két finomított termék literenkénti ára között (péntektől 4 forint lesz a különbség).

Többek között a már ismert árbefagyasztás lehet a kormány egyik eszköze a benzinár kordában tartására, ennek piacromboló hatására hivatkozva azonban óvva intenek egy ilyen intézkedéstől a szektor szereplői - a kedvezőtlen hatásokról itt írtunk részletesen.

Persze nem csak az árstop lehet megoldás a hazai üzemanyagárak, egész pontosan a benzinár csökkentésére, egy lehetséges variáció még, hogy szűkítheti az egyébként elég magas nagykereskedelmi árrését a Mol a piacon, mintegy "elszakítva" a nagyker-árat a piaci árak aktuális alakulásától, ezáltal is közelebb húzva a magyar üzemanyagjegyzéseket a régiós átlagárhoz.

A tavaly októberi folyamatokat nézve lettünk figyelmesek arra, hogy az izraeli-palesztin háború kirobbanásával hiába ugrott meg az olaj világpiaci ára, a magyar autósok egyre alacsonyabb árakkal találkozhattak a benzin és a dízel esetében is, ez főleg az utóbbi esetében volt meglepő. A benzinnel ellentétben ugyanis a finomítói prémium nem zuhant be a dízel esetében, de más piaci folyamatok sem támasztották alá azt, hogy nem emelkedett az olajárral párhuzamosan a finomított gázolaj hazai ára. Az egyik lehetséges magyarázat Gaál Gellért, a Concorde elemzője szerint a fent leírt nagyker árrésszűkítés lehetett, ezt a gondolatmenetet egy másik, nevének mellőzését kérő hazai elemző is alátámasztotta a Portfoliónak.

Logikus lépés lehetne még a kiskereskedelmi árrések csökkentése is, azaz a kutak hasznának a visszavágása - ahogy azonban arra bő egy hónapja rámutattunk, a kutak a jelenlegi helyzeten egyáltalán nem nyerészkednek, sőt: a januárban két lépcsőben érvényre juttatott jövedéki adóemelésből csak 20 forintos drágulás érződött a fogyasztói árakban, a fennmaradó 21 forintot az üzemeltetők nem tudták a fogyasztókra terhelni. Ennek köszönhetően jelentősen romlott a kutak jövedelmezősége, itt tehát vélhetően kevés lehetőség nyílik a kormányzati beavatkozásra.

Jelentősen csökkent az adóemelést követően a kiskereskedelmi árrés. Forrás: Pletser Tamás Erste

Ezen felül

az adóterhek csökkentésére is lehet esetleg tere a kormányzatnak,

a januárban két lépcsőben érvényre juttatott jövedékiadó-emelés ugyanis olyan mértékben lett meghatározva, ami a 420-as euró-árfolyamig elegendő, ebben a tekintetben tehát van némi mozgástér (jelenleg 395,4 forintot kell adni egy euróért).

Érdekesség, hogy a kormány még 2022 végén derogációt kért az uniótól az adóemelésre, ugyanis a vonatkozó szabály szerint mindig az előző év októberi árfolyamot kell figyelembe venni az adó szintjének meghatározásakor - 2022 október első munkanapján pedig rendkívül rossz helyzetben volt a forint, egy euróért 422 forintot kellett adni. A 2024-es emelést elméletileg a tavaly októberi euróárfolyam alapján kellett volna meghatározni, ami kb. 389 forint volt, ez jóval alacsonyabb, mint a 420.

Címlapkép forrása: Getty Images